Berlin. Eine Priorisierungsliste regelt, wer in Deutschland wann gegen Corona geimpft wird. Doch Sie können schon früher einen Termin bekommen.

Corona-Impfungen sollen den Weg aus der Pandemie ebnen. Viele Menschen warten deshalb sehnsüchtig auf eine Injektion zum Schutz gegen das Virus. Doch anders als eine Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln, sind die Vakzine gegen SARS-CoV-2 nicht so einfach zu bekommen.

Weil nur begrenzte Impfstoffmengen vorhanden sind, regelt eine Priorisierungsliste in Deutschland, wer wann dran ist. Zuerst die Alten und Kranken sowie systemrelevante Berufsgruppen. In vielen Bundesländern ist nun die Gruppe drei, darunter Menschen ab 60 Jahren, an der Reihe. Und das Tempo nimmt weiter an Fahrt auf.

Denn es gilt: Je mehr Menschen Antikörper haben, desto weniger können sich infizieren und Maßnahmen können schließlich gelockert werden. Deshalb werden auch jüngere und gesunde Menschen unter bestimmten Umständen geimpft. Wir erklären, wie Sie selbst aktiv werden können, um einen Termin zu ergattern.

Fragen Sie in Arztpraxen nach Restdosen

Grundsätzlich werden die Impfungen durch die Bundesländer organisiert. Die Terminanmeldung ist daher nicht einheitlich geregelt. So verschickt das Land Berlin Einladungen per Brief, während man sich im Saarland selbst auf die Impfliste eintragen muss.

Unabhängig davon, können Sie sich jedoch auch einfach bei einem niedergelassenen Arzt telefonisch oder per E-Mail melden und fragen, ob dort eine Corona-Impfung für Sie möglich ist.

Denn die Ärztinnen und Ärzte haben "die Flexibilität, auf Basis der CoronaImpfV nach ärztlicher Einschätzung vor Ort selbst zu entscheiden, wer wann geimpft wird", schreibt das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Corona-Infoplattform. So sollen die Schutzimpfungen effizienter organisiert und sichergestellt werden, dass keine Restdosen im Müll landen.

Wichtig dabei: Spontanität. Oft ergattert eine Impfung, wer anbietet den kurzfristig abgesagten Termin eines anderen Patienten wahrzunehmen.

Corona: Mehr Freiheiten für Geimpfte Corona: Mehr Freiheiten für Geimpfte

Erkundigen Sie sich in anderen Bundesländern

Nicht nur bei Hausärzten, sondern auch in anderen Praxen gibt es Impfstoff. Deshalb kann es sich lohnen, z.B. auch bei der Frauenärztin oder dem Hautarzt anzurufen, weil hier die Nachfrage unter Umständen nicht so hoch ist.

Auch ein Blick über die eigene Landesgrenze hinaus kann Sie schneller zu einem Termin bringen. Denn die Impfungen gehen in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich schnell voran. Während bei dem einen Arzt das Vakzin knapp ist, kann es einige Kilometer weiter, gerade im ländlichen Raum, ausreichend vorhanden sein.

Mit Astrazeneca kann es schneller gehen

Wer sich für den Impfstoff von Astrazeneca entscheidet, hat bessere Aussichten, früher einen Termin zu bekommen. So haben Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern und Berlin entschieden, das Vakzin für alle Altersgruppen zur Verfügung zu stellen. Die Praxen müssen sich dabei nicht mehr an die Priorisierung nach der Impfverordnung des Bundes halten.

"In der aktuellen Infektionswelle kommt es darauf an, möglichst viele Menschen möglichst bald zu immunisieren - auch mit dem aufklärungsintensiven Astrazeneca-Impfstoff", begründete Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) die Entscheidung.

Bisher galt, dass der Wirkstoff in Deutschland wegen seltener Fälle von Blutgerinnseln in der Regel nur bei Menschen ab 60 Jahren eingesetzt wird. Deshalb sollten Sie sich in jedem Fall über Risiken aufklären lassen.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat für Berlin bereits eine Liste mit Arztpraxen veröffentlicht, in denen man sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen kann.

Wahlhelfer werden gegen Corona geimpft

Auf der Priorisierungsliste des Bundes stehen nicht nur ältere oder kranke Menschen und bestimmte Berufsgruppen. Auch ehrenamtlich Tätige haben einen Anspruch, früher gegen das Coronavirus geimpft zu werden.

So werden Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der Priorisierungsgruppe drei zugeordnet. Sie sind damit in vielen Bundesländern bereits an der Reihe. Menschen, die in Flüchtlings- oder Obdachloseneinrichtungen ehrenamtlich arbeiten, gehören sogar der Priorisierungsgruppe zwei an.

Kontaktpersonen von Pflegebedürftigen können früher gegen Corona geimpft werden. Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Kontaktpersonen haben Impfpriorität

Auch wer engen Kontakt zu besonders schutzbedürftigen Menschen hat, ist der Priorisierungsliste zufolge früher dran. So haben "bis zu zwei enge Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht in einer Einrichtung leben und zudem über 70 Jahre alt sind" eine hohe Impf-Priorität.

Gleiches gilt für bis zu zwei enge Kontaktpersonen einer Schwangeren. Zwei Kontaktpersonen von pflegebedürftigen Personen, die nicht einer Einrichtung leben und zudem über 60 Jahre alt sind, haben eine erhöhte Priorität.

Wenn die Impfreihenfolge fällt

Die Priorisierung bei den Impfungen soll laut Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spätestens im Juni fallen. Mancherorts wird die Reihenfolge aber schon früher aufgehoben als vom Bund vorgesehen. In Bayern plant Ministerpräsident Markus Söder (CSU), dass ab Mitte, Ende Mai "jeder, der geimpft werden will, geimpft werden kann".

Sollten Sie bis dahin noch keinen Termin ergattert haben, lohnt es sich schnell zu sein. Denn die Aufhebung der Priorität bedeutet nicht, dass jeder sofort geimpft werden kann. "Aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen, und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben", so Kanzlerin Merkel.

Corona-Impfungen im Ausland

Wem es in Deutschland trotz dieser Möglichkeiten zu langsam geht, kann auf das Ausland ausweichen. Denn auch andere Länder bieten eine Impfung für deutsche Touristen an.

Verschiedene Reiseveranstalter haben sich bereits auf die sogenannten "Impfreisen" spezialisiert - nicht nur als Kurztrip, sondern auch längere Gesundheits- und Wellnessreisen. Die Nachfrage ist den Anbietern zufolge hoch. (mit dpa)