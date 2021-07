Aus Sorge vor einer Ausbreitung der Pandemie werden im Ahrtal jetzt Corona-Impfungen in einem Bus vor Ort angeboten. Mehr im Newsblog.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet am Dienstag schneller steigende Corona-Zahlen

In Frankreich schnellen die Corona-Zahlen in die Höhe. Die Regierung spricht von einer vierten Welle

Die EMA hat das Prüfverfahren für den Sanofi-Impfstoff gestartet

Ein neuer Impfstoff von Novavax soll vor Corona und der Grippe schützen

Aus Sorge vor einer Ausbreitung der Pandemie werden im Ahrtal jetzt Impfungen im Bus vor Ort angeboten

Mallorca will strenge Corona-Regeln einführen

Berlin. Die Zahl der gemeldeten -Neuinfektionen in Deutschland steigt wieder drastisch an. Am Dienstag meldete das Robert Koch-Instituts (RKI) 1183 neue Fälle – das sind 537 mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 646 Neuinfektionen gemeldet wurden. Der Tageswert liegt damit 83 Prozent höher als vor einer Woche. Das bedeutet eine Verdopplungszeit der Infektionszahlen von weniger als zehn Tagen. Zudem breitet sich die hochansteckende Delta-Variante weiter aus.

In den Hochwasser-Gebieten wächst die Sorge vor einer Corona-Ausbreitung. Es gibt Befürchtungen, dass durch die Hilfsaktionen und Notunterkunft-Unterbringung vieler Menschen nach der Flutkatastrophe die Zahl der Infektionen steigt.





Spanien und die Niederlande mussten wegen rasant steigender Corona-Zahlen bereits Lockerungen zurücknehmen. In anderen Ländern, wie Griechenland oder Malta, soll es Freiheiten nur noch für Geimpfte geben. Unterdessen hat England am Montag, dem sogenannten "Freedom Day", fast alle Corona-Auflagen für den britischen Landesteil aufgehoben. Obwohl auch dort die Fallzahlen wieder stark steigen.

RKI meldet Zahlen zu Corona-Neuinfektionen

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Dienstag weiter auf 10,9 von 10,3 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 34 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Mehr dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Mehr zum Thema Corona-Pandemie in unserem Newsletter. Jetzt anmelden!

Corona-News von Dienstag, 20. Juli: Vollständig geimpfter Mitarbeiter im Weißen Haus positiv auf Corona getestet

19.46 Uhr: Ein vollständig geimpfter Mitarbeiter des Weißen Hauses ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie Regierungssprecherin Jen Psaki am Dienstag mitteilte, hatte der Betroffene keinen Kontakt zu US-Präsident Joe Biden oder anderen hochrangigen Regierungsvertretern. Der Mitarbeiter weise milde Symptome einer Corona-Infektion auf.

Der Betroffene habe sich in Quarantäne begeben, wie es die Corona-Regeln im Weißen Haus vorsehen. Die Kontaktpersonen des Mitarbeiters sollen nun ermittelt und informiert werden.

"Wie dieser Vorfall zeigt, verlaufen die Fälle bei geimpften Menschen typischerweise mild", sagte Psaki. Das Weiße Haus vermeide durch regelmäßige Tests eine Verbreitung des Virus.

Ein vollständig geimpfter Mitarbeiter des Weißen Hauses ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Betroffene keinen Kontakt zu US-Präsident Joe Biden. Foto: IMAGO / MediaPunch

Delta-Variante macht in USA mehr als 80 Prozent der Infektionen aus

18.30 Uhr: Die besonders ansteckende Delta-Variante des Coronavirus ist in den USA offiziellen Schätzungen zufolge inzwischen für rund 83 Prozent aller untersuchten Infektionen verantwortlich. "Das ist ein dramatischer Anstieg", sagte die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky, am Dienstag bei einer Anhörung im Senat. Noch Anfang Juli sei die Variante nur für rund die Hälfte der untersuchten Infektionen verantwortlich gewesen.

In Landesteilen mit niedrigerer Impfquote liege der Anteil der Delta-Variante inzwischen sogar noch höher als 83 Prozent, sagte Walensky. Sie forderte alle Amerikaner erneut auf, sich möglichst bald impfen zu lassen. Rund 99,5 Prozent aller Corona-Todesfälle beträfen inzwischen Ungeimpfte, betonte Walensky. Die Impfungen schützten auch gegen die Delta-Variante und seien die wichtigste Waffe im Kampf gegen die Pandemie, sagte die CDC-Chefin.

Prüfverfahren für neuen Impfstoff gestartet

17.41 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat ein schnelles Prüfverfahren für den Corona-Impfstoff des französischen Herstellers Sanofi Pasteur eingeleitet. Nach den bisher vorliegenden Daten aus Laborstudien und klinischen Versuchen könnte das Präparat Vidprevtyn vor einer Covid-19-Erkrankung schützen, teilte die EMA am Dienstag in Amsterdam mit. Wann das Verfahren abgeschlossen sein wird, ist unklar.

Nach dem beschleunigten Rolling-Review-Verfahren bewerten die Experten die Daten bereits, bevor die Versuchsreihe abgeschlossen und ein offizieller Zulassungsantrag gestellt ist. Dieses Verfahren dauert solange, bis genug Daten für einen Antrag auf Marktzulassung in der EU vorliegen. Vidprevtyn ist ein proteinbasierter Impfstoff. Er soll den Körper in die Lage versetzen, Antistoffe gegen das Virus herzustellen.

Zur Zeit werden noch vier andere Corona-Impfstoffe geprüft. Bisher wurden vier Präparate in der EU zugelassen. Das sind die Impfstoffe von Pfizer/Biontech, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson.

In Frankreich ist bereits von der vierten Welle die Rede

17.17 Uhr: In Frankreich hat sich die Corona-Lage deutlich verschlechtert. Wie Gesundheitsminister Olivier Véran am Dienstag mitteilte, wurden binnen eines Tages 18.000 Neuinfektionen registriert. Das entspricht nach Angaben des Ministers einem Anstieg von 150 Prozent in einer Woche. "So etwas haben wir noch nie gesehen", sagte Véran.

Die französische Regierung spricht von einer vierten Corona-Welle und führt sie auf die hoch ansteckende Delta-Variante zurück, die erstmals in Indien entdeckt wurde. Die Zahl der gemessenen Neuinfektionen ist die höchste seit Mitte Mai.

Impf-Befürworter räumt Panne in seiner Praxis ein

16.43 Uhr: Der bekannte Impf-Befürworter und Mediziner Christian Kröner hat eine Panne bei Corona-Impfungen in seiner Praxis eingeräumt. Bei einer Überprüfung sei festgestellt worden, dass der Impfstoff "über Wochen" etwas zu warum gelagert worden sei, teilte Kröner in einem Schreiben mit. "Es ist nicht ausgeschlossen, dass durch die etwas erhöhte Lagertemperatur der Impfstoff in seiner Wirkung abgeschwächt worden ist oder seine Wirkung ganz verloren haben könnte." Schädlich sei der Impfstoff wegen der zu warmen Lagerung aber nicht, heißt es weiter in dem Schreiben.

Kröner setzt sich seit Anfang der Impfkampagne im Fernsehen und anderen Medien für die Schutzimpfungen gegen Corona ein. Nach Berichten über Corona-Impfungen für Kinder in seiner Praxis erhielt Kröner Anfang Juli Morddrohungen.

Der Arzt Christian Kröner ist bekannter Impf-Befürworter, musste aber jetzt eine Panne bei Impfungen in seiner eigenen Praxis eingestehen. Foto: Stefan Puchner / dpa

Novavax schützt wohl vor Grippe und Corona

15.36 Uhr: Ein neuer Impfstoff des US-Pharmaherstellers Novavax schützt laut einer Studie des Unternehmens vor dem Coronavirus, inklusive der Delta-Variante und zusätzlich auch vor Grippe-Viren. Der Impfstoff mit dem Namen qNIV/CoV2373 habe in klinischen Versuchen mit Hamstern und Frettchen erfolgreich neutralisierende Antikörper gegen die Influenza-Stämme A und B gebildet. Diese beiden Virusstämme sind hauptverantwortlich für die saisonalen Grippe-Ausbrüche. Gleichzeitig habe der Impfstoff auch Antikörper gebildet, die Andockstellen des Spike-Proteins des Coronavirus blockieren. Darüber gelangt Sars-CoV2 in die menschlichen Zellen.

Der neue Impfstoff ist eine Kombination eines Grippe-Vakzins und des Novavax-Impfstoff gegen Corona. Dieser heißt NVX-CoV2373 und bietet laut bisherigen Untersuchungen einen Schutz von 90,4 Prozent gegen Erkrankungen mit dem Coronavirus. Das Unternehmen will Ende September eine Zulassung in den USA und Europa beantragen. In der EU befindet sich der Impfstoff bereits im beschleunigten Prüfverfahren.

Nur Geimpfte dürfen zum Papst

15.06 Uhr: Wer Papst Franziskus bei seinem Besuch in der Slowakei sehen will, muss vollständig geimpft sein. Dies sei die einzige Möglichkeit, um eine radikale Begrenzung der Teilnehmerzahlen zu verhindern, wurde der Erzbischof von Bratislava, Stanislav Zvolensky, am Dienstag von slowakischen Medien zitiert. Auch Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky betonte, die Maßnahme ziele darauf ab, so vielen Menschen wie möglich die Chance zu geben, den Papst zu sehen.

Franziskus selbst ist bereits vollständig geimpft. Der 84-Jährige hatte im Januar gesagt, sich nicht gegen das Coronavirus impfen zu lassen, sei eine „suizidale Verweigerung“. Der Papst fordert immer wieder eine gerechte Verteilung der Impfstoffe und mehr Unterstützung für ärmere Länder.

Papst Franziskus besucht die Slowakei vom 12. bis zum 15. September. Foto: dpa

Mitteleuropäische Staaten wollen sich bei Corona-Maßnahmen besser abstimmen

14.41 Uhr: Nicht nur innerhalb Deutschlands herrschte während der Pandemie ein wahrer Flickenteppich was Corona-Regeln betrifft, auch in Europa fielen die Maßnahmen sehr unterschiedlich aus. Deshalb wollen nun Österreich, Tschechien, Ungarn, Slowenien und die Slowakei in Zukunft stärker zusammen arbeiten. Ziel sei es, sich nicht gegenseitig mit einseitigen Maßnahmen zu überraschen, sagte der tschechische Gastgeber Jakub Kulhanek, bei einem Treffen von Vertretern der fünf mitteleuropäischen Staaten in Prag. Zugleich betonte Kulhanek, dass man angesichts neuer Virusvarianten achtsam bleiben müsse.

Indien: Studie schätzt Millionen mehr Tote während Corona-Pandemie

12.40 Uhr: In Indien könnte während der Corona-Pandemie nach Berechnungen von Experten eine vielfach höhere Zahl von Menschen gestorben sein als offiziell angegeben. Der US-amerikanische Thinktank Center for Global Development schätzt auf Basis mehrerer Quellen eine Übersterblichkeit von 3,4 bis 4,9 Millionen zusätzlicher Toter seit Pandemiebeginn in dem schwer getroffenen Land im Vergleich zu Todeszahlen vor der Pandemie. Die Forscher betonten allerdings, dass sie keine Schlüsse über die Todesursachen ziehen.

Nach offiziellen Zahlen sind in Indien bislang mehr als 414 000 an Corona erkrankte Menschen gestorben. Besonders im Zusammenhang mit der heftigen zweiten Pandemie-Welle in dem 1,3-Milliarden-Einwohner-Land gehen aber etliche Experten von einer hohen Dunkelziffer aus.

Die Autoren rechneten veröffentlichte Todeszahlen aus sieben Bundesstaaten hoch, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung lebt. Dazu werteten sie Antikörperuntersuchungen in Indien mit internationalen Schätzungen zu altersspezifischen Todesraten von Infizierten aus und nutzten regelmäßige Befragungen von rund 177 000 Haushalten, bei denen auch gefragt wird, ob jemand kürzlich gestorben ist.

60 Prozent der Bundesbürger mindestens einmal gegen Corona geimpft

12.22 Uhr: In Deutschland sind inzwischen 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft. Dies sei ein "wichtiger Meilenstein", schrieb Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Dienstag auf Twitter. Mindestens einmal geimpft sind demnach 49,9 Millionen Menschen. Den vollen Impfschutz haben inzwischen 38,8 Millionen Menschen, das sind laut Spahn 46,7 Prozent.

Der Gesundheitsminister rief dazu auf, die Impfungen gegen das Coronavirus weiter wahrzunehmen. "Für einen sicheren Herbst und Winter brauchen wir allerdings noch mehr, die mitmachen und so sich und andere schützen", sagte Spahn.

Hochwasser-Gebiet im Ahrtal: Corona-Impfungen im Bus

11.48 Uhr: Aus Sorge vor einer Ausbreitung der Corona-Pandemie im Katastrophengebiet haben Landesregierung und Kreisverwaltung im Ahrtal einen Impfbus gestartet. Ohne Anmeldung für einen Termin können sich Bewohner der Region dort impfen lassen, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. In dem Bus gibt es auch die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests. Impfen und Testen seien die beiden wichtigsten Vorkehrungen gegen eine Zunahme von Infektionen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. "Angesichts einer Infrastruktur, die so schwer beschädigt ist, ist die Gefahr da."

Vorwürfe: Johnson wollte Queen weiter persönlich treffen

11.05 Uhr: Der frühere britische Regierungsberater Dominic Cummings hat weitere Anschuldigungen gegen Premier Boris Johnson erhoben. In einem ausführlichen Interview, das die BBC am heute Abend in voller Länge ausstrahlen will, erzählt Cummings, Johnson habe zu Beginn der Pandemie die Queen trotz ihres hohen Alters weiterhin persönlich treffen wollen. Er habe seinen Chef davon überzeugen müssen, dass er die heute 95-jährige Monarchin damit umbringen könne, wenn er sie mit dem Virus anstecke, sagte Cummings. Queen Elizabeth II. und Johnson hielten ihre wöchentlichen Audienzen schließlich virtuell ab.

Seit seinem Abgang aus der Downing Street erhebt der Ex-Regierungsberater Cummings, der jahrelang zum engsten Zirkel um Boris Johnson gehörte, immer wieder herbe Vorwürfe gegen diesen. In dem BBC-Interview sagt er außerdem, dass Boris Johnson gezögert habee, die Covid-Beschränkungen zu verschärfen, als die Fälle im vergangenen Herbst zunahmen, weil er dachte, dass die Menschen, die daran starben, seien "im Wesentlichen alle über 80".

Queen Elizabeth II. empfängt Premierminister Boris Johnson zu einer persönlichen Audienz. Foto: Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images

Studie: Vor allem Mütter haben in der Pandemie Arbeitszeit verschoben

10.24 Uhr: Rund 52 Prozent der Mütter mit Kindern unter 14 Jahren haben laut einer Studie ihre Arbeitszeit zu Beginn der Corona-Pandemie im April 2020 zumindest teilweise auf die Abendstunden oder das Wochenende verlagert. Das geht aus Erhebungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit hervor. Gründe seien vor allem gewesen, Kinder bei Schul- und Kitaschließungen oder während des Distanzunterrichts zu betreuen, erklärte die Forscherin Corinna Frodermann. Bei Vätern habe dies auf rund 31 Prozent zugetroffen.

Der Anteil bei Müttern sank demnach bis Oktober 2020 auf rund 26 Prozent, lag im Schnitt aber immer noch deutlich höher als bei Vätern mit rund 18 Prozent. Insgesamt hätten 33 Prozent der Beschäftigten, die im April 2020 Kinder unter 14 Jahre zu betreuen hatten, ihre Arbeitszeiten zumindest teilweise verlagert, hieß es. Bei denjenigen ohne Kinder seien es 16 Prozent gewesen.

Erstes Berliner Impfzentrum schließt

9.46 Uhr: Im ehemaligen Flughafen Tempelhof werden heute zum letzten Mal Impfungen gegen Covid-19 verabreicht. Damit schließt das erste der sechs Berliner Impfzentren - drei weitere folgen bis Ende August. Gründe sind fehlende Nachfrage und hohe Kosten.

Das Impfzentrum im ehemaligen Flughafen Tempelhof schließt.

Forschungsprojekt stellt Organschäden als Spätfolge fest

7.35 Uhr: Ein Forschungsprojekt der Universitätsklinik Ulm zu Corona-Spätfolgen hat bislang bei etwa jedem fünften seiner Patienten Organschäden festgestellt. "Wir hatten bislang rund 250 Patienten. 20 Prozent von ihnen haben Organschäden", sagte Dominik Buckert, betreuender Oberarzt der Spezialambulanz für Covid-Spätfolgen an Lunge, Herz und Gefäßen am Uniklinikum Ulm. Der größte Teil der übrigen Patienten fühle sich schlechter belastbar als vor der Erkrankung, sagte Buckert. Bei ihnen konnten die Mediziner aber keine Organschäden feststellen.

Die meisten Menschen, die in die Sprechstunde kommen, sind demnach zwischen 40 und 50 Jahre alt. "Und eigentlich verhältnismäßig gesund, also ohne chronische Vorerkrankungen", so der Oberarzt. Die jüngsten der etwas mehr männlichen Patienten sind um die 20 Jahre alt.

Die Ulmer Spezialisten für innere Medizin beobachten bei den Organschäden vor allem Herzmuskelentzündungen und die Folgen davon. Dazu gehörten etwa Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen, so Buckert. "Bei der Lunge beobachten wir, dass sich das Lungengerüst verändert und so ein schlechterer Gasaustausch möglich ist." Atemnot sei die Folge. Die bisherigen Erkenntnisse deckten sich mit den Rückmeldungen anderer Kliniken zu Corona-Spätfolgen, sagte Buckert.

100 Menschen nach Club-Besuch in Quarantäne

7.00 Uhr: In Hamburg gibt es einen neuen Fall einer Massen-Quarantäne nach einem positiven Corona-Test. Nach Informationen des NDR sind Besucherinnen und Besucher des Musik-Clubs Molotow im Stadtteil St. Pauli betroffen. Eine Person war nach einer dortigen Party am vergangenen Donnerstag positiv auf Corona getestet worden. Das zuständige Gesundheitsamt war offenbar nicht so ganz davon überzeugt, dass alle Corona-Auflagen eingehalten wurden.

Sorge vor Corona-Ausbreitung in Hochwasser-Katastrophengebieten

6.06 Uhr: In den Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es Befürchtungen, dass durch die Hilfsaktionen und Notunterkunft-Unterbringung vieler Menschen nach der Flutkatastrophe die Zahl der Corona-Infektionen steigt. "Derzeit kommen viele Menschen auf engstem Raum zusammen, um die Krise gemeinsam zu bewältigen. Wir müssen jetzt aufpassen, dass die Bewältigung der Katastrophe nicht zu einem Superspreader-Event wird", sagte David Freichel vom Corona-Kommunikationsstab der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Das Landesgesundheitsministerium bereite in Absprache mit den Behörden der betroffenen Landkreise eine Sonderimpfaktion in den Katastrophengebieten vor.

In den Hochwasser-Gebieten wie in Bad Münstereifel sorgen sich die Menschen vor einer Ausbreitung des Coronavirus. Foto: dpa

Weltärzte-Präsident warnt vor übereilten Lockerungen

1.00 Uhr: Angesichts von erneut rapide steigenden Infektionszahlen warnt Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery vor zu schnellen Öffnungen. Schon die kleineren Öffnungsschritte der vergangenen Wochen hätten die Inzidenzwerte anwachsen lassen, sagte Montgomery unserer Redaktion. Momentan verdoppele sich die Zahl der Infizierten im Wochenrhythmus. "Jetzt die Einschränkungen unserer Kontakte einfach fallen zu lassen und ‚alles zu öffnen‘ wäre brandgefährlich", erklärte der Mediziner. "Wer das tut, riskiert den Einstieg in die vierte Welle."

Stattdessen plädiert Montgomery für ein schrittweises und kontrolliertes Vorgehen. "Nicht gleich alles aufmachen – wie es in Großbritannien geplant ist – sondern nach und nach mehr Kontakte zulassen." In Innenräumen und überall, wo Mindestabstände nicht eingehalten werden können, sollten laut dem Chef des Weltärztebunds Abstandsregeln und Maskenpflicht erhalten bleiben.

Gleichzeitig appellierte er an Bürger und Bürgerinnen, nicht nur darauf zu schauen, was erlaubt ist und was nicht, sondern aus eigenem Antrieb vorsichtig zu sein. "Wer einen weiteren totalen Lockdown verhindern möchte, wer unseren Kindern und Jugendlichen einen geregelten Schulbetrieb ermöglichen möchte, der wird sich freiwillig an diese Regeln halten – aus Vernunft", sagte Montgomery.

Corona-News von Montag, 19. Juli: Kanada öffnet Grenze ab 7. September für Geimpfte aus allen Ländern

22.55 Uhr: Nach mehr als einem Jahr strikter Einreisebeschränkungen öffnet Kanada ab Anfang September seine Grenze für geimpfte Reisende aus dem Ausland. Nach einer Wiederöffnung der Grenze zu den USA am 9. August werde Kanada ab dem 7. September vollständig geimpfte Bürger aus allen Ländern wieder willkommen heißen, teilte der Minister für zwischenstaatliche Angelegenheiten, Dominic LeBlair, am Montag mit.

Kanada hatte seine Grenzen Mitte März 2020 wegen der Corona-Pandemie für nicht notwendige Einreisen geschlossen. Besonders der von der Pandemie hart getroffene Tourismussektor erhöhte zuletzt den Druck auf die Regierung, die Beschränkungen zu lockern.

Reisende müssen nach Angaben des Ministeriums mindestens 14 Tage vor ihrer Ankunft eine vollständige Immunisierung mit einem von den kanadischen Behörden genehmigten Impfstoff erhalten haben. Bei ihrer Einreise dürfen sie demnach keine Symptome einer Corona-Infektion aufweisen.

Mallorca tritt wegen hoher Corona-Zahlen auf die Party-Bremse

22.11 Uhr: Angesichts stark steigender Corona-Zahlen werden auf der beliebten Urlaubsinsel Mallorca voraussichtlich wieder schärfere Einschränkungen ergriffen. Um Partys und Trinkgelage vor allem junger Leute unter freiem Himmel zu bekämpfen, sollen Strände und Parks künftig von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr geschlossen werden. Die Justiz muss den Plänen noch zustimmen, wie die "Mallorca Zeitung" am Montagabend berichtete. Teilnehmern solcher Partys drohen demnach künftig saftige Bußgelder in Höhe von 1000 Euro. Wenn ein Partygast mit seiner Teilnahme gegen eine Quarantäne verstößt, soll sich das Bußgeld auf 2000 Euro erhöhen. Wenn der Teilnehmer positiv auf Corona getestet wurde, werden sogar 5000 Euro fällig. Den Organisatoren illegaler Partys drohen Strafen von bis zu 100.000 Euro.

Auch Gaststätten müssen künftig wohl wieder etwas früher schließen, und zwar um 1.00 Uhr statt um 2.00 Uhr. Maximal dürfen im Innenbereich von Gaststätten dann noch Gruppen von vier Personen an einem Tisch sitzen, im Außenbereich acht. Von 1.00 Uhr bis 6.00 Uhr dürfen sich der Zeitung zufolge nur noch Personen treffen, die im selben Haushalt leben. Gemeinsam eingecheckte Hotel- oder Fincagäste sollen dabei als ein Haushalt gelten.

Steigende Corona-Fallzahlen auf Mallorca: Die Polizei fordert Menschen, die am Strand von Arenal trinken, zum Gehen auf. Foto: Clara Margais/dpa

US-Behörde warnt wegen Corona-Welle vor Reisen nach Großbritannien

21.23 Uhr: Die US-Gesundheitsbehörde CDC warnt angesichts der starken Zunahme der Coronavirus-Infektionen in Großbritannien vor Reisen in das Land. Der Reisehinweis wurde am Montag auf die Stufe vier von vier angehoben ("Vermeiden Sie Reisen"). Angesichts der Infektionslage bestehe selbst für vollständig geimpfte Reisende das Risiko, sich zu infizieren und Varianten des Coronavirus weiterzuverbreiten, hieß es.

Die CDC-Mitteilung kam just an dem Tag, an dem die Regierung in Großbritannien fast alle verpflichtenden Corona-Maßnahmen für den Landesteil England aufhob. Wegen der hochansteckenden Delta-Variante ist die Zahl der Infektionen dort zuletzt stark angestiegen. Fast täglich werden in Großbritannien mehr als 50 000 neue Fälle registriert. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde zuletzt mit 399 angegeben (Stand: 14. Juli) - sie ist damit fast so hoch wie zum Höhepunkt der zweiten Welle zum Jahreswechsel.

Deutschland steuert auf Überangebot an Corona-Impfstoff zu

18.17 Uhr: Mehr als ein halbes Jahr nach Start der Corona-Impfungen steuert Deutschland auf ein Überangebot an Impfstoff zu. Die Verfügbarkeit an Impfstoffen werde die Nachfrage schon bald "deutlich" übersteigen, stellten die Gesundheitsministerinnen und -minister von Bund und Ländern am Montag in einem Beschluss nach einer Videoschalte fest. Der Beschluss lag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor. "Ein Rückgang der Nachfrage ist sowohl in den Impfzentren als auch in den Arztpraxen und bei den Betriebsärzten zu verzeichnen."

Wie bereits angekündigt soll die laufende Impfkampagne verstärkt werden. Mobile Teams würden etwa auf Marktplätze, nahe Kirchen, Supermärkten, Einkaufshäusern sowie Kultur-, Sport- und Freizeitaktivitäten zusätzliche niedrigschwellige Angebote machen. Die Logistik rund um die Impfstofflieferungen soll flexibler werden.

Bund und Länder planen außerdem eine verstärkte Weitergabe an andere Länder. "Der Verwurf von Impfstoffen muss auf ein Minimum begrenzt werden", heißt es in ihrem Beschluss. "Der Bund wird Impfstoffe, die in der nationalen Impfkampagne nicht zum Einsatz kommen und deren Lagerhaltung eine Weitergabe zulassen, Drittstaaten durch Impfstoffspenden zur Verfügung stellen."

Die Menge verfügbarer Corona-Impfstoffdosen wird die Nachfrage in Deutschland wohl schon bald übersteigen. Foto: Friso Gentsch/dpa

Corona- und Inflationssorgen schicken Dax auf Talfahrt

17.59 Uhr: Die Furcht vor der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in vielen Ländern der Welt hat am Montag am deutschen Aktienmarkt einen Kursrutsch ausgelöst. Der Dax verbuchte mit minus 2,62 Prozent auf 15.133,20 Punkte den größten Tagesverlust im bisherigen Jahresverlauf. Auch das Thema Inflation bleibt eine weitere Sorgenquelle.

Der Leitindex weitete mit diesem neuen Minus seine Verluste aus der vergangenen Handelswoche deutlich aus und sackte auf das Niveau von Mai ab. Dabei hatte er noch eine Woche zuvor erstmals wieder seit Mitte Juni eine Bestmarke bei rund 15.807 Punkten erklommen und diese am vergangenen Mittwoch sogar nochmals leicht übertroffen.

Bangladesch lockert Lockdown für religiöses Fest

16.45 Uhr: Trotz hoher Corona-Zahlen lockert Bangladesch vorübergehend seinen Lockdown, um Gläubigen die Teilnahme am muslimischen Opferfest Eid Al-Adha zu ermöglichen. Zehntausende Menschen reisen derzeit von der Hauptstadt Dhaka in ihre Dörfer, um dort am Mittwoch zu feiern. Allein am Montagfrüh seien rund 12.000 Menschen dicht gedrängt in 84 Fähren unterwegs gewesen, sagte ein Sprecher der Wassertransportbehörde des Landes der Deutschen Presse-Agentur.

Behörden begründeten die temporären Lockerungen damit, dass das Reisen und die Geschäfte im Vorfeld des Festes auch angesichts der Armut im Land wichtig seien. Sie wiesen die Menschen aber an, Masken zu tragen und Abstand zu halten. Ab Freitag soll der jüngst eingeführte strikte Lockdown dann wieder mindestens zwei Wochen gelten.

Trotz Corona-Pandemie reisen Menschen in Bangladesch dicht gedrängt auf Fähren, um das muslimischen Opferfest in ihren Dörfern zu feiern. Foto: Munir Uz zaman / AFP

SPD-Politiker will Impfverweigerer künftig für Tests zahlen lassen

16.13 Uhr: Der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider, will, dass Impfverweigerer ihre Corona-Tests perspektivisch selbst zahlen müssen. "Auf Dauer werden wir uns kostenlose Tests nicht leisten können", sagte Schneider dem Nachrichtenportal t-online. Wer sich nicht impfen lasse, könne nicht erwarten, dass die Allgemeinheit dauerhaft alles für ihn finanziere. Ausgenommen seien Kinder, Jugendliche und Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten.

