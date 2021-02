Spahn hat einen Impfstoff für Kinder in Aussicht gestellt. Am Samstag werden erste Astrazeneca-Dosen ausgeliefert. Die News im Blog.

Spahn stellt Corona-Impfstoff für Kinder für Sommer in Aussicht

Im Streit um die Engpässe bei Corona-Impfstoffen stellen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hinter die EU

Joachim Stamp (FDP) legt einen Fünf-Stufen-Plan zum Ausstieg aus dem Corona-Lockdown vor

(FDP) legt einen Fünf-Stufen-Plan zum Ausstieg aus dem Corona-Lockdown vor Gesundheitsminister Spahn und RKI-Chef Wieler haben bei einer Pressekonferenz über die Corona-Mutationen informiert

Zwischen Bund und Ländern zeichnet sich Uneinigkeit über die Lockerung der Corona-Maßnahmen ab

Bundeskanzlerin Merkel warnte vor falschen Hoffnungen, Familienministerin Giffey ist dagegen für eine „schrittweise Lockerung“ bei Schulen und Kitas im Februar

Berlin. Am Wochenende werden in den Bundesländern die ersten Astrazeneca-Impfdosen erwartet: Wie aus den Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht, sollen am Samstag 345.600 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers an die Länder ausgeliefert werden. Kommende Woche ist die Auslieferung von 391.200 Impfdosen vorgesehen. Bis Anfang März will Astrazeneca eigenen Angaben zufolge rund 3,2 Millionen Impfdosen liefern.

Lesen Sie dazu: Astrazeneca-Impfstoff: Empfehlung nur für unter 65-Jährige

Derweil hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen für Kinder und Jugendliche geeigneten Impfstoff gegen das Coronavirus für diesen Sommer in Aussicht gestellt. Schließlich gebe es zum aktuellen Zeitpunkt noch keinen kinderfreundlichen Impfstoff. Tatsächlich sind die Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca erst ab 18 Jahren zugelassen und auch das Vakzin von Biontech/Pfizer darf ausschließlich an Personen über 16 Jahren verabreicht werden.

Corona-News des Tages: RKI meldet 12.908 Neuinfektionen

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 12.908 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 855 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie aus Zahlen des RKI vom Freitag hervorgeht. Vor genau einer Woche hatte das RKI 14.022 Neuinfektionen und 839 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 5. Februar: Spanien will Corona-Impfstoff von Astrazeneca nicht an über 55-Jährige ausgeben

23.21 Uhr: Der Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Astrazeneca soll in Spanien nur für Menschen genutzt werden, die jünger als 55 Jahre sind. Dies teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Freitag mit. Auch in Italien dürfen die Menschen bei Impfungen mit diesem Vakzin nicht älter als 55 Jahre sein. In Griechenland werde die Impfung mit dem Vakzin nur für Menschen von 18 bis 64 Jahre empfohlen, teilte das Gesundheitsministerium am Freitagabend in Athen mit.

Spahn stellt Corona-Impfstoff für Kinder für Sommer in Aussicht

22.05 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen für Kinder und Jugendliche geeigneten Impfstoff gegen das Coronavirus für diesen Sommer in Aussicht gestellt. Derzeit gebe es noch keinen für Kinder und Jugendliche zugelassenen Impfstoff, sagte Spahn, der als Gast bei der Jahresauftakt-Klausur der hessischen Union am Freitagabend online zugeschaltet war. Das Vakzin von Biontech/Pfizer sei ab 16 Jahren zugelassen, die beiden anderen Impfstoffe von Moderna und Astrazeneca ab 18 Jahre.

Serbien impft am schnellsten in Kontinentaleuropa

22.04 Uhr: Serbien ist in Relation zu seiner Einwohnerzahl Spitzenreiter bei Corona-Impfungen auf dem europäischen Festland. Der Balkanstaat habe bereits mehr als 450.000 seiner sieben Millionen Bürger geimpft, berichtete die wissenschaftliche Zeitschrift „Our World in Data“. Das sei mehr als jedes andere Land in Europa mit Ausnahme Großbritanniens.

Serbien ist in Relation zu seiner Einwohnerzahl Spitzenreiter bei Corona-Impfungen. Foto: Sven Hoppe/dpa

Virusmutation in zwei Betrieben in Bremerhaven nachgewiesen

20.07 Uhr: Corona-Ausbrüche in zwei Fisch verarbeitenden Betrieben in Bremerhaven gehen auf eine Virusmutation zurück. Das haben Laboruntersuchen ergeben, wie der Stadtsprecher am Freitag mitteilte. Ob es sich um die englische, die südafrikanische oder die brasilianische Variante handelt, ist demnach noch unklar. In einem Unternehmen wurde die Corona-Mutante zwei Mal nachgewiesen, in dem anderen Betrieb 14 Mal. Für beide Unternehmen wurden die Hygiene- und Quarantänemaßnahmen verschärft. Die drei Varianten des Corona-Virus sind noch ansteckender als bisherige Formen.

Kreis räumt Fehler bei vorzeitiger Corona-Impfung von Polizisten ein

20.05 Uhr: In der Debatte um vorgezogene Corona-Impfungen für Hunderte Polizistinnen und Polizisten hat der Landkreis Stendal Fehler eingeräumt. „Rein rechtlich ist festzuhalten, dass die durch den Landkreis erfolgte damalige Interpretation der Impfverordnung fehlerhaft war“, sagte der für das dortige Impfzentrum zuständige Beigeordnete Sebastian Stoll am Freitagnachmittag laut Mitteilung. Laut Mitteilung hatten Stoll und der Stendaler Landrat Patrick Puhlmann (SPD) zuvor den Fall aufgearbeitet. Puhlmann kündigte an, er werde „den Sachverhalt konsequent prüfen und im Ergebnis entsprechende Maßnahmen einleiten“.

Lettland verlängert Corona-Notstand und beschränkt Einreise

19.59 Uhr: Lettlands Regierung hat den wegen der Coronavirus-Pandemie verhängten Notstand um zwei weitere Monate verlängert. Das Kabinett in Riga beschloss am Freitag, den bereits im November ausgerufenen Ausnahmezustand in dem baltischen EU-Land bis zum 6. April forzusetzen. Regierungschef Krisjanis Karins begründete den Schritt damit, dass die Corona-Situation in Lettland weiterhin ernst sei und es in den Krankenhäusern eine Krisenlage gebe.

Lettland verschärft zudem seine Einreiseregeln: Aus Bedenken vor mutierten Coronavirus-Varianten dürfen von 11. Februar an für zwei Wochen nur noch Menschen ins Land, die einen triftigen Einreisegrund sowie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Ganz ausgesetzt wird der Passagierverkehr mit Großbritannien, Irland und Portugal.

Vier EU-Staaten besorgt wegen Impfstoff-Exports in die USA

19.56 Uhr: Mehrere EU-Staaten haben sich in einem gemeinsamen Brief an die EU-Kommission besorgt gezeigt, weil der Pharmakonzern Johnson & Johnson in Europa produzierte Dosen seines Corona-Impfstoffkandidaten zur Endfertigung in die USA exportieren will. Die Regierungschefs von Österreich, Tschechien, Dänemark und Griechenland riefen die Kommission in dem Schreiben am Freitag auf, die Versorgung der Europäer mit dem Vakzin sicherzustellen. Es bestehe die Sorge, dass die US-Regierung später eine Rücksendung des fertigen Impfstoffs in die EU nicht erlauben könnte.

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson will in Europa produzierte Dosen seines Corona-Impfstoffkandidaten zur Endfertigung in die USA exportieren.

Sind Reisen bald nur noch mit Nachweis möglich?

18.58 Uhr: Ist das Reisen bald nur mit einer Corona-Impfung möglich? Die EU bereitet einheitliche Impfpässe vor – und erste Staaten fordern Nachweise. Lesen Sie hier: Corona-Impfpass: Reisen bald nur noch mit Impf-Nachweis?

Ende des Wildwuchses: Friseure in Belgien dürfen wieder öffnen

18.28 Uhr: Endlich wieder zum Friseur: Nach dreieinhalb Monaten wuchernden Haarwuchses dürfen Friseure in Belgien von kommender Woche Samstag an wieder öffnen. Es würden jedoch sehr strenge Hygieneregeln gelten, sagte der belgische Regierungschef Alexander De Croo am Freitag nach Regierungsberatungen in Brüssel. Er betonte, dass die Corona-Situation in dem Königreich seit Dezember recht stabil sei. Die Maßnahmen gegen das Virus funktionierten gut, weil die Menschen sie berücksichtigten. De Croo sagte, man müsse weiter vorsichtig sein.

Andere nichtmedizinische Berufe mit Körperkontakt - etwa Kosmetiker - müssen sich noch bis zum 1. März gedulden. Campingplätze dürfen bereits am Montag wieder öffnen, die Außenbereiche von Tierparks kommende Woche Samstag.

US-Regierung will Pfizer beim Ausbau der Impfstoffproduktion helfen

18.14 Uhr: Die US-Regierung wird dem Pharmakonzern Pfizer weitere Unterstützung zukommen lassen, um die Produktion des mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoffs noch schneller auszubauen. Die Regierung setzt ein Gesetz zur Militärproduktion ein, um sicherzustellen, dass Pfizer den ersten Zugriff auf Komponenten für die Herstellung und Abfüllung des Impfstoffs bekommt, wie der Corona-Logistik-Koordinator des Weißen Hauses, Tim Manning, am Freitag erklärte.

Die US-Regierung wird dem Pharmakonzern Pfizer weitere Unterstützung zukommen lassen. Foto: Ariel Schalit / dpa

Impfungen von Klinik-Chefs stoßen bei Landesregierung auf Kritik

18.00 Uhr: Die Diskussion um Corona-Impfstoffverteilung an Verwaltungspersonal an niedersächsischen Kliniken zieht weitere Kreise. Nachdem zuletzt bekannt wurde, dass sich im ostfriesischen Klinik-Verbund Aurich-Emden-Norden neben Verwaltungsangestellten auch ein Geschäftsführer vor Ärzten und Pflegekräften impfen ließ, werden nun weitere Fälle öffentlich. An der Klinik in Wittmund ließ sich ebenfalls ein Geschäftsführer impfen, wie der Landkreis am Freitag nach Medienberichten bestätigte. An einer Klinik in der Region Hannover nahmen zwei leitende Angestellte ohne Kontakt zu Corona-Patienten hausinterne Impftermine wahr, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ und der NDR am Freitag berichteten.

Brasilien: Senat lehnt bevorzugte Impfung von Olympia-Athleten ab

17.59 Uhr: Der brasilianische Senat hat einen Vorschlag zurückgewiesen, Athleten und andere Delegationsmitglieder für die Olympischen und Paralympischen Spiele in Tokio bevorzugt zu impfen. Der Vorstoß der Senatorin Leila Barros war als Anhang zu einem Gesetzesprojekt über die weltweite Beschaffung von Impfstoffen in den Senat eingegangen, kam am Donnerstagabend aber nicht einmal zur Abstimmung.

Bericht über Entsorgung nicht verbrauchter Impfdosen wird geprüft

17.46 Uhr: Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) prüft einen Medienbericht, wonach in Impfzentren größere Mengen von Impfdosen vernichtet worden sein sollen. Man werde dem nachgehen, sagte KVBB-Sprecher Christian Wehry der Deutschen Presse-Agentur am Freitag dazu. Er sagte zudem: „Davon habe ich keine Kenntnis und kann das auch so nicht nachvollziehen“. Er habe von dem mutmaßlichen Vorgang aus der Zeitung erfahren.

Merkel und Macron: Europäische Impfstoffbeschaffung ist richtig

17.24 Uhr: Trotz der Schwierigkeiten bei der Beschaffung von ausreichend Corona-Impfstoff haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den eingeschlagenen europäischen Weg bekräftigt. Die grundsätzliche Entscheidung hierfür „ist und war richtig“, sagte Merkel am Freitag in einer gemeinsamen Video-Pressekonferenz.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Foto: Hannibal Hanschke/Reuters-Pool/dpa

Köln verschärft nach starkem Anstieg von Inzidenzzahl Corona-Auflagen

17.20 Uhr: Nach einem deutlichen Anstieg der Corona-Inzidenzzahlen innerhalb eines Tages hat die Stadt Köln die Pandemieschutzregeln verschärft. Ab Samstag dürfen sich in der Millionenstadt auch im privaten Raum maximal ein Haushalt und eine weitere Person treffen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Damit überträgt Köln die in der Coronaschutzverordnung festgeschriebene Regelung zur Kontaktbeschränkung im öffentlichen Raum per Allgemeinverfügung nun auch auf Privaträume. Die Sieben-Tage-Inzidenz war in der Domstadt von 75,9 am Donnerstag auf 91,4 am Freitag gestiegen.

UKSH startet mit genauer Untersuchung von Corona-Erbgut

17.10 Uhr: Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat damit begonnen, das Coronavirus auf Mutationen zu untersuchen. Diese Sequenzierung solle bei mindestens fünf Prozent der festgestellten Coronafälle geschehen, teilte das UKSH am Freitag mit. Das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin sammle die Ergebnisse zentral, um schnell auf das Auftreten und die Ausbreitung neuer Virusvarianten reagieren zu können.

