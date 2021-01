Für Corona-Mutationsgebiete gelten Einreisesperren. Gesundheitsminister Spahn will die Impfverordnung überarbeiten. Alle News im Blog.

Grünen-Chef Robert Habeck will alle Pharmakonzerne unverzüglich in Impfstoffproduktion einbeziehen

Kanzlerin Merkel bezeichnet die Corona-Krise als „gewaltigen Kraftakt“ für Familien

Seit Samstag gelten weitreichende Einreiseverbote für Verbreitungsgebiete der Corona-Mutationen

Die Australische Stadt Perth verhängt einen Lockdown - wegen eines einzigen Corona-Falls

Bund und Länder beraten am Montag bei einem Impfgipfel über die Organisation der Immunisierungskampagne gegen Corona

Berlin. Die Corona-Lage scheint sich in Deutschland langsam zu entspannen. Jeden Tag geht die Zahl der Neuinfektionen zurück, der R-Wert liegt konstant unter eins und auch die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Das Ziel der 50er-Inzidenz scheint fast erreichbar.

Doch laut Wissenschaftlern könnte sich das Blatt schnell wenden: Die ansteckenderen Varianten des Coronavirus könnten die Lockdown-Erfolge schnell zunichte machen. Politiker und Experten sind wegen der gefährlichen Corona-Mutationen zunehmend besorgt – einige äußern schon Zweifel an möglichen Lockerungen Mitte Februar.

Um eine flächige Ausbreitung der Mutanten in Deutschland zu verhindern, hat die Bundesregierung Einreisesperren für Länder, wo die Virusvarianten häufig auftreten, beschlossen. Die Reisebeschränkungen gelten bereits ab diesem Samstag. Lesen Sie dazu: Corona: Was ein Reiseverbot für Deutschland bedeuten würde

Doch die Mutationen sind nicht das einzige Problem bei der Pandemie-Bekämpfung. Denn die Impfkampagne in Deutschland gestaltet sich weiterhin chaotisch. Zwar wurde am Freitag der dritte Impfstoff in Europa zugelassen. Doch die Zulassung des Vakzins von Astrazeneca wird von zahlreichen Problemen flankiert: Der Hersteller und die EU streiten sich um Liefermengen und -verzögerungen. Zudem empfiehlt die deutsche Impfkommission das Vakzin nur für unter 65-Jährige.

Ein Impfgipfel von Bund und Ländern soll am kommenden Montag für Klarheit sorgen. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte bereits an, dass nach der Zulassung des Astrazeneca-Vakzins die Impfverordnung überarbeitet werden müsse. Angesichts überlasteter Leitungen hat sich der CDU-Politiker auch für Änderungen bei der Impftermin-Vergabe ausgesprochen. „Das muss besser werden“, sagte Spahn am Samstag bei einem Townhall-Meeting. Dies werde auch Thema beim Treffen am Montag sein.

Corona-News des Tages: RKI meldet 11.192 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Sonntagmorgen 11.192 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Anzahl der Fälle pro 100.000 Menschen in einer Woche (Inzidenz) sinkt bundesweit damit auf rund 90. Die Bundesregierung und die Länder peilen einen Inzidenz-Wert von 50 an.

Eine Helferin steckt einen Corona-Rachenabstrich in ein Röhrchen. Foto: dpa

Außerdem wurden 399 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden registriert, wie das RKI am Sonntagmorgen bekanntgab. Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen war am 14. Januar erreicht worden. Inzwischen sind 56.546 Menschen in Deutschland an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht am Samstag wie am Vortag auch bei 0,92.

Corona-News vom 31. Januar: Australische Stadt Perth verhängt Kurzzeit-Lockdown wegen eines Corona-Falls

08.33 Uhr: Nach einem einzigen Infektionsfall mit dem Coronavirus hat die australische Perth einen fünftägigen Lockdown für ihre knapp zwei Millionen Einwohner angekündigt. Die Schulen dürfen am Montag nicht wie geplant öffnen, alle Einwohner müssen ab Sonntagabend zu Hause zu bleiben. Sie dürfen nur noch das Haus verlassen, um zum Arzt, zum Einkaufen oder zur Arbeit zu gehen oder Sport zu treiben.

Betroffen sind alle Einwohner der Stadt Perth sowie der naheliegenden Regionen Peel und South West. Nach Angaben der Behörden war ein Wachmann in einem Quarantäne-Hotel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er steckte sich vermutlich bei einem Reiserückkehrer an, der in dem Hotel untergebracht war, und offenbar mit der ansteckenderen Virus-Variante infiziert war, die zuerst in Großbritannien aufgetreten war.

Alle Pharmakonzerne unverzüglich in die Impfstoff-Produktion einbeziehen

07.37 Uhr: Vor dem Impfgipfel am Montag hat Grünen-Chef Robert Habeck die Umstellung auf eine ,Not-Impfstoffwirtschaft‘ gefordert. "Es ist unabdingbar, alle Anstrengungen zu unternehmen, um mehr Impfstoff zu produzieren", sagte Habeck dieser Redaktion. Das gelte erst recht angesichts des Vorgehens des britisch-schwedischen Unternehmens Astrazeneca.

Robert Habeck, Bundesvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Foto: dpa

Alle Pharmakonzerne seien "unverzüglich ihren Fähigkeiten entsprechend in die Produktion einzubeziehen", verlangte Habeck. "Dies gilt für all die Impfstoffe, die erwiesenermaßen erfolgreich sind oder noch eine schnelle Aussicht auf Erfolg haben." Dabei dürfe die Regierung auch nicht vor verpflichtenden Lizenzvergaben zurückschrecken.

Außerdem forderte der Grünen-Chef die "zügige Umsetzung einer überarbeiteten Impfstrategie". Bei dem Gipfeltreffen sei die Frage zu beantworten, welche Auswirkung die Zulassung des Astrazeneca-Impfstoffs auf die Impfreihenfolge habe und welche Gruppen damit zuerst geimpft werden könnten.

IMK-Chef Strobl fordert ‚strikte Einreiseverbote‘

06.20 Uhr: Zur Eindämmung hoch ansteckender Coronavirus-Mutationen hat der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK), Thomas Strobl (CDU), eine weitere Verschärfung der Einreisebeschränkungen gefordert. "Die Einreise aus Hochrisikogebieten und Mutationsgebieten muss heruntergefahren werden, so weit das irgend möglich ist", sagte der baden-württembergische Innenminister dieser Redaktion. "Ich bin hier für strikte Einreiseverbote - mit allem, was das deutsche Verfassungsrecht und das europäische Recht hergeben."

Außerdem warnte er vor Cyberangriffen. Cyberattacken seien "ein sehr großes Problem" für die gesamte Lieferkette von Impfstoffen, sagte Strobl. Das könne so weit gehen, dass ‚die Produktion von Impfstoffen lahmgelegt wird‘. Die Cyberangriffe kämen "aus der ganzen Welt", berichtete Strobl. Polizei und Verfassungsschutz beobachteten die Entwicklung genau.

Deutscher Philologenverband: Lehrkräfte sollen vor Präsenzbetrieb vorrangig geimpft werden

05.10 Uhr: Der Deutsche Philologenverband (DPhV) setzt sich mit Nachdruck für ein schnelleres Impfangebot an Lehrkräfte ein. „Nur so können wir tatsächlich in den Präsenzunterricht zurückkommen, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt“, sagte die Verbandsvorsitzende Susanne Lin-Klitzing dieser Redaktion.

„Der gesellschaftlich-politische Druck, die Schulen zu öffnen, ist massiv. Dem trägt die jetzige Berücksichtigung der Lehrkräfte erst in der dritten von drei prioritären Kategorien nicht ausreichend Rechnung. Deshalb fordert der Deutsche Philologenverband die Bundesregierung auf, Lehrkräften zu ermöglichen, bereits früher geimpft zu werden“, so Lin-Klitzing.

„Auch sollten perspektivisch nicht alle Schulen zum selben Zeitpunkt geöffnet werden, aber alle nach denselben Kriterien über Landesgrenzen hinweg“, sagte die Verbandsvorsitzende. Die Reihenfolge der Art des Unterrichts müsse sein: Distanzunterricht – Wechselunterricht – Präsenzunterricht nach vorrangiger Impfung der Lehrkräfte.

Corona-News vom 30. Januar: Italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff bis 55 Jahre

20.47 Uhr: Die italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt den seit Freitag in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nur für Erwachsene bis zum Alter von 55 Jahren. In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der EU-Arzneimittelbehörde EMA sei das Vakzin in Italien zwar zugelassen, erklärte die Behörde am Samstag. Menschen über 55 Jahre und besonders anfällige Menschen sollten jedoch bevorzugt mit den auf mRNA-Technologie basierenden Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna geimpft werden

Zur Begründung erklärte die Behörde, es bestünden „gewisse Unsicherheiten“ über die Wirksamkeit des Mittels bei älteren Menschen, da diese Altersgruppe bei den klinischen Test nur „schlecht vertreten“ gewesen sei.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland empfieht den Astrazeneca-Impfstoff für Menschen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren.

Bereits rund drei Millionen Menschen in Israel geimpft

20.11 Uhr: Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben bereits rund drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Das ist etwa ein Drittel der Bevölkerung. Rund 1,7 Millionen Israelis seien bereits zweimal geimpft worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit. Gleichzeitig blieben die Infektionszahlen in dem kleinen Mittelmeerland hoch. 6435 neue Fälle wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden verzeichnet.

Israel hat etwas mehr als neun Millionen Einwohner, in Deutschland leben etwa neun Mal so viele Menschen. Zum Vergleich: Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut 12.321 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. In Deutschland haben rund 1,8 Millionen Menschen eine Erstimpfung und mehr als 460.000 eine Zweitimpfung erhalten.

Britischer Staatsminister will mit EU im Impfstreit kooperieren

18.18 Uhr: Der britische Staatsminister Michael Gove hat der Europäischen Union Zusammenarbeit bei deren Schwierigkeiten mit der Lieferung von Impfstoffen zugesagt. Priorität habe für London die Impfung der eigenen Bevölkerung, machte der Minister zunächst deutlich und fuhr dann fort: „Wir wollen aber auch mit unseren Freunden und Nachbarn in der Europäischen Union zusammenarbeiten, um ihnen auch zu helfen.“

AstraZeneca hat Probleme, die vereinbarten Dosen ihres Corona-Impfstoffes an die EU zu liefern. Foto: dpa/imago images/ Fotomontage

Hintergrund ist der Streit zwischen der EU-Kommission und dem britisch-schwedischen Impfstoffhersteller Astrazeneca über dessen Lieferschwierigkeiten. Das Unternehmen hatte Verzögerungen damit begründet, dass es Probleme bei Werken in den Niederlanden und Belgien gebe. Die Produktion für Großbritannien bleibe aber unbeeinträchtigt, weil London sich habe zusichern lassen, dass die Produktion im eigenen Land zuerst nur dem eigenen Impfprogramm zu Gute kommen soll, so Astrazeneca-Geschäftsführer Pascal Soriot. Das sorgte auch deshalb für Empörung, weil die Briten seit Monaten Impfstoff von Pfizer und Biontech aus europäischer Herstellung erhalten. Die EU hatte daraufhin einen Kontrollmechanismus für die Ausfuhr der Präparate eingeführt.

Lieferengpässe bei Moderna betreffen wohl auch Deutschland

17.10 Uhr: US-Hersteller Moderna hat vorübergehende Lieferengpässe bei seinem Corona-Impfstoff eingeräumt. Man habe „kurzfristig angepasste Lieferschätzungen“ herausgegeben, bestätigte das Unternehmen am Freitagabend. Dennoch würden alle Lieferverpflichtungen im ersten Quartal eingehalten, so der Konzern.

Allerdings wirken sich die Engpässe wohl auf die Impfplanung in Deutschland aus. So twitterte Hamburgs Regierungschef Peter Tschentscher, dass der Bund seinem Land mitgeteilt habe, dass es weniger Moderna-Dosen erhalten würde.

Gerade teilt das Bundeskanzleramt mit, dass jetzt auch die zugesagten Lieferungen der Moderna-Impfstoffe reduziert werden. 🤷🏻‍♂️ Wie soll man da die Impfungen planen? — Peter Tschentscher (@TschenPe) January 30, 2021

Zuvor hatte schon Italien bekannt gegeben, im Februar zunächst weniger Dosen von Moderna zu bekommen als erwartet. Regierungskommissar Domenico Arcuri sagte in Rom, das US-Unternehmen habe mitgeteilt, dass es eine Reduktion um 20 Prozent geben solle. Eine Moderna-Sprecherin wollte auf Nachfrage keine Details nennen.

Tschechien plant Stichprobenkontrollen von Einreiseverbot

17.00 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie gilt in Tschechien seit Samstag ein fast völliger Einreisestopp für Ausländer. Feste Kontrollposten an den Grenzübergängen zu den Nachbarstaaten sind indes nicht geplant, wie das Polizeipräsidium in Prag der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Die Streifenbeamten würden die Einhaltung der neuen Beschränkungen stichprobenartig kontrollieren. „Wir werden wissen wollen, was die Gründe für die Fahrt sind“, sagte der Sprecher. Nicht erlaubt seien in jedem Fall Einkaufsfahrten. Es gibt einen Ermessensspielraum der Beamten.

Tschechien erlaubt Ausländern seit Samstag die Einreise ausdrücklich nur noch in notwendigen Fällen. Ausnahmen gelten unter anderem für Dienstreisen, unerlässliche Familienbesuche, die Teilnahme an Beerdigungen sowie unaufschiebbare Behördenbesuche, wie aus einem Regierungsbeschluss hervorgeht. Die Ausreise bleibt möglich. Die Regierung unter Ministerpräsident Andrej Babis hatte sich besorgt über die Gefahren durch neue Virusmutationen gezeigt.

FDP-Chef Lindner kritisiert andauernde Schließung von Kitas und Schulen

16.15 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner fordert mehr Anstrengungen für eine Wiederöffnung der wegen Corona geschlossenen Kitas und Schulen in Deutschland. Es drohe, dass viele Kinder und Jugendliche den Anschluss im Bildungssystem verlieren, sagte Lindner am Samstag während einer digitalen Klausur seiner Bundestagsfraktion.

„Die Familien sind mit den Nerven fertig. Neue Durchhalteparolen bringen hier nichts“, sagte Lindner an die Adresse der Bundesregierung. Er nannte den Einsatz von Luftreinigern, prioritäres Impfen für Lehrkräfte und Erzieher sowie die Nutzung lehrstehender Kinos und Hotelsäle. Weitere acht bis zehn Wochen Schließung seien nicht durchzuhalten. „Hier droht ein massiver Schaden für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“, warnte Lindner.

Spahn kündigt Änderung der Impfverordnung an

16.05 Uhr: Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission über eine Altersbeschränkung beim Impfstoff von Astrazeneca hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt. Man werde generell an einer Priorisierung festhalten, aber die Alterskomponente für den Astrazeneca-Impfstoff aufgreifen, sagte Spahn am Samstag bei einem Townhall-Meeting für Pflegekräfte.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt. Foto: Fabrizio Bensch/Reuters Pool/dpa

„Wir werden die Impfempfehlung nach der Zulassung von Astrazeneca ändern müssen“, erklärte Spahn. Er bat die Bevölkerung aber um Geduld: „Es kommen jede Woche Impfstoffe, und es werden auch mehr Zug um Zug“, betonte er. „Ich bitte einfach um ein Stück Vertrauen“, man werde nach und nach die Angebote ausweiten.

Der Stiko-Vorsitzende Thomas Mertens betonte, man müsse die Priorisierung der Bevölkerungsgruppen nach dem jeweiligen berechenbaren Risiko vorzunehmen. „Wir gehen nach verfügbaren Daten über tatsächliche Risiken vor“, sagte er. Von solchen begründbaren Kriterien dürfe man nicht abweichen.

Gesundheitssenatorin: Bund muss für sichere Lieferpläne bei Impfstoff sorgen

15.52 Uhr: Vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern hat Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci die Bundesregierung dazu aufgerufen, für mehr Planungssicherheit bei der Lieferung von Corona-Impfstoffen zu sorgen. „Die Unsicherheit ist für die Länder zu groß. Es kommt tröpfchenweise an, und es ändert sich viel zu viel“, sagte die SPD-Politikerin am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie sieht den Bund in der Pflicht, sich um sichere Lieferpläne zu kümmern. Beschlossen hätten die Gesundheitsminister der Länder am Samstag noch nichts, sie hätten sich auf den Montagabend nach dem nationalen Impfgipfel vertagt.

Was die Reihenfolge für Impfungen angeht, so warnt Kalayci davor, nun die Diskussion über das Bevorzugen bestimmter Berufsgruppen neu zu starten. „Ich rate dazu, an den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission festzuhalten. Als nächste Gruppe wären dann die chronisch Kranken zu berücksichtigen.“

Holetschek: Astrazeneca-Impfstoff wohl nur an 18- bis 64-Jährige

15.32 Uhr: Nach der Zulassung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca arbeiten Bund und Länder an einer Anpassung der bisherigen Impfstrategie. Ein Ergebnis zeichnete sich in einer Videoschalte der Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Samstag bereits ab: Das Präparat soll lediglich an 18- bis 64-Jährige verimpft werden. Das sagte der derzeitige Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU), auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München. Die Detailberatungen sollen allerdings am Montagabend fortgesetzt werden.

Abgesehen davon zeichnete sich nach Worten Holetscheks grundsätzlich bereits ab, dass es bei der bisherigen Priorisierungs-Reihenfolge bleiben werde. In der Diskussion ist zudem, dass in besonderen Härtefällen Impfungen künftig auch für Personen möglich sein sollen, die nach der geltenden Impf-Reihenfolge eigentlich noch nicht an der Reihe sind. Einzelne Länder, darunter Bayern und Hamburg, haben dafür bereits spezielle Impfkommissionen angekündigt oder eingerichtet, um über besondere Einzelfälle entscheiden zu können.

Medizinisches Personal befüllt eine Spritze mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca. Foto: dpa

Ramelow will Corona-Fahrplan bis Ostern

15.15 Uhr: Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat vor dem Bund-Länder-Impfgipfel für eine längerfristig angelegte Corona-Politik plädiert. „Meine Perspektive ist keine Lockerungsdebatte, sondern ein Fahrplan, der uns über Monate hinweg eine Perspektive gibt“, sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Dazu gehören ein Kriterienkatalog, was bei bestimmten Inzidenzen geschieht, und medizinische Versorgungskapazitäten.“

Der Fahrplan soll aus Ramelows Sicht möglichst bis Ostern gelten. „Wir sind hart an der Grenze der Überforderung. Wir müssen Reserven aufbauen“, betonte er. „Die Debatte über Lockdown und Lockerungen bringt uns nicht weiter.“ Der aktuelle Lockdown gilt bis zum 14. Februar. Allerdings gibt es längst Debatten über eine Verlängerung, vor allem vor dem Hintergrund grassierender Corona-Mutationen. Auch in Thüringen gibt es einzelne Fälle.

Vatikan öffnet Museen und Sixtinische Kapelle wieder für Besucher

15.06 Uhr: Nach fast dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie will der Vatikan seine Museen und Kirchen wieder öffnen. Die Vatikanischen Museen einschließlich der Sixtinischen Kapelle sind ab Montag wieder für Besucher zugänglich, wie die Museumsleitung am Samstag ankündigte. Die pandemiebedingte Schließung war die längste seit dem Zweiten Weltkrieg.

„Die Museen des Papstes erwarten Sie mit Freude!“, hieß es in der Erklärung der Museumsleitung. Die Zeit der Schließung sei für Wartungs- und Renovierungsarbeiten genutzt worden, unter anderem für das sorgfältige Abstauben der Fresken in der Sixtinischen Kapelle, die aus dem 15. Jahrhundert stammen. Um die weltberühmten Ausstellungen zu sehen, müssen Besucher nun den Angaben zufolge ihre Tickets im Voraus erwerben. Für die Besichtigung wird ihnen ein begrenztes Zeitfenster zugewiesen.

Italiens Regierung hatte kürzlich die Corona-Einschränkungen für das Land gelockert. Ab Montag gilt für 15 der 20 italienischen Regionen nur noch die Risikostufe „gelb“, die auf ein niedriges Ansteckungsrisiko hinweist. Bars und Restaurants dürfen dort tagsüber wieder geöffnet werden, ebenso Museen. Auch das Kolosseum und das Forum in Rom sollen ab Montag wieder für Besucher zugänglich sein.

Lufthansa fliegt trotz Einreisesperre zunächst unverändert weiter

14.18 Uhr: Die Lufthansa plant aktuell keine Einschränkung ihres Flugverkehrs mit den fünf Ländern, für die seit Samstag wegen der Ausbreitung von ansteckenderen Coronavirus-Varianten Einreisesperren nach Deutschland gelten. Man werde die Lage aber im Blick behalten und die Flugpläne für Portugal, Irland, Großbritannien, Südafrika und Brasilien in den kommenden Tagen gegebenenfalls anpassen, sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Wegen der Ausnahmen etwa für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie Transitpassagiere sollen die Flüge aber zunächst weiter wie geplant stattfinden.

Die Bundesregierung hatte am Freitag eine neue Verordnung beschlossen, nach der Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar aus den sogenannten Virusvarianten-Gebieten prinzipiell keine Passagiere mehr nach Deutschland befördern dürfen. Allerdings gibt es zahlreiche Ausnahmeregeln, auch der Warenverkehr bleibt unangetastet. Am Sonntag kommen mit Lesotho und Eswatini zwei kleine südafrikanische Staaten hinzu.

Söder fordert staatlich gelenkte „Not-Impfstoffwirtschaft“

14.00 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich für eine staatlich gelenkte „Not-Impfstoffwirtschaft“ ausgesprochen, um die aktuellen Engpässe zu überwinden. Man brauche mehr Produktionskapazitäten und schnellere Genehmigungsverfahren, sagte Söder der Tageszeitung „Welt“. Zudem solle auch eine Zulassung russischer oder chinesischer Impfstoffe auf EU-Ebene geprüft werden.

„Ich bekenne mich zur sozialen Marktwirtschaft, aber wir leben in einer Notlage, die auf längere Sicht unsere Marktwirtschaft fundamental beschädigen kann“, sagte Söder. Er äußerte auch Interesse an den Impfstoffen aus Russland und China: „Wenn die Sicherheit und Effizienz gewährleistet ist, sollten wir auch diese Impfstoffe nutzen.“ Die gesamte Corona-Strategie hänge davon ab, „wie schnell wir die Impfprobleme in den Griff bekommen“, so der CSU-Chef.

Markus Söder, CSU-Chef. Foto: Matthias Balk/dpa

Iran bescheinigt seinem Corona-Impfstoff Wirksamkeit

13.24 Uhr: Der Iran bescheinigt dem im eigenen Land hergestellten Impfstoff „Coviran Barekat“ eine hohe Wirksamkeit gegen das Corona-Virus. „Die bis jetzt erfolgten Tests zeigen, dass unser Impfstoff sogar die neuartige und weitaus gefährlichere englische Variante des Virus voll und ganz neutralisiert hat“, sagte Minu Mohraz, Mitglied des iranischen Corona-Krisenstabs, am Samstag. Der Krisenstab sowie die Wissenschaftler seien sehr glücklich über die Testergebnisse und sähen nun optimistischer in die Zukunft, sagte die Spezialistin für Infektionskrankheiten laut Nachrichtenagentur Isna.

„Coviran Barekat“ wurde nach iranischen Angaben seit Ende 2020 mehrmals erfolgreich getestet. Der zweite lokale Impfstoff „Pasteur“ sei derzeit in der Testphase. Gleichzeitig arbeitet der Iran mit kubanischen Experten an dem Corona-Impfstoff „Soberana 02“. Aber auch ausländische Impfstoffe, hauptsächlich aus Russland, China und Indien, sollen im Laufe der nächsten Monate importiert werden. Eine Einfuhr westlicher Impfstoffe stehe derzeit nicht auf der Agenda – auch wegen der politischen Differenzen.

Intensivmediziner sehen keine Entspannung

12.57 Uhr: Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland ist nach Angaben von Medizinern trotz sinkender Corona-Fallzahlen weiterhin angespannt. „Wir spüren auf den Intensivstationen, anders als die Zahlen den Anschein erwecken, derzeit keine Entspannung“, sagte der Magdeburger Uniklinik-Professor Felix Walcher, Präsidiumsmitglied der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), der „Augsburger Allgemeinen“. Er forderte schärfere Maßnahmen, bis die Infektionsketten von den Gesundheitsämtern kontrollierbar seien: „Wir müssen in einen harten Lockdown gehen, alles andere ist ethisch schwer vertretbar.“

Walcher warnte vor Leichtsinn: „Unsere größte Sorge ist, dass durch die Impfungen und Lockerungsdiskussionen der Eindruck erweckt wird, die Krise sei bald überwunden“, sagte er. Daraus könnte eine dritte Welle mit den Virus-Varianten entstehen. Sorge bereitet den Intensivstationen laut Walcher auch die Überlastung des Personals. Die Beschäftigten hätten zwischen den beiden Lockdowns keine Verschnaufpause gehabt, da viele verschobene Operationen nachgeholt worden seien. Es drohten nun massive Ausfälle.

WHO-Beauftragter: Deutschland braucht „Jürgen-Klopp-Effekt“

12.26 Uhr: Der Covid-19-Beauftragte der Weltgesundheitsorganisation (WHO), David Nabarro, hat Politiker in Deutschland zu mehr Einheit im Kampf gegen das Coronavirus aufgerufen. Vertreter von Bund und Ländern müssten geschlossen dieselbe Botschaft verkünden, sagte Nabarro der Deutschen Presse-Agentur.

Um alle Menschen hinter die Corona-Schutzmaßnahmen zu bringen, brauche Deutschland einen Jürgen-Klopp-Effekt, sagte Nabarro mit Verweis auf den früheren Fußballtrainer von Borussia Dortmund, der heute in Liverpool arbeitet. „Klopp weiß, wie man Menschen berührt und Massen zusammenbringt“, sagte Nabarro. „Er hätte sicher gute Ideen.“ Deutschland sei mit rigorosen Schutzmaßnahmen im vergangenen Jahr gut gestartet. „Warum haben sie die Gründlichkeit nicht beibehalten?“ fragte Nabarro.

"Der Ausbruch ist noch nicht vorbei" warnt der UN-Beauftragte für Ebola, David Nabarro. Foto: Salvatore Di Nolfi

Kinderärzte fordern Corona-Impfung chronisch kranker Kinder

12.20 Uhr: Der Vorsitzende des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, fordert, dass auch Kinder und Jugendliche mit chronischen Krankheiten rasch gegen Corona geimpft werden. „Sie sollten also in die gleiche Gruppe kommen wie erwachsene chronisch Kranke“, sagte Fischbach dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er warnte vor der Gefahr eines schweren Covid-19-Verlaufs auch für diese Altersgruppe. Deshalb bräuchten sie so schnell wie möglich den Impfschutz.

Impfungen von Minderjährigen sind in der Impfverordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bisher gar nicht vorgesehen. Alle derzeit verfügbaren Impfstoffe sind erst für Menschen ab 16 oder 18 Jahren zugelassen. Eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ohne Zulassung des Impfstoffs für diese Altersgruppe lehnte aber auch Fischbach ab.

WHO-Experten besuchen Krankenhaus mit ersten Corona-Fällen in Wuhan

11.46 Uhr: Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan das Krankenhaus besucht, in dem die ersten Corona-Patienten behandelt wurden. Der Besuch sei eine „wichtige Gelegenheit“ gewesen, „direkt mit den Medizinern zu sprechen, die in dieser kritischen Zeit im Kampf gegen Covid vor Ort waren“, schrieb das WHO-Teammitglied Peter Daszak am Samstag auf Twitter. Die Mission ist hochbrisant, weil dabei mögliche Versäumnisse der chinesischen Behörden in den Anfängen der Pandemie in den Fokus rücken könnten.

Wohl auch deshalb stehen bei der Forschungsreise zu den Ursprüngen der Corona-Pandemie nicht nur Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen auf dem Programm: Am Samstag besuchten die Forscher eine Propaganda-Ausstellung, die Chinas Überwindung der Gesundheitskrise feiert. In der Ausstellung werden die Notfallmaßnahmen der Gesundheitsbehörden von Wuhan in der chaotischen Frühphase des Covid-19-Ausbruchs gewürdigt - ebenso wie die schnelle Reaktion der kommunistischen Führung.

Der genaue Ablauf der WHO-Forschungsarbeit in Wuhan wird von den chinesischen Behörden nicht kommuniziert. Die chinesischen Medien hielten sich bislang bedeckt und Informationen über die Reiseroute sickerten nur über Tweets der WHO-Experten durch. Laut WHO plant das internationale Expertenteam auch Besuche des Wuhan-Instituts für Virologie sowie des Huanan-Markts. Dieser weiterhin geschlossene Markt gilt als Ursprungsort der Pandemie.

Bis 22. Februar weitere 5 Millionen Impfdosen laut Gesundheitsministerium

11.15 Uhr: Bis zum 22. Februar werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums laut der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert. Das teilte das Ministerium am Samstag auf Twitter mit. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach auf Twitter von guten Nachrichten nach einem schwierigen Start.

Gute Nachrichten nach einem schwierigen Start: https://t.co/xKK47Unl8t — Jens Spahn (@jensspahn) January 30, 2021

Nach Angaben des Ministeriums wurden seit Beginn der Impfkampagne vor fünf Wochen in Deutschland über 3,5 Millionen Impfdosen ausgeliefert und 2,2 Millionen verimpft. Die Bundesregierung war wegen der schleppend angelaufenen Corona-Impfungen in die Kritik geraten. „Der Start der Impfkampagne war schwierig“, hatte Spahn am Freitag in Berlin zugegeben.

Taiwan meldet ersten Covid-Toten seit Mai 2020

11.10 Uhr: Erstmals seit Mai 2020 ist am Samstag in Taiwan ein Todesfall nach einer Corona-Infektion registriert worden. Die Gesamtzahl der Toten beläuft sich damit auf acht Personen, so das taiwanische Epidemiezentrum CECC. Von insgesamt 909 registrierten Infektionen seien 75 im Inland erfolgt.Der jüngste Todesfall betraf die über 80-jährige Schwiegermutter einer Krankenschwester. Wegen des Ausbruchs wurden mehr als 4000 Menschen in Quarantäne geschickt.

Das Lowy Institute (Sydney) bescheinigt Taiwan den weltweit drittbesten Umgang mit der Corona-Seuche. Am besten gingen der Denkfabrik zufolge Neuseeland und Vietnam mit der Pandemie um. Deutschland rangiert auf Platz 55 von 98 untersuchten Ländern, die USA auf Platz 94 und Brasilien am Ende. Das Lowy Institute hatte untersucht, welche Maßnahmen in den ersten 36 Wochen nach Auftreten des einhundertsten Infektionsfalles in einem Land ergriffen wurden, und wie sich die Infektionen, Todesfälle und Corona-Tests je 1000 Einwohner entwickelten. China wurde nicht berücksichtigt.

Ökonomen fordern: Impfstoff-Lieferungen mit Prämien beschleunigen

11.08 Uhr: Pharmaunternehmen sollten nach Ansicht von Ökonomen mit Prämien zur schnelleren Lieferung von Corona-Impfstoffen bewegt werden. „Angesichts der immensen Kosten, die der Gesellschaft durch die Pandemie und die Lockdowns in ganz Europa entstehen, sollte diese Prämie sehr hoch sein“, erklärten die Wirtschaftsexperten Clemens Fuest, Präsident des ifo-Instituts in München, und Daniel Gros, Mitglied des Vorstands am Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brüssel, in einem am Samstag veröffentlichten Beitrag.

Die zusätzlichen Kosten für die Aufstockung der Impfstoffversorgung für Europa könnten sich auf einige Milliarden Euro belaufen. „Die Prämien rechnen sich dennoch, denn sie wären immer noch sehr viel günstiger als ein längerer Lockdown wichtiger Teile der EU mit ihrer jährlichen Wirtschaftsleistung von 14 Billionen Euro“, sagte Fuest. „Dazu kommen die langfristigen Kosten für die Schließung von Schulen und – nicht zuletzt – der Verlust von Menschenleben.“

Merkel wirbt bei Familien um Geduld im Lockdown

10.30 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Corona-Krise angesichts des Lockdowns als „gewaltigen Kraftakt“ für Familien bezeichnet und um Geduld geworben. „Noch sind wir nicht so weit, Kitas und Schulen wieder öffnen zu können“, sagte sie in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast. Aber: „Je konsequenter wir uns jetzt verhalten, auf Kontakte verzichten und da, wo sie unumgänglich sind, Abstand halten, Hygieneregeln beachten und Masken tragen, desto schneller wird das wieder möglich sein.“

Die Bundesregierung setze alles daran, Kitas und Schulen als erstes wieder öffnen zu können, um Kindern ein Stück ihres gewohnten Alltags wiederzugeben und um Familien entlasten zu können, so Merkel. Zwar gingen die Infektionszahlen zurück, gleichzeitig gebe es aber eine sehr reale Gefahr durch die hochansteckenden Virusmutationen. „Deshalb müssen wir auf unserem Weg durch die nächsten Wochen vorsichtig und behutsam handeln.“

Ihrem Kabinett sei aber sehr bewusst, wie hart der Alltag für viele Eltern und Kinder zurzeit ist. Es sei zudem „bitter“, dass Kinder und Jugendliche derzeit auf vieles verzichten müssten, was in dieser Lebensphase sonst so wichtig sei und Freude mache: Freunde treffen, Hobbys nachgehen, feiern oder einfach nur unbeschwert in den Tag hineinleben. Merkel sagte, sie werde am Donnerstag ihre digitalen Bürgerdialoge fortsetzen und sich mit Müttern und Vätern über deren Erfahrungen in der Corona-Pandemie austauschen.

Kassenärzte: Massive Zunahme verhaltensauffälliger Kinder

10.28 Uhr: Die Kassenärzte warnen vor den Folgen des wochenlangen Corona-Lockdowns für Kinder und fordern, die Schulen so rasch wie möglich wieder zu öffnen. „Schon jetzt berichten Kinderärzte und Jugendtherapeuten über eine massive Zunahme von Kindern, die verhaltensauffällig sind“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Samstag). „Kein Wunder, wenn sie über Wochen keine anderen Kinder zum Spielen und keine strukturierten Tage mehr haben.“

Gassen bekräftigte seine Forderung, die strengen Einschränkungen bald zu lockern: „Schulen sollten so schnell wie vertretbar wieder geöffnet werden. Wir vernichten sonst Bildungschancen der Kinder.“ In Schulen kämen zwar viele Menschen zusammen, als „Infektionstreiber“ seien sie bisher aber nicht wirklich aufgefallen. Ähnliches gelte für den Handel: „Geschäfte und Restaurants mit guten Hygienekonzepten wird man bald öffnen können“, meinte Gassen.

Einreisesperren sollen Virusmutanten ausbremsen

08.33 Uhr: Mit weitreichenden Einreisesperren für Menschen aus mehreren Ländern versucht Deutschland die Ausbreitung besonders ansteckender Coronavirus-Varianten zu bremsen. Die Maßnahmen gelten seit diesem Samstag für Menschen aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch für jene aus den afrikanischen Staaten Lesotho und Eswatini.

Es gibt dazu ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar. Ausnahmen gelten unter anderem für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr.

Seehofer ruft zu Verzicht auf Auslandsreisen auf

07.20 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat zum Verzicht auf Auslandsreisen aufgerufen. „Im Moment kann ich nur dringend an die Bevölkerung appellieren, jede nicht zwingend notwendige Reise ins Ausland unbedingt zu unterlassen“, sagte Seehofer der „Augsburger Allgemeinen“. „Ich sehe das in dieser schwierigen Zeit sogar als Bürgerpflicht“, fügte er hinzu. „Jetzt ohne wirklich zwingenden Grund in Mutationsgebiete zu reisen, das muss ich deutlich sagen, wäre geradezu töricht.“

Der Minister schloss Reiseverbote für die Zukunft nicht aus. „Für ein generelles Ausreiseverbot sind die verfassungsrechtlichen Anforderungen sehr hoch“, sagte Seehofer. „Im Moment konzentrieren wir uns auf Einreisen aus Ländern mit Virusmutationen“, fügte er hinzu. „Es geht um die Abwehr von hoch infektiösen, mutierten Viren.“

Innenminister Horst Seehofer (CSU) im Bundestag. Foto: dpa

FDP-Fraktion fordert „Digitalisierungs-Taskforce“ für das öffentliche Gesundheitswesen

06.20 Uhr: Die Bundestagsfraktion der FDP fordert „Digitalisierungs-Taskforce“ für das öffentliche Gesundheitswesen. „Bund und Länder müssen dort gemeinsam mit Experten die gefährliche Mischung aus Kompetenzwirrwarr und Behäbigkeit bei der Pandemiebekämpfung und der Impf-Organisation beenden“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frank Sitta dieser Redaktion. Digitalisierung sei ein zentrales Instrument, um aus dem Lockdown zu kommen.

Grütters will Museen als Erstes wieder öffnen

04.31 Uhr: Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) ruft dazu auf, im Fall von Corona-Lockerungen als Erstes die Museen zu öffnen. „Die Kultureinrichtungen waren die ersten, die geschlossen wurden“, sagte Grütters dieser Redaktion: „Sie dürfen nicht die letzten sein, die wieder öffnen. Das gilt ganz besonders für die Museen.“ Diese würden mit ihren Angeboten „geistige Anregungen“ bieten und so „viele vereinsamte und verstörte Menschen wieder ins Leben zurück“ holen: „Deshalb sollten sie bei den nächsten Lockerungen ganz oben auf der Liste stehen.“

Corona-News vom 29. Januar: Covid-19: Gefährliche Fake-Atteste aus dem Internet

23.31 Uhr: Gefälschte Corona-Tests sind teils schon für wenig Geld zu haben. Mit den Reisebeschränkungen geht der Missbrauch einher. Das Geschäft mit negativen Testbescheinigungen boomt dabei nicht nur in Russland. Lesen Sie hier: Corona-Bescheinigungen: Gefälschte Tests für 1000 Rubel

Sondergenehmigung für Baumärkte in Hanau wegen Hochwassers

23.01 Uhr: Wegen der angespannten Hochwasserlage dürfen Baumärkte in Hanau ab Samstag an Privatpersonen Materialien verkaufen, die zum Hochwasser-Schutz geeignet sind. Wegen der Corona-Pandemie sind Baumärkte im Lockdown für private Kunden geschlossen. Da die Auslieferung des erhöhten Bedarfs an Sand, Sandsäcken, Planen und Pumpen jedoch nicht im Rahmen der derzeit erlaubten Onlinebestellung und Abholung vor Ort zu organisieren ist, habe Oberbürgermeister Claus Kaminsky entschieden, eine Öffnung auch für Privatpersonen zu erlauben, teilte die Stadt am Freitagabend mit.

Impfstreit: Nordirland wirft EU „Akt der Feindschaft“ vor

21.45 Uhr: Nordirlands Regierungschefin Arlene Foster hat der EU einen „Akt der Feindschaft“ im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoffstreit vorgeworfen. Mit der Kontrolle der Exporte von in EU-Ländern produzierten Impfstoffen schaffe die EU eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland, wie sie das Nordirland-Protokoll eigentlich verhindern solle, schrieb Foster am Freitagabend auf Twitter. Dies sei ein „unglaublicher Akt der Feindschaft“ und ein „aggressives und beschämendes Vorgehen“. Sie werde Premierminister Boris Johnson zum Handeln aufrufen.

DUP-Chefin Arlene Foster. Foto: Phil Noble / Reuters

Frankreich begrenzt Ein- und Ausreisen und verschärft Corona-Restriktionen

21.19 Uhr: Angesichts der schnellen Ausbreitung neuer Coronavirus-Varianten verschärft Frankreich nochmals die wegen der Pandemie erlassenen Schutzmaßnahmen. Für Nicht-EU-Länder gelte ab Sonntag außer in dringenden Fällen ein Ein- und Ausreiseverbot, kündigte Regierungschef Jean Castex am Freitagabend in Paris an. Zudem müssten Geschäfte, die nicht für den täglichen Bedarf notwendig sind, ab einer bestimmten Größe schließen.

Tschechien schließt Grenzen weitgehend für Ausländer

20.30 Uhr: Tschechien ermöglicht Ausländern die Einreise von Samstag an nur noch in notwendigen Fällen. Darauf wies das Außenministerium in Prag am Freitagabend hin. Ausnahmen gelten unter anderem für Dienstreisen, unerlässliche Familienbesuche, die Teilnahme an Beerdigungen sowie unaufschiebbare Behördenbesuche, wie aus einem Regierungsbeschluss hervorgeht. Wer in Tschechien ein Ferienhaus besitzt, kann dieses vorerst nicht mehr zur Erholung nutzen. Die Ausreise bleibt möglich.