Derzeit sei es jedoch noch zu früh für kostenpflichtige Tests, deutete Schneider an. Im Moment müsse man die Menschen vor allem besser von der Impfung überzeugen. "Wir müssen an die Vernunft appellieren", sagte Schneider. "Gleichzeitig sollten wir den Leuten auch die Konsequenzen aufzeigen, wenn sie sich nicht impfen lassen." Werde die Herdenimmunität nicht erreicht, "gibt es das alte, normale Leben nicht zurück". Dann drohten etwa im Herbst und Winter auch wieder stärkere Einschränkungen im öffentlichen Leben.

Empörung in Frankreich nach Nazi-Vergleichen bei Protesten

15.04 Uhr: Frankreichs Regierung hat empört auf Nazi-Vergleiche bei Demonstrationen gegen verschärfte Corona-Regeln reagiert. Wie Medien berichteten, hatten am Wochenende einige Demonstranten einen gelben Stern getragen. Demnach sollte eine Parallele gezogen werden zwischen der Judenverfolgung während der Nazi-Diktatur und der Lage von Nicht-Geimpften heutzutage. "Das sind absolut widerliche Vergleiche", sagte Regierungssprecher Gabriel Attal am Montag im Nachrichtensender Franceinfo.

Bei den Protesten am Samstag waren landesweit knapp 114.000 Menschen auf die Straße gegangen, wie das Innenministerium berichtete. Nach dem Willen von Staatschef Emmanuel Macron sollen die Anti-Corona-Maßnahmen verschärft werden.

Auch bei Corona-Demonstrationen in Deutschland haben Gegner der Maßnahmen bereits mit dem gelben Stern Vergleiche zur Nazi-Diktatur gezogen. Foto: Christophe Gateau / dpa

Corona-Hilfsprogramm bei Selbstständigen sehr gefragt

14.17 Uhr: Die Nachfrage nach dem neu aufgelegten Corona-Hilfsprogramm für Soloselbstständige, "Neustarthilfe Plus", ist nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums groß: Bis Montagvormittag gingen knapp 7300 Anträge mit einer beantragten Gesamtfördersumme von 26,6 Millionen Euro ein, wie das Ministerium am Montag mitteilte. Mit dem Hilfsprogramm hat die Bundesregierung die Unterstützung für Soloselbständige, die stark von der Corona-Pandemie betroffen sind, erhöht und bis Ende September verlängert.

Im Zeitraum Januar bis Juni hatte die maximale Förderhöhe bei 1250 Euro pro Monat gelegen, für das dritte Quartal Juni bis September gilt nun eine Förderhöhe von 1500 Euro. Aktuell können natürliche Personen die "Neustarthilfe Plus" beantragen. Für Soloselbstständige, die als juristische Person organisiert sind, startet die Antragsstellung laut Wirtschaftsministerium "in wenigen Wochen".

Bei Kapillarlecksyndrom – Warnung vor Johnson & Johnson-Impfung

13.20 Uhr: Menschen die in der Vergangenheit das extrem seltene Kapillarlecksyndrom entwickelt haben, sollen keinen Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten. Das geht aus dem sogenannten Rote-Hand-Brief des Herstellers hervor, der am Montag vom Paul-Ehrlich-Institut (PEI) verbreitet wurde. Demnach wurden in den ersten Tagen nach Verabreichung dieses Impfstoffes "sehr selten Fälle des Kapillarlecksyndroms berichtet, in einigen Fällen mit tödlichem Ausgang".

Somit sei der Impfstoff kontraindiziert bei Menschen, die in der Vergangenheit ein Kapillarlecksyndrom entwickelt hatten, hieß es. Das Kapillarlecksyndrom gilt als äußerst seltenes, aber potenziell lebensbedrohliches Krankheitsbild. Den Angaben zufolge ist es unter anderem charakterisiert durch akute Episoden von Ödemen (Wassereinlagerungen) hauptsächlich in den Extremitäten und niedrigem Blutdruck. Bei Symptomen nach einer Impfung mit Johnson & Johnson sei eine unmittelbare Behandlung notwendig.

Moskau hebt Beschränkungen trotz Tausender neuer Fälle auf

12.34 Uhr: Trotz Tausender neuer Corona-Fälle nimmt die russische Hauptstadt Moskau Beschränkungen zurück. Seit Montag können in Europas größter Metropole mit schätzungsweise 15 Millionen Einwohnern auch Ungeimpfte wieder in Bars und Restaurants gehen. Das war zuvor nur möglich mit einem negativen PCR-Test und für Menschen nach einer Impfung mit einem QR-Code. Gaststätten beschwerten sich über ausbleibende Kundschaft. In Parks im Zentrum sammelte sich regelmäßig Müll an, weil dort viele etwa Fastfood verspeisten.

Bürgermeister Sergej Sobjanin begründete die Lockerungen mit der besser werdende Corona-Lage in Moskau. Am Montag meldeten die Behörden 4000 Corona-Neuinfektionen binnen einem Tag. Zuletzt waren es zu Spitzenzeiten mehr als 9000. 103 Menschen starben demnach mit dem Virus innerhalb von 24 Stunden. Landesweit wurden 764 Todesfälle gemeldet, ebenfalls weniger als zuletzt. Insgesamt gab es laut offizieller Statistik mehr als 24.600 Neuinfektionen.

Jeder Achte will laut Umfrage die Städte verlassen

11:43 Uhr: Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie könnten viele Menschen aus den großen deutschen Städten treiben. Mehr als jeder achte Bewohner einer Stadt mit mehr als einer halben Million Einwohner will diese laut einer Befragung des Münchner Ifo-Instituts und des Immobilienportals Immowelt binnen maximal eines Jahres verlassen und in einer kleinere Stadt oder aufs Land ziehen. Fast die Hälfte davon nennt Corona dabei als wichtigen Grund für die Entscheidung.

Natürlich wisse man nicht, wie viele Menschen dies wirklich in die Tat umsetzten, doch Pläne binnen sechs oder zwölf Monaten die Stadt zu verlassen, könne man durchaus als relativ konkret sehen, sagt Studienautor Mathias Dolls. Alle 13 Prozent würden aber sicherlich nicht die Großstädte verlassen.

Impfgegner auf Zypern attackieren Polizisten und Fernsehsender

10.51 Uhr: Eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen und -Impfungen ist am Sonntagabend auf Zypern eskaliert. Ein wütender Mob drang in die Räume des zyprischen Fernsehsenders Sigma ein und zerstörte das Mobiliar. Vor dem Medienhaus wurden Autos der Mitarbeiter des Senders angezündet, es flogen Steine und Brandsätze, mindestens zwölf Polizisten wurden verletzt, zwei von ihnen schwer, wie zyprische Medien am Montag berichteten. Bis zum Montagmorgen gab es fünf Festnahmen. Der zyprische Präsident Nikos Anastasiades sprach von einem "Schlag gegen die Demokratie".

Die Attacke auf den Sender fand am Abend während der Live-Übertragung der Nachrichtensendung statt. "Draußen brennt es und es sind Menschen ins Gebäude eingedrungen. Wenn die Polizei uns hört, bitte tun Sie etwas!", sagte der sichtlich schockierte und verängstigte Moderator.

Rioting antivaxxers attacked Sigma TV studios and MPs offices tonight in Nicosia, #Cyprus.

/via @Sigmalivecomhttps://t.co/jbZAV0grUZ — Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) July 18, 2021

Stiftung Warentest: Nur vier von 20 FFP2-Masken rundum empfehlenswert

9.30 Uhr: Die Stiftung Warentest hat zum zweiten Mal FFP2-Masken untersucht. Die Filterwirkung ist bei allen insgesamt 20 geprüften Masken hoch, wie die Zeitschrift "test" am Montag berichtete. Manche könnten aber das Atmen stark beeinträchtigen. Andere säßen nicht bei jedem optimal.

"Rundum empfehlen" können die Tester demnach die Maske "Aua 9320" vom Hersteller 3M sowie die Modelle von Lindenpartner, Moldex und Uvex. Alle vier schützten "sehr gut" vor Aerosolen, böten genug Atemkomfort, überzeugten in Passform und Dichtigkeit und schnitten unauffällig in den Schadstoffprüfungen ab. Die Masken stammen von Anbietern, die auf Arbeits- und Atemschutzmasken spezialisiert sind, wie Stiftung Warentest hervorhob

Wegen geringen Atemkomforts sind sieben Masken laut Stiftung Warentest "wenig geeignet", darunter von chinesischen Herstellern und beim Drogerie-Discounter erhältliche. Wer sie trage, bekomme eher schlechter Luft als unter Masken mit hohem Atemkomfort. Sieben weitere Masken sind laut "test" wegen der Passform nur eingeschränkt geeignet.

Die Stiftung Warentest hat erneut mehrere FFP2-Masken einer kritischen Prüfung unterzogen. (Symbolbild) Foto: Thomas Frey / dpa

Corona-Inzidenz in Berlin deutschlandweit am höchsten

08.44 Uhr: Berlin verzeichnet bei den Corona-Zahlen weiter die bundesweit höchste Inzidenz. Am Montag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) 15,8 Ansteckungen je 100 000 Einwohner. Neue Infektionsfälle wurden demnach nicht registriert, auch keine neuen Todesfälle. Allerdings sind die Daten an Wochenenden nur sehr eingeschränkt verfügbar. Seit Beginn der Pandemie steckten sich in Berlin laut Statistik 181 149 Menschen nachweislich an. Die meisten gelten als genesen. 3570 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weihnachten im Hochsommer – Familie holt ausgefallenes Fest nach

8.15 Uhr: Nachdem ihr Corona im vorigen Dezember einen Strich durch die Rechnung machte, hat eine Familie in Nordsachsen ihr großes Weihnachtsessen im Hochsommer nachgeholt. Mit Freunden und Familie tafelten Martina und Dietmar Sawatzke am Sonntagabend in festlich geschmücktem Ambiente in Hayna. Auf dem Speiseplan stand Barbarie Entenbrust mit Rotkraut und Klößen. 15 leuchtende Weihnachtssterne an der Decke und ein Baum mit 60 Kerzen sorgten im Juli für jene festliche Stimmung, die Sawatzkes sonst im Dezember so mögen.

"Unser letztes Weihnachten war nur ganz klein. Wie überall. Wer ein bisschen vernünftig war, hat es doch so gemacht", sagte Dietmar Sawatzke. Der 70-Jährige ist Vater von drei Kindern und hat sechs Enkel und Enkelinnen. Normalerweise versammele sich Heiligabend "die ganze Truppe" im "Weihnachtszimmer". Weihnachten sei für sie schon immer wichtig gewesen, sagt Martina Sawatzke (70). "Das ist ein schönes Familienfest. Uns macht das Spaß. Manche mögen es nicht, aber wir mögen es."

Alicia (8), die jüngste Enkelin der Sawatzkes, findet es "cool", dass Oma und Opa zum Weihnachtsessen im Sommer eingeladen haben. Aber wie groß ist denn der Appetit auf Ente, Rotkraut und Klöße, wenn draußen 25 Grad sind? "Ach", sagt Martina Sawatzke fröhlich, "das kann ich immer essen."

Weihnachtsente im Hochsommer: Familie Sawatzke holt nach, was während der Pandemie ausfallen musste. Foto: Waltraud Grubitzsch / dpa

Australien verweist britische Kolumnistin des Landes

7.05 Uhr: Australien hat der rechtsgerichteten britischen Kolumnistin Katie Hopkins wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die Corona-Regeln ihr Visum entzogen. Hopkins hatte laut Medienberichten in einem Instagram-Video damit geprahlt, sie öffne Essenslieferanten die Tür zu ihrem Hotelzimmer ohne Maske. Hopkins war für die Teilnahme an einer Reality-TV-Show nach Sydney geflogen. Für die meisten Einreisenden gelten in Australien strenge Corona-Beschränkungen: Sie müssen 14 Tage in Hotel-Quarantäne.

"Sie ist eindeutig niemand, den wir auch nur eine Sekunde länger im Land behalten wollen als wir müssen", sagte die australische Innenministerin Karen Andrews dem öffentlich-rechtlichen Sender ABC. Dass Hopkins sich damit gebrüstet habe, die Quarantäne zu brechen, sei "entsetzlich". "Es war ein Schlag ins Gesicht all jener Australier, die sich derzeit im Lockdown befinden."

Fast alle Corona-Beschränkungen in England aufgehoben

5.33 Uhr: In England sind am Montag trotz steigender Corona-Infektionszahlen die meisten Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Damit fallen nach Regierungsangaben unter anderem die Maskenpflicht und Abstandsregeln weg. Zudem dürfen Diskotheken wieder öffnen, Theater und Sportstadien sämtliche Plätze besetzen. Auch die Empfehlung zum Homeoffice wird aufgehoben. Ausnahmen gelten in London, wo die Maskenpflicht im Nahverkehr bestehen bleibt.

Die Regierung von Premierminister Boris Johnson hatte den umstrittenen Öffnungsschritt mit der hohen Impfquote im Land begründet. Die Lockerungen sind in Großbritannien hochumstritten. Die Opposition wirft der Regierung Rücksichtslosigkeit vor, Wissenschaftler befürchten eine erneute große Corona-Welle.

Corona-News von Sonntag, 18. Juli: Expertengruppe erwartet vierte Welle

In der Corona-Pandemie erwartet eine Wissenschaftlergruppe der Technischen Universität Berlin (TU) anhand von Modellierungen eine vierte Welle, die auch an Krankenhäusern nicht vorbeigeht.

Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen und -Impfungen haben in Zypern den Sitz eines Fernsehsenders angegriffen und mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt.

und -Impfungen haben in den Sitz eines Fernsehsenders angegriffen und mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Sechs britische Athleten für die Olympischen Spiele in Tokio haben sich wegen des Kontakts mit einem Corona-Infizierten vorsorglich in Selbstisolation begeben.

