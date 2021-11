Berlin Bund und Länder beraten heute über härtere Corona-Maßnahmen. Zur Debatte steht auch die flächendeckende Schließung von Bars und Clubs.

Bund und Länder beraten auf ihrem gemeinsamen Corona-Gipfel am Dienstag über bundesweit einheitliche härtere Maßnahmen, um die vierte Corona-Welle zu brechen. Laut einem Bericht von „Business Insider“ soll die Runde heute auch über eine flächendeckende Schließung von Bars und Clubs beraten.

Nach einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Beschlussentwurf der unionsgeführten Länder sowie Baden-Württemberg sollen Clubs und Diskotheken geschlossen werden. Laut dpa-Informationen verständigten sich sogenannten B-Länder vor den heutigen Beratungen auf einen fünf Punkte umfassenden Forderungskatalog mit Schutzmaßnahmen. Bei Clubs und Diskotheken handele sich um Bereiche, die mit einem besonderes hohen Risiko für Mehrfachansteckungen verbunden seien. Schleswig-Holstein will diese Regeln abhängig von Inzidenzen gestalten.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hatte eine Schließung von Bars, Clubs und Diskotheken bereits am Montag gefordert. Nach seiner Einschätzung sei dies unumgänglich, so Lauterbach im Fernsehsender Phoenix. Am Dienstag bekräftigte er seine Forderung auf Twitter.

(2)

-Diskos, Bars, Clubs jetzt schliessen

-2G/2G+ im Einzelhandel und in Gastro mit Kontrollen und hohen Strafen

-Grossveranstaltungen jetzt absagen

So kommt man ohne Lockdown bis zum Ufer der Boosterimpfung. Ziel ist Vermeidung von Tod und Leid, nicht nur Intensivkapazität — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) November 30, 2021

Corona-Gipfel: Bars, Clubs, Impfpflicht und Ausgangssperren

Bei dem informellen Corona-Gipfel soll es außerdem darum gehen, dass Freizeiteinrichtungen eine Obergrenze von Personen bekommen sollen. Dazu soll bundesweit an Schulen wieder die Maskenpflicht eingeführt werden. Im Gespräch sind ebenfalls Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren für Ungeimpfte, wie sie in Bayern oder Brandenburg bereits gelten. Zudem soll auch über eine Impfpflicht beraten werden. (bef/dpa)

