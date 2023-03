Jubel am Brandenburger Tor und herzliche Begrüßungsworte des Bundespräsidenten: Der neue britische König Charles III. und seine Frau Camilla haben in Berlin ihren dreitägigen Staatsbesuch begonnen. Für Charles ist es die erste offizielle Auslandsreise als König.

Berlin In Berlin war Camilla kaum zu übersehen: Beim königlichen Staatsbankett trug sie ein glitzerndes Kleid – setzt sie damit ein Zeichen?

Am Mittwoch haben König Charles III. und Königsgemahlin CamillaBerlin besucht. Nach einigen Programmpunkten am Brandenburger Tor und einem Empfang auf Schloss Bellevue fand das Staatsbankett statt. Mit dabei waren viele prominente Gesichter aus Politik und Kultur. Wer auf jeden Fall Blicke auf sich gezogen haben dürfte: Camilla. Der Grund: Ihr auffälliges Outfit. Was hat es damit auf sich?

Camillas Kleid: Diese Details überraschen

Bei dem dunklen Kleid handelt es sich um Stück des Designers Bruce Oldfield. Es reicht bis zum Boden und ist mit glitzernden floralen Mustern verziert. Der Blick auf die Details offenbart einiges: So trug Camilla ein Diament-Diadem und eine schwere Halskette – beides hatte einmal der verstorbenen Queen Elizabeth II. und Mutter von König Charles III. gehört.

An dem Glitzer-Kleid trug Camilla außerdem mehrere Orden. Einer davon war der sogenannte Garter Star: Der Familienorden von Königin Victoria. Interessant: Ein weiterer Orden, den die Königsgemahlin auf ihrer linken Seite an das Kleid gesteckt hatte, enthält ein sehr kleines Porträt der verstorbenen Queen. Camilla hatte den Orden zu ihrem 60. Geburtstag bekommen. Das Schmuckstück erhalten nur weibliche Mitglieder der Familie.

Königsgemahlin Camilla beim Staatsbankett in Berlin – mit Diadem, Kette und Orden. Foto: Photo by Ian Vogler - Pool/Getty Images

King Charles' Krönung: Das bedeuten Zepter, Schwert & Co.

Camillas Schmuck: Was könnte das bedeuten?

Was bedeuten das Diadem, die Halskette und die Orden? Vielleicht möchte Camilla damit an die Queen erinnern. Denn: Wenn Royals bisher in die Öffentlichkeit traten, passierte es bereits öfter, dass sie mit ihrer Mode an ehemalige Mitglieder des Königshauses gedachten. So hatte beispielsweise Prinzessin Kate nach ihrer Verlobung mit Prinz William den Verlobungsring von der verstorbenen Prinzessin Diana getragen.

King Charles III: Sein Krönungsöl wurde in Jerusalem geweiht

Das Königspaar hat nach ihrem Abend auf Schloss Bellevue am Donnerstag weitere öffentliche Termine geplant. Charles wird vor dem Bundestag eine Rede halten. Danach geht es für Charles und Camilla weiter nach Hamburg, bevor ihre Reise nach drei Tagen endet. (emi)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama