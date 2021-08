Im Kampf gegen eine vierte Corona-Welle wollen die Grünen zum Start des neuen Schuljahres Impfteams an Schulen einsetzen. Mehr im Blog.

Bei einem Gipfel beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am heutigen Montag über Impfungen für Kinder

Die Grünen fordern den Einsatz mobiler Impfteams auf Schulhöfen

Großbritannien hebt Quarantäne-Regel für Reisende aus Deutschland auf

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt laut RKI-Meldung vom Montag

Berlin. Die Vorbereitungen auf den Corona-Herbst laufen. Es geht darum, eine vierte Welle - vorangetrieben auch durch die Verbreitung der Delta-Variante - zu verhindern. Seit Sonntag gilt daher eine neue Testpflicht für Reiserückkehrer, nach der alle Einreisenden, die das zwölfte Lebensjahr vollendet haben, einen negativen Test oder einen Impf- oder Genesenen-Nachweis vorweisen müssen.

Am heutigen Montag beraten die Gesundheitsminister der Länder zudem darüber, wie es mit der Impfkampagne in Deutschland weiter gehen soll. Wie aus einer Gesetzesvorlage für die heutige Gesundheitsministerkonferenz hervorgeht, aus der mehrere Medien zitieren, sind sich Bund und Länder zumindest in einem Punkt weitgehend einig: Menschen mit besonders hohem Risiko für eine Corona-Infektion und -Erkrankung sollen eine dritte Impfung schon in Kürze erhalten.





Geht es nach dem Wunsch der Gesundheitsminister, sollen zudem alle 12- bis 17-Jährigen ab sofort Corona-Impfungen mit den Vakzinen von Biontech und Moderna in Impfzentren und Arztpraxen erhalten können. Wird dies bei der anstehenden Sitzung so beschlossen, würden die Regierenden damit die Ständige Impfkommission (Stiko) umgehen, die Impfungen für diese Altersgruppe bisher nicht generell empfiehlt. Auch die Grünen schalten sich in die Diskussion ein: Sie plädieren für den Einsatz von Impfteams an Schulen zum Schuljahresstart.

Aktuelle Corona-Zahlen des RKI

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland steigt seit Wochen kontinuierlich an. Am Montagmorgen beträgt sie 17,8. Einen Tag zuvor lag der Wert noch bei 17,5 – beim letzten Tiefststand am 6. Juli bei 4,9. Der Wert hat sich demnach binnen drei Wochen mehr als verdreifacht.

Laut RKI meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland am Montagmorgen 847 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Vor einer Woche waren es noch 958. Die Zahl der täglichen Corona-Impfungen liegt dagegen auf niedrigem Niveau.

Mehr zum Thema Corona-Pandemie

Corona-News von Montag, 2. August: Aiwanger steht unter Druck der CSU

10.33 Uhr: Bayerns stellvertretender Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) steht im Streit um seine impfkritischen Äußerungen weiter unter dem Druck seines Koalitionspartners CSU. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) nannte Aiwangers Äußerungen am Montag im ARD-"Morgenmagazin" "fatal". Aiwanger fürchtet trotz des Streits nach eigenen Worten aber keinen Bruch der Koalition mit der CSU.

Holetschek verwies im "Morgenmagazin" auf die herausgehobene Position Aiwangers durch sein politisches Amt als Vize-Ministerpräsident und die dadurch starke öffentliche Wahrnehmung. "Da wünsche ich mir schon, dass man sich manchmal gut überlegt, was man sagt und was man nicht sagt."

Grüne fordern Einsatz Impfteams an Schulen

10.02 Uhr: Die Grünen fordern zum Start des neuen Schuljahres den Einsatz von Impfteams an Schulen. "Kinder und Jugendliche müssen endlich in den Mittelpunkt der Corona-Strategie", sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, unserer Redaktion: "Impfungen sind der wichtigste Teil im Kampf gegen Corona. Dafür braucht es jetzt einfache, auch unkonventionelle Wege, zum Beispiel durch Impfteams an Schulen und Schulhöfen, für alle, die das wollen. Und einfache, klare Information und Aufklärung für die Eltern."

Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt plädiert für den Einsatz von Impfteams an Schulen. Foto: imago

Wichtig sei auch "das verbindliche Versprechen, dass Schulen und Kitas nur im absoluten Notfall und als letztes geschlossen werden", sagte Göring-Eckardt. Deshalb müssten diese mit Lüftungskonzepten, Teststrategien mit Lollitests, Luftfiltern oder zumindest CO2-Ampeln so sicher wie möglich gemacht werden: "Wir brauchen einen ‚Schutzkokon‘ für die Kinder, für die Schulen und Kitas."

Keine Corona-Quarantäne mehr für geimpfte Reisende in Großbritannien

9.47 Uhr: Vollständig geimpfte Reisende und Minderjährige aus Deutschland, fast allen EU-Staaten und den USA müssen nach ihrer Ankunft in Großbritannien nicht mehr in Corona-Quarantäne. Nötig ist seit Montag noch ein Corona-Test spätestens am zweiten Tag nach der Einreise. Die Buchungen für Flüge in die USA seien trotz der dortigen Restriktionen seit der Ankündigung um 300 Prozent gestiegen, sagte der Chef des Verbands Airlines UK, Tim Alderslade, dem Sender Times Radio. Er forderte aber zugleich die Regierung auf, mehr Länder auf die "grüne Liste" zu setzen. Wer von dort nach Großbritannien einreist, muss nicht in Quarantäne, auch wenn er nicht geimpft ist.

Allerdings plant die Regierung nach Informationen verschiedener Medien eine Änderung des Ampelsystems, mit dem die Reiseregeln für Länder angezeigt werden. Demnach gibt es Überlegungen, eine Zusatzkategorie zu schaffen, die anzeigt, welche Länder wegen der dortigen Corona-Lage Gefahr laufen, auf die "rote Liste" zu rutschen. Das würde bedeuten, dass Reisende nach ihrer Rückkehr verpflichtend in Hotel-Quarantäne und dafür bis zu 1750 Pfund (2050 Euro) pro Person bezahlen müssen. Auch beliebte Reiseländer wie Spanien, Italien und Griechenland seien Kandidaten für diese Kategorie.

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet ein neues Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

