Alle vier Jahre wird in Deutschland der Bundestag gewählt. Wie das genau funktioniert, was die zwei Stimmen auf dem Wahlzettel bedeuten und wie die Mandate vergeben werden erfahren Sie hier.

So läuft die Bundestagswahl ab

Entscheidungshilfe So funktioniert der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl 2021

Seit fast 20 Jahren hilft das Online-Tool dabei, den Überblick im Partei-Dschungel zu behalten. Was Sie zum Wahl-O-Mat wissen sollten.

Es sind nur noch wenige Monate bis zur Bundestagswahl, die diesmal wirklich einzigartig sein wird. Denn die amtierende Bundeskanzlerin Angela Merkel stellt sich nach vier Legislaturperioden nicht erneut zur Wahl auf. Wer Deutschland nach Merkel regieren wird, ist noch völlig offen. Genauso wie die Frage, welche Parteien am besten abschneiden werden.

60,4 Millionen Wahlberechtigte sind zur Bundestagswahl 2021 aufgerufen, doch viele von ihnen sind noch unsicher, wo sie am 26. September ihr Kreuz setzen sollen. Der Wahl-O-Mat soll eine Entscheidungshilfe bieten und ermitteln, welche Partei der eigenen politischen Meinung am nächsten steht.

Wie funktioniert der Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein kostenloses Frage-Antwort-Tool. Es zeigt dutzende politische Aussagen zu verschiedenen Bereichen an. Der Nutzer kann jeder Aussage entweder zustimmen, sie ablehnen oder neutral bewerten. Antworten zu Themen, die man für besonders wichtig hält, erhalten doppeltes Gewicht. Außerdem wird der Grad der Übereinstimmung mit bis zu acht ausgewählten Parteien errechnet.

Wer erstellt und betreibt den Wahl-O-Mat?

Das digitale Tool wird seit 2002 von der Bundeszentrale für politische Bildung erstellt und betrieben. Die Macher verstehen sich jedoch keineswegs als persönliche Wahlhilfe und weisen stets darauf hin, dass es sich nur um einen „Appetitanreger für mehr Politik, mehr Wahlthemen und mehr politische Information“ handele.

Wie entsteht das Frage-Antwort-Tool vor der Wahl?

Die verschiedenen Thesen des Wahl-O-Mats werden von unterschiedlichen Experten erarbeitet, darunter auch von jungen Wählern, Politikwissenschaftlern und Statistikern. In der Bundeszentrale für politische Bildung entstehen so rund 80 Thesen aus den Wahlprogrammen der zugelassenen Parteien. Diese Aussagen werden dann zur Beantwortung an die Parteien gesendet. Zum Schluss pickt die Redaktion 38 Thesen aus, die später auch im Wahl-O-Mat einsehbar sein werden.

Gibt es einen Wahl-O-Mat für die Bundestagswahl 2021?

Auch in diesem Jahr dürfen sich die Wählerinnen und Wähler auf das beliebte Online-Tool freuen. Der kostenlose Wahl-O-Mat soll – wie schon in den Jahren zuvor – erst wenige Wochen vor der Bundestagswahl online gehen. Die Bundeszentrale für politische Bildung kündigt das Tool für Ende August an. Der Wahl-O-Mat ist auf www.wahl-o-mat.de zugänglich.

Wie viele Menschen nutzen den Wahl-O-Mat?

Der Wahl-O-Mat ist ein sehr erfolgreiches Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung. Nach offiziellen Angaben wurde er seit 2002 vor Wahlen mehr als 85 Millionen Mal genutzt.

