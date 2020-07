ICE zwischen Berlin und Hamburg evakuiert – Mann überwältigt

Berlin. Die Bundespolizei hat einen ICE zwischen Berlin und Hamburg in Brandenburg angehalten und geräumt. Die Polizei überwältigte einen Mann.

Die Bundespolizei hat einen ICE auf der Fahrt zwischen Berlin und Hamburg gestoppt und geräumt. Einsatzkräfte der Bundespolizei durchsuchten den Zug am Freitagnachmittag. Die Bundespolizei bestätigte den Einsatz, wollte aber am Nachmittag zunächst aus ermittlungstaktischen Gründen noch keine Details nennen. Ein Mitreisender berichtete der Deutschen Presse-Agentur, dass die Polizisten in dem ICE nach einer Person suchten.

Später schrieb die Bundespolizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, dass tatsächlich ein Mann überwältigt worden sei. Verletzte habe es keine gegeben.

Zurzeit läuft ein Einsatz in einem #ICE in #Friesack auf der Fahrt nach #Hamburg. Es handelt sich um eine Bedrohungslage, die eine Spiezialeinheit der #bpol gelöst hat. Ein Mann konnte überwältigt werden. Zuvor mussten ca. 320 Reisende evakuiert werden. Es wurde niemand verletzt. — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) July 3, 2020

Alle Passagiere wurden zunächst auf einen Parkplatz am Bahnhof von Friesack westlich von Berlin gebracht und mussten kurz darauf das Gelände verlassen. (dpa/les)