Der Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck (72) hat nach eigenen Angaben Insolvenz angemeldet. "Nachdem die vollmundig angekündigten Staatshilfen bei mir bis heute ausgeblieben sind, muss ich für meine Betriebe Insolvenz anmelden", sagte Schuhbeck laut Mitteilung vom Sonntag mit Blick auf die Corona-Pandemie.

hat nach eigenen Angaben Insolvenz angemeldet. "Nachdem die vollmundig angekündigten Staatshilfen bei mir bis heute ausgeblieben sind, muss ich für meine Betriebe Insolvenz anmelden", sagte Schuhbeck laut Mitteilung vom Sonntag mit Blick auf die Corona-Pandemie. Auf Mallorca wird nach einem Bericht der Zeitung "Mallorca Zeitung" die als ansteckender geltende Delta-Variante des Corona-Virus inzwischen bei 85 Prozent aller Proben festgestellt. Lesen Sie hier: Immer mehr Fälle: "Mallorca ist längst ein zweites Ischgl"

Immer mehr Fälle: "Mallorca ist längst ein zweites Ischgl" Arbeitgeber haben vor einem nachlassenden Impftempo in Deutschland gewarnt. "Wir müssen aufpassen, dass wir das Erreichte nicht verspielen", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

in Deutschland gewarnt. "Wir müssen aufpassen, dass wir das Erreichte nicht verspielen", sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Rainer Dulger, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seinen Vize Hubert Aiwanger (Freie Wähler) scharf gerügt und ihn aufgefordert, sich für umstrittene Äußerungen in der Corona-Politik zu entschuldigen. A

zu entschuldigen. A Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kommt eine erneute Schließung von Geschäften und Restaurants in der Corona-Krise nicht infrage. "Wir müssen und werden einen neuen Lockdown verhindern. Er wäre für viele Geschäfte und Restaurants, die bereits monatelang geschlossen waren, verheerend", sagte Altmaier der "Bild am Sonntag".

Mehr als 100.000 Menschen haben in Frankreich gegen die jüngsten Corona-Maßnahmen der Regierung demonstriert.

der Regierung demonstriert. Nach der rheinland-pfälzischen Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) fordert auch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), die Corona-Inzidenz durch einen neuen bundeseinheitlichen Maßstab zu ersetzen.

Corona-News von Samstag, 17. Juli: Corona-Neuinfektionen in Israel überschreiten wieder 1000er-Marke

Die Zahl der innerhalb eines Tages gemeldeten Corona-Neuinfektionen in Israel hat erstmals seit vier Monaten wieder die 1000er-Marke überschritten.

in Israel hat erstmals seit vier Monaten wieder die 1000er-Marke überschritten. Ein nächtliches Ausgangsverbot gilt für sieben Tage nach Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln auf der griechischen Party-Insel Mykonos .

gilt für sieben Tage nach Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln auf der griechischen Party-Insel . Weil die Corona-Zahlen in Frankreich zuletzt wieder gestiegen waren, hat das Land nun die Einreisevorschriften verschärft. Reisende aus Großbritannien, Spanien, Portugal, Zypern, den Niederlanden und Griechenland müssen nun bei der Einreise einen negativen Test vorlegen, der maximal 24 Stunden alt sein darf.

vorlegen, der maximal 24 Stunden alt sein darf. Forschende der Technischen Universität Berlin erwarten für Deutschland eine vierte Corona-Welle, die auch an den Krankenhäusern nicht vorbeigehen wird.

die auch an den Krankenhäusern nicht vorbeigehen wird. Angesichts der zuletzt wieder steigenden Corona-Inzidenzen in Deutschland hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für einen neuen Maßstab zur Beurteilung der pandemischen Lage ausgesprochen. "Wir schauen natürlich auch mit Sorge auf diese Zahlen", sagte Dreyer unserer Redaktion.

in Deutschland hat sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) für einen neuen Maßstab zur Beurteilung der pandemischen Lage ausgesprochen. "Wir schauen natürlich auch mit Sorge auf diese Zahlen", sagte Dreyer unserer Redaktion. Eva Högl, die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, hat sich im Gespräch mit unserer Redaktion für eine Corona-Impfpflicht für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ausgesprochen.

für Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr ausgesprochen. Am Samstag hat mit dem Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz erstmals wieder ein Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 50 registriert.

Corona-News von Freitag, 16. Juli: Griechenland und Niederlande wieder Risikogebiete

In Italien sind die Corona-Infektionszahlen weiter gestiegen. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert erhöhte sich auf landesweit durchschnittlich 19 Fälle je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, in der Vorwoche waren es 11.

In Deutschland scheint die Corona-Pandemie derzeit unter Kontrolle: Auch wenn die Zahlen aktuell leicht steigen, liegen sie noch immer auf niedrigem Niveau. Doch nicht überall in Europa ist die Lage so entspannt wie hierzulande. Lesen Sie hier, wie die sich das Infektionsgeschehen im europäischen Ausland entwickelt.

derzeit unter Kontrolle: Auch wenn die Zahlen aktuell leicht steigen, liegen sie noch immer auf niedrigem Niveau. Doch nicht überall in ist die Lage so entspannt wie hierzulande. Lesen Sie hier, wie die sich das Infektionsgeschehen im europäischen Ausland entwickelt. Die Balearen mit Mallorca als liebster Urlaubsinsel der Deutschen verzeichnen derzeit einen rasanten Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Für immer mehr Touristen endet der Urlaub deshalb in einem Albtraum – mit einem Zwangsaufenthalt in dem Quarantänehotel in Palma, wo man das Zimmer nicht verlassen darf. Unser Korrespondent berichtet von der Lage vor Ort: Mallorca: Quarantänehotels sind voll - "wie im Gefängnis"

als liebster Urlaubsinsel der Deutschen verzeichnen derzeit einen rasanten Anstieg der Corona-Neuinfektionen. Für immer mehr Touristen endet der Urlaub deshalb in einem Albtraum – mit einem Zwangsaufenthalt in dem Quarantänehotel in Palma, wo man das Zimmer nicht verlassen darf. Unser Korrespondent berichtet von der Lage vor Ort: Mallorca: Quarantänehotels sind voll - "wie im Gefängnis" Das Robert Koch-Institut hat am Freitag Griechenland und die Niederlande als Risikogebiete ausgewiesen.

Die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde rechnet mit einem erneuten starken Anstieg der Corona-Infektionsfälle in Europa in den nächsten Wochen.

In Deutschland sind laut RKI inzwischen 45 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig gegen das Coronavirus geimpft.

Die Deltavariante sorgt in der Niederlande für eine explosionsartige Zunahme der Infektionen.

für eine explosionsartige Zunahme der Infektionen. Neben dem Impfstoff gelten Masken als das schärfste Schwert im Kampf gegen das Coronavirus. Im Frühjahr 2020 waren sie Mangelware und Gesundheitsminister Jens Spahn kaufte damals alles, was irgendwie zu bekommen war. Doch nun werden deutsche Hersteller ihre FFP2-Masken nicht mehr los - und sind enttäuscht vom Staat.

gelten als das schärfste Schwert im Kampf gegen das Coronavirus. Im Frühjahr 2020 waren sie Mangelware und Gesundheitsminister Jens Spahn kaufte damals alles, was irgendwie zu bekommen war. Doch nun werden deutsche Hersteller ihre FFP2-Masken nicht mehr los - und sind enttäuscht vom Staat. Eine Mehrheit der Deutschen spricht sich für eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich aus.

für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungsbereich aus. Zwei Drittel der Deutschen halten es nicht für vertretbar, in einer von der Bundesregierung als Corona-Risikogebiet eingestuften Region wie beispielsweise Spanien Urlaub zu machen.

eingestuften Region wie beispielsweise Urlaub zu machen. Die Corona-Krise hat den Druck auf Familien erhöht. Zu diesem Ergebnis kommt auch eine neue Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung, die dieser Redaktion exklusiv vorliegt.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat Ungeimpfte vor Urlaubsreisen gewarnt. "Reisen sind in diesen Zeiten ein Risiko, definitiv gilt das für Ungeimpfte", sagte er unserer Redaktion.

