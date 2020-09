Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen bringt der Bund mehrere schärfere Corona-Regeln ins Spiel. Alle aktuellen Infos im Newsblog.

Die Zahl der Corona-Toten weltweit hat unseren Recherchen zufolge die Marke von einer Million überschritten

Die Bundesregierung will die Teilnehmerzahl von privaten Feiern begrenzen, wie im Vorfeld der Beratungen zwischen Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder bekannt wurde

Der Bund plant neue Bußgelder bei Corona-Verstößen – auch ein Alkoholverbot ist im Gespräch

Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen im nordrhein-westfälischen Bielefeld infolge einer Familienfeier befinden sich dort mittlerweile rund 950 Menschen in Quarantäne

In der nordrhein-westfälischen Stadt Hamm gibt es 37 neue Infektionsfälle – 2800 Menschen sind in Quarantäne

Auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ der Reederei Tui Cruises sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden

In Deutschland gibt es mehr 288.600 registrierte Corona-Infektionen und mehr als 9460 Todesfälle

Weltweit wurden rund 33,2 Millionen Corona-Infektionen registriert, mehr als 1 Millionen Menschen starben an der Lungenerkrankung Covid-19

Vor den nächsten Beratungen mit den Bundesländern über die Corona-Krise an diesem Dienstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einem deutlichen Anstieg der Ansteckungszahlen in Deutschland gewarnt. Wenn diese sich wöchentlich so weiterentwickeln würden wie bisher, werde es zu Weihnachten 19.200 Neuinfektionen am Tag geben, sagte Merkel am Montag nach Angaben aus Teilnehmerkreisen in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Die Kanzlerin habe das hochrechnen lassen, wenn es einen exponentiellen Verlauf geben würde, hieß es.

Vor der Videokonferenz zwischen Merkel und den Ministerpräsidenten wegen geeigneter Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen, ist der Beschlussentwurf öffentlich geworden. Darin werden eine Begrenzung der Gästezahl bei Feiern, ein zeitlich limitiertes Verbot des Alkoholausschanks und neue Bußgelder vorgeschlagen.

Die Bundesregierung erweitert unterdessen die Liste der Risikogebiete. Nun sind 15 von 27 EU-Ländern teilweise Corona-Risikogebiete, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar vollständig. Lesen Sie hier, welche Länder als Corona-Risikogebiete eingestuft sind.

Das Robert Koch-Institut hat am Montag erwartungsgemäß eine vergleichsweise niedrige Zahl an neuen Corona-Infektionen gemeldet. Die Gesundheitsämter hatten binnen eines Tages 1192 Fälle übermittelt. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die erfassten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden. Am Dienstag verzögerte sich die Meldung der Neuinfektionszahlen zunächst.

Am Samstag war mit 2507 neuen Corona-Infektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. Alle aktuellen RKI-Fallzahlen für Deutschland lesen Sie hier : Aktuelle RKI-Fallzahlen und Corona-Reproduktionszahl

Dienstag 29. September: Mehr als eine Million Corona-Tote weltweit

6.03 Uhr: Nach unseren Recherchen hat die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stehen, nun die Marke von einer Million überschritten. Unser Interaktiv-Team wertet seit Beginn der Pandemie offizielle Zahlen von Behörden aus – bis Dienstagmorgen wurden laut unseren Daten weltweit 1.001.003 Todesfälle gemeldet. Alle Daten finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor.

Auch laut Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore und laut einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurde die Marke von einer Million Todesfälle überschritten.

Trump will Kapazitäten für Corona-Tests hochfahren

0.03 Uhr: Der US-Präsident bleibt im Kampf gegen die Corona-Pandemie auf Zick-Zack-Kurs. Rund fünf Wochen vor der Präsidentschaftswahl in den USA baut die Regierung von Donald Trump die Testkapazität in der anhaltenden Corona-Pandemie deutlich aus. In den vergangenen Monaten hatte Trump mehrfach darüber sinniert, die Testkapazität zu verringern, weil die USA nur deswegen so viele Corona-Fälle registrierten, weil in dem Land so viel getestet würde. • Mehr zum US-Wahlkampf: Trump gegen Biden – alle Infos in unserem US-Newsblog

Trump sagte am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus, in den kommenden Wochen werde seine Regierung 150 Millionen Coronavirus-Schnelltests verteilen, die binnen 15 Minuten ein Ergebnis lieferten. In der vergangenen Woche hätten die USA den hundertmillionsten Coronavirus-Test seit Beginn der Pandemie ausgeführt – „viel mehr als jedes andere Land“, sagte der Präsident.

Trump sagte, 50 Millionen der 150 Millionen neuen Schnelltests sollten bedrohten Bevölkerungsgruppen etwa in Alten- oder Pflegeheimen direkt zugute kommen. 100 Millionen Tests würden den Bundesstaaten zur Verfügung gestellt. Damit sollten Bemühungen unterstützt werden, die Wirtschaft und Schulen in den Bundesstaaten schnellstmöglich wieder zu öffnen und auch offen zu halten.

Montag 28. September: Keine Kontaktdaten hinterlassen? 50 Euro Corona-Bußgeld

22.02 Uhr: Einen Abend vor den Beratungen zwischen Bund und Ländern werden immer mehr Details der vorläufigen Beschlussvorlage bekannt. Um eine korrekte Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen, sollen Ordnungsbehörden Verstöße etwa bei falschen persönlichen Angaben in Restaurants mit einem Mindestbußgeld von 50 Euro belegen können.

Bund will private Feiern auf 25 Personen begrenzen

21.48 Uhr: Der Bund schlägt aufgrund anhaltend hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus für Feiern in privaten Räumen eine Beschränkung auf maximal 25 Teilnehmer vor. In öffentlichen Räumen solle die Beschränkung bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Entwurf für die Beschlussvorlage des Bundes zu den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Dienstag. Offen ist, ob dies nur bei Überschreiten bestimmter Grenzwerte bei den Neuinfektionen gelten soll.

Tschechien will erneut Ausnahmezustand verhängen

21.38 Uhr: Angesichts steigender Corona-Zahlen will Tschechien wieder den Ausnahmezustand verhängen. Das sei sicherlich notwendig, sagte Regierungschef Andrej Babis von der populistischen Partei ANO am Montagabend im Fernsehsender Nova. Er gehe davon aus, dass das Kabinett am Mittwoch in Prag zu einer Sondersitzung zusammenkommen werde, um diesen Schritt zu beschließen.

Der Ausnahmezustand galt bereits im Frühjahr für zwei Monate und war Ende Mai ausgelaufen. Er ermöglicht es der Regierung unter anderem, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Zudem können die Gerichte höhere Strafen verhängen.

Schwedischer Epidemiologe: Corona-Todeszahl „im Vergleich klein“

20.33 Uhr: Der schwedische Staatsepidemiologe Anders Tegnell hält die weltweiten Todeszahlen im Kampf gegen das Coronavirus für moderat. Eine Million Tote seien “im Vergleich zu vielen anderen Krankheiten, die den Tod verursachen, eine ziemlich kleine Zahl”, sagte Tegnell am Montag laut der Nachrichtenagentur AP. Man dürfe nicht den falschen Eindruck entstehen lassen, “dass dies das einzige Problem ist, das wir in der Welt haben, wenn es um die globale Gesundheit geht”, so Tegnell.

Der Wissenschaftler gilt als Vordenker des als “schwedischer Weg” bekannt gewordenen Ansatzes, mit dem das Land in der Pandemie einen strikten Lockdown verhinderte. Derzeit gestaltet sich die Corona-Lage in Schweden ruhig. Insgesamt verzeichnet das Land eine überdurchschnittlich hohe Sterberate. Im Vergleich zu Norwegen und Finnland ist diese ungefähr zehnmal höher, berichtete der “Spiegel” zuletzt. Rund die Hälfte der Todesfälle in Schweden wurden in Pflege- und Altenheimen registriert.

Bayern prüft Verlängerung der Corona-Teststationen an Autobahnen

20.16 Uhr: Angesichts der hohen Corona-Neuinfektionszahlen unter anderem in Teilen Österreichs erwägt Bayern, die Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe geöffnet zu lassen. Man prüfe derzeit die kurzfristige Verlängerung des Testangebotes für Reiserückkehrer, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums mit.

Eigentlich hatte das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am 8. September beschlossen, die Corona-Teststationen an den Autobahnen, an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg und am Zentralen Omnibusbahnhof München zum Ende der Sommer-Hauptreisezeit einzustellen – zum 30. September, was an diesem Mittwoch wäre.

Eine Frau scannt mit ihrem Smartphone an einem Corona-Testzentrum an der A93 an der Rastanlage Inntal-Ost einen QR-Code, mit dessen Hilfe man sich für den Test anmelden kann. Foto: Sven Hoppe / dpa

Niederlande verschärfen Corona-Auflagen

19.40 Uhr: Ministerpräsident Mark Rutte hat für die Niederlanden strengere Corona-Regeln angekündigt. Bars und Restaurants sollen künftig um 22 Uhr schließen. Zudem sei für drei Wochen kein Publikum bei Sportveranstaltungen erlaubt, kündigte Rutte an. In Amsterdam, Rotterdam und Den Haag könnten Geschäfte künftig das Tragen von Masken verlangen.

Der Regierungschef forderte die Bevölkerung dazu auf, möglichst zuhause zu arbeiten und nicht zu reisen. Das Land hatte zuletzt 2995 Corona-Neuinfektionen gemeldet – so viele wie noch nie. Die Regierung befürchtet, dass die Zahl auf 5000 Neuinfektionen ansteigt.

WHO will 120 Millionen Corona-Testkits verteilen

18.58 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Verteilung von 120 Millionen Schnell-Testkits für die Infektionskrankheit Covid-19 in armen Ländern angekündigt. Mit den Testkits werde der Kampf gegen die Corona-Pandemie verstärkt, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf. Sie zeigten bereits nach 15 bis 30 Minuten an, ob sich ein Mensch infiziert habe oder nicht. Bei anderen Testverfahren dauere es Tage bis zu einem Ergebnis. Zudem seien die Tests mit fünf Dollar pro Einheit sehr preiswert.

Bund will sich in der Corona-Krise eine Rekordsumme leihen

18.27 Uhr: Der Bund will sich zur Bewältigung der Folgen der Corona-Krise eine Rekordsumme an den Finanzmärkten leihen. Allein in den Monaten Oktober bis Dezember sollen Bundeswertpapiere in einem Volumen von 50,5 Milliarden Euro platziert werden, teilte die für das Schuldenmanagement zuständige Finanzagentur am mit. Das sind sechs Milliarden Euro mehr als ursprünglich geplant. Für das gesamte Jahr wird ein Volumen von 407 Milliarden Euro angepeilt, die höchste Summe seit Gründung der Finanzagentur vor 20 Jahren.

Im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise hat die Bundesregierung eine deutliche Ausweitung der Staatsverschuldung beschlossen. Die deutsche Wirtschaft ist in eine tiefe Rezession gerutscht. Außerdem sorgt die Krise für starke Ausfälle bei den Steuereinnahmen. Das Volumen der Wertpapiere, die am Markt platziert werden, ist deutlich größer als 2009. Damals rutschte die deutsche Wirtschaft wegen der globalen Finanzkrise in eine tiefe Rezession. Für das Jahr 2009 bezifferte die Finanzagentur das Emissionsvolumen auf 334 Milliarden Euro.

WHO lobt Italien – Keine zweite Corona-Welle

16.57 Uhr: Italien erhält Lob für seine Corona-Politik. Die UN-Weltgesundheitsorganisation stellte den italienischen Umgang mit dem Virus in einem Video als vorbildlich dar: Das erste westliche Land, das von der Pandemie mit Wucht getroffen wurde, sei ihr erfolgreich begegnet und könne ein Vorbild für ihre Bekämpfung werden – durch „Engagement, Koordination und gute Kommunikation zwischen Regierung und Gesellschaft“. Das berichtet der “Tagesspiegel”.

Das Land sei von Anfang an bereit zu harten Maßnahmen gewesen, erklärt der Chef der italienischen Gesundheitsbehörde, Silvio Brusaferro, und verweist auf die frühe Komplettabriegelung des ersten bekannten Corona-Hotspots, der Kleinstadt Codogno. Auch den Ansteckungsverlauf habe man früh überwacht. Man habe auswärtiges Wissen ins Land geholt und viel kooperiert, sagt Flavia Riccardo, Forscherin in der Behörde.

Italien, Rom: Medizinisches Personal hält in einer Schule Abstriche für Corona-Tests in der Hand. Obwohl die Zahl der Corona-Fälle in Italien weiter steigt, bewältigt das Land die steigenden Fallzahlen besser als einige Nachbarländer. Foto: Cecilia Fabiano / dpa

Diese „sehr schmerzhafte Erfahrung“ habe die Bürgerinnen und Bürger bewegt, auch „sehr harte Maßnahmen“ zu akzeptieren, sagt ein Mediziner, der selbst in Bergamo geboren wurde. Wochenlang durfte man im ganzen Land nur nur zum Einkaufen und Arbeiten aus dem Haus, selbst Sport war bestenfalls vor der Haustür erlaubt.

Bundesregierung will wieder mehr Reisen ermöglichen

16.23 Uhr: Die Bundesregierung strebt eine enge Abstimmung in der EU zum Thema Tourismus an. Der Tourismusbeauftragte Thomas Bareiß sagte vor einer informellen Videokonferenz der EU-Tourismusminister, es solle eine stärkere europäische Lösung etwa bei Reisewarnungen sowie Corona-Schnelltests besprochen werden. Die Politik habe eine große Verantwortung für Jobs in der Branche.

Der Tourismus gehört zu den Wirtschaftszweigen, die in der Corona-Krise wegen Reisebeschränkungen am heftigsten belastet sind. Wirtschafts-Staatssekretär Bareiß sagte, für Reisende sollten Verlässlichkeit und Sicherheit geschaffen werden. Es gehe darum, wie private und geschäftliche Reisen in Europa wieder stärker ermöglicht werden könnten. Deutschland hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

Rund 950 Menschen in Bielefeld in Quarantäne

15.50 Uhr: Nach dem Anstieg der Corona-Fallzahlen im nordrhein-westfälischen Bielefeld infolge einer Familienfeier befinden sich dort mittlerweile rund 950 Menschen in Quarantäne. Unter ihnen seien allein 1100 Schüler und Lehrer, sagte ein Stadtsprecher. Betroffen seien zehn Schulen. Der Anstieg der Fallzahlen sorgte für großen Andrang an einer städtischen Drive-In-Teststation. Die Stadt bat die Bürger am Mittag darum, die Station heute nicht mehr anzufahren.

In der 334.000-Einwohner-Stadt gibt es derzeit nach Schätzung des Landeszentrums Gesundheit NRW 130 infizierte Personen. Laut Robert Koch-Institut haben sich in den vergangenen sieben Tagen 16,8 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus infiziert.

37 neue Corona-Fälle in Hamm - fast 2800 Menschen in Quarantäne

15.57 Uhr: Die Stadt Hamm in Nordrhein-Westfalen kämpft weiter mit der Corona-Welle nach einer Großhochzeit Anfang September. Von Sonntagmittag bis Montagmittag registrierte die westfälische 180.000-Einwohner-Kommune 37 neue Corona-Fälle. Akut infiziert sind derzeit 229 Menschen. In den vergangenen sieben Tagen (Dienstag bis einschließlich Montag) verzeichneten die Behörden insgesamt 170 Neuinfektionen.

Daraus errechnete die Stadt am Montagmittag einen Sieben-Tage-Wert von 94,9 pro 100 000 Einwohner. Das Robert Koch-Institut hatte am Morgen auf der Grundlage der Zahlen vom Vortag einen Wert von 112,2 ausgewiesen.

In der Stadt Hamm gibt es 37 neue Corona-Fälle. Foto: Guido Kirchner / dpa

Merkel-Gipfel: Wird es bundesweite Corona-Regeln geben?

15.17 Uhr: Am Dienstag kommen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer Videoschaltkonferenz zusammen. Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen. In der Schalte soll über bundesweite Maßnahmen diskutiert werden, um die Ansteckungen mit Covid-19 einzudämmen. Merkel-Gipfel: Welche neuen Corona-Regeln kommen?

Mehrheit der Deutschen schaut mit Sorge auf den Corona-Winter

15.01 Uhr: Die Mehrheit der Deutschen schaut mit Sorge auf die Entwicklung der Corona-Pandemie in der kalten Jahreszeit: Nur jeder dritte Bundesbürger (36,1 Prozent) ist zuversichtlich, dass die Pandemie in Deutschland im Herbst und Winter unter Kontrolle bleiben wird. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Online-Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag unserer Redaktion.

41,6 Prozent der Befragten gaben demnach an, eher nicht oder gar nicht zuversichtlich zu sein. 21,1 Prozent sehen die Entwicklung mit gemischten Gefühlen („teils/teils“), 1,2 Prozent äußerten keine Meinung. Lesen Sie hier: Corona-Winter: Nur jeder dritte Deutsche ist zuversichtlich

Sizilien plant Maskenpflicht gegen Corona im Freien

13.48 Uhr: Immer mehr Regionen in Italien verschärfen ihre Vorsichtsmaßnahmen gegen Corona-Ansteckungen. So kündigte Sizilien den Start von Schnelltests für alle aus dem Ausland einreisenden Menschen an. Außerdem soll ab Mittwoch auf der Mittelmeerinsel eine Maskenpflicht im Freien für alle Personen über sechs Jahre gelten, sobald ein fremder Mensch in der Nähe ist. „Wir kommen mit dem Beginn der Grippesaison in eine heikle Phase der Epidemie“, schrieb Regionalpräsident Nello Musumeci auf Facebook. Die Maßnahmen gelten zunächst bis 30. Oktober.

talien, Rom: Eine Frau mit Mundschutz geht an einem Wandgemälde mit den Figuren von Tom & Jerry, die einen Mundschutz tragen, vorbei. Die Anti-Corona-Maßnahmen werden landesweit langsam gelockert. Foto: Alfredo Falcone / dpa

Söder für bundesweit einheitliches Anti-Corona-Regelwerk

13.30 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus dringt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf bundesweit einheitliche Regeln für regionale Gegenmaßnahmen. Notwendig sei ein einheitliches, verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk, das dann in ganz Deutschland gelte, sagte der CSU-Politiker. Bund und Länder müssten den Kommunen Leitlinien an die Hand geben, wie sie beim Überschreiten bestimmter Corona-Zahlen reagieren sollen, forderte er vor einer für Dienstag geplanten Schalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel.

Positive Corona-Tests auf „Mein Schiff 6“ in der Ägäis

13.13 Uhr: Auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff 6“ der Reederei Tui Cruises sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden. „Am Montagfrüh haben wir von einem externen Labor positive Testergebnisse von zwölf Crew-Mitgliedern der „Mein Schiff 6“ erhalten“, teilte TUI Cruises in Hamburg mit. Die gesamte Besatzung sei in den letzten 14 Tagen nicht auffällig geworden, keines der zwölf Crew-Mitglieder habe Symptome. Die Betroffenen seien an Bord isoliert worden und würden nun an Bord erneut getestet. Erste Befunde seien negativ.

Corona-Umfrage: Trotz Angst nimmt Sorglosigkeit zu

13.02 Uhr: Obwohl immer mehr Menschen sich angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen um die eigene Gesundheit sorgen, nimmt auch der sorglose Umgang mit Präventionsmaßnahmen zu. So sagen laut einer Befragung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg nur noch 45 Prozent der Menschen in Deutschland, dass sie Abstandsregeln beachten.

Noch weniger, nämlich nur 39 Prozent, halten sich demnach an die empfohlene Handhygiene. Auch Umarmungen, Küsse und Händeschütteln zur Begrüßung seien wieder auf dem Vormarsch, teilte die Uni Hamburg am Montag mit. Nur noch 58 Prozent hätten angegeben, dies zu vermeiden. Im April seien es noch 77 Prozent gewesen.

Seit April untersucht das HCHE die Einstellungen, Sorgen und das Vertrauen der Menschen in Bezug auf die Corona-Pandemie. In der aktuell dritten Welle wurden zwischen dem 8. und dem 19. September mehr als 7000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal und Großbritannien online befragt.

Angela Merkel sehr besorgt wegen steigenden Corona-Zahlen

10.13 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich sehr besorgt wegen der steigenden Zahlen von Corona-Infektionen in Deutschland geäußert. Man müsse lokale Infektionsherde sehr deutlich angehen, sonst habe man an Weihnachten Zahlen wie in Frankreich, sagte Merkel am Montag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums. Die Infektionszahlen in Europa seien besorgniserregend, wurde die Kanzlerin zitiert. Man müsse in Deutschland alles tun, damit die Zahlen nicht weiter exponentiell stiegen.

Merkel äußerte sich nach diesen Informationen in der CDU-Präsidiumssitzung besonders mit Blick auf die Lage der Wirtschaft besorgt. Sie äußerte zugleich Zweifel, dass die Berliner Landesregierung angesichts stark steigender Zahlen in der Hauptstadt ernsthaft versuche, Maßnahmen gegen die Ausbrüche einzuleiten. „Es muss in Berlin was passieren“,

An diesem Dienstag will die Kanzlerin in einer Videoschaltkonferenz mit den Ministerpräsidenten über geeignete Maßnahmen gegen die steigenden Infektionszahlen in der Pandemie beraten. Priorität hätten dabei Schulen, die Kindertagesstätten und die Wirtschaft.

Bundeskanzlerin Angela Merkel zeigte sich in einer Videokonferenz des CDU-Präsidiums sehr besorgt wegen der steigenden Corona-Zahlen. Am Dienstag will die Regierungschefin mit den Ministerpräsidenten der Länder über geeignete Maßnahmen beraten. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Tui will Urlauber ab 3. Oktober auf Kanarische Inseln fliegen

3.03 Uhr: Trotz Reisewarnung der Bundesregierung will Europas größter Tourismuskonzern TUI ab dem 3. Oktober wieder Reisen nach Spanien anbieten. Die Kunden sollen für Pauschalreisen auf die kanarischen Inseln selbst entscheiden können, ob sie ihren Urlaub trotz des Infektionsrisikos und möglicher Quarantäne bei der Rückkehr nach Deutschland antreten.

Das kündigte Tui-Deutschlandchef Marek Andryszak im Gespräch mit unserer Redaktion an. „Wir gehen fest davon aus, dass viele Kunden dies genau abwägen werden“, sagte Andryszak. „Aber durch die Möglichkeit sich testen zu lassen, glaube ich schon, dass viele Kunden ihren Urlaub trotz Reisewarnung antreten werden.“

Kassenvorstand Baas: „Beiträge werden in den kommenden Jahren erheblich steigen“

1.12 Uhr: In der Corona-Krise müssen die gesetzlichen Krankenkassen bei der Finanzplanung zunehmend mit verspätet bezahlten Beiträgen ihrer Versicherten zurechtkommen. Allein bei der Techniker Krankenkasse (TK) habe sich die Zahl der Stundungsanträge bei den Beiträgen, „um das 60-fache erhöht“, sagte der TK-Vorstandsvorsitzende Jens Baas unserer Redaktion.

„Auch die Zahl der Anträge auf Ratenzahlung ist 100 Mal so hoch wie vorher“, das sei „ein dramatischer Anstieg im Vergleich zum Schnitt der Vorjahre“. Die Anträge kämen etwa von wirtschaftlich angeschlagenen Arbeitgebern, sagte der Chef von Deutschlands größter Krankenkasse. Die TK zählt rund 10 Millionen Versicherte bundesweit.

Sonntag, 27. September: Griechenland: Erster Flüchtling in Auffang-Lager an Corona gestorben

22.39 Uhr: Griechenland ist nach Angaben der Regierung ein erster Bewohner eines Flüchtlingslagers an einer Corona-Infektion gestorben. Ein 61-jähriger Afghane, der im Lager Malakassa nahe Athen untergebracht war, sei in einem Krankenhaus in der griechischen Hauptstadt gestorben, erklärte das Migrationsministerium am Sonntag.

Malakassa und die nahegelegenen Lager Schisto und Elaionas waren wegen steigender Infektionszahlen Anfang September unter Quarantäne gesetzt worden.In den griechischen Flüchtlingslagern hatte sich das Coronavirus zuletzt stark ausgebreitet. Allein in einem umstrittenen Übergangslager auf der Insel Lesbos wurden mehr als 240 Asylsuchende positiv auf den Erreger getestet.

Söder will Corona-Ampel bundesweit einführen

21.43 Uhr: Zwei Tage vor der Bund-Länder Konferenz mit Angela Merkel hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder eine bundesweite Corona-Ampel vorgeschlagen. „Wir brauchen jetzt ein verbindliches, verhältnismäßiges und verlässliches Regelwerk für den Winter“, sagte Söder der „Süddeutschen Zeitung“. Laut Söders Vorschlag soll die Ampel auf Gelb springen, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert 35 überschreitet. Dann könnten in Schulen die Maskenpflicht ausgeweitet und Zuschauer bei überregionalen Sportevents ausgeschlossen werden. Steige der Inzidenzwert über 50 sollte die Teilnehmerzahl von privaten Feiern begrenzt werden, so Söder.

Bahn: Konkurrenten befürchten Wettbewerbsverzerrung durch Staatshilfen

21.26 Uhr: Flixbus-Chef André Schwämmlein hat die Staatshilfen in Milliardenhöhe für die Deutsche Bahn kritisiert. „Die Deutsche Bahn will unter dem Deckmantel von Corona den Wettbewerb zerstören“, sagte Schwämmlein gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ). Wie aus dem Bericht der SZ hervorgeht halten auch private Bahn-Konkurrenten im Güterverkehr die Hilfen für rechtswidrig. Dazu kommen auch noch Zweifel der Monopolkommission, die die Bundesregierung berät. Schwämmlein geht davon aus, dass die EU-Kommission die Bahn-Hilfen prüfen und nur unter Auflagen genehmigen wird.

Die Bahn soll wegen der Corona-Pandemie Staatshilfen in Höhe von mehreren milliarden Euro erhalten. Die Konkurrenz sieht das sehr kritisch. Foto: Martin Schutt / dpa

Zweite Welle in Frankreich: Mediziner fordern „drastische Maßnahmen“

18.49 Uhr: Medizinerinnen und Mediziner fordern angesichts der angespannten Corona-Lage in Frankreich „drastische Maßnahmen“. Ohne diese Maßnahmen würde es Frankreich mit einer zweiten Welle zu tun bekommen, die für Krankenhäuser und Intensivstationen viel schwieriger zu bewältigen sein werde als die erste, hieß es in einem offenen Brief von sieben Medizinern, der am Sonntag im „Journal du Dimanche“ veröffentlicht wurde. „Wir müssen jetzt schnell und entschlossen handeln.“

Unternehmen und Bildungseinrichtungen sollten nicht geschlossen werden, „aber Abstandsregeln sollten strikt durchgesetzt werden.“ Auch in Restaurants müsse Maske getragen werden - außer beim Essen. „Wenn diese Maßnahmen ab diesem Wochenende angewandt und zwei bis drei Wochen lang aufrechterhalten werden, könnten sie das Niveau der Pandemie wieder auf das Niveau vom vergangenen Juni bringen.“

Grüne kritisieren auslaufende Corona-Hilfen für Studenten

15.58 Uhr: Die Grünen haben mit scharfen Worten die auslaufenden Corona-Hilfen für Studenten kritisiert. Bis Ende des Monats können in finanzielle Notlage geratene Studenten noch Hilfen vom Staat beantragen. Dann ist Schluss. Der Hochschulexperte der Grünen Kai Gehring bezeichnete dies als „unverantwortlich und unsozial“.

Gehring sagte am Samstag über Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU): „Die soziale Notlage vieler Studierender, die sich pandemiebedingt verschärft hat, ist der Bundesbildungsministerin offenbar schnuppe. Das macht fassungslos und ist zukunftsvergessen.“ Das Krisenmanagement von Karliczek nannte Gehring ein „Stück aus dem Tollhaus“. Eine „Generation Corona“, die ihr Studium abbricht oder sich verschulden muss, dürfe es nicht geben.

Corona in Madrid: Hauptstadt könnte abgeriegelt werden

14.42 Uhr: In Spanien steigen die Corona-Fallzahlen seit Wochen Besorgnis erregend an, vor allem in Madrid gerät die Lage zunehmend außer Kontrolle. Mittlerweile wird eine Abriegelung der ganzen Hauptstadt genauso diskutiert wie eine vorübergehende Zwangsverwaltung Madrids durch die Zentralregierung. Lesen Sie hier den aktuellsten Bericht unseres Korrespondenten: Madrid tief in der Corona-Krise: Hotels werden zu Krankenhäusern

Bewohner des Madrider Stadtteils Vallecas für ein besseres öffentliches Gesundheitssystem. In der Hauptstadt sind 37 Gebiete in sechs Stadtteilen sowie in sieben Kommunen im Umland mit insgesamt etwa 850.000 Einwohnern wegen steigender Zahl von Corona-Infizierten teilweise abgesperrt. Foto: Bernat Armangue / dpa

RKI-Präsident Wieler sieht Lage in Deutschland „unter Kontrolle“

12.40 Uhr: Trotz steigender Zahl der Corona-Neuinfektionen sieht der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Lage in Deutschland momentan gelassen. „Zurzeit scheint noch alles unter Kontrolle“, sagte Wieler der „Welt am Sonntag“. Allerdings könne sich die Situation jederzeit ändern, und die Fallzahl könne exponentiell steigen, betonte er unter Verweis auf die Entwicklungen in Israel, Spanien und Frankreich.

Wieler appellierte an die Menschen, sich an die Regeln zu Abstand, Hygiene und Maskentragen zu halten und in Räumen zu lüften. „Wenn das alle tun, dann bin ich davon überzeugt, dass wir das gut überstehen können.“ Mit einem zweiten Lockdown rechnet der RKI-Chef nicht unbedingt. „Wenn wir die Ernsthaftigkeit behalten, die Achtsamkeit behalten, dann kann das aus meiner Sicht vermieden werden.“

Derzeit steckten sich die Menschen in Deutschland hauptsächlich im privaten Umfeld an, „also auf Partys, Hochzeitsfeiern, Beerdigungen, auch im Gottesdienst“. In Geschäften und auch in Betrieben gebe es dagegen – mit einigen spektakulären Ausnahmen – nicht viele Ansteckungen. „Die meisten Betriebe scheinen die Pandemie gut zu managen.“

Städte- und Gemeindebund fordert Maskenpflicht für Corona-Hotspots

1.03 Uhr: Angesichts steigender Infektionszahlen hat der Städte- und Gemeindebund eine Verschärfung der Maskenpflicht in Deutschland gefordert. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes solle überall dort vorgeschrieben werden, „wo im öffentlichen Raum der Abstand nicht eingehalten werden kann – etwa bei Weihnachtsmärkten oder belebten Plätzen – und wo das Infektionsgeschehen die kritische Grenze von mehr als 50 Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner erreicht hat oder überschreitet“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion.

Vor der Videoschalte der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag stellte sich der Städte- und Gemeindebund auch hinter Forderungen nach einer Obergrenze für private Feiern. Landsberg nannte es „sinnvoll, bundeseinheitlich eine Höchstzahl von 50 Teilnehmern bei solchen privaten Festen festzulegen.“

Diese Einschränkungen seien notwendig, „wenn wir einen größeren Lockdown – auch wenn er nur einzelne Regionen betrifft – vermeiden wollen“, betonte der Vertreter des kommunalen Spitzenverbandes. „Ein solcher Lockdown wäre verheerend für die Wirtschaft, die gerade anfängt sich zu erholen, aber auch eine schwere Belastung für die Menschen.“

Samstag, 26. September: Mehr als 14.000 neue Corona-Infektionen in Frankreich

20.49 Uhr: In Frankreich haben sich binnen 24 Stunden mehr als 14.000 Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert. Seit Freitagabend seien 14.412 neue Infektionsfälle registriert worden, teilten die französische Gesundheitsbehörde am Samstagabend mit. Das waren deutlich weniger als an den beiden Vortagen, als mit jeweils mehr als 16.000 Neuinfektionen neue Tagesrekorde verzeichnet worden waren.

Die Gesundheitsbehörde weist allerdings darauf hin, dass trotz des Rückgangs der absoluten Zahlen die Zahl der positiven Virus-Tests weiterhin ansteigt. Am Samstag waren demnach 7,2 Prozent der ausgewerteten Tests positiv. Am Freitag waren es noch 6,9 Prozent, am Donnerstag 6,5 Prozent, am Mittwoch 6,2 Prozent und in der vergangenen Woche 5,4 Prozent. Als „beunruhigend“ wertet die Behörde auch, dass auch wieder vermehrt ältere Menschen infizieren.

Seit Freitag wurden in Frankreich zudem 39 neue Todesfälle registriert. Am Vortag waren 56 Todesfälle verzeichnet worden. Mit rund 31.700 Corona-Todesfällen ist Frankreich bereits eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Seit einigen Wochen steigen die Infektionszahlen wieder stark an.

Johnson fordert globalen Zusammenhalt gegen künftige Pandemien

18.44 Uhr: Großbritanniens Premierminister Boris Johnson hat die Mitgliedstaaten der UNO zum Zusammenhalt im Kampf gegen künftige Pandemien aufgefordert. „Wenn wir uns nicht vereinen und unser Feuer gegen unseren gemeinsamen Feind richten, wissen wir, dass alle verlieren werden“, sagte der Premier bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung in einer Videobotschaft.

Johnson versprach, die bevorstehende britische G7-Präsidentschaft im kommenden Jahr zu nutzen, um „die Welt nach Covid wieder zusammenzubringen“. Seinen UN-Kollegen unterbreitete Johnson dafür einen Fünf-Punkte-Plan. Demnach soll etwa ein weltweites Netzwerk entstehen, um Krankheitserreger zu identifizieren, bevor sie vom Tier auf den Menschen überspringen.

Als weitere Maßnahmen nannte Johnson die Erhöhung der Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für Behandlungs- und Impfstoffe, die Verbesserung von Frühwarnsystemen und die Vereinbarung internationaler Protokolle für Gesundheitskrisen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) müsse in jedem Fall eine zentrale Rolle spielen - „egal wie groß der Reformbedarf ist“. Für Großbritannien kündigte Johnson eine Aufstockung des WHO-Beitrags um 30 Prozent über die kommenden vier Jahre an.

Boris Johnson, der Premierminister von Großbritannien, hält in einer Videoaufzeichnung eine Rede, die während der 75. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen abgespielt wird. Foto: dpa

Pandemie: Erstmals mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen in Tunesien

16.54 Uhr: Erstmals seit Beginn der Pandemie hat Tunesien mehr als 1000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines einzigen Tages registriert. Binnen 24 Stunden seien 1087 neue Corona-Infektionen gemeldet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag in Tunis mit. Elf Menschen seien gestorben.

Das Ministerium warnte vor einer „gefährlichen Situation“ im Oktober. Insgesamt registrierten die Behörden in dem nordafrikanischen Land bislang mehr als 14.000 Corona-Fälle und 191 Tote in Verbindung mit Covid-19. Das Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit ist mittlerweile wieder Pflicht. Gesundheitsminister Fausi Mehdi kündigte an, jeder positiv Getestete müsse sich zur Quarantäne in ein Hotel begeben.

Mehdi sagte, auch die Rückkehr zu strikteren Ausgangsregelungen sei denkbar. Im März hatte Tunesien schon einmal strikte Ausgangssperren verhängt, die Grenzen geschlossen und internationale Flüge ausgesetzt. Tunesien leidet unter einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Corona-Pandemie hat die Lage verschärft.

Söder bezeichnet Coronavirus als „Naturkatastrophe“ und verteidigt Corona-Strategie

14.25 Uhr: CSU-Chef Markus Söder hat das Coronavirus als Naturkatastrophe und als Prüfung für die heutigen Generationen bezeichnet – und zu einem gemeinsamen Kampf gegen die Pandemie aufgerufen. „Corona ist mit voller Wucht, aller Macht wieder da, in ganz Europa“, sagte Söder in seiner Grundsatzrede auf dem ersten großen Online-Parteitag der CSU.

Der bayerische Ministerpräsident betonte: „Corona ist eine Art Naturkatastrophe.“ Man dürfe beim Kampf gegen das Virus nicht nachlassen, sondern müsse der Herausforderung klug und entschlossen begegnen. „Vorsicht ist besser als Risiko“, mahnte Söder.

Er verteidigte seine bisherige Corona-Strategie als alternativlos: „Für mich als Christ ist es ethisch nicht vertretbar, für das Freizeitverhalten vieler das Leben weniger zu Opfern.“ Für ihn habe der Erhalt von Arbeitsplätzen und der Vollbetrieb in Schulen und Kindertagesstätten oberste Priorität. Ein zweiter Lockdown müsse auf jeden Fall verhindert werden. „Wir brauchen ein Regelwerk für alle, das muss verbindlich, verständlich und verhältnismäßig sein“, sagte Söder.

Markus Söder (CSU), Parteivorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, sitzt beim virtuellen Parteitag vor seiner Rede in seinem Büro in der CSU-Landesleitung. Die Teilnehmer des Parteitages konnten die Rede in einem Stream verfolgen. Foto: Sven Hoppe / dpa

Jeder sechste Haushalt hat wegen Corona weniger Geld

11.00 Uhr: Die Reallöhne in Deutschland sind im zweiten Quartal um fast fünf Prozent gesunken. Das macht sich in vielen Haushalten finanziell bemerkbar, auch wenn die Mehrheit der Deutschland bislang gut durch die Krise kommt. Lesen Sie hier: Jeder sechste Haushalt hat nun weniger Geld

Landkreise fordern bundesweite Obergrenze für Privatfeiern

9.00 Uhr: Die deutschen Landkreise fordern vor der nächsten Beratungsrunde von Bund und Ländern zur Corona-Pandemie die Festlegung einer bundesweiten Obergrenze für Privatfeiern von weniger als 50 Teilnehmern. Der gegenwärtige Flickenteppich irritiere die Menschen, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Deshalb brauche es zumindest einige einheitliche Regeln.

Ab 50 Teilnehmern einer privaten Feier werde es „logistisch extrem schwierig, die Kontakte nachzuverfolgen, wenn ein Covid-Positiver unter der Gesellschaft war“, sagte der CDU-Politiker Sager. Daher plädiere er für eine Obergrenze unterhalb von 50.

Bericht – bundesweit 50.000 Schüler in Corona-Quarantäne

7.00 Uhr: Nach dem Start des neuen Schuljahres befinden sich derzeit rund 50.000 Schüler in Quarantäne. Dies habe eine Umfrage bei den zuständigen Ministerien der Länder ergeben, berichtet „Bild“. „Diese Zahl zeigt, dass wir nach wie vor mitten in der Pandemie sind und dies bereits wieder voll auf den Schulbetrieb durchschlägt“, sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) dem Blatt.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, warnte vor einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen an Schulen. „Die derzeitige hohe Zahl von 50.000 Schülerinnen und Schülern wird sich nach Auffassung des Deutschen Lehrerverbands in den nächsten drei Monaten noch mehr als verdoppeln, wahrscheinlich sogar vervielfachen“, sagte er dem Blatt.

In der Folge dürfte es „immer schwieriger werden, Infektionsausbrüche zu kontrollieren und einzudämmen“, so Meidinger. Inzwischen steige auch die Zahl der Fälle, bei denen eine Ansteckung innerhalb der Schule als wahrscheinlich gelten könne.