Ministerium warnt vor einem Schutzmasken-Modell

17.05 Uhr: Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium hat wegen Qualitätsmängeln vor dem Tragen bestimmter Schutzmasken vom Typ KN95 gewarnt. Masken mit der Bezeichnung „KN95 Protective Mask, Model No: ZX-168, GB-2626-2006“ sollten derzeit nicht genutzt werden, hieß es am Freitag in einer Mitteilung. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese aufgrund deutlicher Mängel ihre Funktion nicht erfüllen und dadurch die Übertragung einer Infektion begünstigen.“ Die Masken entsprächen nach derzeitigen Kenntnissen auch nicht den Anforderungen der geltenden Sars-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, dürften also beispielsweise nicht in Pflegeeinrichtungen eingesetzt werden. Der Vertriebsweg sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Eine KN95-Maske ist auf einer Kopf-Form in einem Maskenprüfstand angebracht. Foto: Fabian Strauch / dpa

Corona: Zypern verlangt von Einreisenden Selbstisolation

17.02 Uhr: Zypern verschärft noch einmal seine Einreisebestimmungen: Ab 6. Februar müssen sich Ankommende unter anderem aus Deutschland nach Ankunft 72 Stunden in Selbstisolation begeben, informiert das Auswärtige Amt. Danach müssen sie auf eigene Kosten einen weiteren PCR-Test machen, heißt es in den Reise- und Sicherheitshinweisen für Zypern. Einreisende aus Deutschland müssen ohnehin bereits einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden vor Abflug sein darf. Zudem ist vor Abflug online ein Formular auszufüllen. Der sogenannte Flight Pass muss ausgedruckt beim Flug mitgeführt und bei der Ankunft in Zypern vorgezeigt werden, so das Auswärtige Amt.

Lockdown: NRW-Familienminister legt Corona-Exit-Stategie vor

16.55 Uhr: Nordrhein-Westfalens stellvertretender Ministerpräsident Joachim Stamp (FDP) hat einen Fünf-Stufen-Plan zum Ausstieg aus dem Corona-Lockdown vorgelegt. Eine schlichte Verlängerung der derzeit bis zum 14. Februar befristeten Einschränkungen erscheine „ebenso unangemessen wie eine weitgehende Aufhebung“, heißt es in seinem am Freitag in Düsseldorf vorgestellten „NRW-Plan“. Bei dem Papier handle es sich um einen „persönlichen Vorschlag“, erklärte der NRW-Familienminister.

Seine fünf Stufen für Lockerungen in Kitas, Schulen, Handel, Gastronomie, Sport, Kultur und Freizeit seien nicht allein an der Sieben-Tage-Inzidenz ausgerichtet, betonte Stamp. „Es müssen weitere Indikatoren hinzugezogen werden, um zu einer geeigneten Grundlage für politsche Entscheidungen zu kommen.“ Dazu zähle etwa die Neuinfektionsrate bei der besonders gefährdeten Gruppe der über 80-Jährigen, die Krankenhausbelegung, die Möglichkeit, Infektionsketten nachzuverfolgen und die Verfügbarkeit zertifizierter Selbsttests.

Joachim Stamp (FDP), der nordrhein-westfälische Integrationsminister. Foto: Federico Gambarini / dpa

Online-Warteliste auf Impfportal freigeschaltet

16.45 Uhr: Auf dem niedersächsischen Impfportal für Corona-Schutzimpfungen ist am Freitagnachmittag die Online-Warteliste freigeschaltet worden. Wer einen Termin für eine Impfung vereinbaren möchte und wegen des Impfstoffmangels nicht sofort zum Zuge kommt, kann sich auf dem Portal auf eine Liste setzen lassen. Wie das Sozialministerium am Freitag mitteilte, werden die Betroffenen dann informiert, sobald im örtlich zuständigen Impfzentrum ein Termin verfügbar wird.

Zwei neue Fälle von Coronavirus-Mutation im Kreis Görlitz

16.42 Uhr: Die Variante des Coronavirus breitet sich im Landkreis Görlitz weiter aus. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, wurden unter den 38 Neuinfektionen binnen eines Tages in zwei Fällen die britische Mutation nachgewiesen. Damit sind insgesamt sechs Coronavirus-Mutationen im Kreis bekannt. Die Variante gilt als ansteckender. Mutationen wurden bereits an mehreren Orten im Freistaat nachgewiesen - unter anderem auch im Vogtland und seit Donnerstag im Kreis Zwickau.

Nach Mutation: Alle Nerze auf Farmen in Dänemark sind tot

16.40 Uhr: Alle Nerze auf den dänischen Nerzfarmen sind nun tot. Wenige Wochen nach dem Inkrafttreten eines entsprechenden Haltungsverbots bis Ende 2021 sind die letzten überlebenden Nerze in Betrieben in Dänemark getötet worden, wie die zuständige Lebensmittelbehörde Fødevarestyrelsen am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Kopenhagen bestätigte. Es kann demnach allerdings noch sein, dass es vereinzelte Pelztiere in Zoos und als Haustiere in Privathaushalten gibt. Dänemarks Regierungschefin Mette Frederiksen hatte Anfang November verkündet, dass alle Nerze im Land getötet werden sollen. Begründet wurde der radikale Schritt damit, dass das Coronavirus in den Tieren mutiert sei und sich auf den Menschen übertragen habe.

Hessen soll erste Lieferung des Astrazeneca-Impfstoffs erhalten

16.34 Uhr: In Hessen werden am Wochenende die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erwartet. Insgesamt 26.400 Impfdosen des britisch-schwedischen Herstellers sollen am Samstag ausgeliefert werden, wie aus Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums hervorgeht. In der nächsten Woche ist die Auslieferung von rund 31.000 Impfdosen vorgesehen, eine Woche später knapp 77.000 und nochmal eine Woche später mehr als 110.000. Bundesweit will Astrazeneca nach eigenen Angaben bis Anfang März rund 3,2 Millionen Impfdosen liefern.

In Hessen werden am Wochenende die ersten Lieferungen des Corona-Impfstoffs von Astrazeneca erwartet.

35 Prozent der Altenheimbewohner zweifach gegen Corona geimpft

16.29 Uhr: In Hessen haben inzwischen zwei von drei Bewohnern von Alten- und Pflegeeinrichtungen eine Covid-19-Impfung erhalten. Die notwendige zweite Schutzimpfung gegen das Coronavirus bekamen rund 35 Prozent, wie das hessische Innenministerium am Freitag in Wiesbaden mitteilte. Von den insgesamt rund 550 000 Menschen aus der ersten Priorisierungsgruppe erhielten damit hessenweit knapp 148 000 eine Erstimpfung (Stand 4. Februar).

Seehofer für baldige Öffnung von Friseursalons

16.27 Uhr: Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, Friseursalons sobald wie möglich wieder zu öffnen. „Ich bin in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen“, zitierte das Magazin „Spiegel“ Seehofer am Freitag. „Wir sollten aber diejenigen Maßnahmen zurücknehmen, die ganz offensichtlich keine Schutzwirkung entfalten.“ Bei den Friseuren habe sich „regelrecht ein Schwarzmarkt“ entwickelt, mehr und mehr Leute würden sich auf anderen Wegen und ohne Hygienekonzepte die Haare schneiden lassen.

„Konfrontatives Gespräch“ über umstrittene Impfterminvergabe

16.20 Uhr: Im Streit um offenkundige Unzulänglichkeiten im Terminvergabesystem der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) haben die betroffenen Bundesländer den Druck erhöht. Bei einem „durchaus konfrontativ geführten Gespräch“ mit KBV-Vertretern und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hätten Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) und ihre Ressortkollegen aus vier weiteren Bundesländern am Freitag klargemacht, dass in Aussicht gestellte Verbesserungen umgehend und im Rahmen der bestehenden Verträge zu erfolgen hätten, sagte Leonhards Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Foto: Hannibal Hanschke / AFP

Auch Ramelow kündigt Corona-Stufenplan an

15.37 Uhr: Thüringens Landesregierung arbeitet nach Angaben von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) an einem Corona-Stufenplan. Er soll voraussichtlich in der kommenden Woche vom Kabinett verabschiedet und danach dem Landtag vorgelegt werden, sagte Ramelow der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. „Das wird ein Fahrplan, und wir können dann verlässlicher sagen, was in den kommenden Wochen möglich ist.“

Thüringen orientiere sich bei diesem Vorgehen an den Ländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die bereits Stufenpläne vorgestellt haben, sagte Ramelow. „Und mir wäre es am liebsten, wenn wir so etwas bundesweit hätten.“ Er wolle sich dafür in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 10. Februar aussprechen. „Ich möchte einen verbindlichen Fahrplan für Deutschland.“ Ramelow teilt damit die Skepsis an einem solchen Vorgehen nicht, die es unter anderem im Nachbarland Bayern gibt.

Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hatte einen Stufenplan erarbeitet, der für die Zeit ab Mitte Februar Öffnungsschritte in vier Etappen vorsieht.

Impfstoff von Astrazeneca laut Forschern gegen britische Variante wirksam

15.08 Uhr: Der Astrazeneca-Impfstoff ist Wissenschaftlern zufolge auch gegen die zuerst in Großbritannien entdeckte Coronavirus-Variante B.1.1.7 wirksam. Das teilte die Universität Oxford mit, die das Vakzin entwickelt hatte. Der Schutz vor einer symptomatischen Infektion sei laut einer bislang nur im Preprint veröffentlichten Studie ähnlich hoch wie bei der bislang vorherrschenden Virusvariante, hieß es in der Mitteilung am Freitag.

Die Ergebnisse zeigen demnach auch, dass Infizierte, die zuvor mit dem Präparat geimpft wurden, für einen kürzeren Zeitraum ansteckend sind als Nicht-Geimpfte. Das, so die Forscher, könne zu einer Reduzierung der Übertragungsrate führen.

So wirkt der Impfstoff von Astrazeneca So wirkt der Impfstoff von Astrazeneca

Gericht kippt Brandenburger Alkoholverbot im öffentlichen Raum

15.06 Uhr: Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin- Brandenburg hat das ganztägige Alkoholverbot im öffentlichen Raum in Brandenburg gekippt. Zur Begründung habe der 11. Senat im Wesentlichen ausgeführt, dass das Infektionsschutzgesetz lediglich dazu ermächtige, Alkoholkonsum auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder in bestimmten öffentlich zugänglichen Einrichtungen zu verbieten, teilte das OVG am Freitag mit.

Der Beschluss in einem Eilverfahren auf vorläufigen Rechtsschutz sei unanfechtbar. Den Antrag habe ein Brandenburger Bürger gestellt, sagte OVG-Sprecherin Christiane Scheerhorn auf Anfrage. Inwiefern die Alkoholverbote in anderen Ländern Bestand halten, ist unklar. Auch in Bayern kippte ein Gericht die Regelung.

Söder und Macron machen bei Corona Druck auf die EU

14.57 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) macht in der Corona-Impfdebatte Druck auf die EU - und sieht den französischen Präsidenten Emmanuel Macron dabei als Verbündeten. Söder sagte am Freitag nach einer Videokonferenz mit Macron in München, beide hielten es für wichtig, „dass wir in Europa zu schnelleren Entscheidungen kommen“. „Es dauert halt alles in Europa ein bisschen lange“, fügte Söder hinzu, der als möglicher Kanzlerkandidat der Unionsparteien im Gespräch ist.

„Spürbar war, dass die Ungeduld des französischen Präsidenten sich mit meiner Einschätzung von Geschwindigkeit von Politik ziemlich gedeckt hat“, sagte Söder nach dem rund 45-minütigen Gespräch mit Macron. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor Fehler bei der Impfstoffbeschaffung eingeräumt.

Curevac: Partnerschaft mit Großbritannien bei Corona-Mutationen

14.38 Uhr: Das biopharmazeutische Unternehmen Curevac und Großbritannien wollen gemeinsam Impfstoffkandidaten gegen diverse Corona-Varianten entwickeln und herstellen. Das teilte Curevac am Freitag in Tübingen mit. Die zukünftigen Curevac-Vakzine sollen der Mitteilung zufolge teilweise in Großbritannien hergestellt und vertrieben werden. Ziel der Zusammenarbeit sei es, die Auswirkungen der aktuellen Pandemie zu mildern.

Curevac kooperiert außerdem mit Bayer zur Herstellung seines aktuellen, noch in klinischen Tests befindlichen, mRNA-Impfstoffs sowie mit dem britischen Pharmakonzern Glaxosmithkline (GSK) für die Vakzine der nächsten Generation. Der britische Konzern will noch in diesem Jahr 100 Millionen Dosen des ersten Curevac-Impfstoffs CVnCoV herstellen, der sich aktuell in klinischen Tests der Phase-2b/3 befindet und in den nächsten Monaten zugelassen werden könnte.

Um einen breiteren Schutz gegen mehrere Corona-Varianten zu bieten und gegebenenfalls auch für künftige vorzusorgen, wollen Curevac und GSK auf Basis des ersten Vakzins weitere Impfstoffkandidaten entwickeln. Der britische Pharmakonzern leistete im Rahmen der Kooperation eine Vorauszahlung von 75 Millionen Euro - und weitere 75 Millionen Euro, die von bestimmten Meilensteinen abhängen. Curevacs Impfstoff basiert wie die Impfstoffe von Biontech und Moderna auf sogenannter „messenger RNA“ (Boten-RNA).

