Berlin Christian Lindner will heiraten. Der FDP-Chef und die RTL-Reporterin Franca Lehfeldt sind verlobt. Wann die Hochzeit stattfinden soll.

FDP-Chef Christian Lindner und die RTL-Reporterin Franca Lehfeldt werden heiraten. Wie RTL berichtet, haben sich die beiden Mitte September anlässlich von Lehfeldts Geburtstag im Kreis von Freunden und Familie verlobt. Die Hochzeit soll demnach im kommenden Jahr stattfinden. Die beiden sind seit 2018 ein Paar.

„Wir sind überglücklich“, wird Lehfeldt in der Mitteilung zitiert. „Da wir beide in der Öffentlichkeit stehen, ist es mir wichtig zu betonen, dass ich privat eigene Ansichten habe und auch als Journalistin unabhängig bin. Der transparente Umgang mit meinem Privatleben unterstreicht das. Deshalb habe ich auch in der Vergangenheit nicht über die FDP berichtet. Nach bestem Wissen und Gewissen werde ich meine Arbeit fortsetzen.“

Franca Lehfeldt: Reporterin interviewte Armin Laschet und Olaf Scholz

Die Hamburgerin ist für das RTL-Hauptstadtstudio seit mehreren Jahren als Journalistin für Bundespolitik zuständig. Lehfeldt interviewte im Wahlkampf unter anderem Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet und SPD-Anwärter Olaf Scholz.

Auch Lindner äußert sich. „Für mich ist völlig klar, dass Franca einen eigenen Beruf und einen eigenen Kopf unabhängig von mir hat. Ich liebe sie ja nicht, weil sie meiner Meinung ist, sondern weil sie eine eigene hat“, so der 42-Jährige über seine zehn Jahre jüngere Verlobte. Für Lindner ist es die zweite Ehe. Von 2011 bis 2020 war er mit Dagmar Rosenfeld – ebenfalls eine Journalistin – verheiratet. Lindner gab die Trennung im April 2018 bekannt.

„Erst einmal gratulieren wir Franca und Christian Lindner natürlich herzlich zur Verlobung. Wir freuen uns sehr, dass Franca weiter für RTL über politische Themen berichten wird“, so Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten der RTL News. (bef)

