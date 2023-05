Der britische König Charles III. und Königin Camilla sind zur Krönung in der Westminster Abbey in London eingetroffen. In einer prachtvollen Kutsche fuhr das Königspaar zu der Kirche.

London. Staatsoberhäupter, First Ladys und Popstars: Die Gästeliste bei der Krönung von Charles III. war spektakulär. Diese Gäste überraschten.

„Der Regen ist wunderbar“, sagte eine Frau auf der Prachtstraße The Mall. „Wir sind Briten, wir kennen es doch gar nicht anders.“ Zehntausende feierten das Königshaus und strömten in die Londoner Innenstadt, um am Tag der Krönung ein Blick auf Charles, Camilla und die anderen Royals zu erhaschen. Wer einen guten Blick auf die Prozession haben wollte, musste bereits am frühen Morgen seinen Platz sichern.

Norwegens Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Foto: Kin Cheung / dpa

Komfortabler hatten es da die geladenen Gäste in der Kirche, die aus der ganzen Welt zur Krönung anreisten. Unter ihnen waren gekrönte Häupter wie Willem-Alexander und Máxima von den Niederlanden und Felipe und Letizia von Spanien.

Krönung von Charles: Diese Politiker und Promis waren live dabei

Aus Schweden kamen König Carl Gustaf und seine Tochter Victoria. Für das dänische Königshaus kamen Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary, für die Norweger reisten Haakon und Mette-Marit an. Aus Monaco waren Fürst Albert und Fürstin Charlène Charles jüngerer Sohn Prinz Harry kam allein zu der Zeremonie, seine Frau Meghan blieb mit den beiden Kindern in den USA. Lesen Sie auch:Die zehn ergreifendsten Momente der Krönung

Unter den politischen Gästen waren der französische Präsident Emmanuel Macron, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der kanadische Premierminister Justin Trudeau, die ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und Tony Blair, US-First Lady Jill Biden und die Frau des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, Olena Selenska.

Auch Popstars wie Katy Perry und Lionel Richie waren zu Gast bei der Zeremonie. Beide sollten auch am Sonntagabend beim Krönungskonzert auf der Bühne stehen.