Das Logo des biopharmazeutischen Unternehmens Curevac ist am Eingang des Firmensitzes in Tübingen angebracht. Foto: dpa

Schleswig-Holsteins Regierungschef Günther für Lockerungen

13.38 Uhr: Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, will sich angesichts sinkender Infektionszahlen für baldige Lockerungen von Corona-Schutzmaßnahmen einsetzen. Dies sagte der CDU-Politiker am Freitag im ZDF-„Mittagsmagazin“ im Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am nächsten Mittwoch. Bei der letzten Konferenz sei ja verabredet worden, für die nächste Runde einen Stufenplan zu erarbeiten. Sein Land habe sich deshalb verpflichtet gefühlt, einen solchen auch vorzulegen. „Was wir das letzte Mal beschlossen haben, gilt, und von daher wird ein Stufenplan definitiv auch kommen.“

Der Stufenplan der Kieler Regierung sieht die Möglichkeit vor, ab einer sieben Tage lang stabil unter 100 liegenden Inzidenz an Kitas den eingeschränkten Regelbetrieb zu starten und für die Schulklassen 1 bis 6 Wechselunterricht aufzunehmen. Zudem können Friseure wieder öffnen. Für Entscheidungen darüber sollen aber auch die Auslastung der Intensivkapazitäten in Krankenhäusern, das Verbreitungspotenzial des Virus (Reproduktionszahl), das Auftreten von Mutationen, die Situation des öffentlichen Gesundheitsdienstes und die Impfquote berücksichtigt werden. Weitergehende Lockerungsschritte sieht der Kieler Plan für Inzidenzen stabil unter 50 vor.

Virologin hält Lockerungen bei Inzidenz von knapp unter 50 für „fatal“

13.15 Uhr: Die Virologin Melanie Brinkmann hat diskutierte Lockerungen der Corona-Einschränkungen bei einer Inzidenz von knapp unter 50 als „fatal“ bezeichnet. „Die Zahlen würden sofort wieder steigen. So eine Mittelinzidenz bedeutet letztlich eine Art Dauer-Lockdown, aus dem man nur zwischendurch mal kurz auftauchen und nach Luft schnappen kann“, sagte die Wissenschaftlerin vom Helmholtz Zentrum für Infektionsforschung dem „Spiegel“.

Aus Sicht der Virologin könnten niemals genügend Menschen geimpft werden, „bevor die Mutanten durchschlagen“. Dieser Wettlauf sei längst verloren. „Alles andere entspringt Wunschdenken, genährt von falschen Versprechungen einiger Politiker. Der Impfstoff ist zwar da, die Produktion läuft, aber es wird dauern, bis alle ihn bekommen. Das Impfen wird uns erst aus der Pandemie befreien, wenn sie weltweit abflaut. Corona wird uns 2022 noch beschäftigen – wahrscheinlich darüber hinaus“, sagte Brinkmann.

Virologin Melanie Brinkmann steht am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung HZI. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Grüne gegen Corona-Hilfen für angeschlagene Regionalflughäfen

12.56 Uhr: Vor dem geplanten Spitzengespräch mit Vertretern der Bundesregierung über Milliardenhilfen für Flughäfen am kommenden Mittwoch hat sich die Grünen-Bundestagsfraktion gegen eine weitere Unterstützung für angeschlagene Regionalairports ausgesprochen. „Die Regionalflughäfen, die vor Corona rote Zahlen geschrieben haben, werden es auch danach tun. Hier sollte kein weiteres Steuergeld fließen“, sagte Grünen-Fraktionsvize Oliver Krischer unserer Redaktion.

Die meisten der über 20 Regionalflughäfen in Deutschland seien seit Jahren nicht ausgelastet. Sie bräuchten öffentliche Gelder, um über die Runden zu kommen. „Das ist wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll“, sagte Krischer: „Ich halte nichts davon solche Strukturen weiter zu finanzieren.“

Der Haupteigentümer des Flughafens Hahn im Hunsrück ist pleite. Zwei Airports im Nachbarland Hessen sollen Corona-Millionenhilfen bekommen Foto: Andreas Arnold/dpa

Scholz: Zu früh für Festlegungen vor dem Corona-Gipfel

12.37 Uhr: Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) ist dagegen, zum jetzigen Zeitpunkt Entscheidungen für oder gegen eine Verlängerung der Corona-Maßnahmen zu treffen. „Es sind noch einige Tage Zeit bis zur Konferenz mit den Ministerpräsidenten, und diese Tage werden wir auch brauchen, um Klarheit über die Entwicklung der Infektionszahlen und die Verbreitung der Mutation zu erlangen“, sagte Scholz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für Festlegungen sei es noch zu früh.

Sollte es zu Lockerungen kommen, ist die Reihenfolge für Scholz klar. „Sobald Lockerungen möglich sind, haben Schulen und Kitas für mich oberste Priorität“, sagte der Vizekanzler.

Mehrheit der Deutschen für schärfere Einreisebeschränkungen

12.36 Uhr: Eine Mehrheit der Deutschen wünscht sich weitere Einreisebeschränkungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sprachen sich insgesamt 51 Prozent für eine Verschärfung der bereits ergriffenen Maßnahmen aus. Davon sind mehr als die Hälfte (29 Prozent aller Befragten) sogar dafür, die Grenzen so weit wie möglich zu schließen.

Dagegen sind nur acht Prozent für eine Lockerung der Beschränkungen und sieben Prozent für eine komplette Abschaffung. 27 Prozent halten die geltenden Maßnahmen für genau richtig. Acht Prozent machten keine Angaben. Die Bundesregierung hat die Einreise nach Deutschland in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt beschränkt. Für die Einreise aus Corona-Risikogebieten – weltweit mehr als 150 Länder – gelten Test- und Quarantänepflichten. Für 12 Länder mit besonders gefährlichen Virusvarianten wurde in der vergangenen Woche eine weitreichende Einreisesperre erlassen.

Passagiere werden bei ihrer Einreise nach Deutschland aus Großbritannien kontrolliert. Foto: Andreas Arnold/dpa

Bartsch kritisiert Impf-Vordrängler als „unsolidarisch“

12.21 Uhr: Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch hat Solidarität bei der Vergabe der Corona-Impfstoffe angemahnt. „Das Vordrängeln einiger ist unsolidarisch, erfolgt zu Lasten von Älteren und geht genau wenig wie ein Impftourismus für Superreiche“, sagte er unserer Redaktion. Gerade weil es zu wenig Impfstoff gebe, brauche es einen solidarischen Umgang, den es unter den Bürgern mehrheitlich gebe.

Millionen Bürger erlebten eine andere Realität, so Bartsch. „Stundenlange Warteschleifen am Telefon. Das vielfache Missmanagement hat zum aktuellen Chaos geführt.“ Zuletzt hatte es Berichte über Bürgermeister gegeben, die sich impfen ließen, obwohl sie nach der Verordnung von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch nicht an der Reihe sind.

London verpflichtet Reiserückkehrer aus Risikogebieten zu Quarantäne in Hotels

11.58 Uhr: Britische Bürger, die aus Corona-Risikogebieten nach Großbritannien zurückkehren, werden künftig auf eigene Kosten in Hotels unter Quarantäne gestellt. Die britische Regierung bestätigte am Donnerstag die neuen Einreisebestimmungen, die ab dem 15. Februar in Kraft treten sollen. Die Regelungen gelten für die Einreise aus 33 Ländern, die von Großbritannien als Risikogebiete in Verbindung mit neu entdeckten Corona-Mutanten eingestuft wurden.

Zu den Ländern auf der Liste zählen

alle südamerikanischen Länder,

Südafrika,

Kap Verde,

Portugal.

Für Menschen ohne die britische Staatsbürgerschaft ist die Einreise aus diesen Ländern bereits untersagt. Die zehntägige Quarantäne in von der Regierung ausgewählten Hotels kostet Medienberichten zufolge umgerechnet rund 1700 Euro. Mahlzeiten sollen dabei vor die Zimmertür geliefert werden. Sicherheitskräfte sollen den Aufenthalt überwachen.

Bund verständigt sich auf Corona-Hilfe für Schauspieler

11.49 Uhr: Die Bundesregierung hat sich auf Hilfen für kurzzeitig Beschäftigte in der Kulturszene wie etwa Schauspieler verständigt. Neben den Soloselbstständigen und den unselbstständig Beschäftigten sollen auch die „kurz befristet Beschäftigten in den darstellenden Künsten“ Hilfen von bis zu 7500 Euro für Januar bis Juni 2021 beantragen können, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heißt.

Aus Sicht von Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) erhalten nun „auch diejenigen in der Kulturbranche ein faires und großzügiges Angebot, die unter der Pandemie persönlich und wirtschaftlich mit am stärksten leiden“.

Um während der Kontakteinschränkungen trotzdem Aufführungen durchführen zu können, waren in einigen Theatern, wie hier beim Berliner Ensemble, Sitze entfernt worden. Seit November sind die Kultureinrichtungen geschlossen. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Giffey für „schrittweise Lockerung“ bei Schulen und Kitas

11.31 Uhr: Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) setzt sich dafür ein, die Schließung von Schulen und Kitas noch im Februar zumindest teilweise aufzuheben. Mit Blick auf sinkende Infektionszahlen sagte sie am Freitag im RBB-Inforadio: „Wenn es weiter in diesem positiven Sinne geht, dann finde ich schon, dass auch im Februar noch zumindest eine schrittweise Lockerung passieren sollte.“

Giffey warb dabei für einen bundesweit einheitlichen Stufenplan. Ein solches Vorgehen habe sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen auf Länderebene bereits vereinbart.

Die Ministerin betonte zugleich, dass auch die Sicherheit des Personals im Blick behalten werden müsse. Dabei sei das Thema Testen elementar. Solange noch nicht flächendeckend geimpft werden könne, seien regelmäßige Tests eine Brücke, um allmählich zu einem normalen Leben zurückzukehren.

Friseursalons bleiben weiter geschlossen

11.09: Die Friseursalons bleiben nach einer Entscheidung des Hessischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) geschlossen. Die Regelung zur Schließung der Betriebe im Rahmen der Kontaktbeschränkungen werde nicht außer Vollzug gesetzt, teilte der VGH am Freitag mit.

Ein entsprechender Eilantrag eines Friseurs aus Seeheim-Jugendheim wurde abgelehnt. Die angegriffene Regelung sei weder rechtswidrig, noch eine Außervollzugsetzung geboten. Hierunter falle nicht nur das Arbeiten in einem Ladengeschäft, sondern auch in einem mobilen Service.

Ungewöhnlicher Corona-Schutz macht Umarmung möglich

10.41 Uhr: Gregg MacDonald hält die Hand seiner 84-jährigen Mutter Chloe MacDonald in einem sogenannten "Umarmungszelt". Der Aufbau steht vor einem Zentrum für betreutes Wohnen in Louisville (USA). Das Zelt enthält eine Plastikbarriere mit eingebauten Plastikhüllen, um Kontakt zu ermöglichen und gleichzeitig die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern.

Ein Mann hält die Hand seiner Mutter in einem sogenannten "Umarmungszelt", das in den USA vor einem Zentrum für betreutes Wohnen aufgebaut wurde, um vor dem Coronavirus zu schützen. Foto: Thomas Peipert/AP/dpa

Spahn und Wieler zur aktuellen Corona-Lage

10.21 Uhr: Im Vorfeld des Corona-Gipfels kommende Wochen haben Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der Chef des Robert Koch-Instituts, Lothar Wieler, am Freitag über die aktuelle Corona-Lage informiert. Besonders beschäftigen Politiker und Experten die Corona-Mutationen. "Aktuell sind es drei besorgniserregende Varianten, die wir im Blick haben", so Wieler. Sie seien alle in Deutschland nachgewiesen worden.

Nun gebe es Daten, wie verbreitet die Mutationen bereits seien. Die aus Großbritannien bekannte Variante sei mit sechs Prozent am häufigsten entdeckt worden und in 13 Bundesländern aufgetreten. "Sie ist ansteckender und es gibt auch erste Hinweise, dass sie auch vermehrt zu schweren Verläufen führen kann", so Wieler.

Was bedeutet dies dem RKI-Chef zufolge?

Die Corona-Mutationen sind in Deutschland angekommen

Sie dominieren das Geschehen noch nicht, aber es ist damit zu rechnen, dass sich der Anteil weiter erhöht

Die Pandemiebekämpfung wird durch die Mutationen erschwert

Die Corona-Maßnahmen sollen deshalb weiter konsequent umgesetzt werden

Große Probleme bei Terminvergabe für Corona-Impfungen

9.22 Uhr: Mit der Hotline 116117, über die in einigen Bundesländern Corona-Impftermine vergeben werden, gibt es einem Bericht zufolge weiter große Probleme. Vom 1. bis zum 20. Januar hätten 6,8 Millionen Anrufer die Nummer gewählt, um über das Thema Corona-Impfung zu sprechen, berichtete die „Bild“-Zeitung am Freitag.

Es seien aber nur 4,9 Millionen an die jeweils zuständigen Bundesländer weitergeleitet worden, wo letztlich nur 1,6 Millionen Telefonate angenommen worden seien. Die Zeitung berief sich auf eine Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) für das Bundesgesundheitsministerium.

Homeoffice könnte Wohnungsmarkt entspannen

8.55 Uhr: Die wachsende Bedeutung des Homeoffice in der Corona-Pandemie bietet nach Ansicht von Experten Chancen zu Entspannung an den Wohnungsmärkten. Frei werdende Büroflächen könnten umgewidmet und als Wohnfläche genutzt werden, schreibt das Hannoveraner Pestel Instituts in einer Analyse, die ein Bündnis von Caritas, dem Deutschem Mieterbund und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) an diesem Freitag vorstellen will.

Zudem dürften mehr Menschen aufs Land ziehen. Dem Bündnis zufolge gibt es in Deutschland mehr als 350 Millionen Quadratmeter Bürofläche. Mit jedem Prozent Fläche, das umgewidmet würde, ließen sich rund 50.000 neue Wohnungen mit je 70 Quadratmetern schaffen, rechnen die Verbände vor. Dabei müsse es aber eine Sozialquote für bezahlbare Wohnungen geben.

Auch interessant: Corona: Koalition berät über Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger

Psychotherapeuten fordern mehr Flexibilität auch nach der Pandemie

8.25 Uhr: Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) setzt sich für mehr Möglichkeiten zu Videogesprächen in der Behandlung auch nach der Corona-Zeit ein. Patienten und Psychotherapeuten sollten gemeinsam entscheiden können, ob und wie oft eine Videobehandlung angemessen ist, erklärte Präsident Dietrich Munz der Deutschen Presse-Agentur.

„Dabei ist eine Psychotherapie aus einer Hand wesentlich, unabhängig davon, ob sie als Präsenz- oder Videobehandlung durchgeführt wird.“ Eigentlich sehen die gesetzlichen Vorgaben unter anderem vor, dass ein Psychotherapeut höchstens 20 Prozent aller Behandlungsfälle ausschließlich per Videosprechstunde behandeln darf. Während der Pandemie sind diese Regeln ausgesetzt.

Israel will Corona-Lockdown lockern

7.57 Uhr: Der Corona-Lockdown in Israel wird bis Sonntagmorgen verlängert, anschließend sollen trotz anhaltend hoher Infektionszahlen graduell Lockerungen eingeleitet werden. Dies teilte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in der Nacht auf Freitag nach einer stundenlangen Kabinettssitzung mit.

Von Sonntag an soll in einem ersten Schritt unter anderem das Verbot aufgehoben werden, sich weiter als einen Kilometer von seiner Wohnung zu entfernen. Netanjahu rief die Bevölkerung auf, sich an die weiter geltenden Einschränkungen zu halten und sich impfen zu lassen.

In Israel wird unter anderem ein Kino als Corona-Impfzentrum genutzt. Foto: Oded Balilty/AP/dpa

Caritas international fordert fairere Verteilung von Impfstoffen

6.55 Uhr: Das katholische Hilfswerk Caritas international fordert eine fairere Verteilung der Corona-Impfstoffe weltweit. Von einer gerechten Verteilung könne bisher keine Rede sein, beklagte Leiter Oliver Müller im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland: "Bislang wurde nicht eine einzige Dose des von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen Impfstoffes der Firma BioNTech/Pfizer in Afrika verabreicht - eine krasse Diskrepanz zu den rund 100 Millionen Dosen, mit denen überwiegend Menschen in westlichen Industrienationen geimpft worden sind."

Studien untersuchen: Wie wirkt sich die Corona-Krise auf den Sex aus?

5.41 Uhr: Die Corona-Krise ist nach Ansicht von Beziehungsexperten keine schlechte Zeit für Sex in der Partnerschaft – ganz im Gegenteil. Das geht aus zwei noch unveröffentlichten Studien des Hamburger Universitätsklinikums Eppendorf (UKE) und der Hochschule Merseburg hervor, deren erste Ergebnisse der Deutschen Presse-Agentur vorliegen.

In der Umfrage aus Merseburg gaben nach Angaben von Studienleiter Heinz-Jürgen Voß, Professur für Sexualwissenschaft und Sexuelle Bildung, 72 Prozent der befragten Männer in einer Partnerschaft an, ihre partnerschaftliche Situation habe sich durch Corona nicht verschlechtert, für 16 Prozent war sie sogar besser geworden. Nur zwölf Prozent hielten die Situation für schlechter als vor dem Lockdown. Von den Frauen in einer Partnerschaft nahmen sogar 30 Prozent eine Verbesserung wahr, für 58 Prozent war die partnerschaftliche Situation unverändert, für zwölf Prozent schlechter.

Die Corona-Krise ist nach Ansicht von Beziehungsexperten keine schlechte Zeit für Sex in der Partnerschaft - ganz im Gegenteil. Foto: dpa

Wirtschaft fordert Öffnungsperspektive

4.31 Uhr: Wirtschaftsverbände werden angesichts des wochenlangen Corona-Lockdowns zunehmend ungeduldig und verlangen von Bund und Ländern eine klare Öffnungsperspektive. Viele Unternehmer stünden wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand und zehrten angesichts massiver Ertragseinbußen von ihren Reserven, heißt es in einer Mitteilung der Arbeitsgemeinschaft Mittelstand. „Gerade sie warten dringend auf eine klare und an nachvollziehbaren Kriterien ausgerichtete Öffnungsperspektive.“ Ein Wiederhochfahren sei nicht per Knopfdruck möglich, sondern müsse sorgfältig vorbereitet werden.

Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) als Spitzenverband der Immobilienwirtschaft forderte, einen „Wirtschaftsgipfel“ einzuberufen. Der ZIA begrüßte die stufenweise Öffnungspläne, wie ihn die Länder Niedersachsen und Schleswig-Holstein bereits entwickelt hätten. „Jeder Monat Lockdown kostet 34 Milliarden Euro. Trotz aller Wirtschaftshilfen gilt: Öffnungen sind die besten Hilfen“, so ZIA-Präsident Andreas Mattner.

Johnson & Johnson beantragt Impfstoff-Zulassung in den USA

0.25 Uhr: Johnson & Johnson beantragt die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in den USA. Die Unterlagen seien bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eingereicht worden, teilt der US-Pharmakonzern mit. Laut einer zuvor veröffentlichten weltweiten Studie weist das Vakzin eine Wirksamkeit von 66 Prozent auf.

Corona-News vom 4. Februar: Merkel erteilt in Interview zeitnahen Lockerungen Absage

22.22 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem Fernsehinterview zeitnahen Lockerungen der Corona-Maßnahmen eine Absage erteilt. Sie sehe in der Corona-Krise zwar Grund zur Hoffnung, warnte aber mit Blick auf Lockerungen zugleich vor „falschen Hoffnungen“. „Ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit“, sagte Merkel am Donnerstag in einem Interview der Sender ntv und RTL. Der Scheitelpunkt der zweiten Welle sei überschritten. Die Infektionszahlen gingen deutlich herunter, es kämen zunehmend Impfungen. Allerdings seien Zielwerte noch nicht erreicht. Lesen Sie dazu: Merkel warnt vor falschen Hoffnungen auf Ende des Lockdowns

RTL-Politik-Chef Nikolaus Blome und Frauke Ludowig interviewen Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt Foto: Bundesregierung

Rumänien lässt aus Deutsche nur noch mit negativem Test einreisen

22.15 Uhr: Rumänien verschärft die Einreisebestimmungen für Menschen aus Ländern, die in dem EU-Mitgliedsland als Corona-Risikogebiete gelten. Auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz darf vom 12. Februar an nur noch einreisen, wer ein negatives PCR-Testergebnis auf das Virus Sars-Cov-2 vorweisen kann. Das beschloss das nationale Katastrophenschutz-Komitee in Bukarest am Donnerstagabend.

90 Prozent weniger Fluggäste im Januar gegenüber Vorjahr

22 Uhr: Wegen der verschärften Reiseauflagen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat sich die Zahl der Fluggäste weiter deutlich reduziert. Im Januar ist die Zahl von 509.308 in den ersten Woche auf unter 318.873 in der letzten Woche des Monats gesunken, berichtet unsere Redaktion unter Berufung auf den Flughafenverband ADV. Insgesamt brach das Passagieraufkommen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 90 Prozent ein.

„Die Flughäfen verlieren jeden Tag mehr als zehn Millionen Euro“, sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel unserer Redaktion. Die Lage sei dramatisch und für viele Standorte existenzbedrohlich. Jeder vierte der rund 180.000 Arbeitsplätze an den deutschen Flughäfen sei bedroht, warnte er. Es gebe „keinerlei Anzeichen für eine Erholung“. Auch für die kommenden Wochen breche die Reisenachfrage ein, weil die Airlines gezwungen seien, Angebote einzustellen, so Beisel.

„Ohne staatliche Unterstützung werden die ersten Standorte das Winterhalbjahr nicht überstehen“, warnte der Hauptgeschäftsführer. Die Entwicklung übertreffe „die schlimmsten Befürchtungen“. Die Flughäfen seien auf das Niveau der später 80er Jahre zurückgeworfen. Eine Trendwende sei erst in Sicht, wenn die restriktiven Reise- und Quarantäneregelungen durch praktikable Teststrategien ersetzt würden.

An deutschen Flughäfen herrscht gähnende Leere. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Italiens Arzneibehörde bescheinigt Corona-Impfstoffen hohe Sicherheit

20.42 Uhr: Die staatliche italienische Arzneimittelbehörde Aifa hat den Corona-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna ein „gutes Sicherheitsprofil“ bescheinigt. Im ersten Monat nach dem Start der Impfungen habe es bei mehr als 1,5 Millionen gespritzten Dosen etwa 7330 Meldungen über vermutete Nebenwirkungen gegeben, teilte die Behörde am Donnerstag in Rom mit. Mehr als 92 Prozent beträfen „nicht schwerwiegende“ Folgen wie Schmerzen an der Injektionsstelle, Fieber, Müdigkeit und Muskelschmerzen.

Die Daten wurden zwischen dem 27. Dezember und 26. Januar gesammelt. Von Beginn an wird in Italien der Impfstoff von Biontech/Pfizer gespritzt, seit 14. Januar auch das Moderna-Präparat. Die Berichte beträfen hauptsächlich die erste Dosis des Stoffs von Biontech/Pfizer, so die Behörde. Sie sprach von 469 Meldungen pro 100.000 Dosen, überwiegend am Tag der Impfung oder am Tag danach. 7,6 Prozent der Berichte wurden als „schwerwiegend“ eingestuft. Davon hätten drei von vier keine besonderen Eingriffe im Krankenhaus erfordert. Die 13 angezeigten Todesfälle im Zeitraum nach der Impfung stünden nicht mit dem Impfstoff in Zusammenhang.

Von der Leyen gibt Versäumnisse bei Impfstoff-Beschaffung zu

19.36 Uhr: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat Versäumnisse bei der Beschaffung von Corona-Impfstoffen auf europäischer Ebene eingestanden. Die EU habe unterschätzt, welche Komplikationen bei der Herstellung solcher Impfstoffe auftreten können, sagte von der Leyen in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag) und anderer europäischer Medien. Mit Blick auf Kritik, die EU habe zu zögerlich bestellt, sagte sie: "Natürlich: Ein Land kann ein Schnellboot sein. Und die EU ist mehr ein Tanker."

Die Kommission hat für die 27 EU-Mitgliedstaaten bei insgesamt sechs Herstellern bis zu 2,3 Milliarden Impfdosen geordert. Derzeit liefern die Unternehmen jedoch weniger als erhofft oder versprochen. Inzwischen, so von der Leyen, gelte jedoch: "Die Richtung stimmt bei den Lieferzahlen."Sie betonte zudem, dass alle 27 Regierungen in die Verhandlungen mit den Pharmakonzernen eng eingebunden gewesen seien.

Neuer Corona-Lockdown in Frankreich möglich

19.10 Uhr: Frankreichs Premierminister Jean Castex hat mit einem neuen Lockdown gedroht, falls sich die Lage in der Corona-Pandemie verschlimmern sollte. „Die Lage bleibt beunruhigend“, sagte der Regierungschef am Donnerstag in Paris. „Wenn wir gezwungen sind, werden wir nicht zögern, unsere Verantwortung wahrzunehmen. “Derzeit sei jedoch das Übersee-Département Mayotte im Indischen Ozean der einzige Teil Frankreichs, wo es einen Lockdown gebe. Die bisherigen Beschränkungen gelten weiter.

Geschlossene Cafés in Paris. Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen könnte es in Frankreich möglicherweise einen neuen Lockdown geben.

Frankreich mit seinen etwa 67 Millionen Einwohnern ist stark von der Covid-19-Pandemie betroffen. Nach Behördenangaben vom Mittwoch starben bereits 77.600 Menschen. Staatschef Emmanuel Macron hat das Reizthema Impfungen inzwischen zur Chefsache gemacht. Der 43-Jährige versprach, dass jeder Franzose, der dies wolle, bis Ende des Sommers einen Impftermin bekomme.

Deutsche sorgen sich um fehlende Entwicklungschancen von Kindern

18.46 Uhr: Mehr als drei Viertel der Deutschen sind einer Umfrage zufolge wegen der eingeschränkten Schul- und Betreuungsangebote in der Corona-Krise besorgt. In einer repräsentativen Befragung von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend von Anfang der Woche äußerten 77 Prozent große oder sehr große Sorgen, dass die Entwicklung von Kindern aufgrund beschränkter Betreuungs- und Schulangebote beeinträchtigt wird. Bei den Eltern mit schulpflichtigen Kindern haben diesbezüglich sogar 86 Prozent sehr große oder große Sorgen.

Rund 42 Prozent der Befragten sind mit dem Corona-Krisenmanagement von Bundesregierung und Bundesländern aktuell zufrieden, das sind 4 Prozentpunkte weniger als Mitte Januar. 56 Prozent kritisieren das Regierungshandeln hinsichtlich der Corona-Pandemie. Damit ist die Kritik so groß wie noch nie zuvor in den vergangenen elf Monaten.

Gut die Hälfte der Befragten (51 Prozent) hält die geltenden Corona-Maßnahmen weiterhin für angemessen, während sie einem weiteren Viertel (24 Prozent) sogar nicht weit genug gehen. 22 Prozent empfinden die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie als zu weitgehend. Vor allem aus dem Lager der AfD erfahren die Maßnahmen Widerspruch (77 Prozent).

Deutsche sorgen sich darum, dass die Entwicklung von Kindern aufgrund beschränkter Betreuungs- und Schulangebote in der Corona-Krise beeinträchtigt wird.

Zwei Drittel der Deutschen gegen Privilegien für Geimpfte

18.02 Uhr: Rund zwei Drittel der Deutschen sind laut einer Befragung gegen die Aufhebung coronabedingter Einschränkungen für Geimpfte. Bei einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend lehnten es Anfang der Woche 68 Prozent der Befragten ab, Menschen nach der Corona-Impfung „Sonderrechte“ etwa für Urlaubsreisen oder Restaurantbesuche einzuräumen - selbst wenn belegt wäre, dass die Impfung die Übertragung des Virus verhindere. 28 Prozent waren dafür. Allerdings gab es im Vergleich zum Januar etwas weniger Ablehnende und etwas mehr Befürworter (jeweils 5 Prozentpunkte).

Die Bereitschaft der Deutschen zur Impfung gegen das Coronavirus ist indes weiter gestiegen. Aktuell gaben 59 Prozent der Befragten an, sich auf jeden Fall impfen lassen zu wollen - das waren 5 Prozentpunkte mehr als im Januar und 22 Prozentpunkte mehr als im November 2020. Dabei stehen aber jüngere Wahlberechtigte einer Impfung zurückhaltender gegenüber.

Enttäuscht zeigen sich mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) über das Tempo der Impfungen in Deutschland. Nur jeder Fünfte (21 Prozent) fand demnach, dass das aktuelle Impftempo angemessen sei - im Januar hatte noch jeder Dritte diese Ansicht vertreten. Dass die EU-Länder den Impfstoff gemeinsam bestellen, hielten allerdings weiter 63 Prozent für richtig. Vor einem Monat hatten noch 70 Prozent diesen Kurs gestützt.

Spahn: Astrazeneca-Impfstoff ohne Rückstellungen verimpfen

18.00 Uhr: Angesichts größerer angekündigter Liefermengen des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca ruft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Länder dazu auf, das Vakzin ohne Rückstellungen für die Zweitdosis an die priorisierten Gruppen zu verabreichen. In Anbetracht des in diesem Fall von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Mindestabstands zwischen Erst- und Zweitimpfung von neun bis zwölf Wochen und wegen „der weiter bestehenden Knappheit an Impfstoffen bei gleichzeitig hohem Bedarf“ empfehle er, die für den 6., 12. und 19. Februar angekündigten Impfdosen „vollständig und ohne Rückstellungen für die Zweitimpfungen zu verimpfen“. So heißt es in einem Schreiben Spahns an die Länder, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

„Auf diesem Weg können nach der Zulassung von Astrazeneca in den ersten drei Februarwochen mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung erhalten.“ Nach dpa-Informationen werden am kommenden Samstag 345.000 Impfdosen in Deutschland erwartet, eine Woche später 391.000 und am 19. Februar eine Million Impfdosen. Anfang März sollen es dann noch einmal 1,5 Millionen Dosen sein.

Altmaier plant Erleichterungen bei den Corona-Hilfen

17.48 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) plant Erleichterungen bei den Corona-Hilfen für Unternehmen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen erfuhr, ist der Hintergrund der neue EU-Beihilferahmen. Dieser mache es möglich, Unternehmen ein umfassendes Wahlrecht anzubieten, das ihnen den jeweils individuell größtmöglichen Nutzen bringen solle. Altmaier wollte die Erleichterungen am Donnerstag bei einer Sonderkonferenz der Wirtschaftsminister von Bund und Ländern vorschlagen. Lesen Sie dazu auch: Friseure vor Ruin – "Ich werfe der Regierung Versagen vor"

Die Europäische Kommission hatte die Höchstbeträge für Corona-Hilfen deutlich heraufgesetzt. Konkret sollen nun nach den Plänen Altmaiers Firmen bei der November- und Dezemberhilfe ein umfassendes Wahlrecht bezüglich des Beihilferahmens erhalten, um die neuen Förderspielräume bestmöglich für die jeweilige Situation des einzelnen Unternehmens nutzen zu können. Dies helfe vor allem Firmen mit Anträgen von mehr als einer Million Euro.

Viele Branchen beklagen, in der Corona-Pandemie nicht genügend finanzielle Hilfe vom Staat zu erhalten. Einige Firmen haben noch nicht einmal die November- und Dezemberhilfen erhalten. Foto: dpa

Schulen in Luxemburg machen wieder zu

17.33 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen schließt Luxemburg am Montag (8. Februar) erneut seine Schulen für den Präsenzunterricht. In der nächsten Woche werde es für Grundschüler Homeschooling geben, kündigte Bildungsminister Claude Meisch am Donnerstag an. In der Folgewoche falle der Unterricht wegen Karnevalsferien ohnehin aus. Die meisten Schüler an weiterführenden Schulen haben bereits ab dem 8. Februar zwei Wochen frei, da für sie die Ferien früher beginnen.

Ministerin: Priorisierung beim Impfen ist gerecht

17.15 Uhr: Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) hält die Priorisierung bei den Corona-Impfungen für gerecht. „Ich halte es nicht für angemessen, sie zu verändern“, sagte sie am Donnerstag. Nach einem Bericht der „Lausitzer Rundschau“ (Online) am Donnerstag sind der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch und Ordnungsdezernent Thomas Bergner (beide CDU) geimpft worden, obwohl sie nicht oben auf der Prioritätenliste der Ständigen Impfkommission standen. Nach vorangegangenen Medienberichten wurden sie mit übrig gebliebenen Dosen geimpft.

Virtuelles Krankenhaus für Covid-Erkrankte nachgefragt

17.05 Uhr: Von der Expertise der Unikliniken Aachen und Münster per Online-Schalte haben seit dem Start des sogenannten Virtuellen Krankenhauses bereits 300 Covid-19-Patienten profitiert. Wie das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, haben sich Ärzte aus kleineren Krankenhäusern bereits in 2000 telemedizinischen Sitzungen von den Uniklinik-Experten bei der Behandlung von schwerkranken Corona-Patienten beraten lassen. Zur Zeit nehmen demnach 39 Krankenhäuser die Online-Beratung zu intensivmedizinischen und infektiologischen Fragen regelmäßig in Anspruch.

Tausende demonstrieren in Frankreich gegen Sozialabbau in Pandemie

16.56 Uhr: Tausende Menschen haben in Frankreich gegen Sozialabbau und die Schließung von Kultureinrichtungen in der Corona-Pandemie demonstriert. Die größten Kundgebungen gab es am Donnerstag in Paris, Marseille, Lyon und Nantes. Die Polizei sprach von jeweils mehreren tausend Teilnehmern, nach Angaben der Gewerkschaften gingen dagegen allein in Paris 20.000 Menschen auf die Straße. Landesweit waren 165 Aktionen angekündigt.

Französische Gewerkschaften riefen zu Streiks und Protesten im ganzen Land auf. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Keine Lösung im WTO-Streit um Patente für Corona-Impfstoffe

16.50 Uhr: Die Patente von Pharmafirmen auf Corona-Impfstoffe und andere Mittel werden vorerst nicht aufgeweicht. Indien und Südafrika setzen sich in der Welthandelsorganisation (WTO) dafür ein, den Patentschutz vorübergehend aufzuheben, um die Produktion anzukurbeln, aber reiche Länder sperren sich dagegen. Informelle Online-Gespräche im dafür zuständigen WTO-Rat verliefen am Donnerstag ergebnislos, wie Handelsdiplomaten in Genf berichteten.

Zwei Gesundheitsämter in Sachsen sollen neue Corona-Software testen

16.25 Uhr: Die von Bund und Ländern angestrebte Einführung einer einheitlichen Software zur Nachverfolgung von Kontakten in der Corona-Pandemie kommt in Sachsen nur langsam voran. Das Meldesystem „Sormas“ solle zunächst in zwei Landkreisen - in Leipzig und Nordsachsen - als Pilotprojekt getestet werden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag in Dresden auf Anfrage mit. Dafür soll eine Schnittstelle zur bisher genutzten Software „Octoware“ geschaffen werden. „Damit beginnen wir, der Forderung nachzukommen, alle Ämter an Sormas anzuschließen“, hieß es. Weil die Gesundheitsämter derzeit so viel zu tun hätten, könne der Prozess nur begleitend stattfinden.

Intensivmediziner: Lockdown mindestens um zwei Wochen verlängern

16.11 Uhr: Intensivmediziner haben eine Verlängerung der derzeit in Deutschland geltenden Corona-Regeln gefordert. „Ich plädiere nicht für eine unendliche Verlängerung des Lockdowns. Aber es ist zwingend erforderlich, dass wir die geltenden Maßnahmen mindestens um zwei Wochen verlängern“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), Gernot Marx, dem Nachrichtenportal t-online. Ende Februar sollte es dann eine weitere Überprüfung geben.

Die Lage auf den Intensivstationen bleibe trotz des Rückgangs der Patientenzahlen bis Ostern sehr ernst, so Marx. Alle Mitarbeiter auf den Intensivstationen befänden sich seit bald einem Jahr in einem Dauer-Ausnahmezustand. Von einer „echten Entspannung“ würde er erst sprechen, wenn es weniger als 1000 Corona-Intensivpatienten gäbe. Derzeit seien es demnach rund 4200.

Spahn will Corona-Lockerungen noch im Winter Spahn will Corona-Lockerungen noch im Winter

Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sinken erneut

15:52 Uhr: In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe weiter gesunken. In der Woche bis zum 30. Januar seien 779.000 Anträge gestellt worden, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Das sind 33.000 Anträge weniger als in der Woche zuvor.

Nachfrage nach Corona-Impfung bereits am zweiten Tag rückläufig

15.16 Uhr: Die Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen hat nach Angaben des Innenministeriums deutlich nachgelassen. Während am Mittwoch stündlich noch mehr als 10 000 Termine vereinbart wurden, sank die Zahl am Donnerstag auf rund 4000 pro Stunde. Insgesamt wurden seit dem Start der zweiten Impfterminvergabe in Hessen am Mittwoch damit rund 122 000 Anmeldungen gezählt (Stand 13.00 Uhr). Die meisten der am Donnerstag vereinbarten Termine wurden laut Ministerium über die Hotline gebucht. Die Wartezeiten im Online-Anmeldeportal hätten sich daher erheblich verringert. Seit Mittwochmorgen können sich die rund 300 000 Angehörigen der ersten Priorisierungsgruppe Termine in den 28 Impfzentren vereinbaren.

Nachfrage nach Corona-Impfung bereits am zweiten Tag rückläufig. Foto: Sven Hoppe/dpa

Boddenberg: Beschlüsse der großen Koalition greifen nicht weit genug

15.14 Uhr: Hessens Finanzminister Michael Boddenberg hat die Beschlüsse der großen Koalition in Berlin zugunsten von Unternehmen in der Corona-Krise als nicht weitreichend genug kritisiert. „Der Beschluss greift zu kurz und muss zügig nachgebessert werden“, teilte der CDU-Politiker am Donnerstag mit. Die Spitzen von Union und SPD hatten sich geeinigt, den steuerlichen Verlustrücktrag auszuweiten. Damit können Unternehmen nun in größerem Umfang Verluste aus 2020 und 2021 steuerlich mit Gewinnen aus den Vorjahren verrechnen. Vorgesehen ist, den Verlustrücktrag zu verdoppeln - auf maximal 10 Millionen Euro beziehungsweise 20 Millionen bei einer Zusammenveranlagung.

Jungen in Corona-Zeit betreut und missbraucht – Angeklagter gesteht

15.13 Uhr: Ein 55-Jähriger, der einen Jungen zur Entlastung der Eltern in der Corona-Krise betreut hatte, hat im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs des Achtjährigen gestanden. Sämtliche Vorwürfe würden zutreffen, erklärte der Angeklagte zu Prozessbeginn am Donnerstag vor dem Berliner Landgericht. Er soll in fünf Fällen sexuelle Handlungen an dem Kind vorgenommen haben. Zudem soll der Mann kinderpornografische Bilder und Videos hergestellt haben. Insgesamt 34 Taten werden dem Angeklagten zur Last gelegt.

Bulgarien öffnet einige Schulen - Angst vor dritter Corona-Welle

15.12 Uhr: In Bulgarien sind Mittelschulen und Gymnasien wieder für den Präsenzunterricht geöffnet worden. Zunächst sollen die Schüler der 7., 8. und 12. Klassen nach gut zwei Monaten Fernunterricht wieder in die Schulgebäude kommen. Nach 14 Tagen geht es für diese Jahrgänge dann wieder in den Fernunterricht, die anderen Jahrgangsstufen wechseln zum Unterricht in die Klassenzimmer. Einige Eltern machten am Donnerstag von der Möglichkeit Gebrauch, ihre Schulkinder weiterhin zu Hause im Fernunterricht lernen zu lassen. Grundschulen und Kitas waren Anfang Januar wieder geöffnet worden.

Tägliche Corona-Tests für Beschäftigte in Berliner Pflegeheimen

14.35 Uhr: Die Beschäftigten in Berliner Pflegeheimen müssen sich ab sofort jeden Tag auf das Coronavirus testen lassen. Der Schnelltest soll in der Regel vor Dienstbeginn erfolgen, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstag mitteilte. Bisher mussten sich Pflegekräfte in Heimen alle zwei Tage testen lassen. Für Bewohner ändert sich den Angaben zufolge nichts. Sie werden weiterhin mindestens einmal im Monat getestet, Menschen mit bestimmten Erkrankungen mehrmals pro Monat.

Die Beschäftigten in Berliner Pflegeheimen müssen sich ab sofort jeden Tag auf das Coronavirus testen lassen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Zahnärzte beklagen fehlende Impf-Regelung

14.32 Uhr: Die Zahnärzte sind nach Darstellung ihrer Verbände bei den Regelungen der Corona-Impfungen bisher vergessen worden. In einem gemeinsamen Schreiben an ihre Mitglieder beklagen die Zahnärztekammer Nordrhein und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, dass man die Zahnärzte bisher nicht „auf dem Schirm“ gehabt habe und dass dringend Regelungen des Gesundheitsministeriums erforderlich seien. „Das bundesweit entstandene und Ihnen bestens bekannte Impfchaos findet also auch hier seine Fortsetzung“, heißt es in dem Schreiben auf, das auch im Internet veröffentlicht wurde.

Landkreis zog heimlich 320 Polizisten bei Corona-Impfungen vor

13.35 Uhr: Der Landkreis Stendal hat auf eigene Faust und gegen die Vorgaben aus dem Impfplan 320 Polizisten bei der Corona-Schutzimpfung bevorzugt. Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) bestätigte den Vorgang am Donnerstag im Landtag auf Anfrage des Linken-Politikers Wulf Gallert. Sie zeigte sich verärgert und kündigte an, den Landkreis für die nicht abgesprochene Aktion zu ermahnen.

Polizisten gehören, sofern sie nicht schwer krank oder sehr alt sind, nicht zur ersten, sondern zur zweiten Prioritätsgruppe im Impfplan. Sie dürfen damit erst geimpft werden, wenn die Hochbetagten, Schwerkranken und das medizinische Personal, das die Gruppe eins bildet, vollständig versorgt ist. Die Impfverordnung und diese darin festgelegte Reihenfolge sei „keine Empfehlung“, betonte Grimm-Benne.

Der Landkreis erklärte seinerseits gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, es habe sich um einen Test für das Szenario gehandelt, dass plötzlich jenseits von Impfzentren und Pflegeheimen viele Menschen geimpft werden müssten. Den Impfstoff zwackte der Landkreis demnach aus der Reserve ab, die er eigentlich für die Zweitimpfungen bereits geimpfter Menschen vorhalten müsste.

Bayern hält starre Corona-Stufenpläne für nicht praktikabel

13.26 Uhr: Bayern hält starre Stufenpläne für Corona-Auflagen, wie sie Niedersachsen und Schleswig-Holstein vorgelegt haben, für nicht praktikabel. „Diese Modelle sind zu kompliziert für den Alltag. Sie gaukeln eine vermeintliche Planbarkeit vor, die angesichts der Dynamik der Pandemie nicht realistisch ist“, sagte Staatskanzleichef und Corona-Koordinator Florian Herrmann (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. In der kommenden Woche wollen Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie beraten.

Auch andere Bundesländer, darunter etwa Bremen, hatten sich skeptisch zu den Stufenplänen geäußert und vor einem hin und her bei den Maßnahmen gewarnt. So sieht es auch Herrmann: Das Motto für das Vorgehen in der Pandemie müsse weiterhin lauten: „Keep it simple. Nur dann kann die Bevölkerung es weiter nachvollziehen.“ Er erinnerte daran, dass es schon jetzt Kritik gebe, das landesweit einheitliche Regelwerk sei zu unübersichtlich.

Ein leerer Klassenraum. Wegen des Lockdowns sind die Schulen in Deutschland weiter geschlossen. Foto: dpa

Viele Gesundheitsämter lehnen neue Corona-Software ab

13.03 Uhr: Die von Bund und Ländern bis Ende Februar angestrebte Einführung einer einheitlichen Software zur Corona-Kontaktnachverfolgung stößt bei den Gesundheitsämtern auf wenig Akzeptanz. Nach Einschätzung des Deutschen Landkreistags ist mit dem neuen IT-System „Sormas“ auch die angepeilte Entlastung der Gesundheitsämter „von unnötigem Aufwand“ nicht zu erreichen.

Das betonte der kommunale Spitzenverband, der knapp 300 Landkreise bundesweit vertritt, in einem Brief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). „Wir halten das Ziel einer flächendeckenden Einführung deshalb weder für erstrebenswert, noch derzeit erreichbar“, heißt es in dem Schreiben von Ende Januar, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Mehr als 70 Millionen Euro zusätzlich für Ganztagsgrundschulen

12.24 Uhr: Niedersachsens Ganztagsgrundschulen sollen mit zusätzlichem Geld beschleunigt ausgebaut werden. Mehr als 70 Millionen Euro aus den Corona-Soforthilfen der Bundesregierung stünden ab sofort bereit, teilte das Kultusministerium am Donnerstag in Hannover mit. Das Geld könne in Räumlichkeiten und Ausstattung an Grundschulen und Förderschulen mit Ganztagsangeboten in der Primarstufe fließen; die Schulen könnten Förderanträge stellen. Eine entsprechende Vereinbarung hätten Bund und Länder Ende Dezember 2020 unterschrieben, hieß es.

Experten mahnen auch in der Pandemie zur Krebsvorsorge

11.55 Uhr: Die Corona-Pandemie ist das bestimmende Thema in der Medizin. Andere Erkrankungen sind aus dem Fokus gerückt. Dabei ist eine Krebserkrankung nach aktuellen Daten des Statistischen Bundesamtes noch immer der Grund für jeden vierten Todesfall in Deutschland. Experten warnen nun, sich auch in der Pandemie um die Vorsorge zu kümmern.

Lesen Sie hier mehr zum Thema: Experten: Krebsvorsorge nicht wegen Pandemie vernachlässigen

Umfrage: Vertrauen in Pandemie-Politik sinkt

11.36 Uhr: Die Stimmung der Bundesbürger in der Corona-Pandemie droht nach der Langzeit-Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ zu kippen. So sieht inzwischen rund die Hälfte der Befragten die Politiker von ihren Aufgaben überfordert (54 Prozent). Das ist bisher der höchste Wert in der Pandemie. Im Sommer urteilten 40 Prozent der Interviewten so, im ersten Lockdown im April 2020 waren es 46 Prozent, wie es in der Studie heißt, die am Donnerstagvormittag veröffentlicht werden sollte.

Die Umfrage „Die Ängste der Deutschen“ wird seit fast 30 Jahren regelmäßig von der R+V-Versicherung in Auftrag gegeben. Zuletzt wurden am 25. und 26. Januar rund 1000 Erwachsene zwischen 16 und 75 Jahren von Meinungsforschern für einen Zwischenstand befragt.

Die Stimmung der Bundesbürger in der Corona-Pandemie droht nach der Langzeit-Umfrage "Die Ängste der Deutschen" zu kippen. Foto: Felix Kästle/dpa

Eltern klagen Kanzlerin Merkel ihr Leid

11.12 Uhr: In einem Bürgerdialog mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben Eltern am Donnerstag ihr Leid in der Corona-Pandemie geklagt. Die soziale Isolation war eines der Themen, die Müttern und Vätern bei den strengen Kontaktbeschränkungen besonders zu schaffen machen. Kanzlerin Merkel versicherte: „Das erste wird sein, dass wir bei Kitas und Grundschulen etwas machen.“ Ihr tue es weh, wenn sie das Unglück der Familien sehe.

Erste Astrazeneca-Tranche in NRW erwartet

10.48 Uhr: Der Corona-Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers Astrazeneca kann in Nordrhein-Westfalen nach Einschätzung des Gesundheitsministeriums voraussichtlich in der kommenden Woche erstmals eingesetzt werden. Das geht aus einem Schreiben an die Bezirksregierungen hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Nach den Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna ist der von Astrazeneca der dritte, der in NRW zur Anwendung kommt. Nachdem die EU-Kommission am vergangenen Freitag diesen Impfstoff von Astrazeneca zugelassen habe, würden die erste Lieferungen von Impfstoffdosen dieses Herstellers zu Beginn der kommenden Woche erwartet. Die Impfungen sollen am 10. Februar starten.

Ethikrat erteilt Sonderregeln für Geimpfte eine Absage

10.21 Uhr: Der Deutsche Ethikrat hat am Donnerstag seine Empfehlung zu Sonderrechten für Corona-Geimpfte abgegeben: Menschen, die gegen das Virus geimpft sind, sollen nicht mehr Rechte bekommen als andere. „Derzeit kommt eine individuelle Rücknahme staatlicher Freiheitsbeschränkungen für geimpfte Personen nicht in Betracht“, so die Ethikrat-Vorsitzende Alena Buyx in einer Pressekonferenz. Die Gründe des Gremiums für die Empfehlung:

Es müsse geklärt werden, ob von geimpften Menschen weiterhin eine Ansteckungsgefahr ausgeht

Regelungen wie Masketragen könne man auch Geimpften weiterhin zumuten

Individuelle Regeln könnten die Akzeptanz der Maßnahmen schmälern

Alena Buyx, Vorsitzende Deutscher Ethikrat. Foto: Michael Kappeler/dpa

Stiftung Patientenschutz fordert Strafen für Impf-Vordrängler

10.01 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz fordert Strafen für die Verletzung der Reihenfolge bei den Corona-Impfungen. „Die Begründung ist immer gleich: Der überschüssige Impfstoff hätte ansonsten weggeworfen werden müssen“, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur.

„Damit in der Praxis die Impfverordnung konsequent angewandt wird, müssen Verstöße sanktioniert werden.“ Brysch forderte, bezahlte und unberechtigte Verimpfung mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe zu belegen. Fälle, in denen führende Mitarbeiter im Klinik- oder Feuerwehrbereich sowie Bürgermeister den Impfstoff bereits erhalten hätten, hatten für Schlagzeilen gesorgt.

Merkel beantwortet Fragen zur Corona-Lage

9.38 Uhr: In einer Sondersendung von RTL und n-tv beantwortet Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr Fragen zur Corona-Pandemie. In „Corona-Krise - Deutschland braucht Antworten“ soll es unter anderem um die Impfstrategie der Bundesregierung gehen.

Wandergruppe sorgt für Corona-Ausbruch

9.21 Uhr: Ein Wanderausflug einer 14-köpfigen Gruppe hat in Baden-Württemberg einen Corona-Ausbruch verursacht. Der Bürgermeister der Stadt Mühlheim an der Donau, Jörg Kaltenbach (CDU), sagte laut „Bild“: „Die Wanderer stammen aus zehn Haushalten. Niemand aus der Gruppe hat sich an die Corona-Regeln gehalten, wie wir jetzt erfahren haben. Dabei haben sich Beteiligte gegenseitig angesteckt und später andere infiziert. Das muss hart bestraft werden!“

Positiv getestete Teilnehmer sollen ihre Quarantäne gebrochen und dann auf der Arbeit weitere Menschen angesteckt haben. In Mühlheim lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Ende vergangener Woche bei fast 1000, unterdessen sank der Wert auf rund 500. Die Polizei ermittelt nach Behördenangaben im Fall der Wanderer. Lesen Sie hier mehr.

Kipping will Lehrer und Erzieherinnen früher impfen lassen

9.11 Uhr: Linken-Chefin Katja Kipping fordert, Beschäftigte in bestimmten Berufen früher gegen Corona impfen zu lassen. „Es ist überhaupt nicht erklärbar, warum Pflegekräfte in der ambulanten Pflege nicht zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen im Krankenhaus zu den ersten gehören, die geimpft werden“, sagte Kipping der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Donnerstag.

Auch sei es ein Fehler, dass Erzieherinnen und Lehrkräfte bei der Impfung keine Priorität hätten. Es sei „absurd“, so Kipping, dass Schulen und Kitas geschlossen sind, man es aber nicht für dringend erachte, „Lehrkräfte, die täglich vor Hunderten Menschen sprechen müssen, zu impfen“.

Lehrerinnen und Lehrer sollten laut Linken-Chefin Katja Kipping früher geimpft werden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Corona-App ab 10. Februar auch für ältere Handys

8.42 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn hat rasche Verbesserungen bei der Corona-Warn-App angekündigt. „Die nächste Aktualisierung in der kommenden Woche löst ein Problem, dass uns seit Beginn des Projekts beschwert: die Nutzung der App auf älteren Handys“, sagte Spahn unserer Redaktion. „Ab 10. Februar gibt es ein Update, mit der die Corona-Warn-App auch auf einem iPhone 5s oder auf einem iPhone 6 läuft.“ Damit werde es vier Millionen zusätzlichen Handybesitzern möglich sein, die Corona-Warn-App runterzuladen.

Dass die App für ältere Handy-Modelle nicht zur Verfügung stand, war ein immer wieder geäußerter Kritikpunkt, weil die Wirksamkeit der Anwendung davon abhängt, dass sie von ausreichend vielen Menschen genutzt wird. Heruntergeladen haben die App derzeit rund 25 Millionen Menschen, die Bundesregierung geht davon aus, dass 23 Millionen sie tatsächlich nutzen.

Auch der generelle Funktionsumfang der App war zuletzt erweitert worden. So hatten die Entwickler die Möglichkeit ergänzt, in der App ein Kontakt-Tagebuch zu führen, damit Infektionsketten besser nachvollzogen werden können. Außerdem zeigt die Anwendung seit kurzem auch die wichtigsten Zahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen in Deutschland.

Schönheits-OPs in Corona-Pandemie gefragter

8.05 Uhr: Die Nachfrage nach Schönheitsoperationen ist nach Einschätzung von ästhetisch-plastischen Chirurgen in der Corona-Krise gestiegen. Vor allem die Zahl minimalinvasiver und nichtinvasiver Behandlungen nahm demnach zu, am populärsten seien Botox- und Hyaluronanwendungen.

„Lidstraffungen erleben durch Corona einen Boom“, sagt etwa ein Chirurg der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDÄPC), der größten Fachgesellschaft für Ästhetische Chirurgie in Deutschland. Das liege wohl daran, dass die Maskenpflicht die Aufmerksamkeit auf die Augenpartie lenke.

Lindner fordert Regierungserklärung von Merkel

7.08 Uhr: FDP-Chef Christian Linder hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einer Regierungserklärung in der Corona-Krise aufgefordert. Die FDP-Fraktion halte es „für zwingend notwendig“, dass der Bundestag über die Ergebnisse des Impfgipfels, den Stand der Impfkampagne und die Arbeiten an einer Öffnungsperspektive öffentlich diskutiere, heißt es in einem Schreiben Lindners an die Kanzlerin, das der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag.

„Es liegt in unserem gemeinsamen Interesse, den Impfprozess in Deutschland massiv zu beschleunigen, damit alle Bürgerinnen und Bürger bis spätestens Sommer ein Impfangebot erhalten. In der aktuellen Lage ist das Impfen eine Freiheitsfrage“, schrieb Lindner.

Hausärzte-Chef fordert Lockerungs-Perspektiven

6.17 Uhr: Der Vorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, fordert klare Perspektiven für Lockerungen der Corona-Beschränkungen und warnt vor gesundheitlichen Schäden, wenn diese Aussichten fehlen. Nach mehr als einem Jahr Pandemie, verbunden mit Ängsten vor Erkrankung, Existenzverlust und zahlreichen enorm belastenden Einschränkungen, seien die Menschen physisch und psychisch zermürbt, sagte Weigeldt der Düsseldorfer „Rheinischen Post“ (Donnerstag).

Viele Menschen resignierten angesichts der scheinbaren Ausweglosigkeit des ständig verlängerten Lockdowns, berichtete Weigeldt aus der Erfahrung mit Patientengesprächen. Einige fühlten sich ohnmächtig angesichts des Eindrucks, mitunter irrational anmutenden Entscheidungen ausgeliefert zu sein. Der Hausärzte-Chef kritisierte die „Schwarzmalerei und Perspektivlosigkeit“ und forderte stattdessen eine aufbauende Kommunikation vonseiten der Politik: „Das klägliche ‘Es reicht leider immer noch nicht’, das wir tagaus-tagein hören, muss endlich einer Sprache weichen, die den persönlichen Ehrgeiz der Menschen anspornt, zum Mitmachen beflügelt und klare Etappenziele aufzeigt“, sagte Weigeldt.

Gesundheitsminister Spahn mahnt Corona-Lockerungen an

5.31 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn hat eine Lockerung der Corona-Beschränkungen angemahnt. „Wir können nicht den ganzen Winter in diesem harten Lockdown bleiben“, sagte der CDU-Politiker unserer Redaktion. „Das würden wir nicht gut aushalten als Gesellschaft.“

Bei den Lockerungen seien „auf jeden Fall zuerst Kitas und Schulen dran“, führte Spahn aus. „Das ist wichtig für die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Eltern.“ Und danach werde schrittweise auch in anderen Bereichen gelockert. „Ob das schon ab dem 15. Februar oder erst später geht, wird nächste Woche entschieden“, betonte er mit Blick auf die nächste Ministerpräsidentenkonferenz am 10. Februar.

Auf die Nachfrage, ob Lockerungen erst bei einem Inzidenzwert unter 50 möglich seien, sagte er: „Im Zweifel müssen wir sogar noch weiter runter mit den Zahlen. Die Stufenpläne, die in manchen Bundesländern erarbeitet werden, halte ich für klug.“ Lesen Sie hier: Spahn: Harter Lockdown nicht über den gesamten Winter

Britische Bestatter fordern Priorisierung bei Corona-Impfungen

5.09 Uhr: Britische Bestatter und Beschäftigte auf Friedhöfen fordern angesichts anhaltend hoher Corona-Todeszahlen, Beerdigungen weiterhin möglichst ungehindert stattfinden zu lassen. Die dort Beschäftigten müssten bei Corona-Impfungen priorisiert werden, was bislang noch nicht überall im Land der Fall sei, sagte Julie Dunk vom Institute of Cemetery and Crematorium Management, einer zentralen Anlaufstelle für Betreiber von Krematorien und Friedhöfen, der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein Grund zur Sorge.“

Müssten Beschäftigte in Quarantäne, werde der Druck auf die verbleibenden Kollegen noch größer – oder Familien müssten warten, bis sie ihre Angehörigen begraben könnten. „In der aktuellen Phase der Pandemie ist das Risiko groß, sich anzustecken“, so Dunk.

Bestatter in Großbritannien wollen bei den Corona-Impfungen priorisiert werden. Foto: Andrew Milligan/PA Wire/dpa

Corona-News vom 3. Februar: Neue Zuschüsse für Hartz-IV-Empfänger und Familien beschlossen

Die Regierungskoalition hat sich auf einen Corona-Zuschlag in Höhe von 150 Euro für Bezieher der Grundsicherung verständigt. Zudem soll es erneut einen Kinderbonus von 150 Euro für alle Kindergeldbezieher geben. In der Gastronomie werde die Absenkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent bis Ende 2022 verlängert.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher geht nicht davon aus, dass bei der Bund-Länder-Konferenz in der kommenden Woche Lockerungen der Corona-Regeln beschlossen werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn geht davon aus, dass es in einigen Monaten bei der Corona-Impfung auch eine Wahlmöglichkeit beim Impfstoff geben wird.

Wegen der Knappheit von Corona-Impfstoff will die EU-Kommission die Hersteller gezielt unterstützen, die Produktion gemeinsam auszubauen. Dazu sei eine Task Force gegründet worden, sagte EU-Kommissar Thierry Breton am Mittwoch.

Einen Impf-Termin hat die Kanzlerin nicht. Wann Merkel gegen Corona geimpft wird, lässt sich zwar grob eingrenzen, doch der genaue Termin hängt von zwei Faktoren ab. Lesen Sie hier : Wann Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen Corona geimpft wird

: Wann Bundeskanzlerin Angela Merkel gegen Corona geimpft wird Der ESC 2021 soll trotz Corona stattfinden und die Musiker versammeln. Wahrscheinlich wird es in Rotterdam aber keine Zuschauer geben. Lesen Sie dazu: Eurovision Song Contest 2021 wohl ohne Publikum

Eurovision Song Contest 2021 wohl ohne Publikum Der Impfstoff des britischen Pharmakonzerns Astrazeneca und der Universität Oxford soll ersten Erkenntnissen zufolge auch die Übertragung des Coronavirus verlangsamen.

und der Universität Oxford soll ersten Erkenntnissen zufolge auch die Übertragung des Coronavirus verlangsamen. In Israel kann sich von Donnerstag an jeder Bürger im Alter über 16 Jahre gegen das Coronavirus impfen lassen.

In Großbritannien haben Forscher eine Kombinationen von verschiedenen Corona-Mutationen entdeckt. Es soll sich dabei um die aus England und Südafrika bekannten Varianten handeln. Laut einem Bericht fanden die Wissenschaftler die Kreuzung in elf Proben. Lesen Sie dazu auch: Corona: Was Virus-Mutationen für die Impfungen bedeuten

entdeckt. Es soll sich dabei um die aus England und Südafrika bekannten Varianten handeln. Laut einem Bericht fanden die Wissenschaftler die Kreuzung in elf Proben. Corona: Was Virus-Mutationen für die Impfungen bedeuten Der Ticketverkäufer CTS Eventim will eine Corona-Impfung zur Zugangsvoraussetzung für Veranstaltungen machen.

Corona-News vom 2. Februar: Frankreichs Präsident hat allen französischen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot "bis Ende des Sommers" zugesagt

Italien, Österreich und Polen lockern die Corona-Maßnahmen - trotz hoher Infektionszahlen. Wie handeln die EU-Länder? Lesen Sie hier: Corona-Pandemie: Diese EU-Länder lockern die Maßnahmen

Corona-Pandemie: Diese EU-Länder lockern die Maßnahmen Wegen der besorgniserregenden Ausbreitung der britischen Corona-Variante in den Niederlanden hat die Regierung in Den Haag die Verlängerung des Lockdowns bis mindestens zum 2. März beschlossen.

Im Podcast „Coronavirus-Update“ äußert sich Virologe Christian Drosten zum Impfplan in Deutschland - und zeigt sich „positiv überrascht" bezüglich der Impfstofflieferungen. Nur optimistisch gibt er sich dennoch nicht. Lesen Sie hier: Drosten: Vielleicht bis Ostern kein Effekt durch Impfungen

äußert sich Virologe Christian Drosten zum Impfplan in Deutschland - und zeigt sich „positiv überrascht" bezüglich der Impfstofflieferungen. Nur optimistisch gibt er sich dennoch nicht. Drosten: Vielleicht bis Ostern kein Effekt durch Impfungen In Großbritannien sind mittlerweile mehr als zehn Millionen Impfdosen verabreicht worden.

Der russische Impfstoff wirkt laut einer Studie zu 91,6 Prozent. Ein Lieferangebot aus Moskau gibt es schon, die EU führt Gespräche. Lesen Sie dazu: Hilft Russen-Impfstoff Europa aus der Krise?

Hilft Russen-Impfstoff Europa aus der Krise? Die im März vergangenen Jahres vom Bundestag festgestellte epidemische Notlage von nationaler Tragweite soll mindestens bis Juni verlängert werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ die Impfstrategie der Bundesregierung verteidigt. Mehr zum Interview mit der Kanzlerin : Merkel bringt Beschränkungen für Impfverweigerer ins Spiel

: Merkel bringt Beschränkungen für Impfverweigerer ins Spiel Der durch eine Spenden-Sammelaktion zum Corona-Helden aufgestiegene britische Weltkriegsveteran Tom Moore ist an Covid-19 gestorben. Das teilte die Familie des 100-Jährigen am Dienstag mit.

ist an Covid-19 gestorben. Das teilte die Familie des 100-Jährigen am Dienstag mit. Premierminister Johnson ordnete an, dass die britische Flagge vor seinem Regierungssitz in London auf Halbmast gesetzt wird, um Moore zu ehren. „Er war nicht nur eine nationale Inspiration, sondern ein Hoffnungsträger für die ganze Welt.“

Der europäische Arbeitsmarkt gerät immer stärker unter Druck. Im Vergleich zum Dezember sei das European Labour Market Barometer, ein Messinstrument für den Zustand des Arbeitsmarktes in Europa, zu Jahresbeginn um 0,5 Punkte gefallen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit.

gerät immer stärker unter Druck. Im Vergleich zum Dezember sei das European Labour Market Barometer, ein Messinstrument für den Zustand des Arbeitsmarktes in Europa, zu Jahresbeginn um 0,5 Punkte gefallen, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit. Der US-Pharmariese Pfizer erwartet für dieses Jahr Verkäufe seines gemeinsam mit dem Mainzer Unternehmen Biontech entwickelten Corona-Impfstoffes im Wert von mindestens 15 Milliarden Dollar (rund 12,4 Milliarden Euro).

Die FDP hat Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aufgefordert, sich nach dem sogenannten Impfgipfel in der Corona-Krise dem Parlament zu stellen.

(CDU) aufgefordert, sich nach dem sogenannten Impfgipfel in der Corona-Krise dem Parlament zu stellen. Nach wochenlangem coronabedingten Notbetrieb will Sachsen-Anhalt den Schulbetrieb im März wieder hochfahren.

den im März wieder hochfahren. In Berlin gilt künftig auch eine Maskenpflicht im Auto. Ausgenommen sind der Fahrer und bei Fahrten im privaten Pkw die Mitglieder des eigenen Haushalts.

Noch vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zum weiteren Kurs in der Corona-Krise hat Niedersachsen einen Entwurf zu einem Stufenplan zum Ausstieg aus den Beschränkungen vorgelegt. Das Konzept, über das noch nicht abgestimmt wurde, sieht unter Anderem folgende Regeln vor:

Lockerungen wie eine Öffnung des Einzelhandels und der Gastronomie sind ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 vorgesehen.

Auch touristische Übernachtungen sollen bei einem Sieben-Tage-Wert von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner möglich werden.

Der Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung für Lockerungsschritte bei den Corona-Beschränkungen sieht keine regionalen Erleichterungen vor.

Außerdem muss für erste Lockerungen der Reproduktionswert unter 0,8 liegen.

Niedersachsen kündigte zudem an, die Schulen für alle Klassen bei einer positiven Entwicklung der Corona-Infektionslage ab Anfang März wieder öffnen zu wollen.

Trotz der Lieferprobleme bei Corona-Impfstoffen des Herstellers Astrazeneca weckt EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Zuversicht. „Wir erwarten, dass wir die gekappten Dosen wieder erhalten“, sagte sie der italienischen Zeitung „La Repubblica“.

Die Thüringer Landesregierung hat die im Freistaat geltenden Lockdown-Regeln schon vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern um fünf Tage verlängert.

Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V ist laut einer Studie zu 91,6 Prozent wirksam. Laut der am Dienstag von der renommierten britischen Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichten Studie schützte das vom russischen Forschungszentrum Gamaleja entwickelte Vakzin in der dritten und letzten Phase der klinischen Studien 91,6 Prozent der Probanden vor einer symptomatischen Covid-19-Erkrankung.

Die Bundespolizei hat innerhalb weniger Tage mehrere Hundert Verstöße gegen die verschärften Corona-Einreiseregeln festgestellt. Zwischen dem 24. und dem 31. Januar seien bei 215 Flügen aus ausländischen Hochrisiko- und Virusvariantengebieten 802 Verstöße gegen die geltenden Regeln festgestellt worden.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat Hoffnungen auf eine Lockerung des harten Corona-Lockdowns nach dem 14. Februar gedämpft. Öffnungen könne es nur geben, wenn der Inzidenzwert auf unter 50 falle, sagte der Regierungschef.

FDP-Chef Christian Lindner hat eine „Tempoprämie“ für Pharma-Unternehmen gefordert, die den Corona-Impfstoff schneller liefern als bislang geplant.

Ein Hamster mit Klopapierrollen, Christian Drosten , Karl Lauterbach und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden: Das sind einige Motive aus dem diesjährigen Kölner Rosenmontagszug.

, Karl Lauterbach und Hendrik Streeck als Top-Influencer und schwarze Schäfchen, die in einer zur Waschmaschine umfunktionierten katholischen Kirche wieder weiß gewaschen werden: Das sind einige Motive aus dem diesjährigen Kölner Rosenmontagszug. Die Bundeswehr will die Nothilfe für das von der Corona-Pandemie schwer getroffene Portugal am Mittwoch mit zwei Flugzeugen nach Lissabon fliegen.

Gefälschte Impfstoffe aus China sind offenbar auch in andere Länder verkauft worden. Nach der Entdeckung eines Fälscherrings und 80 Festnahmen berichtete Außenamtssprecher Wang Wenbin am Dienstag vor der Presse in Peking, dass nach seinem Verständnis „betreffende Länder“ über die Lage unterrichtet worden seien.

Bund und Länder wollen am 10. Februar über ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Das aktuelle Vorsitzland der Ministerpräsidentenkonferenz , Berlin, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Termin. Bei der Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll über verschiedene Themen beraten werden:

, Berlin, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Termin. Bei der Schaltkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) soll über verschiedene Themen beraten werden: Der seit 16. Dezember geltende harte Lockdown könnte verlängert werden. Aktuell sind die Maßnahmen bis zum 14. Februar befristet.

Was mit vielen geschlossenen Geschäften, Schulen und Kitas im Notbetrieb passiert, könnte bei der Runde für Diskussionen sorgen.

Zudem soll bis zu dem Treffen ein „nationaler Impfplan“ vorliegen, um mehr Berechenbarkeit und Verlässlichkeit bei den Impfstofflieferungen zu erreichen.

Österreich verschärft aus Sorge vor der Verbreitung der Coronavirus-Mutationen die Einreiseregeln. Künftig müssten alle Einreisenden, für die keine Ausnahme gelte, beim Grenzübertritt einen negativen Coronatest vorlegen. Obendrein sei eine zehntägige Quarantäne einzuhalten, ein Freitesten nach fünf Tagen sei nicht mehr möglich, sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien.

vorlegen. Obendrein sei eine einzuhalten, ein Freitesten nach fünf Tagen sei nicht mehr möglich, sagte Innenminister Karl Nehammer am Dienstag in Wien. In den USA sind binnen 24 Stunden rund 131.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt worden.

Die Exportkontrollen der EU für Corona-Impfstoffe verzögern nach Angaben der Regierung in Tokio die Fertigstellung des Impfplans in Japan. Das Vorgehen der EU habe bereits Auswirkungen auf die Impfstoff-Lieferungen und bringe den Zeitplan für die Impfungen durcheinander, sagte der Impfbeauftragte der Regierung, Taro Kono, am Dienstag.

Die staatliche Förderbank KfW hat im Corona-Krisenjahr 2020 so viele Kredite vergeben wie nie. Das Fördervolumen stieg gegenüber dem Vorjahr um 75 Prozent auf den historischen Höchstwert von 135,3 Milliarden Euro .

. Großbritannien beginnt am Dienstag damit, 80.000 Menschen von Tür zu Tür auf COVID-19 zu testen, um die Ausbreitung der mutierten Corona-Variante aus Südafrika einzudämmen.

Der in der Corona-Krise gebräuchliche Begriff „Lockdown“ ist zum „Anglizismus des Jahres“ 2020 gekürt worden.

Eine neue Auswertung von Impfdaten durch die US-Behörden legt eine ungerechte Verteilung der Corona-Vakzine zwischen Schwarzen und Weißen in dem Land nahe. Zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar erhielten in den USA fast 13 Millionen Menschen mindestens eine Impfung, wie die Gesundheitsbehörde CDC am Montag mitteilte.

Nach dem Corona-Impfgipfel von Bund und Ländern hat sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck enttäuscht von den Ergebnissen gezeigt.

Rund 57,8 Millionen Fluggäste starteten oder landeten im Jahr 2020 auf den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland.

Der Städtetag hofft nach den jüngsten Gesprächen von Bund und Ländern auf mehr Planungssicherheit für Corona-Impfungen.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ist in den USA eine landesweite Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln in Kraft getreten. An Bord von Flugzeugen, Schiffen, Fähren, Zügen, U-Bahnen, Bussen, Taxis und ähnlichen Verkehrsmitteln muss seit kurz vor Mitternacht ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie liegt derzeit das Hauptaugenmerk auf Impfstoffen und der Erforschung neuer Virus-Varianten. Doch nach Einschätzung der WHO-Expertin Janet Diaz sind Forschungen über die langfristigen Folgen mancher Corona-Infektionen, die unter dem Schlagwort „Long Covid“ zusammengefasst werden, genauso wichtig.

zusammengefasst werden, genauso wichtig. Der Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, hat den Impfgipfel einen „Impfplacebo“ genannt: „Heute hätte es einen klaren Plan der Bundesregierung gebraucht, wie sie Deutschland aus dem Impfdesaster führen will. Dazu wäre ein klarer Produktions- und Verteilungsplan notwendig, der kurzfristig greift“, sagte Bartsch unserer Redaktion. Lesen Sie dazu auch den Kommentar: Impfgipfel - Warum die Politik nur den Mangel verwaltet

führen will. Dazu wäre ein klarer Produktions- und Verteilungsplan notwendig, der kurzfristig greift“, sagte Bartsch unserer Redaktion. Impfgipfel - Warum die Politik nur den Mangel verwaltet Die Bundesregierung will auch nach der Zulassung des Covid-19-Impfstoffs des Herstellers Astrazeneca an der bisherigen Priorisierung der Impfgruppen festhalten.

an der bisherigen Priorisierung der Impfgruppen festhalten. Sozialverbände in Deutschland fordern von der Koalition, die Probleme der Benachteiligten in der Pandemie stärker zu berücksichtigen. Sie sehen die Ärmeren in der Gesellschaft stärker von einer Corona-Infektion bedroht, warnen vor einer Zwei-Klassen-Gesellschaft beim Impfen und fordern mehr finanzielle Unterstützung der Betroffenen.

beim Impfen und fordern mehr finanzielle Unterstützung der Betroffenen. Patientenschützer haben die Ergebnisse des Impfgipfels am Montag als unzureichend kritisiert. „Die Bund-Länder-Konferenz war die Steigerung des Unverbindlichen. So kommt Deutschland nicht aus der Pandemie-Lethargie heraus“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, dieser Redaktion.

In Deutschland wird es nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) auch in den kommenden Wochen noch eine deutliche Unterversorgung mit Impfdosen gegen das Coronavirus geben.

FDP-Chef Christian Lindner hat sich den Ausgang des Impfgipfels als unzureichend kritisiert. „Das Ergebnis des Impfgipfels ist leider enttäuschend“, sagte er unserer Redaktion.

Wer Soldaten als Amtshilfe anfordert, soll sie auch impfen. Das fordert der Deutsche Bundeswehrverband und nimmt Länder und Kommunen in die Pflicht.

Corona-News vom 1. Februar: Impfgipfel von Bund und Ländern bringt wenig Ergebnisse

Bund und Länder haben mit EU-Vertretern und Impfstoff-Herstellern bei einem Impfgipfel beraten. Die Ergebnisse des Treffens brachten der Bundesregierung viel Kritik ein. Mehr dazu: Corona: Impfgipfel mit Kanzlerin Merkel - Das sind die Ergebnisse

Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) hat mit der Prüfung eines neuen Corona-Medikaments begonnen, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kürzlich für Deutschland eingekauft hat.

Die österreichische Regierung hat eine teilweise Lockerung des harten Lockdowns ab dem 8. Februar beschlossen.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordert eine frühere Impfung der Sicherheitskräfte.

Curevac bekommt nun tatsächlich Unterstützung bei der Produktion des Covid-19-Impfstoffs: Der Pharmakonzern Bayer kündigte an, über die Produktionsmöglichkeiten für den mRNA-basierten Impfstoff von Curevac zu verfügen.

Auf den Köpfen der Deutschen sieht es zunehmend wild aus. Viele fragen sich, wann Friseure wieder öffnen. Indes bangen Tausende Friseurinnen und Friseure um ihre Existenz.

Der neue Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Thomas Strobl (CDU), hat sich für eine Zwangsisolierung von Menschen ausgesprochen, die wiederholt gegen Corona-Quarantäneauflagen verstoßen.

Corona-News vom 31. Januar: Weil kündigt Stufenplan für Lockerung des Corona-Lockdowns an

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat einen an den Infektionszahlen ausgerichteten Stufenplan für die Lockerung der Corona-Einschränkungen angekündigt.

Der britisch-schwedische Hersteller Astrazeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es sollen neun Millionen Dosen hinzukommen.

Zwei Antikörper-Präparate aus den USA sollen in Deutschland zum Einsatz kommen. Lesen Sie hier: Wem Antikörper-Mittel helfen könnten

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat ein Ampel-Modell für eine zügige Öffnung der Kitas vorgeschlagen. Mehr dazu: Corona-Lockdown: So will Giffey die Kitas wieder öffnen

SPD-Chefin Saskia Esken will im nächsten Koalitionsausschuss einen monatlichen Corona-Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher durchsetzen.

Portugal hat wegen der starken Ausbreitung des Coronavirus die weitgehende Schließung seiner Grenzen angeordnet.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hält eine Verlängerung des Lockdowns auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 für denkbar.

Vor dem Impfgipfel am Montag hat Grünen-Chef Robert Habeck die Umstellung auf eine ,Not-Impfstoffwirtschaft‘ gefordert.

Corona-News vom 30. Januar: Italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt Astrazeneca-Impfstoff bis 55 Jahre

Die italienische Arzneimittelbehörde empfiehlt den seit Freitag in der EU zugelassenen Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca nur für Erwachsene bis zum Alter von 55 Jahren.

Sechs Wochen nach Beginn der Impfkampagne in Israel haben bereits rund drei Millionen Menschen im Land die Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten.

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission über eine Altersbeschränkung beim Impfstoff von Astrazeneca hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Überarbeitung der Impfverordnung angekündigt.

Nach fast dreimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie will der Vatikan seine Museen und Kirchen wieder öffnen. Die Vatikanischen Museen einschließlich der Sixtinischen Kapelle sind ab Montag wieder für Besucher zugänglich.

Bis zum 22. Februar werden nach Angaben des Gesundheitsministeriums laut der Hersteller Biontech, Moderna und Astrazeneca mindestens weitere 5 Millionen Impfdosen an die Bundesländer geliefert.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in ihrem Video-Podcast die Corona-Krise angesichts des Lockdowns als „gewaltigen Kraftakt“ für Familien bezeichnet und um Geduld geworben.

Für Länder, in denen sich besonders ansteckende Varianten des Coronavirus stark ausgebreitet haben, gilt in Deutschland ab diesem Samstag eine weitreichende Einreisesperre.

Corona-News vom 29. Januar: Impfstoff von Astrazeneca zugelassen, Einreisesperren ab Samstag

Der Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca darf nun auch in der Europäischen Union genutzt werden. Die EU-Kommission erteilte eine Zulassung, wie Kommissionschefin Ursula von der Leyen mitteilte. In Deutschland soll das Astrazeneca Vakzin allerdings nur für 18- bis 64-Jährige zum Einsatz kommen.

Die EU kann künftig die Exporte von Corona-Impfstoffen überwachen und gegebenenfalls beschränken. Die EU-Kommission hatte am Freitag eine entsprechende „Ausfuhrgenehmigungspflicht“ beschlossen.

Der Corona-Impfstoffkandidat des US-Konzerns Johnson & Johnson hat nach Unternehmensangaben eine Wirksamkeit von 66 Prozent.

Mehrere EU-Länder darunter Tschechien, Österreich und Frankreich regulieren die Ein- und Ausreise wegen der Corona-Mutationen stark

Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat eindringlich vor zu frühen Lockerungen der staatlichen Corona-Beschränkungen gewarnt. „Wir sind auf einem guten Weg, und wir müssen diesen Weg weiter konsequent bestreiten“, sagte Wieler am Freitag in Berlin.

(fmg/dpa/afp)