Corona-News von Donnerstag, 15. Juli: US-Regierung - Facebook muss mehr gegen Falschinfos über Corona tun

Soziale Netzwerke wie Facebook müssen nach Ansicht der US-Regierung mehr gegen Falschinformationen im Zusammenhang mit Corona und der Impfung gegen das Virus tun.

Im Zusammenhang mit der verheerenden Pandemie-Lage auf dem afrikanischen Kontinent ist die Zahl der wöchentlichen Corona-Toten innerhalb einer Woche um 43 Prozent gestiegen .

auf dem afrikanischen Kontinent ist die Zahl der wöchentlichen Corona-Toten innerhalb einer Woche um . Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise weiter wachsam zu bleiben.

(CDU) hat dazu aufgerufen, in der Corona-Krise weiter wachsam zu bleiben. Der europäische Ausschuss für Risikobewertung hat einen Warnhinweis für eine sehr seltene Nervenkrankheit in die Produktinformationen des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca aufgenommen. Das geht aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, der am Donnerstag in Langen (Hessen) veröffentlicht wurde. Beim Guillain-Barré-Syndroms (GBS) werden durch eine überschießende Autoimmunreaktion Nerven geschädigt, so dass sie keine Reize mehr übertragen können.

aufgenommen. Das geht aus dem Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts, der am Donnerstag in Langen (Hessen) veröffentlicht wurde. Beim Guillain-Barré-Syndroms (GBS) werden durch eine überschießende Autoimmunreaktion Nerven geschädigt, so dass sie keine Reize mehr übertragen können. Die Balearen mit Mallorca als liebster Urlaubsinsel der Deutschen haben so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 795 Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden der spanischen Mittelmeerinseln am Donnerstag in Palma mit.

als liebster Urlaubsinsel der Deutschen haben so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages wie noch nie seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet. Binnen 24 Stunden seien 795 Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst worden, teilten die Gesundheitsbehörden der spanischen Mittelmeerinseln am Donnerstag in Palma mit. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat bei einem Besuch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf weitere finanzielle Hilfen und Impstofflieferungen für den internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigt. Deutschland stelle zusätzlich 260 Millionen Euro sowie 30 Millionen Corona-Impfdosen zur Verfügung, sagte Spahn am Donnerstag in Genf.

(CDU) hat bei einem Besuch bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf weitere finanzielle Hilfen und Impstofflieferungen für den internationalen Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigt. Deutschland stelle zusätzlich 260 Millionen Euro sowie 30 Millionen Corona-Impfdosen zur Verfügung, sagte Spahn am Donnerstag in Genf. Mit einer bewegenden Trauerfeier hat Spanien am Donnerstag seiner mehr als 81.000 Corona-Toten gedacht.

gedacht. Der Präsident der Gesellschaft für Virologie, Ralf Bartenschlager, geht davon aus, dass die Zahl der Varianten "überschaubar" bleibt. Man könne jedoch noch nicht sicher sagen, ob noch relevante Mutanten folgen.

In Vorpommern können sich jetzt auch Urlauber und Besucher gegen Corona impfen lassen.

können sich jetzt auch Urlauber und Besucher gegen Corona impfen lassen. Der impfskeptische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger lehnt jeden Impfzwang ab. "Wir dürfen nicht unter dem Eindruck von Corona von Grundrechten abweichen", sagte der Freie-Wähler-Chef am Dienstagabend in München.

ab. "Wir dürfen nicht unter dem Eindruck von Corona von Grundrechten abweichen", sagte der Freie-Wähler-Chef am Dienstagabend in München. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hat sich dafür ausgesprochen, Impfverweigerern ab dem Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten.

ab dem Herbst keine kostenlosen Corona-Tests mehr anzubieten. Die Pflegekräfte in Krankenhäusern und Pflegeheimen, die während der Corona-Krise als Helden gefeiert wurden, haben sich in der Pandemie finanziell nur wenig verbessert. Je nach Einstufung in Lohnklassen verdienen die Beschäftigten nur maximal bis zu 68 Euro monatlich brutto mehr Geld. Dies hat das Statistische Bundesamt auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsfraktion ermittelt, die unserer Redaktion vorliegt.

Corona-News von Mittwoch, 14. Juli: Nächtliche Ausgehsperre für Barcelona geplant

Wegen hoher Corona-Infektionszahlen will die katalanische Regionalregierung eine nächtliche Ausgehsperre für die Touristenmetropole Barcelona und andere Städte der Region anordnen

Zahlreiche Organisationen und Fachleute haben Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor ihrem Besuch bei US-Präsident Joe Biden in Washington aufgefordert, sich für eine Aufweichung des Patentschutzes für Corona-Impfstoffe auszusprechen

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich in Europa immer weiter aus. Nach Einschätzungen der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wird sie bis Ende August 90 Prozent der in der Europäischen Union im Umlauf befindlichen Stämme ausmachen.

Corona-News von Dienstag, 13. Juli: Doch keine Grenzschließungen für nicht Geimpfte in Malta

Malta will die angekündigten Grenzschließungen für nicht vollständig Geimpfte doch nicht umsetzen.

für nicht vollständig Geimpfte doch nicht umsetzen. In Berlin startet an diesem Samstag der erste Drive-in für Corona-Impfungen . Lesen Sie auch: So kämpfen andere EU-Länder gegen die Impfmüdigkeit

. So kämpfen andere EU-Länder gegen die Impfmüdigkeit Zur Steigerung der Impfbereitschaft hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Öffnung von Clubs und Diskotheken für vollständig gegen Corona Geimpfte in Aussicht gestellt

hat Bayerns Ministerpräsident die Öffnung von für vollständig gegen Corona Geimpfte in Aussicht gestellt Bundeskanzlerin Angela Merkel und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) haben bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) eindringlich für Corona-Impfungen geworben. Lesen Sie hier: So lief die Pressekonferenz mit Merkel und Spahn zum Impfen

und Gesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) haben bei einem Besuch des Robert Koch-Instituts (RKI) eindringlich für Corona-Impfungen geworben. So lief die Pressekonferenz mit Merkel und Spahn zum Impfen Die Bundesregierung will die Reiseauflagen vereinfachen und die bisherige Ausweisung von "einfachen Risikogebieten" aufgeben. Nach Informationen dieser Redaktion sieht ein Referentenentwurf des Bundesgesundheitsministeriums nur noch zwei Kategorien von Risikogebieten vor: Hochrisiko- und Virusvariantengebiete

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat vor einem "erhöhten Risiko" einer seltenen Nervenerkrankung bei einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gewarnt

bei einer Impfung mit dem Corona-Vakzin des Pharmakonzerns Johnson & Johnson gewarnt Bundeswirtschaftminister Peter Altmaier macht sich Sorgen wegen einer aus seiner Sicht manchmal nachlassenden Disziplin bei den Corona-Maßnahmen

Corona-News von Montag, 12. Juli: Frankreich führt Impfpflicht für Gesundheitspersonal ein

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama