Berlin. Der künftige Corona-Impfstoff wird zwei Herstellern zufolge weniger als zehn Euro pro Dosis kosten. Die Entwicklungen im Newsblog.

Ab Montag wird der Corona-Kinderbonus schrittweise ausgezahlt

In einem fleischverarbeitenden Betrieb im Landkreis Oldenburg kam es zu einem Corona-Ausbruch

Patientenschützer fordern eine doppelte Überprüfung von positiven Corona-Tests, um ein falsches Ergebnis und daraus resultierende Maßnahmen auszuschließen

Der künftige Corona-Impfstoff der Pharmakonzerne Sanofi und GSK soll weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten

Deutschland und die EU liegen laut einem Bericht bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen zurück

In Frankreich gibt es erneut über 8000 Neuinfektionen

Die Bundesregierung verstärkt die Corona-Hilfen für Indien massiv

In Deutschland gibt es unseren Recherchen zufolge mehr als 251.000 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9325 Todesfälle

Weltweit wurden über 26,9 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 880.000 Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Ein künftiger Corona-Impfstoff wird es für weniger als zehn Euro pro Impfdosis geben. Das gaben die Pharmakonzerne Sanofi und GSK an. AstraZeneca kündigte an, einen Preis von nur 2,50 Euro pro Dosis zu veranschlagen.

Bei der Versorgung mit Corona-Impfstoffen liegen Deutschland und die EU laut einem Bericht allerdings hinter Großbritannien und den USA. So habe die EU-Kommission bisher nur einen Rahmenvertrag mit dem britisch-schwedischen Konzern Astra Zeneca über 300 Millionen Impfstoffdosen getroffen, mit der Option auf weitere 100 Millionen.

Corona-News-Ticker: Mehr als 8000 Neuinfektionen in Frankreich

In Frankreich steigen die Corona-Zahlen rasant weiter an. 8550 Neuinfektionen seien in den vergangenen 24 Stunden festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden zuletzt mit. Besorgniserregend ist dabei, die Zahl der Neuansteckungen liegt laut Behörden zwölf Mal so hoch wie vor zwei Monaten.

Die aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Produktionszahl

Corona-News von Sonntag, 6. September: Polizei setzt Corona-Maßnahmen auf Mallorca mit Hubschrauber durch

16.18 Uhr: Die Polizei auf Mallorca setzt nun einen Hubschrauber ein, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen und Badegäste nach der angeordneten Schließung um 21 Uhr von den Stränden zu schicken. Das berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“. Derzufolge flog die Maschine am Wochenende im Tiefflug über die Strände und forderte die Badenden auf, diese zu räumen. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie Badegäste angesichts der Lautstärke und der heftigen Winde unter dem Rotor des Hubschraubers vom Strand Richtung Promenade flohen.

An Covid-19 erkrankter Berlusconi spricht gut auf Therapie an

16.06 Uhr: Der an Covid-19 erkrankte italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi spricht nach Angaben seines Arztes „optimal“ auf die Behandlung im Krankenhaus an. Die Entwicklung des 83 Jahre alten, mehrfachen Regierungschefs gebe wie am Vortag Anlass zu vorsichtigem Optimismus, sagte Professor Alberto Zangrillo am Sonntag vor Journalisten in Mailand. Trotzdem sei man in einer „fragilen Phase“. Er verwies auf das hohe Alter Berlusconis, das als Risikofaktor gilt. Die Therapie brauche ihre Zeit, sagte Zangrillo.

Der Unternehmer und konservative Politiker liegt seit der Nacht zu Freitag wegen Lungenproblemen im San-Raffaele-Hospital in der lombardischen Hauptstadt. Zangrillo hatte am Samstag mitgeteilt, der Zustand des Patienten sei „stabil“. In der Behandlung zeige das Atembild den erwarteten Verlauf. Der Oppositionspolitiker und Chef der Partei Forza Italia hatte seine Coronavirus-Infektion am 2. September publik gemacht. Danach zog er sich zunächst auf seinen Wohnsitz in die Isolation zurück, bevor sich seine Lage verschlechtert hatte.

Oldenburg: Corona-Ausbruch in fleischverarbeitenden Betrieb

15.07 Uhr: Im Landkreis Oldenburg kam es zu einem Corona-Ausbruch in einem fleischverarbeitenden Betrieb. Von insgesamt 113 durchgeführten Tests seien 14 Infektionen festgestellt worden, teilte der Landkreis am Sonntag mit. Gemessen an der Belegschaft von 140 Personen in dem Betrieb in Hatten sei das hoch, so der Landrat Carsten Harings. Alle Beschäftigten seien in eine 14-tägige Quarantäne geschickt worden.

Corona: Zahl der Todesfälle in Israel übersteigt 1000

12.08 Uhr: Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit Covid-19 hat in Israel die Marke von 1000 Fällen überschritten. 1010 Menschen seien gestorben, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Am Samstag seien 1493 neue Infektionen registriert worden. Erst am Mittwoch war mit 3168 Fällen ein neuer Rekordwert verzeichnet worden.

Auch in Israel tragen die Schulkinder Masken und halten Abstand. Foto: HAZEM BADER / AFP

11.53 Uhr: Ausländische Geschäftsreisende dürfen trotz der seit vorigem Dienstag geltenden Einreisesperre für Ausländer seit Samstag wieder uneingeschränkt nach Ungarn reisen. Eine entsprechende Novelle der Regierungsverordnung wurde am Freitagabend veröffentlicht. Ausländische Geschäftsleute und Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, können demnach wieder ohne Quarantäne und Corona-Test nach Ungarn einreisen. Sie müssen allerdings den wirtschaftlichen oder geschäftlichen Hintergrund der Einreise glaubhaft machen.

Patientenschützer fordern doppelte Überprüfung positiver Corona-Tests

11.45 Uhr: Patientenschützer fordern eine zweite Überprüfung positiver Corona-Tests, damit zielführendere Maßnahmen eingerichtet werden können. „Ohne Zweifel sind die derzeit 1,1 Million Corona-Tests pro Woche richtig und wichtig“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Jetzt gelte es, falsch-positive Tests möglich auszuschließen. Falsch-positiv bedeutet, dass man ein positives Testergebnis bekommt, obwohl keine Infektion vorliegt. Laut RKI kommen solche Befunde allerdings nur selten vor.

Dennoch solle eie zweite Überprüfung der Probe solle verbindlich werden, schlug Brysch vor. „So gelingt es, unnötige Quarantäneanordnungen zu verhindern und die Akzeptanz notwendiger Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu erhöhen“, sagte Brysch.

Corona: Viele wollen Kinderbonus sofort wieder ausgeben

7.32 Uhr: Fast zwei von drei Empfängern wollen den einmaligen Kinderbonus ganz oder teilweise direkt wieder ausgeben. Das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. 1202 Menschen wurden befragt.

24 Prozent der Befragten mit einem kindergeldberechtigten Kind wollen den Kinderbonus laut IW vollständig ausgeben. 37 Prozent wollen dies zumindest teilweise tun. 39 Prozent der Befragten gaben an, dass sie den Kinderbonus vollständig sparen wollen.

Diejenigen, die den Kinderbonus nur anteilig ausgeben wollen, wurden auch gefragt, welchen Teil sie davon genau ausgeben wollen. Rund 10 Prozent von ihnen wollen demnach bis zu ein Viertel davon für den Konsum aufwenden. Weitere 49 Prozent planen, 26 bis 50 Prozent auszugeben. 33 Prozent wollen 51 bis 75 Prozent des Kinderbonus für den Konsum einsetzen. Acht Prozent haben nach IW-Angaben vor, 76 bis 99 Prozent davon auszugeben.

Ab Montag erhalten die Eltern von rund 18 Millionen Kindern in Deutschland 300 Euro extra. Foto: Sebastian Kahnert / dpa

Das IW hat errechnet, dass über alle Befragten, die den Kinderbonus für ihre Kinder erhalten werden, im Durchschnitt 128 Euro pro Kind ausgegeben werden sollen. Der Betrag erhöhe sich auf 210 Euro pro Kind, wenn nur diejenigen betrachtet würden, die den Bonus ganz oder teilweise ausgeben wollen.

Insgesamt schätzen die meisten Befragten laut IW die Wirkung des Kinderbonus positiv ein. Rund 55 Prozent finden diese Maßnahme demnach sehr sinnvoll oder eher sinnvoll, „um die allgemeinen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise abzumildern“. Knapp 19 Prozent finden die Maßnahme nicht sinnvoll.

Von diesem Montag an zahlen die Familienkassen den Kinderbonus schrittweise aus. Insgesamt sollen für rund 18 Millionen Kinder jeweils 300 Euro fließen. Mehr dazu hier: Corona-Kindergeld: Wer bekommt den Kinderbonus zuerst?

Corona-Impfstoff soll weniger als zehn Euro pro Dosis kosten

7.15 Uhr: Der künftige Corona-Impfstoff der Pharmakonzerne Sanofi und GSK soll weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten. Da Staaten bereit seien, die finanziellen Risiken der Impfstoff-Hersteller mitzutragen, sei es möglich, die Preise „so niedrig wie möglich“ zu halten, sagte der Präsident von Sanofi in Frankreich, Olivier Bogillot, am Samstag dem Sender France Inter. Sanofi arbeitet bei der Corona-Impfstoff-Entwicklung mit dem britischen Unternehmen GSK zusammen.

Der britisch-schwedische Konkurrent AstraZeneca hatte für seinen potenziellen Impfstoff einen Preis von rund 2,50 Euro pro Dosis angekündigt. Bogillot erklärte den Unterschied damit, dass AstraZeneca die Produktion weitgehend ausgelagert habe, während Sanofi den Impfstoff nur mit eigenen Forschern und an eigenen Standorten entwickele und produziere.

Frankreich und Europa sollen Bogillot zufolge den Impfstoff zur gleichen Zeit wie die USA und Großbritannien erhalten. Für die USA seien etwa 100 Millionen Dosen vorgesehen, für Europa 300 Millionen und für Großbritannien 60 Millionen.

Deutschland und EU liegen bei Versorgung mit Corona-Impfstoffen zurück

6.57 Uhr: Im Wettrennen um die Versorgung der Bevölkerung mit Corona-Impfstoffen liegen Deutschland und die EU laut einem Zeitungsbericht im Vergleich zu den USA und Großbritannien deutlich zurück.

So hätten sich die USA im Rahmen von Vorabverträgen 800 Millionen Impfstoffdosen von sechs verschiedenen Herstellern gesichert, berichtete die „Welt am Sonntag“. Zusätzlich hätten sie die Option auf weitere 1,4 Milliarden Impfdosen zu einem späteren Zeitpunkt.

Großbritannien hat dem Bericht zufolge bereits Verträge mit sechs Herstellern über 340 Millionen Impfstoffdosen geschlossen. Das Land komme damit auf eine höhere Pro-Kopf-Quote als jede andere Industrienation.

Hingegen habe die EU-Kommission für die 446 Millionen Einwohner in den 27 Mitgliedstaaten bisher nur einen Rahmenvertrag mit dem britisch-schwedischen Konzern Astra Zeneca über 300 Millionen Impfstoffdosen getroffen, mit der Option auf weitere 100 Millionen.

Die EU-Kommission teilte der „WamS“ auf Anfrage mit, sie arbeite „an allen Fronten, um dasselbe mit anderen Unternehmen zu erreichen, mit denen wir bereits Sondierungsgespräche abgeschlossen haben“. Die Anzahl der Impfstoffdosen, die jedes EU-Land im Rahmen dieser Verträge erwerben kann, richtet sich dabei nach dem Bevölkerungsschlüssel.

Im Fall der bereits zugesagten Impfampullen von Astra Zeneca hätte Deutschland demnach vertraglich zugesicherten Zugriff auf rund 56 Millionen Impfdosen. Bislang ist allerdings noch unklar, wie der Impfstoff in Deutschland verteilt werden soll.

„Die Zulassung eines Impfstoffs heißt noch nicht, dass dieser sofort für die gesamte Bevölkerung zur Verfügung stehen wird“, heißt es dazu laut „WamS“ aus dem Bundesgesundheitsministerium. Die Ständige Impfkommission (STIKO) arbeite derzeit an einer Empfehlung als Basis eines bundesweiten Impfprogramms. Einen konkreten Zeitplan für die Veröffentlichung gibt es nach Angaben des zuständigen Robert Koch-Instituts aber noch nicht, heißt es in dem Bericht weiter.

Fläschchen mit einem potenziellen Covid-19-Impfstoff in den USA. Foto: Ted S. Warren / dpa

Mehr als 90 Corona-Demos mit Rechtsextremisten

6.31 Uhr: Seit Ende April haben nach Erkenntnissen des Bundesamtes für Verfassungsschutz bundesweit mehr als 90 Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen stattgefunden, bei denen Rechtsextremisten den Ton angaben.

Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Einer der regionalen Schwerpunkte der oftmals nur von einigen Dutzend Teilnehmern besuchten Kundgebungen war laut Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt. In dem östlichen Bundesland fand demnach mehr als ein Drittel aller zwischen dem 25. April und dem 10. August von Rechtsextremisten durchgeführten oder dominierten Veranstaltungen statt.

Reichsflagge - Wofür steht schwarz-weiß-rot? Reichsflagge - Wofür steht schwarz-weiß-rot?

Söder: Corona-Politik muss Schule, Kitas und Wirtschaftsleben sichern

4.46 Uhr: Beim weiteren Kampf gegen das Coronavirus im Herbst und Winter will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vorrangig den regulären Kita- und Schulbetrieb und das Wirtschaftsleben sichern.

„Das sind die obersten prioritären Ziele: Stärkung der Wirtschaft – und Aufrechterhaltung von Schule und Kita-Betrieb für die Familien“, sagte der CSU-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur in München. „Das sind vitale Interessen, die eine ganze Gesellschaft betreffen.“

Söder machte deutlich, dass dahinter im Zweifel weitere Lockerungen etwa in den Bereichen Sport und Kultur zurückzustehen haben. „Es ist die Aufgabe, das richtige Timing und Tuning zu finden, um die Zahlen stabil zu halten.“

Söder lehnte es deshalb strikt ab, nun vom vorsichtigen Anti-Corona-Kurs abzurücken. „Wir sollten jetzt nicht unter dem Druck von einigen lautstarken Demonstranten aus der rechten Szene und Verschwörungstheoretikern die gesamte Strategie revidieren, um die uns die ganze Welt beneidet.“

Über 8000 Corona-Neuinfektionen in Frankreich

3.52 Uhr: In Frankreich breitet sich das Coronavirus weiterhin schnell aus. In den vergangenen 24 Stunden seien 8550 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit.

4,7 Prozent der ausgewerteten Tests waren demnach positiv. Am Vortag war mit 8975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden.

Die Zunahme der positiven Tests könne nicht allein mit der Ausweitung der Tests erklärt werden, so die Behörden. Seit Anfang Juli habe sich die Zahl der registrierten Corona-Patienten mehr als verdoppelt, die Zahl der Neuansteckungen liege sogar zwölf Mal so hoch wie vor zwei Monaten.

Harris: Trump bei grünem Licht für Corona-Impfstoffe nicht zu trauen

2.50 Uhr: Die demokratische US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat davor gewarnt, dass US-Präsident Donald Trump mögliche Corona-Impfstoffe voreilig für sicher und wirksam erklären könnte. „Ich würde Donald Trump nicht trauen“, sagte Harris am Samstag dem Nachrichtensender CNN. Vielmehr müsse „eine glaubwürdige Quelle“ die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit eines Impfstoffes bestätigen.

Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany wies Vorwürfe zurück, die US-Regierung übe für eine vorzeitige Impfstoffzulassung Druck auf die FDA aus. „Niemand drängt die FDA zu irgendetwas“, sagte sie am Donnerstag. „Die Priorität ist es, Leben zu retten.“

Kamala Harris traut US-Präsident Donald Trump nicht. Foto: ERIC BARADAT / AFP

Bundesregierung verstärkt Corona-Hilfen für Indien massiv

1.03 Uhr: Die Bundesregierung weitet ihre Corona-Hilfen für Indien deutlich aus. „Täglich werden über 70.000 Neuinfektionen gemeldet – so viele wie in keinem anderen Land“, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) unserer Redaktion.

„Jetzt geht es darum, das weitere Ausbreiten zu bremsen. Dazu stellen wir 330.000 Covid-19-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal bereit.“ Finanziert werden diese Maßnahmen dem Bericht zufolge mit 15 Millionen Euro über das Corona-Sofortprogramm des Ministeriums.

Zusätzlich stellt das Entwicklungsministerium kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro für Indien bereit. „So helfen wir gemeinsam, dass Nahrungsmittel an 800 Millionen Menschen verteilt und Überbrückungshilfen an 320 Millionen Menschen geleistet werden können, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben“, sagte Müller. „Das ist weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen.“

Städte- und Gemeindebund: Weihnachtsmärkte nicht jetzt schon verbieten

1.01 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund hat vor einer voreiligen Absage von Weihnachtsmärkten gewarnt. Sollten die Infektionszahlen rasant steigen, „werden öffentliche Veranstaltungen, wie etwa Weihnachtsmärkte, nicht möglich sein“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion.

„Andererseits haben wir in der Pandemie gelernt, dass flexible Reaktionen und eine Berücksichtigung der lokalen Situation der richtige Ansatz sind.“ Es werde auch im Winter hoffentlich Städte oder Regionen mit geringen Infektionszahlen geben. „Dann könnte man dort auch Weihnachtsmärkte mit den entsprechenden Schutzkonzepten stattfinden lassen.“ Daher solle nicht bereits jetzt eine generelle Absage erfolgen.

„Weihnachten mit seinen verschiedenen liebgewonnenen Gewohnheiten kann und will man nicht verbieten“, sagte Landsberg. „Dazu gehören zumindest in beschränktem Umfang auch die Weihnachtsmärkte, nicht zuletzt, um die vorweihnachtliche Stimmung in den Städten zu erhalten.“

Der Städte- und Gemeindebund hofft, dass einige Weihnachtsmärkte stattfinden können. Foto: Philipp von Ditfurth / dpa

Corona-News von Samstag, 5. September: Armin Laschet verteidigt Teilnahme an Großveranstaltung

19.20 Uhr: NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seinen Besuch zur 30-Jahre-Feier des Freistaats Sachsen durch die Unterschiede in den Bundesländern verteidigt. Die Corona-Regeln in Sachsen seien ebenso wie die Infektionszahlen anders als in NRW, sagte er am Samstag.

Am Abend wollte Laschet bei einem Fest zum 30-jährigen Bestehen Sachsens vor 2000 Gästen sprechen. In Sachsen sind Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern und Besucherinnen möglich. Bei der Feier sollen allerdings strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten.

Dennoch hatte Laschets Besuch bei der Feier bereits im Vorfeld Kritik ausgelöst. „Wie glaubwürdig ist ein Ministerpräsident, der in seinem Bundesland Wasser predigt und Großveranstaltungen untersagt, aber selbst auf einer Party mit 2000 Gästen in Sachsen Geburtstagswein trinkt?“, sagte der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty.

Steinmeier will Gedenkzeremonie für Corona-Tote

15:35 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) will den Angehörigen von Opfern der Corona-Pandemie in ihrer Trauer helfen und hat dafür eine Gedenkzeremonie in Deutschland angeregt. „Der Corona-Tod ist ein einsamer Tod“, sagte Steinmeier den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Patienten in Krankenhäusern und Altenheimen seien meist ohne den Beistand ihrer Angehörigen gestorben. Lesen Sie hier: Corona: In diesen Ländern türmt sich die zweite Welle auf

„Und auch die Hinterbliebenen hatten keine Möglichkeit, Abschied zu nehmen“, sagte der Bundespräsident. „Das ist eine Seelenqual, davon haben mir viele Angehörige berichtet.“ Die Trauer der Angehörigen dürfe deshalb nicht vergessen werden, mahnte Steinmeier. Zwar gebe es in Deutschland niedrigere Todeszahlen als anderswo. „Aber es sind in sechs Monaten dreimal so viel wie die jährlichen Verkehrstoten. Das sollten wir nicht übersehen.“

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will eine Gedenkzeremonie für die Corona-Opfer in Deutschland. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Video von neuseeländischem Haka-Tanz auf Hygiene-Demo sorgt für Ärger

14.55 Uhr: Ein Video von einer der sogenannten Hygiene-Demos in Stuttgart sorgt im Netz für Aufregung. In dem von „Spiegel TV“ gedrehten Beitrag sind Anhänger von „Querdenken 711“ zu sehen, die bei einer Demonstration im Mai den Haka tanzen. Jetzt hat das Video auch Neuseeland erreicht und dort Empörung und Unverständnis ausgelöst. Wie spiegel.de berichtet, finden Maori-Vertreter den Vorgang „anstößig“ und „absurd“.

„Es ist eine Verballhornung“, so Karaitiana Taiuru, Berater für Maori-Kultur in Christchurch. „Haka wurden traditionell nicht zum Vertreiben von Krankheiten oder bösen Geistern benutzt.“ Der Haka „Tōia Mai“, der in Stuttgart dargeboten wurde, sei außerdem per Copyright in Neuseeland geschützt und müsse bei Vorführungen dem Stamm Ngati Toa zugeschrieben werden, heißt es in dem Bericht weiter.

Das Video wurde in Neuseeland über die Fernsehsender TVNZ und TV3, im „New Zealand Herald“, auf Instagram und Reddit verbreitet. Zu sehen sind darin vier Männer und Frauen in roten T-Shirts, auf denen vorne steht: „Ich bin schön, ich bin heil, ich bin wild, ich bin frei“, und: „In mir brennt das Feuer der Liebe“. Sie tanzen und schlagen sich dabei auf die Brust.

14.45 Uhr: Vor dem Auto-Spitzentreffen am Dienstag bei Kanzlerin Angela Merkel sind zusätzliche Staatshilfen für die Branche wieder im Gespräch. Grüne und IG Metall fordern einen staatlichen Fonds, der sich mit einer Beteiligung etwa bei Zulieferern engagiert, die von der Corona-Krise gebeutelt sind. Der Chef des Kölner Autobauers Ford, Gunnar Herrmann, sprach sich erneut für eine Kaufprämie für Autos mit sparsamen Verbrennermotoren aus. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) sieht die Krise in der Branche noch längst nicht ausgestanden. Lesen Sie hier: Corona-Krise: Leiharbeiter sind ihren Job schnell wieder los

„Die Lage vieler Unternehmen ist weiterhin angespannt“, sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller der Deutschen Presse-Agentur. „Deswegen ist der Austausch zwischen Unternehmen, Gewerkschaften und Politik so wichtig.“ Konkrete Beschlüsse aber seien nicht zu erwarten. Es gehe vor allem um strategische Fragen zur Zukunft der Branche, wie die Digitalisierung, Vernetzung und autonomes Fahren.

Spahn: Herbstferien und Weihnachtsurlaub in Deutschland verbringen

14.35 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger eindringlich aufgerufen, Herbstferien und Weihnachtsurlaub in Deutschland zu verbringen. Man habe beim Winterurlaub in Ischgl und im Sommerurlaub gesehen, dass „zumindest bestimmte Arten von Reisen und Urlaub Risiken mit sich bringen und Infektionen mit zurück nach Deutschland bringen, sagte Spahn am Samstag in Berlin.

Spahn machte erneut klar, dass er nicht mit einem raschen Ende der Corona-Pandemie rechnet. Er sei aber zuversichtlich, dass man in sechs Monaten noch besser damit umgehen könne, eine Balance zu finden zwischen bestmöglichem Infektionsschutz und soviel Alltag wie möglich.

Coronatest an der Grenze: "Tat nicht weh" Coronatest an der Grenze- Tat nicht weh

„Wir werden bis dahin wahrscheinlich Schnelltests verfügbar haben, was für all die Veranstaltungen, über die wir gerade gesprochen haben, einen großen Unterschied macht.“ Zudem werde man „möglicherweise in sechs Monaten eine Idee davon haben, dass Impfstoffe dann auch bald verfügbar sind“.

Berlusconi verbringt „ruhige Nacht“ im Krankenhaus

13.51 Uhr: Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi hat nach Medienberichten bei seiner Corona-Therapie „eine ruhige Nacht“ im Krankenhaus in Mailand verbracht. Der 83-jährige Unternehmer und konservative Politiker liegt seit der Nacht zu Freitag wegen Lungenproblemen im San-Raffaele-Hospital in der lombardischen Hauptstadt.

„Alles verläuft normal, und Berlusconi hat kein Fieber“, zitierte die Nachrichtenagentur Ansa am Samstag Angaben aus Berlusconis Partei Forza Italia. Sein persönlicher Arzt Alberto Zangrillo hatte den Zustand des Medienunternehmers am Freitag als zufriedenstellend bezeichnet. Er erläuterte, dass der Patient nicht intubiert werde und nicht auf der Intensivstation liege.

Das San Raffaele Krankenhaus in Mailand. Silvio Berlusconi wird seit Freitag im Krankenhaus behandelt. Foto: Piero Cruciatti / AFP

Der Oppositionspolitiker und Forza-Chef hatte seine Corona-Infektion am 2. September publik gemacht. Danach zog er sich zunächst auf seinen Wohnsitz in Arcore in der Lombardei zurück, bevor sich seine Lage verschlechtert hatte.

13.25 Uhr: Erstmals seit Aufhebung des Corona-Lockdowns hat die Messe Hamburg am Samstag wieder für eine Schau ihre Tore geöffnet. Die von der Messe Frankfurt in der Hansestadt veranstaltete Nordstil präsentiert einem Fachpublikum aus dem deutschen, niederländischen und skandinavischen Einzelhandel Lifestyleprodukte und Wohnaccessoires.

Auch für die Messe Frankfurt sei es die erste Schau nach monatelangem Shutdown, sagte deren Geschäftsführer Detlef Braun. Die Nordstil sei ein Aufbruchsignal, meinte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH, Bernd Aufderheide.

Corona: Bayerisches Gesundheitsministerium hält an vielen Tests fest

12.45 Uhr: Trotz der neuen Panne bei Testzentren hält das bayerische Gesundheitsministerium an seiner Teststrategie fest. „Es geht nicht um irgendwelche sinnlosen Massentestungen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag. Menschen mit Symptomen sollten mit Priorität getestet werden. Aber auch der mit einem „leichten Kratzen im Hals“, der seine Großmutter besuchen und sie nicht anstecken wolle, solle die Chance haben, sich kostenlos testen zu lassen. Lesen Sie hier: Coronatest-Panne: Wie es zur Blamage in Bayern kam

„Das ist ein Angebot an die Bevölkerung.“ Die Probleme bei den Testzentren an Flughäfen in Bayern seien mittlerweile gelöst, betonte Huml erneut. Die „Befundübermittlung“ sei inzwischen abgeschlossen. Am Freitag war bekannt geworden, dass etwa 10.000 Menschen länger als die versprochenen zwei Tage auf ihr Ergebnis warten mussten. Dabei ging es im Durchschnitt um „einige Stunden, Tage“, so Huml.

5000 neue Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst

12.15 Uhr: Bund und Länder wollen bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) schaffen. In einem ersten Schritt solle es bis zum 31. Dezember 2021 mindestens 1500 Stellen für Ärzte, weiteres Fachpersonal und Verwaltungsmitarbeiter geben, teilten Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Berlins Senatorin Dilek Kalayci (SPD), am Samstag in Berlin mit. Auch interessant: Gesundheitsämter alarmiert: Kommt die zweite Corona-Welle?

Neben den neuen Stellen geht es um eine bessere Digitalisierung der Gesundheitsämter und -behörden sowie darum, die Arbeit im Öffentlichen Gesundheitsdienst attraktiver zu machen und zukunftsfähige Strukturen zu schaffen. Die 375 Gesundheitsämter spielen etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne eine wesentliche Rolle.

NRW-Minister Stamp will bundesweite Bildungsgarantie trotz Corona

11.45 Uhr: Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp (FDP) hat die anderen Bundesländer aufgefordert, Eltern eine Bildungs- und Betreuungsgarantie für ihre Kinder auch bei wieder steigenden Corona-Infektionszahlen zu geben. Die Familien dürften kein weiteres Mal eine Notsituation wie beim Lockdown fürchten müssen, sagte Stamp der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Kindern sollte eine Betreuung zugesichert werden, fordert Nordrhein-Westfalens Familienminister Joachim Stamp. Foto: Matthias Bein / dpa

„Das Virus darf Familien nicht dauerhaft überfordern und Zukunftschancen unserer Kinder zerstören.“ Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) und Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) müssten diesen bundesweiten Konsens jetzt organisieren. Er sei bereit, sie dabei zu unterstützen.

Patientenschützer fordern zweite Überprüfung positiver Corona-Tests

11.30 Uhr: Patientenschützer schlagen weitere Vorkehrungen bei Corona-Tests vor. „Ohne Zweifel sind die derzeit 1,1 Million Corona-Tests pro Woche richtig und wichtig“, sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. So hätten zuletzt rund 8000 positive Ergebnisse nachgewiesen werden können, was es ermögliche, örtliche Infektionsgeschehen rasch zu erkennen und Maßnahmen einzuleiten. „Jetzt gilt es, falsch positive Tests möglichst auszuschließen.“

Deshalb sollte eine zweite Überprüfung der Probe verbindlich werden. „So gelingt es, unnötige Quarantäneanordnungen zu verhindern und die Akzeptanz notwendiger Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung zu erhöhen“, sagte Brysch. Lesen Sie hier: Wie die Corona-Strategie der Regierung für Test-Chaos sorgt

Zudem nehme es Kritikern den Wind aus den Segeln, die behaupteten, erst die Millionen Tests würden falsch-positive Ergebnisse produzieren. Falsch-positiv bedeutet, dass man ein positives Testergebnis bekommt, obwohl keine Infektion vorliegt.

Laut Robert Koch-Institut (RKI) kommen solche Befunde wegen der Eigenschaften der PCR-Tests und hoher Qualitätsanforderungen nach derzeitigen Erkenntnissen nur selten vor.

Mehr als vier Millionen Corona-Fälle in Indien

10.38 Uhr: In Indien ist die Zahl der Corona-Fälle auf über vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet.

Insgesamt haben sich dort nun 4.023.179 Menschen mit dem Virus infiziert. Damit ist Indien das dritte Land weltweit, in dem die Infektionsfälle die Vier-Millionen-Marke überschritten haben.

Experten gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer bei den Infektionsfällen in Indien sehr hoch ist, da verhältnismäßig wenig getestet wird.Die Zahl der Infizierten in Indien stieg binnen nur 13 Tagen von drei auf vier Millionen - so schnell wie in keinem anderen Land. Dennoch hat die indische Regierung die wegen der Corona-Krise verhängten Beschränkungen inzwischen gelockert, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Dramatische Entwicklung in Indien. Dort wurden bisher mehr als vier Millionen Corona-Fälle registriert. Foto: Bikas Das / dpa

Nach Corona-Grenzsperre: Geschäftsreisende dürfen doch nach Ungarn

9.17 Uhr: Trotz der Einreisesperre für Ausländer dürfen seit Samstag Geschäftsreisende nun doch wieder uneingeschränkt nach Ungarn fahren. Dies geht aus einer Novelle der diesbezüglichen Regierungsverordnung hervor, die im Ungarischen Amtsblatt erschien.

Demnach können ausländische Geschäftsleute und Personen, die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, ohne Quarantäne und Corona-Test in Ungarn einreisen und sich dort aufhalten.

Die Betreffenden müssen bei der Einreise den geschäftlichen oder wirtschaftlichen Zweck ihrer Reise glaubhaft machen können. Wie dies zu geschehen hat, geht aus der Verordnung nicht hervor.

In der ursprünglichen Version, die bis Freitag galt, war vorgesehen, dass nur jene Geschäftsleute von der Einreisesperre ausgenommen sind, die zu einer ungarischen Tochterfirma oder Niederlassung ihres ausländischen Unternehmen reisten. Touristische Reisen nach Ungarn sind weiterhin nicht gestattet.

Corona-Krise: Leiharbeiter sind Job schnell los

7.50 Uhr: Der Einsatz von Leiharbeitern ist beliebt in der Industrie. Doch in der Corona-Krise zeigt sich: Die besonders flexibel einsetzbaren Arbeitskräfte sind oft auch die ersten, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihren Job los sind. Mehr dazu hier: Leiharbeiter sind ihren Job schnell wieder los

Maskenverweigerer in Kanada müssen 650 Euro Strafe zahlen

4.13 Uhr: Die kanadischen Behörden haben erstmals Flugpassagiere wegen des Verweigerns von Masken mit saftigen Geldstrafen belegt. Zwei Kanadier müssen je 1000 kanadische Dollar (650 Euro) Strafe zahlen, wie das kanadische Verkehrsministerium mitteilte.

„In beiden Fällen wurden die Personen von der Besatzung wiederholt dazu aufgefordert, Gesichtsbedeckungen zu tragen, und in beiden Fällen haben die Personen sich geweigert“, erklärte das Ministerium weiter.

Die Vorfälle ereigneten sich demnach im Juni und Juli auf Inlandsflügen. Wie in Deutschland müssen auch in Kanada Reisende in öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schutz gegen das Coronavirus Masken tragen. In Flugzeugen gilt das in Kanada beim Einsteigen, während des Flugs und beim Aussteigen.

Auf dem Flughafen und während des Flugs muss ein Mundschutz getragen werden. Foto: Ina Fassbender / AFP

Scholz: Das Schlimmste der Corona-Krise liegt offenbar hinter uns

3.36 Uhr: Die deutsche Wirtschaft erholt sich nach Einschätzung Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits von der Corona-Krise. „Im Augenblick spricht vieles dafür, dass wir das Schlimmste hinter uns haben und dass es allmählich wirtschaftlich aufwärts geht“, sagte Scholz der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

In den wirtschaftlichen Kerndaten zeige sich, dass „unsere frühen und entschlossenen Maßnahmen zur Stabilisierung unserer Wirtschaft im März und zum Ankurbeln der Konjunktur im Sommer offenbar besser wirken, als wir erhoffen durften“, sagte der Vizekanzler.

Zwar sei das Coronavirus noch nicht besiegt. Seine Hoffnung sei aber, „dass wir Ende nächsten Jahres, Anfang 2022 wieder das Niveau erreichen, das wir vor der Krise hatten“.

Der SPD-Kanzlerkandidat hob hervor, vieles spreche dafür, dass das beschlossene Konjunkturpaket in Höhe von 130 Milliarden Euro ausreiche. Die Verlängerung von Kurzarbeit, Überbrückungshilfen und dem vereinfachten Zugang zur Grundsicherung sei ein „wichtiges Signal“, weil „Unternehmen wie Beschäftigte wissen, dass wir sie nicht auf halber Strecke im Stich lassen“.

Der Finanzminister fügte in der „NOZ“ hinzu, sollten weitere Maßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise nötig sein, habe Deutschland „noch Reserven“.

Schärfere Corona-Regeln in Berlin

2.01 Uhr: Für größere private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstagspartys gelten ab heute in Berlin schärfere Regeln. Die Gastgeber müssen ein Hygienekonzept haben und dieses auf Verlangen etwa der Polizei oder des Ordnungsamtes vorlegen.

Zudem müssen sie Sorge dafür tragen, dass die Mindestabstandsregel von 1,50 Meter eingehalten wird. Die Vorgabe gilt für Feiern ab 50 Teilnehmern – und zwar drinnen wie draußen, in Wohnungen oder anderswo.

Für Gaststätten gelten ebenfalls neue Corona-Regeln: Die Pflicht zur Erfassung von Gästedaten besteht nun nicht nur für die Innenräume, sondern auch für die Außengastronomie. Und nicht nur die Betreiber müssen sich daran halten, sondern auch die Gäste.

Sie sind nunmehr verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Machen sie das nicht, droht ein Bußgeld zwischen 50 und 500 Euro.

Für geschlossene Gesellschaften in Gaststätten gelten die Corona-Vorgaben, die in anderen Gasträumen ohnehin schon praktiziert werden müssen: Dazu gehört etwa die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, solange man nicht am eigenen Platz sitzt.

Eine wichtige Neuerung gibt es schließlich für Demonstrationen: Bei öffentlichen Versammlungen mit mehr als 100 Teilnehmern gilt Maskenpflicht. Die Vorgabe soll auch bei einer geringeren Teilnehmerzahl gelten, wenn bei der Demonstration skandiert oder gesungen wird. Ausnahmen sind etwa für Autokorsos vorgesehen.

Corona-Hilfen: Bundesregierung unterstützt Textilindustrie in Entwicklungsländern

1.01 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller hat Corona-Hilfen in zweistelliger Millionenhöhe für die Textilindustrie in Entwicklungsländern angekündigt. „In dieser schwierigen Lage unterstützen wir sieben besonders betroffene Länder bei der Stabilisierung des wirtschaftlich wichtigen Textilsektors mit 14,5 Millionen Euro und helfen so zwei Millionen Menschen“, sagte der CSU-Politiker unserer Redaktion.

„Junge Mütter und besonders armutsgefährdete Beschäftigte erhalten beispielsweise einmalige Unterstützungszahlungen.“ Außerdem würden die Kapazitäten für Corona-Tests ausgebaut. „So schaffen wir es, hunderttausende Arbeitsplätze zu erhalten.“

Umgesetzt wird das Projekt, das sich aus dem Corona-Sofortprogramm des Entwicklungsministeriums speist, in diesen Ländern:

Bangladesch

Indonesien

Kambodscha

Laos

Vietnam

Äthiopien

Madagaskar

Es ist Teil eines Programms der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO). „Globale Lieferketten sind zusammengebrochen. Millionen Menschen haben über Nacht ihre Arbeit verloren“, berichtete Müller. Der Textilsektor sei besonders betroffen. „Viele Aufträge wurden ersatzlos storniert – auch von europäischen Firmen. Ohne soziale Grundsicherung oder Kurzarbeitergeld stehen sie buchstäblich vor dem Nichts.“ Häufig fehle in den Fabriken der Schutz vor Ansteckung.

Gerd Müller (CSU), Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Foto: Michael Kappeler / dpa

Corona-News von Freitag, 4. September: Forscher befürchten mehr als 400.000 Corona-Tote in den USA

Forscher befürchten in den USA einem viel beachteten Modell zufolge bis zum Jahresende 410.000 Corona-Tote

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine neue Version der deutschen Corona-Warn-App in den App-Stores von Apple und Google veröffentlicht. Mit diesem Update sollen verschiedene Fehler behoben werden, die in den älteren Versionen noch auftauchen

Die Corona-Lage in Österreich wird ab jetzt wöchentlich mit einem Ampelsystem bewertet. Vier Farben von Grün (niedriges Risiko) bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen konkrete Maßnahmen bedeuten, die für die jeweils betroffene Region gelten sollen

Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund 10.000 Menschen betroffen

Nach der frühen Freigabe des weltweit ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus zur breiten Verwendung in der Bevölkerung hat Russland Details zu seinem Wirkstoff veröffentlicht. Demnach regt der Impfstoff eine Immunantwort

Robert Pattinson hat sich einem Bericht der „Vanity Fair“ zufolge mit dem Coronavirus infiziert

hat sich einem Bericht der „Vanity Fair“ zufolge mit dem Coronavirus infiziert Die australische Regierung hat die internationale Corona-Reisesperre um drei Monate bis mindestens zum 17. Dezember verlängert

um drei Monate bis mindestens zum 17. Dezember verlängert Wird es in der Pandemie Weihnachtsmärkte geben? Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder erklärt im Interview mit unserer Redaktion, welche Pläne er für den Winter hat. Lesen Sie: Söder: Weihnachtsmarkt ja, aber ohne Feuerzangenbowle

erklärt im Interview mit unserer Redaktion, welche Pläne er für den Winter hat. Söder: Weihnachtsmarkt ja, aber ohne Feuerzangenbowle Gesundheits-Politikerinnen und -Politiker aus mehreren Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen von 14 auf fünf Tage verkürzt wird. Lesen Sie dazu: Neuer Podcast – Drosten schlägt Verkürzung der Quarantäne vor

Corona-News von Donnerstag, 3. September: Dänemark will Grenzübergänge schnell öffnen

Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen

Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen Mit mehreren Tausend Fans hat Schlagerstar Roland Kaiser in der Berliner Waldbühne seine Corona-Konzert-Zwangspause beendet

Für die Kanarischen Inseln wurde wie erwartet eine Reisewarnung ausgesprochen. Lesen Sie hier, wie nun auf den beliebten Inseln weitergehen soll: Nach Kanaren-Reisewarnung – Tui sagt alle Reisen ab

wurde wie erwartet eine Reisewarnung ausgesprochen. Lesen Sie hier, wie nun auf den beliebten Inseln weitergehen soll: Nach Kanaren-Reisewarnung – Tui sagt alle Reisen ab Die Türkei hat die Regeln für Hochzeiten und Feste verschärft. Straßen- und Dorfhochzeiten, Verlobungs- oder etwa auch Beschneidungsfeiern im Freien seien nicht mehr erlaubt, teilte das türkische Innenministerium mit

hat die verschärft. Straßen- und Dorfhochzeiten, Verlobungs- oder etwa auch Beschneidungsfeiern im Freien seien nicht mehr erlaubt, teilte das türkische Innenministerium mit Mit einem Coronavirus-Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November möchte US-Präsident Donald Trump seine Umfragewerte verbessern. Doch dafür wählt er drastische Methoden. Lesen Sie hier: Trump hofft auf Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl

am 3. November möchte US-Präsident seine Umfragewerte verbessern. Doch dafür wählt er drastische Methoden. Trump hofft auf Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei „Markus Lanz“ deutlich seine Meinung zu den Ausschreitungen bei der Corona-Demo in Berlin gesagt. Von „verabscheuungswürdig“ und „Schande“ sprach der Politiker. Mehr über die Sendung lesen Sie hier : Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo eine „Schande“

: Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo eine „Schande“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mangelnden Schutz des Deutschen Bundestages bei der eskalierten Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin beklagt. „Wenn es zu einem Polizeieinsatz kommt, dann sollte er auch richtig gemacht werden. Es ist zu wenig, hinterher drei Polizisten zu ehren, die sich großartig verhalten haben“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion

hat mangelnden Schutz des bei der eskalierten Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin beklagt. „Wenn es zu einem Polizeieinsatz kommt, dann sollte er auch richtig gemacht werden. Es ist zu wenig, hinterher drei Polizisten zu ehren, die sich großartig verhalten haben“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion Bei „Maischberger“ erklärte Sahra Wagenknecht, warum sie der Corona-Warn-App kein Vertrauen schenkt. Das zog Kritik nach sich. Frank Thelen konterte: „Dann dürften Sie auch keine Kopfhörer benutzen oder ihre Watch abgleichen.“ Mehr zum Streit gibt es hier: „Maischberger“: Sahra Wagenknecht hält wenig von Corona-App

In Israel sind an einem Tag mehr als 3000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden

erfasst worden Für Pflegekräfte mit besonderen Belastungen wegen der Corona-Krise soll nun auch in Kliniken eine Bonuszahlung kommen

wegen der Corona-Krise soll nun auch in Kliniken eine kommen Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert

(48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem infiziert Husten, Fieber, Kopfschmerzen – es könnte Corona sein. Es könnte aber auch die Grippe sein. Anfang Oktober beginnt üblicherweise die Saison und die ersten Praxen bieten bereits Termine für die Grippeschutzimpfung an. Lesen Sie hier: Wie gefährlich wird die Grippesaison in der Corona-Krise? Und: Ist Deutschland gut darauf vorbereitet?

Corona-News von Mittwoch, 2. September: Filmfestival in Venedig startet mit Gedenken an Corona-Tote

Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine Symptome der Covid-19-Krankheit habe

ist positiv auf das getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine der Covid-19-Krankheit habe Die belgische Provinz Antwerpen ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die rumänischen Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen

ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft. Auch die kroatische Region Zadar taucht nun auf der Liste der Risikogebiete des RKI auf.

Weil sie einen Test nach ihrer Teilnahme bei einer Corona-Demo verweigerte, wurde einer Mitarbeiterin im Pflegeheim gekündigt. Lesen Sie hier, was ein Anwalt dazu sagt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit Covid-19 veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden

(WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden Sachsen feiert am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben 2 000 Gästen wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet

vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident (CDU) erwartet Thailand hat seit 100 Tagen keine Infizierungen mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht

mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht Die Corona-Warn-App des Bundes stößt in der Bevölkerung weiterhin auf große Vorbehalte: In einer Umfrage mit 2000 Befragten gaben 52 Prozent der Befragten an, sie wollten die App des RKI nicht installieren

Die knapp 2000 Kliniken in Deutschland sollen über die Corona-Krise hinaus eine Milliarden-Spritze für Investitionen bekommen. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, der drei Milliarden Euro als Förderung vom Bund vorsieht. Die Länder können weitere Mittel von bis zu 1,3 Milliarden Euro beisteuern

Die von SPD-Parteichefin Saskia Esken verwendete Bezeichnung „Covidioten“ für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung

verwendete Bezeichnung für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung Im überfüllten Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia

auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia Die Ausnahmen für das Insolvenzrecht in der Corona-Krise sollen verlängert werden. Die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind

zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind Die ursprünglich für Mai 2021 geplante Volkszählung soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags

soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags Gesichtsschilder sowie Masken mit einem Ventil sind amerikanischen Forschern zufolge als Corona-Schutz weniger effektiv als medizinische Masken und Stoffmasken . Lesen Sie hier: Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz

. Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz Ein neuer Forschungsbericht aus Frankreich zeigt: Babys können sich offenbar im Mutterleib mit dem Coronavirus anstecken. Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken

Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken Die US-Regierung lehnt eine Teilnahme an der internationalen Initiative Covax ab, die einen fairen weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen garantieren soll und von der WHO mitgetragen wird. Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten.

Corona-News von Dienstag, 1. September: Corona-Podcast von Drosten zurück

Mit neuen Erklärungen und Vorschlägen ist Christian Drosten in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen.

in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen. „ Love Island “-Moderatorin Jana Ina Zarella ist mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2

“-Moderatorin ist mit dem infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2 Auf den Kanarischen Inseln steigen nach einer Partynacht die Corona-Zahlen. Gran Canaria und Lanzarote sind besonders vom Coronavirus betroffen. Doch die Lage sieht nicht auf jeder der Inseln schlecht aus. Lesen Sie dazu : Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder

: Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder Nach der frühen Freigabe eines Impfstoffes soll in Russland bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden

soll in bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden Die österreichische Regierung hält erste Impfungen ab Januar für möglich

ab Januar für möglich Der Hersteller eines erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten, AstraZeneca , hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund 30.000 erwachsenen Freiwillige teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte

, hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund erwachsenen Freiwillige teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte Bei der Verhängung von Reisewarnungen gehen die EU-Länder bislang unterschiedliche Wege. Dieser Vorschlag soll den Flickenteppich bei der Beurteilung von Risikogebieten beenden.

Bei Demonstrationen in Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht . Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben

mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine . Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben Vor allem ältere Menschen gelten als Risikogruppe in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Mehr dazu lesen Sie hier:

gelten als in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, das ein zweiter Lockdown verhindert werden kann. Lesen Sie dazu: Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen.

(CDU) geht davon aus, das ein zweiter verhindert werden kann. Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen. Die „Hart aber fair“-Runde sprach über die Anti-Corona-Demo in Berlin und bot Einblicke in die Weltsicht von Verschwörungsideologen sowie Corona-Leugnern. Im Studio saß unter anderem die RBB-Moderatorin und Ärztin Julia Fischer. Ihre These: Niemand sei vor Verschwörungsideologien gefeit – auch intelligente Menschen nicht

Nach den Ausschreitungen am Wochenende in Berlin mehren sich die Warnungen vor einer weiteren Radikalisierung der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Rechtsextremisten seien dabei, die Bewegung „komplett zu kapern“, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, in einem Interview. Der Zentralrat der Juden warnte vor wachsendem Antisemitismus im Zuge der Protestbewegung. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Demonstration: Wird die rechte Gefahr unterschätzt?

Corona-News von Montag, 31. August: Frankreich meldet über 3000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 3082 Neuansteckungen gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden

sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden Die Zahl der in den USA registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von sechs Millionen überschritten. Lesen Sie hier: Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa

Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt

und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998

Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 84-Jährige war vor drei Wochen mit Covid-19 diagnostiziert und in einer Klinik in der Hauptstadt Neu-Delhi behandelt worden

Das ist unser neuer Corona-News-Ticker. Alle vorherigen Nachrichten zur Corona-Pandemie finden Sie in diesem Newsblog.

Coronavirus breitet sich aus – mehr Infos zur Pandemie:

(fmg/dpa/afp)