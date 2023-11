Bundesverwaltungsgericht lehnt Medikament-Kauf für Suizid ab

Leipzig Zwar gibt es in Deutschland inzwischen ein Recht auf Sterbehilfe. Doch nicht jedes Medikament ist dafür bei uns legal verwendbar.

Zwei Männer sind vor dem Bundesverwaltungsgericht mit dem Versuch gescheitert, die Erlaubnis zum Kauf des Medikaments Natrium-Pentobarbital zum Suizid zu erlangen. Das im Betäubungsmittelgesetz vorgesehene Verbot sei mit dem Recht auf selbstbestimmtes Sterben vereinbar, entschied das Gericht am Dienstag in Leipzig. Es gebe andere Möglichkeiten, das eigene Leben medizinisch begleitetmit anderen Mitteln zu beenden. (Az. 3 C 8.22 u.a.)

Die beiden damals schwer kranken Kläger hatten 2017 beantragt, das Betäubungsmittel kaufen zu dürfen. In der Schweiz darf Natrium-Pentobarbital anders als in Deutschland schon seit längerer Zeit verwendet werden. Da das Medikament in Deutschland nicht zu bekommen ist, muss das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte der Einfuhr, dem Erwerb und der Zuteilung zustimmen. Das tut es bislang nicht. Die Kläger sahen dadurch ihr Recht auf einen selbstbestimmten Tod verletzt.

Bundesverwaltungsgericht: Medikament ist nicht für Suizid bestimmt

Mit ihren Klagen von Gerichten in NRW - unter anderem vor dem Oberverwaltungsgericht NRW in Münster - hatten die beiden Männer keinen Erfolg. Daraufhin zogen sie vor das Bundesverwaltungsgericht. Dieses wies ihre Revisionen nun zurück.

Der Erwerb von Natrium-Pentobarbital zum Suizid sei grundsätzlich nicht mit dem Zweck des Betäubungsmittelgesetzes vereinbar, die notwendige medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen, erklärte das Gericht. Die Ablehnung verletze die Kläger nicht in ihren Grundrechten.

Recht auf selbstbestimmtes Sterben gibt es seit 2020 in Deutschland

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hatte sich im Vorfeld des Verfahrens dagegen ausgesprochen, dass der Staat schwerstkranken Menschen Medikamente zur Selbsttötung zuteilt. „Medikamente sollen heilen oder lindern, aber nicht töten“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ von Dienstag.

Das Thema ist seit Langem in der Diskussion. Anfang 2020 erkannte das Bundesverfassungsgericht ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben an. Schon 2017 hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass ein Medikament zum schmerzlosen Suizid in extremen Ausnahmefällen erworben werden darf. Politisch ist dies aber bislang nicht geklärt, eine Neuregelung scheiterte in Juli 2023. Die nordrhein-westfälischen Gerichte verwiesen in ihren Entscheidungen auf das Betäubungsmittelgesetz und darauf, dass die Kläger sich an einen zur Sterbehilfe bereiten Arzt oder eine entsprechende Hilfsorganisation wenden könnten.

(afp/epd)