Im Max-Planck-Gymnasium Karlsruhe findet zu Corona Zeiten bei geöffnetem Fenster eine Unterrichtsstunde einer zehnten Klasse statt. Foto: Uli Deck / dpa

Intensivmediziner rechnen mit Anstieg der Corona-Todesfälle

6.00 Uhr: Intensivmediziner rechnen damit, dass die Zahl der Corona-Toten in Deutschland weiter steigt. „Die Totenzahlen werden in den kommenden Wochen weiter steigen“, sagte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Uwe Janssens, unserer Redaktion . Die aktuell steigende Zahl der Covid-19-Toten spiegele zeitversetzt das anwachsende Infektionsgeschehen der vergangenen Wochen wider.

Von der Erstinfektion bis zu einer schweren Erkrankung dauere es in der Regel zehn bis 14 Tage, die durchschnittliche Zeit auf der Intensivstation betrage 21 bis 24 Tage. Daraus folge, dass sich viele Menschen, die jetzt stürben, vor mehr als fünf Wochen angesteckt hätten.

Wegen Corona: Umweltbundesamt gibt grünes Licht für Heizpilze

5.00 Uhr: Heizpilze sind Energiefresser, sagt UBA-Präsident Dirk Messner. Doch in der Pandemie sei der Einsatz in der Gastronomie ‚vertretbar‘. Das Umweltbundesamt gibt grünes Licht für Heizpilze

Freitag, 25. September: Immer mehr Corona-Risikogebiete

In den USA sind inzwischen mehr als sieben Millionen Corona-Fälle bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit.

sind inzwischen mehr als bestätigt worden. Die symbolische Schwelle wurde nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität am Freitag überschritten. Es handelt sich um die mit Abstand höchste Zahl registrierter Corona-Infektionen weltweit. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) befürchtet, dass die Zahl der Todesopfer durch das neuartige Coronavirus ohne gemeinschaftliches internationales Handeln weiter dramatisch steigen könnte. Eine Ziffer von zwei Millionen Corona-Toten oder gar mehr sei „sehr wahrscheinlich“, wenn die Weltgemeinschaft einer Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 nicht entschlossen entgegentrete, sagte der WHO-Direktor für medizinische Notfälle, Michael Ryan, am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz.

Nun sind 15 von 27 EU-Ländern zumindest teilweise Corona-Risikogebiete , Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete.

, Spanien, Tschechien und Luxemburg sogar ganz. Polen ist das einzige der neun Nachbarländer Deutschlands, das noch nicht betroffen ist. Die meisten tschechischen Regionen waren bereits am Mittwoch in die Risikoliste aufgenommen worden. Jetzt folgten noch die Mährisch-Schlesische Region im äußersten Osten des Landes an der Grenze zu Polen und das an Sachsen grenzende Usti (Aussig). Auch Tirol mit der Hauptstadt Innsbruck ist eine Grenzregion und zudem ein bei Deutschen sehr beliebtes Urlaubsgebiet im Sommer wie Winter. Dort liegt auch der Skiort Ischgl, der im vergangenen Winter zu den Hotspots gehörte, von denen sich die Pandemie in Europa ausbreitete. Für Reisende aus Deutschland gelten in Finnland wieder Einreisebeschränkungen. Die Regelungen werden dann nach finnischen Regierungsangaben auch für Estland, Island, Norwegen, die Slowakei und Schweden wiedereingeführt. Grund dafür ist die Corona-Lage in den betroffenen Ländern. Ausnahmen werden für den Tagesverkehr aus den schwedischen und norwegischen Grenzgebieten gemacht. Erst vor gut zwei Wochen hatten die Finnen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert.

Die Regelungen werden dann nach finnischen Regierungsangaben auch für Estland, Island, Norwegen, die Slowakei und Schweden wiedereingeführt. Grund dafür ist die Corona-Lage in den betroffenen Ländern. Ausnahmen werden für den Tagesverkehr aus den schwedischen und norwegischen Grenzgebieten gemacht. Erst vor gut zwei Wochen hatten die Finnen die Einreisebeschränkungen für Deutschland gelockert. Bundesaußenminister Heiko Maas bleibt bis zum 4. Oktober in Corona-Quarantäne. Das gab eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag bekannt. Der SPD-Politiker hatte sich am Mittwoch wegen der Infektion eines seiner Leibwächter selbst zu Hause isoliert. Ein erster Test war am Mittwoch aber negativ ausgefallen.

Japanische Forscher haben einen Bluttest entwickelt, der als Frühwarnsystem für schwere Erkrankungen bei einer Corona-Infektion dienen könnte. Niedrige Werte des Serums CCL17 hätten in vergangenen Fällen darauf hingedeutet, dass ein schwerer Krankheitsverlauf bevorstehe, erklärten die Wissenschaftler vom Nationalen Zentrum für Globale Gesundheit und Medizin.

Wegen der weiter steigenden Infektionszahlen hat die spanische Regierung einen vollständigen Lockdown in Madrid empfohlen. Dies teilte Gesundheitsminister Salvador Illa mit. Bislang haben die Behörden lediglich verschärfte Kontakt- und Bewegungsbeschränkungen für Teile der Hauptstadt verhängt.

Schafe statt Schlangen: Wegen der Corona-Pandemie veranstaltet RTL sein „Dschungelcamp“ 2021 in Wales statt im australischen Dschungel. Das teilte der Sender mit. „Australien scheidet derzeit für die Produktion aus, so wie für uns alle Urlaubsreisen in entfernte Länder schwierig oder gar nicht möglich sind“, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf laut Mitteilung.

Deutschland und Europa blicken einem Corona-Herbst mit wachsenden Ansteckungszahlen entgegen. Beinahe täglich werden weitere Länder innerhalb der Europäischen Union zu Risikogebieten erklärt. Als Reiseziele für die nahenden Herbstferien kommen sie damit nicht mehr infrage. Wie schon im Sommer sieht es erneut so aus, als mache die Pandemie viele Urlaubspläne zunichte: Die Corona-Zahlen steigen drastisch – gibt es dieses Jahr keinen Herbsturlaub?

