Eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland rückt näher: Der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte dazu in einem Interview mit Bild TV ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren an. Außerdem deutet sich eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen in Deutschland an.

Berlin. Heute kommen Bund und Länder zu einem neuen Corona-Gipfel zusammen. Moderna macht unterdessen eine Ankündigung. Alle News im Blog.

An diesem Donnerstag kommen Bund und Länder zu einem neuen Corona-Gipfel zusammen

Laut Beschlussvorlage könnte eine Impfpflicht beschlossen werden, 2G soll deutlich ausgeweitet werden

Somit scheint ein "Lockdown für Ungeimpfte" wahrscheinlich

Moderna plant mit einem neuen an Omikron angepassten Corona-Impfstoff

Berlin. Die Corona-Pandemie entwickelt sich dramatisch, nicht zuletzt durch die Verbreitung der Omikron-Variante. Obwohl die Inzidenz den dritten Tag in Folge gesunken ist, vermuten Experten eher einen Fehler bei den Gesundheitsämtern. Um die Pandemie tatsächlich einzudämmen, beraten Bund und Länder am Donnerstagvormittag ein zweites Mal in dieser Woche. Nun sollen allerdings endgültig verschärfte Regeln auf den Weg gebracht werden.

Einer Beschlussvorlage zufolge soll das öffentliche Leben vor allem für Ungeimpfte massiv eingeschränkt werden. Neben der Ausweitung der 2G-Regeln scheint auch eine allgemeine Impfpflicht immer wahscheinlicher. Hierbei sollen auch die Anlaufstellen ausgedehnt werden - offenbar könnten bald Apotheker mitimpfen.

Corona: RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Die Zahl der binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) übermittelten Corona-Neuinfektionen liegt bei 73.209 Fällen binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 439,2 an. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 442,9 gelegen. Im Vormonat hatte der Wert bei 154,5 gelegen. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate







Corona-News von Donnerstag, 2. Dezember: Gesundheitsexperte Lauterbach: Kein Spiel mehr als 5000 Zuschauer

10.34 Uhr: Gesundheitsexperte Karl Lauterbach fordert kurz vor dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern eine Obergrenze für Fußballspiele. "Aus meiner Sicht sollte kein Spiel mehr als 5.000 Zuschauer haben", schrieb Lauterbach auf Twitter mit Blick auf das umstrittene rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende vor 50.000 Fans. Am Mittwoch war der Corona-Inzidenzwert in Köln sprunghaft gestiegen. "Es war sicher nicht das Spiel allein. Aber es hat beigetragen. Das Spiel hätte so nie genehmigt werden dürfen", schrieb Lauterbach. Nach Angaben der Stadt Köln vom Mittwoch gebe es allerdings noch keinen Infektionsfall mit Bezug zum Bundesligaspiel vom Samstag. Am Donnerstag beraten Bund und Länder über schärfere Maßnahmen. Dabei geht es auch um Einschränkungen bei Großveranstaltungen.

Griechenland meldet ersten bestätigten Omikron-Fall

10.31 Uhr: Erstmals ist in Griechenland eine Infektion mit der neuen Corona-Variante Omikron festgestellt worden. Das bestätigte am Donnerstag Gesundheitsminister Thanos Plevris dem Fernsehsender Skai. Es handele sich bei dem Betroffenen um einen Griechen, der aus Südafrika eingereist sei und sich nun auf Kreta in Quarantäne befinde. Es sei mit der detaillierten Nachverfolgung seiner Kontakte begonnen worden, sagte Plevris. Der Mann soll bereits am 26. November in Griechenland angekommen sein.

Moderna will neuen Omikron-Impfstoff bald zur Verfügung stellen

10 Uhr: Moderna plant einen an die neue Corona-Variante Omikron angepassten Impfstoff. Dieser soll voraussichtlich im März zur Verfügung stehen. "Die Omikron-spezifischen Booster kommen realistischerweise nicht vor März und vielleicht eher im zweiten Quartal", sagte Moderna-Chef Stephen Hoge.

Zuletzt äußerte Moderna die Sorge, dass seine mRNA-Impfung gegen die Omikron-Variante weniger wirksam sein könnte. Deutlich optimistischer äußerte sich dagegen der Chef von Biontech, Uğur Şahin.

Corona-Gipfel heute: Diese Regeln drohen

9.40 Uhr: An diesem Donnerstag beraten Bund und Länder ein zweites Mal in dieser Woche über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Nach einem informellen Gespräch am Dienstag sollen dieses Mal tatsächlich scharfe Regeln beschlossen werden. Laut Beschlussvorlage treffen die neuen Maßnahmen besonders Umgeimpfte hart.

So sollen die 2G-Regeln ausgeweitet werden, was wiederum einen Lockdown für Ungeimpfte bedeuten würde. Restaurantsbesuche, Kino und weitere Freizeiteinrichtungen wären dann Tabu. Lediglich der Zutritt zu Geschäften des täglichen Bedarfs, also Apotheken, Drogerien und Supermärkte, wäre dann erlaubt. Lesen Sie hier, welche Regeln heute beschlossen werden könnten.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Alle bisherigen Corona-News finden Sie hier.