Für Deutsche ändert sich damit praktisch nicht viel: Bereits seit dem 18. Dezember gilt infolge der Ausgangsbeschränkungen, dass Aufenthalte in Tschechien nur noch mit einem triftigen Reisegrund möglich sind. Zudem sind Hotels seit Längerem für Touristen geschlossen. Weil die Bundesrepublik als Corona-Risikogebiet eingestuft wird, muss zudem ein Einreiseformular ausgefüllt und dem zuständigen Gesundheitsamt ein negativer PCR-Test vorgelegt werden.

Reisende nach Kanada müssen drei Tage auf eigene Kosten in Hotel-Quarantäne

20.03 Uhr: Reisende müssen sich in Kanada künftig nach ihrer Ankunft drei Tage lang auf eigene Kosten in Hotels in Quarantäne begeben. Neben dem bereits vorgeschriebenen Corona-Test vor Reiseantritt muss nun nach der Landung ein zweiter PCR-Test am Flughafen gemacht werden, kündigte Premierminister Justin Trudeau am Freitag in Ottawa an. Die Getesteten müssten bis zu drei Tage in ausgewiesenen Hotels auf das Testergebnis warten. Bei einem negativen Ergebnis dürfen Reisende den Rest der insgesamt zweiwöchigen Quarantäne in ihrer Unterkunft verbringen.

Internationale Flüge dürfen demnach ab nächster Woche nur noch auf vier Flughäfen landen: Vancouver, Toronto, Calgary und Montreal. Flüge zwischen Kanada und südlichen Reisezielen wie der Karibik und Mexiko werden bis Ende April komplett gestrichen. „Jetzt ist einfach nicht die Zeit zum Fliegen“, sagte Trudeau.

Astrazeneca-Impfstoff in der EU zugelassen

19.42 Uhr: Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen

Herstellers Astrazeneca darf nun auch in der Europäischen Union

genutzt werden. Die EU-Kommission erteilte eine Zulassung, wie

Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitteilte.

Eine Ampulle des Corona-Impfstoffs der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca. Foto: Russell Cheyne/PA Wire/dpa

Stiko empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff nur bis 64 Jahre

18.44 Uhr: Für den Einsatz des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca in Deutschland sollte aus Sicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) eine Altersvorgabe gelten. Das Präparat werde „aktuell aufgrund der derzeit verfügbaren Daten nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen“, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Beschluss des am Robert Koch-Institut (RKI) angesiedelten Gremiums. Zur Beurteilung der Impfeffektivität ab 65 Jahren lägen bisher keine ausreichenden Daten vor. „Abgesehen von dieser Einschränkung wird dieser Impfstoff ebenfalls als geeignet zum Individualschutz und zur Bekämpfung der Pandemie angesehen“, erläuterte die Stiko weiter.

Zuvor hatte die EU-Arzneimittelbehörde EMA die europaweite Zulassung des Impfstoffs empfohlen - und zwar für Erwachsene ab 18 Jahren ohne eine Altersbegrenzung. Auch wenn nur es nur vergleichsweise wenige Testpersonen über 55 Jahre gegeben habe, sei dies zu vertreten, erklärte die EMA in Amsterdam. Sie begründete dies mit den guten Test-Resultaten bei den übrigen Altersgruppen sowie Erfahrungswerten mit anderen Impfstoffen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte angekündigt, auf Basis der Stiko-Empfehlung möglicherweise eine Verordnung zu ändern, die bestimmte Impf-Prioritäten festlegt.

Griechenland nimmt Corona-Lockerungen wieder zurück

17.54 Uhr: Zwei Wochen nach einer leichten Lockerung des Lockdowns ist die griechische Regierung am Freitag wieder zurückgerudert. Bereits von Samstag an müssen Geschäfte in jenen Regionen wieder für Kundenverkehr schließen, in denen ein starker Anstieg der Fälle verzeichnet wird. Dazu gehört auch Attika samt der Hauptstadt Athen. Die betroffenen Läden dürfen aber weiterhin mit der Methode „Click away“ Waren verkaufen - der Kunde bestellt online oder telefonisch und holt die Ware vor der Tür ab.

Am Plan, die Schulen vollständig zu öffnen, hält die Regierung fest - allerdings werden auch hier in stark betroffenen Regionen Abstriche gemacht, wie der Corona-Krisenstab am Freitagabend im Staatsfernsehen mitteilte. In den sogenannten Roten Regionen soll zwar die Mittelstufe wieder zur Schule dürfen, Oberstufenschüler müssen aber weiterhin digital unterrichtet werden. Kindergärten und Grundschulen sind bereits seit zwei Wochen geöffnet.

Einreisesperre für Corona-Mutationsgebiete ab Samstag

17.28 Uhr: Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab Samstag eine weitreichende Einreisesperre. Das Kabinett beschloss am Freitag ein Beförderungsverbot für Fluggesellschaften, Bahn-, Bus- und Schiffsunternehmen bis zum 17. Februar.

Die Verordnung enthält aber zahlreiche Ausnahmen, unter anderem für alle Deutschen und in Deutschland lebenden Ausländer sowie für Transitpassagiere und den Warenverkehr vorsieht, wie das Bundesinnenministerium der Deutschen Presse-Agentur auf Nachfrage bestätigte.

Betroffen sind zunächst Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien, ab Sonntag auch die kleinen afrikanischen Staaten Lesotho und Estwani. Die Bundesregierung hatte die Einreise nach Deutschland bereits in den letzten Wochen und Monaten Schritt für Schritt erschwert. Rund 160 der knapp 200 Länder weltweit sind inzwischen in eine von drei Corona-Risikokategorien eingestuft.

Für die niedrigste gilt eine Testpflicht spätestens 48 Stunden nach Einreise und eine zehntägige Quarantänepflicht, von der man sich nach fünf Tagen durch einen zweiten negativen Test befreien kann. Für inzwischen rund 40 Länder in den beiden höheren Kategorien – darunter die Mutationsgebiete – wurden die Regeln bereits in der vergangenen Woche verschärft. Bei der Einreise aus diesen Ländern muss man nun schon bei Einreise einen negativen Test vorlegen, was an der deutsch-tschechischen Grenze zu Schlangen und Staus geführt hat.

Panne bei Veröffentlichung von Astrazeneca-Vertrag

17.00 Uhr: Der EU-Kommission ist bei der Veröffentlichung ihres Rahmenvertrags mit dem Impfstoffhersteller Astrazeneca am Freitag eine schwere Panne unterlaufen. Die auf Wunsch des Unternehmens geschwärzten Passagen in dem Dokument waren in einer ersten Version über die Lesezeichen-Funktion des Acrobat Reader teilweise lesbar.

So konnte man dem Dokument unter anderem entnehmen, dass der Warenwert der Dosen 870 Millionen Euro beträgt, dass die EU-Länder aber die Kosten für Abfüllung und Verpackung des Impfstoffs sowie für seine Lagerung und Verteilung tragen sollen. Auch ist im Vertrag die Rede von einer Option auf die Bestellung von 100 Millionen zusätzlichen Impfdosen bis zum Sommer.

Es handele sich um einen technischen Fehler, hieß es aus Kommissionskreisen. Die veröffentlichte Version wurde später ersetzt. Eine Reaktion von Astrazeneca lag zunächst nicht vor. Die Kommission hatte auf Veröffentlichung des Vertrags gedrungen. Sie will so Druck auf Astrazeneca ausüben, da das Unternehmen Kürzungen bei der Lieferung von Corona-Impfstoff an die EU im ersten Quartal angekündigt hatte.

Der Vertrag mit geschwärzten Passagen zwischen dem Impfstoffhersteller Astrazeneca und der EU-Kommission über die Entwicklung und Lieferung des Impfstoffs. Foto: Dirk Waem/BELGA/dpa

EU beschließt Exportkontrollen für Impfstoffe

16.38 Uhr: Die EU kann künftig die Exporte von Corona-Impfstoffen überwachen und gegebenenfalls beschränken. Die EU-Kommission habe am Freitag eine entsprechende „Ausfuhrgenehmigungspflicht“ beschlossen, sagte der für Außenhandel zuständige Kommissionsvize Valdis Dombrovskis in Brüssel. Alle Pharmakonzerne, die mit der EU Lieferverträge über Corona-Impfstoffe abgeschlossen haben, müssen demnach künftig Lieferungen an Drittstaaten in Brüssel anmelden.

Hintergrund ist der Streit mit dem Impfstoff-Hersteller Astrazeneca. Das britisch-schwedische Unternehmen hatte vergangene Woche bekanntgegeben, der EU zunächst deutlich weniger Impfstoff liefern zu können als vorgesehen - nach EU-Angaben 31 Millionen statt 80 Millionen Impfstoffdosen.

Die EU stört besonders, dass das Unternehmen Großbritannien und andere Nicht-EU-Länder offenbar weiterhin mit ungekürzten Mengen beliefert. Sie hegt den Verdacht, dass Astrazeneca für die EU bestimmte Impfstoffdosen ins Ausland exportiert hat. Die belgischen Behörden inspizierten in diesem Zusammenhang auf Wunsch der Kommission am Donnerstag eine Produktionsstätte im belgischen Seneffe.

Neue Version der Corona-Warn-App mit mehr Informationen verfügbar

16.20 Uhr: Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes steht in einer neuen Version zum Herunterladen bereit. Die Anwendung enthält nun einen Info-Bereich mit den wichtigsten Kennzahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen in Deutschland. Die Nutzerinnen und Nutzer könnten in der App auch auf die aktuellen Zahlen zu den Neuinfektionen, der Sieben-Tage-Inzidenz und den Sieben-Tage-R-Wert zugreifen. Des Weiteren hätten die Entwickler die Nutzerfreundlichkeit verbessert und einige kleinere Fehler beseitigt.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung wurde bislang mehr als 25 Millionen Mal heruntergeladen. Experten schätzen, dass sie von rund 23 Millionen Menschen aktiv genutzt wird. Die Wirksamkeit der App erhöht sich, je mehr Menschen die Anwendung auch tatsächlich einsetzen.

Europäische Arzneimittelbehörde gibt Vakzin von Astrazeneca für Zulassung frei

16.19 Uhr: Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat eine Zulassungsempfehlung für den Coronavirus-Impfstoff von Astrazeneca abgegeben. Die endgültige Zulassung durch die EU-Kommission ist damit erfahrungsgemäß nur noch reine Formsache.

Das Vakzin von Astrazeneca wäre der dritte Impfstoff, der EU-weit eine Zulassung erhält. Bislang sind die Impfstoffe der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer sowie des US-Konzerns Moderna in der EU zugelassen. Das von Astrazeneca zusammen mit der Universität Oxford entwickelte Vakzin hat den Vorteil, dass es deutlich billiger und leichter zu lagern ist als die anderen Impfstoffe.

Die EMA lässt den Astrazeneca-Impfstoff für alle Menschen ab 18 Jahren zu – auch für Ältere, eine Beschränkung auf Menschen unter 65 Jahren gibt es nicht. Eine solche Empfehlung zur Zulassungseinschränkung gab allerdings die deutsche Ständige Impfkommission (Stiko) am Donnerstag ab. Mehr dazu: EMA gibt Impfstoff von Astrazeneca für Zulassung frei

Eine Ampulle des Corona-Impfstoffs der Universität Oxford und des Pharmakonzerns Astrazeneca. Foto: Russell Cheyne/PA Wire/dpa

Novartis wird Biontech bei Impfstoffproduktion unterstützen

15.06 Uhr: Der Schweizer Pharmariese Novartis wird Biontech und Pfizer bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs unterstützen. Eine erste Vereinbarung sehe vor, dass Biontech die Produktionskapazitäten von Novartis in dem Ort Stein nutzen könne, teilte der Konzern am Freitag mit. Novartis werde den Impfstoff von Biontech übernehmen und dann unter aseptischen Bedingungen in Fläschchen abfüllen. Diese gingen dann zur Lieferung an die Kunden an das Mainzer Unternehmen zurück.

Laut Novartis könnte die Produktion des Impfstoffs in Stein nach einer endgültigen Vereinbarung im zweiten Quartal beginnen. Die ersten Lieferungen seien dann für das dritte Quartal vorgesehen. Novartis führt nach eigenen Angaben noch mit einer Reihe weiterer Unternehmen Gespräche. Dabei gehe es um die Herstellung von mRNA-Produkten, therapeutischen Proteinen sowie von Rohstoffen für Covid-Impfstoffe und -Therapeutika.

Bereits am Dienstag hatte der französische Pharmakonzern Sanofi seine Unterstützung für seine Konkurrenten Pfizer/Biontech verkündet. Nach Angaben von Biontech-Sprecherin Yasmina Alatovic will Sanofi mit seinen Produktionsanlagen in Frankfurt Abfüllkapazitäten für mehr als 125 Millionen Impfdosen zur Verfügung stellen.

Corona-Lockerungen sind laut Hans nicht an Datum geknüpft

14.58 Uhr: Die bestehenden Corona-Maßnahmen werden nach Worten des saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU) nicht zu einem bestimmten Stichtag gelockert. Sie „sind und waren nicht an ein Datum geknüpft, sondern hängen von der Infektionslage ab“, sagte Hans am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Solange wir unser Ziel – mindestens weniger als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche – nicht erreicht haben, müssen wir die strengen Maßnahmen aufrechterhalten.“

Abgesehen von Kitas und Schulen sollte es so lange auch keine Lockerungen geben, sagte Hans. Bund und Länder arbeiteten unabhängig davon derzeit an einem „Perspektivplan“. „Dabei ist mir besonders wichtig, dass wir bei den Lockerungen zuallererst unsere Kinder in den Blick nehmen.“ Der aktuelle Lockdown gilt bis zum 14. Februar. Der sogenannte Sieben-Tage-Inzidenzwert lag am Freitag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bundesweit bei 94.

Impfstoffkandidat von Johnson & Johnson hat Wirksamkeit von 66 Prozent an

14.40 Uhr: Der Corona-Impfstoffkandidat des US-Konzerns Johnson & Johnson hat nach Unternehmensangaben eine Wirksamkeit von 66 Prozent. Schwere Erkrankungen vermeide der Impfstoff gar zu 85 Prozent, erklärte das Unternehmen am Freitag nach Abschluss seiner klinischen Studien der Phase 3 mit insgesamt knapp 44.000 Teilnehmern. Anders als bei den Impfstoffen von Biontech-Pfizer und Moderna ist beim Vakzin von Janssen, der Pharmasparte von Johnson & Johnson, nur eine Dosis notwendig.

Weniger wirksam ist der Impfstoff womöglich bei der südafrikanischen Variante des Coronavirus: Bei den klinischen Tests in Südafrika betrug die Wirksamkeit 57 Prozent. Dort gingen 95 Prozent aller Covid-19-Erkrankungen auf die südafrikanische Variante B.1.351 zurück.

Erst am Donnerstag hatte der US-Pharmakonzern Novavax die Wirksamkeit seines Impfstoffkandidaten mit über 89 Prozent angegeben. Deutlich weniger wirksam ist er allerdings gegen die zuerst in Südafrika entdeckte Mutante. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) erwartet in Kürze einen Zulassungsantrag des US-Konzerns Johnson & Johnson für dessen Corona-Impfstoffkandidaten. Dies teilte die EU-Behörde am Freitag in Amsterdam mit.

Regierung verteidigt Pläne für Einreisebeschränkungen wegen Corona-Varianten

14.24 Uhr: Die Bundesregierung hat Pläne für nationale Einreisebeschränkungen zum Schutz vor gefährlichen Corona-Mutationen verteidigt. Neben der gesamteuropäischer Vorgehensweise müsse auch geprüft werden, „inwieweit nationale Maßnahmen ergriffen werden können“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag. Im Gespräch ist, die Einreise aus Ländern mit einem starken Vorkommen der mutierten Varianten grundsätzlich zu untersagen. Die Abstimmung in der Bundesregierung darüber dauerte am Freitagnachmittag noch an.

Eine Verordnung befinde sich in der Ressortabstimmung, sagte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hatte am Donnerstag auf eine rasche Regelung gedrängt. Betroffen von den Beschränkungen wären Länder wie Großbritannien, Portugal, Südafrika und Brasilien, in denen die neuen Varianten besonders stark grassieren.

Regierungssprecher Seibert hob hervor, dass die Bundesregierung sich weiter „sehr intensiv“ an den Beratungen auf europäischer Ebene beteilige. Doch auch andere Länder prüften derzeit, wie sie den „bestmöglichen Schutz ihrer Bevölkerung bewerkstelligen können“. Es gehe um eine „sehr reale Gefahr“ für jedes Land. Dabei gebe es auch einen „gewissen Spielraum für nationale Maßnahmen“.

Schon jetzt werden einige Reisende schärfer kontrolliert, wie hier am Frankfurter Flughafen. Hintergrund ist die Entscheidung der Bundesregierung, zahlreiche Länder als Hochrisikoländer einzustufen. Foto: Boris Roessler/dpa

Österreich will Einreiseregeln auch für Pendler verschärfen

14.15 Uhr: Wegen der Ausbreitung verschiedener Mutationen des Coronavirus will auch Österreich die Einreiseregeln verschärfen. Für Pendler sind nun verpflichtende Tests bei der Einreise vorgesehen, wie aus dem der österreichischen Nachrichtenagentur APA vorliegenden Entwurf des Gesundheitsministeriums hervorgeht. Sie müssten demnach ein ärztliches Zeugnis oder einen Testnachweis, der nicht älter als 72 Stunden ist, an der Grenze vorlegen. Dem Vernehmen nach ist der Rhythmus der Nachweispflicht noch unklar. Eine tägliche Attest-Vorlage gilt als unwahrscheinlich. Die Maßnahme soll in frühestens einer Woche in Kraft treten.

Für tschechische Grenzgänger Richtung Deutschland gilt seit Sonntag die verpflichtende Vorlage eines negativen Corona-Tests (nicht älter als 48 Stunden) bei jeder Fahrt. In Sachsen genügen zwei Tests pro Woche. In Österreich müssen – von Ausnahmen wie bisher Pendlern abgesehen – alle Einreisenden eine Selbstverpflichtung zur Quarantäne abgeben.

Kanzleramtschef Braun lobt die Bevölkerung für sinkende Infektionszahlen

14.00 Uhr: Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) lobt die Bevölkerung für die aktuell sinkende Zahl der Corona-Neuinfektionen. „Das ist ein tolles Ergebnis“, sagte er am Freitag den Sendern RTL und ntv. „Wir können in Deutschland alle gemeinsam stolz auf uns sein.“ Dass der befürchtete Anstieg der Infektionen wegen der Weihnachtsfeiertage ausblieb, sei darauf zurückzuführen, dass sich die Deutschen „ganz vorbildlich“ verhalten hätten.

Die Entwicklung mache Hoffnung, „dass wir, wenn wir mit den Zahlen unter die 50 kommen, dann auch eine Öffnungsstrategie starten können“. Das zu erreichen, sei immer wieder „ein Kampf gegen den inneren Schweinehund, dass wir jetzt nicht nachlassen“, räumte er zugleich ein. Braun sprach sich für eine schrittweise Öffnung aus, „weil man den Jojo-Effekt nicht provozieren darf“.

Er betonte aber auch die Bedeutung der Eigenverantwortung in der Pandemie. „Niemand darf auf den anderen warten“, sagte Braun. „Wir tun als Bundesregierung, was wir können. Aber jedes Pflegeheim, jede Kommune, jede Schule muss jetzt alles daran setzen, dass wir die Dinge gut umgesetzt bekommen.“

Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) ist stolz auf die sinkenden Infektionszahlen. Foto: dpa

Erster Corona-Fall seit sechs Monaten in Vietnams Hauptstadt Hanoi

13.44 Uhr: Vietnams Gesundheitsbehörden haben zum ersten Mal nach sechs Monaten wieder einen Corona-Fall in der Hauptstadt Hanoi gemeldet. Ein ganzer Wohnblock in der Metropole sei abgeriegelt worden, berichteten lokale Medien. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass sich in zwei nahe gelegenen Provinzen Dutzende Menschen infiziert hatten.

Insgesamt ist die Zahl der Neuinfektionen in verschiedenen Regionen bis Freitagnachmittag auf etwa 150 gestiegen. Tausende Menschen sollen auf das Virus getestet werden. Das Land müsse sich darauf einstellen, möglicherweise bald 30.000 Infektionsfälle zu haben, hatte das vietnamesische Fernsehen zuvor den Chef der Corona-Taskforce, Vu Duc Dam, zitiert.

Bislang ist das südostasiatische Land dank strikter Maßnahmen extrem glimpflich durch die Krise gekommen. Es wurden nur rund 1650 Fälle gemeldet, 35 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.

Moderna wird weniger Impfstoff an Italien liefern

13.15 Uhr: Der Corona-Impfstoffhersteller Moderna wird an Italien im Februar zunächst weniger Dosen liefern als erwartet. Regierungskommissar Domenico Arcuri sagte am Freitag in Rom vor der Presse, das US-Unternehmen habe mitgeteilt, dass es eine Reduktion um 20 Prozent geben solle. Bei der für die Impfstoffbeschaffung zentral zuständigen EU-Kommission hieß es, mögliche Lieferprobleme von Moderna würden derzeit im Lenkungsausschuss besprochen.

Arcuri sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa: „Moderna hat uns gerade darüber informiert, dass für die Woche vom 9. Februar von den geplanten 166.000 Dosen 132.000 geliefert werden, 20 Prozent weniger.“ Er fügte hinzu: „Unser Erstaunen, unsere Sorge und unsere Entmutigung wachsen.“

Der Impfstoff ist von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und in Italien zugelassen worden. Die Hersteller Astrazeneca und Biontech/Pfizer haben ebenfalls zeitweise Reduktionen bei ihren Lieferungen in EU-Staaten angekündigt. Arcuri sprach von „mindestens 300.000 Dosen Impfstoff, die wir hätten erhalten sollen und die wir nicht erhalten haben“.

Die Impfkampagne ist in Italien bisher schleppend angelaufen. Auch hier gibt es Probleme mit den Liefermengen. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Ungarn gibt grünes Licht für chinesischen Corona-Impfstoff

13.10 Uhr: Als erster Staat der Europäischen Union hat Ungarn den chinesischen Corona-Impfstoff zugelassen. Das nationale Institut für Pharmazie und Ernährung habe seine Zustimmung zur Verimpfung des Vakzins Sinopharm gegeben, sagte die Leiterin der ungarischen Gesundheitsbehörde, Cecilia Muller, am Freitag. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban kündigte an, er selbst werde sich mit dem chinesischen Mittel impfen lassen. Ungarn wolle nun am Freitag oder Samstag einen Vertrag mit dem chinesischen Hersteller unterzeichnen, führte der Regierungschef aus.

Er habe „das meiste Vertrauen“ in Sinopharm, sagte Orban. „Ich werde warten, bis ich an der Reihe bin, und wenn es soweit ist, werde ich das chinesische Vakzin wählen.“ Zur Begründung sagte der Regierungschef, die Chinesen hätten „die längste Erfahrung mit dem Virus, sie sind deshalb wahrscheinlich am besten informiert“.

Corona-Verstöße: Ordnungsamt löst Party in Apotheke auf

13.10 Uhr: Die Risiken und Nebenwirkungen waren hier offensichtlich: Ausgerechnet in einer Apotheke hat das Düsseldorfer Ordnungsamt eine Party nach Feierabend aufgelöst. Wie die Stadt am Freitag berichtete, hatte es am Vorabend gegen 20 Uhr Beschwerden von Nachbarn gegeben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, erwischten sie acht Menschen, die in der Apotheke ohne Masken feierten. „Die Party wurde aufgelöst und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet“, so die Stadt. Der Einsatz sei nach 45 Minuten beendet gewesen, sagte ein Sprecher am Freitag. Weitere Details wurden vorerst nicht bekannt.

Einreisesperre für Corona-Mutationsgebiete womöglich schon ab Samstag

12.54 Uhr: Für Verbreitungsgebiete besonders gefährlicher Varianten des Coronavirus soll möglicherweise schon ab Samstag eine weitgehende Einreisesperre gelten. Das geht aus einem neuen Verordnungsentwurf hervor, mit dem sich am Freitag das Kabinett befasst und der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin ist eine Befristung bis zum 17. Februar vorgesehen. Ausnahmen sollen für Personen mit Wohnsitz und Aufenthaltsrecht in Deutschland sowie für den Warenverkehr gemacht werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte die neuen Einreiseregeln bereits am Donnerstag angekündigt. Nach derzeitigem Stand sollen sie für Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien gelten. Diese fünf Länder sind von der Bundesregierung bereits als sogenannte Virusvarianten-Gebiete eingestuft worden.

Nach dem Entwurf für das Kabinett, an dem noch Änderungen möglich sind, sollen Fluggesellschaften sowie Bahn-, Bus- oder Schiffsunternehmen ab Samstag aus den genannten Gebieten keine Personen mehr nach Deutschland befördern dürfen. Ausnahmen werden nicht nur für den Frachtverkehr und die in Deutschland lebenden Menschen gemacht, sondern auch für die Beförderung von medizinischem Personal, Ambulanzflüge, den Transport von Transplantationsorganen und Beförderungen aus dringenden humanitären Gründen gemacht. Auch Transitpassagiere sollen ausgenommen werden, genauso wie Crews von Luftfahrzeugen und Schiffen.

Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte der dpa, dass das Innenministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium „einen Verordnungsentwurf erarbeitet und im Ressortkreis vorabgestimmt“ habe. Dieser Entwurf werde derzeit zur weiteren formellen Beschlussfassung vom Gesundheitsministerium, das hier federführend sei, finalisiert.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Foto: Pool / Getty Images

EU-Länder einigen sich auf strengere Reisebeschränkungen wegen Corona

12.47 Uhr: Die Mitgliedstaaten der EU haben sich auf gemeinsame Empfehlungen für Reisebeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verständigt. Die EU-Staaten nahmen nach Angaben eines Kommissionssprechers am Freitag entsprechende Vorschläge der EU-Kommission an. Demnach sollen Reisen in und aus Hochrisikogebieten nur noch in „unbedingt notwendigen“ Fällen und in Verbindung mit strengen Auflagen möglich sein.

Nach Vorstellung der EU-Kommission sollen Menschen, die dennoch aus Hochrisikogebieten ausreisen müssen, sich vorher testen lassen und anschließend einer Quarantäne unterziehen. Die Mitgliedstaaten sollen bei ihren Regeln zudem keinen Unterschied zwischen grenzüberschreitendem und inländischem Reiseverkehr machen und Ausnahmeregelungen etwa für Grenzpendler schaffen.

Vertrag zwischen Astrazeneca und EU veröffentlicht

12.30 Uhr: Die Europäische Union hat den Vertrag mit dem Pharmakonzern Astrazeneca über die Bestellung von Impfstoffdosen gegen das Coronavirus veröffentlicht. Wichtige Teile des im Internet auf Englisch veröffentlichten Vertrags sind geschwärzt. Darunter sind auch die für das erste Quartal vorgesehenen Liefermengen, um die seit Tagen ein heftiger Streit tobt.

Die EU-Kommission begrüßte gleichwohl die Bereitschaft des Unternehmens zu mehr Transparenz. Dies sei wichtig, um Vertrauen der Europäer aufzubauen und sicherzustellen, dass sie sich auf Wirksamkeit und Sicherheit der Corona-Impfstoffe in der EU verlassen könnten. Die Kommission hoffe, alle Verträge mit Impfstoffherstellern veröffentlichen zu können. Mehr dazu: Corona: Impfkommission empfiehlt Astrazeneca-Vakzin nur für Jüngere

Razzia bei Arzt in Hessen wegen mutmaßlich falscher Atteste für Maskenbefreiung

12.15 Uhr: Polizei und Staatsanwaltschaft in Hessen sind mit einer Razzia gegen einen Arzt vorgegangen, der in der Corona-Pandemie mutmaßlich falsche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt haben soll. Eine Arztpraxis und eine Wohnung in Gersfeld im Landkreis Fulda wurden am Mittwoch durchsucht, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Gegen den Mediziner wird wegen des Verdachts des Ausstellens falscher Gesundheitszeugnisse ermittelt.

Im Zuge von Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in der Innenstadt von Fulda waren der Polizei im November vermehrt ärztliche Atteste vorgelegt worden, die vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreien sollten. In mehreren Fällen waren diese von dem Arzt ausgestellt. Bei der Razzia wurden digitale Beweismittel beschlagnahmt, die nun ausgewertet werden.

Dreyer fordert Beschluss eines„nationalen Impfplans“ beim Gipfel

12.03 Uhr: Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Bund und Länder dazu aufgerufen, bei dem angekündigten Impfgipfel am Montag einen „nationalen Impfplan“ aufzustellen. Dieser müsse „verlässlich bis Ende September jedem Impfwilligen eine Impfung“ ermöglichen, sagte die SPD-Politikerin dieser Redaktion. Bisher seien die Impfzentren „im Leerlauf“, weil nicht genügend Impfstoff vorhanden sei.

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert / dpa

Russland stellt EU Millionen Sputnik-Dosen in Aussicht

12.00 Uhr: Im Streit um knappen Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca für die Europäische Union will Russland mit seinem Vakzin aushelfen. Im zweiten Quartal könnten 100 Millionen Dosen des Impfstoffes Sputnik V geliefert werden, teilte der staatliche Direktinvestmentfonds am Freitag in Moskau mit, der das Vakzin mitfinanziert und im Ausland vermarktet. Damit könnten 50 Millionen Menschen geimpft werden. Voraussetzung sei, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Wirkstoff zulasse. Ein entsprechender Antrag war in der vergangenen Woche eingereicht worden.

Eine Lieferung an die EU wäre dem Fonds zufolge möglich, wenn ein Großteil der Massenimpfung in Russland abgeschlossen ist. Die Impfungen laufen bereits seit Dezember. Nach jüngsten Zahlen haben mehr als 1,5 Millionen Menschen das aus zwei Komponenten bestehende Vakzin erhalten. Sputnik V ist den Angaben zufolge mittlerweile in 15 Ländern registriert. Ungarn hatte vergangene Woche als erstes EU-Land zwei Millionen Dosen des russischen Präparats bestellt.

Der Wirkstoff war Mitte August als weltweit erster für eine breite Anwendung in der Bevölkerung freigegeben worden, obwohl bis dahin wichtige Tests ausgestanden hatten. Das löste international Kritik aus. Unabhängige Studien sind bisher nicht bekannt.

RKI-Chef Wieler warnt vor zu schneller Lockerung des Lockdowns

11.58 Uhr: Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat eindringlich vor zu frühen Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen gewarnt. „Wir sind auf einem guten Weg, und wir müssen diesen Weg weiter konsequent bestreiten“, sagte Wieler am Freitag in Berlin.

Die Sieben-Tage-Inzidenz habe am Donnerstag in Deutschland erstmals seit Ende Oktober unter 100 gelegen. Aber sie sei nur in den am stärksten betroffenen Ländern Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Sachsen gesunken. In den anderen zwölf Ländern sei die Inzidenz nahezu gleich geblieben – in manchen Landkreisen sogar gestiegen.

Besorgt zeigte sich Wieler wegen der neuen, wohl ansteckenderen Corona-Varianten. „Es werden immer mehr Fälle und Ausbrüche der Varianten gemeldet“, sagte Wieler. Ob sie gefährlicher sind und ob bereits mit Corona infizierte Menschen immun gegen die neuen Varianten seien, sei noch unbekannt und werde international erst erforscht. Wieler warnte, eine weitere Verbreitung der Varianten würde die Infektionslage in kurzer Zeit wohl deutlich verschlimmern. Lesen Sie dazu: Corona: Diese Virus-Mutationen machen Experten und Politikern Sorgen

Der Präsident des für die Zulassungen der Impfstoffe mitzuständigen Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Cichutek, warnte eindringlich davor, zirkulierende „Fake news“ über angebliche schwere Nebenwirkungen der Präparate zu glauben. Zu Behauptungen, dass Impfstoffe Körperzellen genetisch modifizieren, sagte er: „Das ist alles Quatsch.“

Spahn setzt auf Fortschritte bei Corona-Impfungen

11.50 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn setzt auf weitere Fortschritte bei den schleppend angelaufenen Corona-Impfungen in Deutschland. „Der Start der Impfkampagne war schwierig“, sagte der CDU-Politiker am Freitag in Berlin. Es habe weniger Impfstoff gegeben als aus EU-Bestellungen erwartet, Termin-Hotlines seien teils schwer erreichbar gewesen. Alle Bundesländer machten bei Impfungen zunächst besonders verwundbarer Corona-Risikogruppen aber Fortschritte.

Er könne Ungeduld verstehen, es stünden jedoch noch einige harte Wochen der Impfstoffknappheit bevor. Spahn begrüßte daher die anstehende Zulassung des Präparats von Astrazeneca als dann dritter Impfstoff in der EU. Er sei einfacher in der Handhabung. Im zweiten Quartal könnten voraussichtlich zwei weitere Stoffe zugelassen werden. Das Ziel bleibe, im Sommer allen Bürgern in Deutschland ein Impfangebot machen zu können.

Jens Spahn (r, CDU), Bundesminister für Gesundheit, Lothar Wieler (M), Präsident Robert Koch-Institut (RKI), und Klaus Cichutek, Präsident Paul-Ehrlich-Institut (PEI), geben eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie Foto: Kay Nietfeld/dpa

Inzwischen wurden laut Spahn mehr als 3,5 Millionen Impfdosen an die Bundesländer gesandt – davon wurden 2,2 Millionen verwendet. Beim Ziel, allen Pflegeheimbewohnern bis Mitte Februar ein Angebot zu machen, sei man auf gutem Weg. Bisher seien 560.000 Bewohner geimpft.

Streit zwischen CDU-Gesundheitspolitiker und Karl Lauterbauch

11.50 Uhr: Corona-Impfstoff von Astrazeneca nur für Jüngere? Noch vor der offiziellen Entscheidung fliegen jetzt die Fetzen unter Experten. Der CDU-Gesundheitspolitker Peter Liese greift seinen SPD-Kollegen Karl Lauterbach ungewöhnlich scharf an. Lauterbach hatte die Empfehlung der Ständigen Impfkommission in Berlin, das Astrazeneca-Vakzin in Deutschland nur für unter 65-Jährige zu verwenden, als falsch kritisiert.

Dem CDU-Europaabgeordneten Peter Liese, auch er Mediziner, platzt deshalb der Kragen: „Professor Karl Lauterbach weiß viel, aber er sollte endlich aufhören, den Eindruck zu erwecken, als wisse er mehr alle anderen Experten zusammen.“ Dass ein Abgeordneter der Regierungskoalition die Entscheidung der Kommission als falsch bezeichne, sei „unanständig“. Man könne zwar zu einem anderen Ergebnis kommen als die Impfkommission, „aber wenn sich Einzelne – sogar aus der Regierungskoalition – jetzt gegen diese Empfehlung stellen, schafft das kein Vertrauen.“

Lehrerpräsident Heinz-Peter Meidinger dringt auf frühere Impfung von Lehrern

11.47 Uhr: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dringt auf eine höhere Priorität von Lehrkräften in der Impfreihenfolge. „Wenn Politik und Gesellschaft der Ansicht sind – und das meiner Meinung nach zurecht – dass Kinder und Jugendliche neben den Alten die Hauptbetroffenen der Pandemie sind, muss das auch Auswirkungen auf die Impfpriorität von Lehrkräften haben“, sagte Meidinger dieser Redaktion.

Eine frühzeitige Impfung von Lehrkräften könne wesentlich dazu beitragen, dass Schulen schneller geöffnet und länger offengehalten werden können, erklärte Meidinger. „Nach dem jetzigen Impf-Stufenplan steht zu befürchten, dass die große Mehrzahl der Lehrkräfte in diesem Schuljahr nicht mehr geimpft werden kann.“ Es müsse das Bestreben aller sein, an den Schulen und in den Kitas möglichst bald wieder Präsenzunterricht zu ermöglichen, sofern es die Inzidenzzahlen zulassen und Schulen als weitgehend sicher Orte betrachtet werden können, sagte der Lehrerpräsident.

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte in einem Entwurf für Empfehlung zur Anwendung des Astrazeneca-Vakzins am Donnerstag dazu geraten, den Impfstoff nicht für Menschen über 65 einzusetzen. Seitdem wird diskutiert, ob die deutsche Impfreihenfolge, bei der alte Menschen höchste Priorität haben, geändert werden muss.

EMA sieht keine Sicherheitsprobleme bei Biontech-Impfstoff

11.40 Uhr: Gut einen Monat nach Start für den Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech hat die Europäische Arzneimittel-Behörde (EMA) keine Sicherheitsprobleme festgestellt. Die gemeldeten allergischen Reaktionen und Nebenwirkungen zeigten keine Auffälligkeiten, teilte die EMA am Freitag in Amsterdam mit. Gemeldete Todesfälle hätten nichts mit dem Impfstoff zu tun. Die Daten entsprächen dem zuvor bekannten Sicherheitsprofil, so die Behörde. Neue Nebenwirkungen wurden nicht identifiziert.

Der Sicherheitsausschuss der Behörde PRAC hatte den Angaben zufolge auch Todesfälle überprüft, die nach der Impfung aufgetreten waren. Dabei seien Vorerkrankungen der Personen sowie das Alter berücksichtigt worden. „PRAC stellte fest, dass die Daten keine Verbindung zeigten zur Impfung mit Comirnaty und dass die Fälle keine Sicherheitsbedenken auslösten.“ Comirnaty ist der offizielle Name des Präparates von Pfizer und Biontech.

Ein Arzt bereitet im hessischen Impfzentrum im Kongresszentrum Darmstadtium eine Dosis mit dem Impfstoff von Biontech-Pfizer für eine Impfung vor. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-Pool/dpa

CDU-Politiker wettert gegen Drosten und Merkel

11.30 Uhr: Der Magedeburger CDU-Stadtratsvorsitzende Michael Hoffmann sorgt in Sachsen-Anhalt für Empörung. Wie der „Spiegel“ berichtet, habe Hoffmann die Kanzlerin wiederholt mit der DDR-Parteidiktatur der SED verglichen.

„Jetzt reicht es aber endgültig. Das erinnert mich nun doch ganz ganz schlimm an das kommunistische System“, heißt es etwa in einem Facebook-Beitrag des Politikers zu einem Merkel-Zitat aus einem von ihm geteilten Artikel. Auch in anderen Beiträgen ging Hoffmann die Kanzlerin und den Virologen Christian Drosten an. „Dem Typen glaube ich kein einziges Wort mehr. Zudem ist der vom Zentralkomitee Merkel gesteuert“, heißt es vom Politiker zu einem Video, in dem Drosten zu sehen ist.

Auf die Postings vom „Spiegel“ angesprochen, gab Hoffmann, immerhin potenzieller Kandidat für Oberbürgermeisterwahl in Magdeburg, zu, dass seine Formulierungen auf Facebook häufig überspitzt seien. Allerdings finde er, dass Merkel und Drosten „Angst und Schrecken“ verbreiten, wie Hoffmann vom „Spiegel" zitiert wird. Zudem sei er unzufrieden über die Wahl von Armin Laschet zum neuen CDU-Vorsitzenden. Er habe auf Friedrich Merz gesetzt.

Bisher 150 Fälle der Corona-Mutationen in Deutschland festgestellt

11.10 Uhr: Von den als deutlich ansteckender eingestuften Varianten des Coronavirus sind in Deutschland bisher 150 Fälle nachgewiesen worden. Die erstmals in Großbritannien nachgewiesene Mutante B.1.1.7 sei bis bisher 120 Mal festgestellt worden, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Freitag mit – 18 Mal im vergangenen und 102 Mal in diesem Jahr.

Mit deutlichem Abstand folgt die mutmaßlich in Südafrika entstandene Variante B.1.351. Sie wurde hierzulande im vergangenen Jahr neun Mal und dieses Jahr 18 Mal nachgewiesen. Bei der zunächst in Brasilien aufgetauchten Mutante B.1.1.28 gab es den Angaben zufolge bisher lediglich drei Fälle, die alle in diesem Jahr entdeckt wurden. In Deutschland wurde allerdings lange nur sehr vereinzelt nach den Corona-Mutanten gesucht. Seit eineinhalb Wochen wird die sogenannte Sequenzierung mehr betrieben.

Leipziger Buchmesse muss erneut abgesagt werden

11.00 Uhr: Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Nach dpa-Informationen wird eine digitale Variante eines Lesefestes vorbereitet. Zuvor hatte der MDR über die Absage berichtet.

Für dieses Jahr hatte die Leipziger Messe den Frühjahrstermin der Buchbranche eigentlich retten wollen. Deshalb war der Termin vom März auf Ende Mai verschoben worden. Bei wärmeren Temperaturen, so die Hoffnung, könne eine Messe auch mit der Nutzung von Außenbereichen wieder möglich sein. Doch nun steht fest: Die Pandemielage lässt eine große Publikumsveranstaltung erneut nicht zu.

Leere Hallen: Die Leipziger Buchmesse wird wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

(fmg/dpa/afp)