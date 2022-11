An Bord eines Kreuzfahrtschiffes haben sich rund 800 Menschen mit Corona infiziert. Das Schiff steuert Sidney an. Mehr dazu im Blog.

Vier Bundesländer wollen die Isolationspflicht aufheben

Das RKI meldet am Freitag aktuelle Corona-Zahlen

Die Inzidenz liegt bei 243,5

In seinem Wochenbericht schreibt das Institut von rückläufigen Trends bei den Corona-Zahlen

Zudem wurden weniger schwere Krankheitsverläufe registriert

Dennoch warnen die Experten weiter vor Infektionen – nicht nur mit Corona

Berlin. Die Corona-Zahlen in Deutschland sinken weiter. So ist bei der Sieben-Tage-Inzidenz erneut ein Abwärtstrend zu erkennen. Am Freitag meldete das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 243,5 – demnach ist die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner erneut deutlich gefallen. Am Vortag betrug der Wert noch 262,3 (Vorwoche: 290,1; Vormonat: 787,5).

Die Gesundheitsämter in Deutschland registrierten innerhalb von 24 Stunden 33.703 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 56.635) und 216 Todesfälle (Vorwoche: 233). Über die Frage, ob bei steigenden Zahlen zu strengeren Maßnahmen gegriffen werden müsse, wird bereits jetzt diskutiert. Die Bundesländer können entsprechende Regeln verhängen, wenn es zu einem Anstieg der Corona-Infektionen kommt.

Corona-News von Freitag, 11. November: Kreuzfahrtschiff mit Hunderten Corona-Infizierten steuert Sydney an

14.15 Uhr: Auf einem Kreuzfahrtschiff in Australien haben sich Berichten zufolge Hunderte Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Der Sender 9News sprach am Freitag von 800 infizierten Passagieren und Crew-Mitgliedern auf der "Majestic Princess". Die Reederei Princess Cruises bestätigte den Virus-Ausbruch, ohne zunächst genaue Zahlen zu nennen. "Die Gäste haben nur leichte Symptome oder sind asymptomatisch, und sie isolieren sich in ihren Kabinen", zitierten australische Medien einen Reederei-Sprecher. Auch alle nicht betroffenen Passagiere trügen zum Schutz Masken. Die Crew sei angewiesen worden, volle Schutzausrüstung anzulegen.

Der Luxusliner soll am frühen Samstagmorgen (Ortszeit) in Sydney anlegen. "Obwohl die Regierung gesagt hat, dass wir mit Covid koexistieren müssen, ist es doch ein beunruhigender Gedanke, dass morgen 800 positiv auf das Coronavirus getestete Personen an Land gehen", sagte ein Reporterin von 9News.

Auf dem Schiff befinden sich 4600 Menschen. Für die infizierten Menschen seien in Sydney private Transportmittel organisiert worden, damit sie sich schnell isolieren könnten, hieß es.

Die "Majestic Princess" am Circular Quay in Sidney. An Bord ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen (Archivbild). Foto: istockphoto/Ricky Deacon

Patientenschützer kritisiert Ende der Corona-Isolationspflicht

13.10 Uhr: Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat das geplante Ende der Isolationspflicht für Corona-Infizierte in mehreren Bundesländern kritisiert. Die Isolationspflicht verhindere die ungehinderte Ausbreitung des Virus, sagte Vorstand Eugen Brysch am Freitag in Dortmund. "Das schützt vor Leiden und Sterben", betonte er. "Darüber hinaus werden infizierte Arbeitnehmer geschützt, einem Beschäftigungsdruck nachzugeben. Diese Fakten wischen Bundesländer vom Tisch, die die Isolationspflicht beerdigen."

Wenn jetzt in jedem Bundesland in dieser zentralen Frage unterschiedliche Regelungen gelten sollen, ist das aus Bryschs Sicht chaotisch. "Schließlich überqueren allein Millionen Pendler täglich Ländergrenzen. Nicht selten sind das nur wenige Schritte."

Vier Bundesländer wollen Corona-Isolationspflicht aufheben

11.12 Uhr: Vier Bundesländer haben sich nach Angaben des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte aufzuheben. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das Ministerium am Freitag mitteilte. In diesen Ländern sollten "zeitnah" neue Regelungen in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte den Schritte bereits gegenüber unserer Redaktion angekündigt: "Im Augenblick entwickelt sich Corona eher wie eine Grippe." Deswegen sollten weitere Maßnahmen schrittweise heruntergefahren werden. Bayern werde mit anderen Bundesländern einen Vorstoß machen, die Isolationspflicht neu zu definieren, so Söder.

Corona-Isolation: Eine Frau mit Maske schaut aus einem Fenster. Foto: iStock / Xesai

Deutsche Bahn: Probleme wegen kranken Lokführern

6.23 Uhr: Verspätungen, überfüllte Züge oder Fahrtausfälle - die Probleme wegen Personalmangels bei der Bahn dauern an. Auf der Express-Verbindung zwischen Bebra, Fulda und Frankfurt muss der Verkehr noch bis 20. November ganz ruhen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund seien "außergewöhnlich hohe Krankenstände" - darunter zahlreiche Corona-Fälle - beim Fahr- und Stellwerkspersonal. Das ganze Bundesland sei betroffen, sagte Thomas Kraft vom Fahrgastverband Pro Bahn Hessen.

Kraft nannte den Mittelhessen-Express als weiteres Beispiel, auch bei der Kurhessenbahn im Norden gebe es viele Ausfälle. Es gebe Strecken, auf denen die Hälfte oder sogar zwei Drittel der vorgesehenen Züge nicht fahren würden. Seit Monaten gebe es Probleme.

Grund sei eine verfehlte Personalpolitik, deren Anfang Jahrzehnte zurückreiche, kritisierte Kraft. Zwar stelle die Bahn inzwischen viele Mitarbeiter ein, doch der Mangel lasse sich nicht in ein paar Jahren aufholen - Folge sei ein eklatanter Personalmangel bei Lokführern, Schaffnern, Fahrdienstleitern und auch in den Werkstätten. "Und dann kommt etwas wie Corona und der Verkehr steht still", sagte Kraft.

Fahrgäste verlassen einen Regionalzug der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof in Frankfurt. Foto: Boris Roessler/dpa

Bundestag beschließt Triage-Gesetz

0.31 Uhr: Bei der Zuteilung knapp vorhandener Krankenhaus-Intensivbetten im Fall einer Pandemie dürfen behinderte und alte Menschen nicht benachteiligt werden. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes, die Regeln für die sogenannte Triage in solchen Notfallsituationen formuliert. Menschen mit Behinderung hatten dies vor dem Bundesverfassungsgericht erstritten, weil sie in der Corona-Pandemie fürchteten, bei der Verteilung knapper medizinischer Ressourcen diskriminiert zu werden.

Das Gesetz sieht vor, dass in Fällen der Knappheit durch eine übertragbare Krankheit die Zuteilung medizinischer Ressourcen etwa im Krankenhaus nur aufgrund "der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit" getroffen werden darf. Eine Benachteiligung wegen Behinderung, Alter, Geschlecht oder Herkunft wird im Gesetz ausdrücklich untersagt. Ausgeschlossen wird zudem eine sogenannte Ex-Post-Triage, bei der die Behandlung eines Patienten zugunsten eines anderen abgebrochen würde.

Corona-News von Donnerstag, 10. November: EMA gibt grünes Licht für Impfstoff von Sanofi

21.50 Uhr: In der EU könnte bald ein weiterer Corona-Impfstoff zum Einsatz kommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, hat die EU-Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht für die Zulassung eines entsprechenden Vakzins des französischen Pharmakonzerns Sanofi gegeben. Das Mittel ist nur für Auffrischungsimpfungen geeinget und kann sowohl nach vorheriger Impfung mit den Präparaten von Biontech und Moderna sowie mit den Impfstoffen von Astrazeneca und Johnson&Johnson verabreicht werden.

In Studien habe sich der Impfstoff als wirksam gegen die Omikron-Variante des Coronavirus gezeigt, erklärte die Behörde. Sanofi und der britische Konzern GlaxoSmithKlin hatten den Impfstoff der "neuen Generation" zeitgleich mit ihrem Basis-Impfstoff entwickelt, dessen Zulassung noch aussteht.

Markus Söder fordert Ende der Corona-Maskenpflicht in Zügen

19.20 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert das Ende der Maskenpflicht in Zügen: "Es ist wenig verständlich, warum es in der Bahn eine Maskenpflicht gibt, im Flieger aber nicht", sagte der CSU-Politiker dieser Redaktion. "Die Maskenpflicht sollte dort fallen." Deutschland sei in einer Phase, in der die Eigenverantwortung in den Vordergrund rücke. Jeder könne sich impfen lassen oder eine Maske anziehen, wenn er das wolle. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen hingegen sei weiter besondere Vorsicht geboten, schränkte Söder ein.

Nach Söders Ansicht sei das Land aktuell auf dem Weg von der Pandemie zur Endemie. "Im Augenblick entwickelt sich Corona eher wie eine Grippe." Deswegen sollten weitere Maßnahmen schrittweise heruntergefahren werden. Bayern werde mit anderen Bundesländern einen Vorstoß machen, die Isolationspflicht neu zu definieren, kündigte Söder an. Infizierte sollen demnach nur noch zu Hause bleiben, wenn sie Symptome haben. Wer Kontakt zu vulnerablen Gruppen habe, etwa im Krankenhaus, solle zu deren Schutz eine Maske aufsetzen.

CSU-Chef Markus Söder spricht sich für ein Ende der Maskenpflicht in Zügen aus. Foto: Sven Hoppe/dpa

RKI warnt trotz sinkender Corona-Zahlen

18.45 Uhr: Trotz der derzeit sinkenden Corona-Inzidenz warnt das RKI vor einem "hohen Infektionsdruck im Herbst". Nicht nur Corona, sondern auch andere Atemwegsinfektionen könnten zum Problem werden. So hätte etwa die Grippe-Welle bereits begonnen. Zudem steige derzeit die Anzahl der RSV-Infektionen.

Mit Blick auf Corona vermeldete das Institut bei der Vorstellung seines Wochenberichts dennoch gute Nachrichten. So würden mehrere Kennzahlen zur Corona-Pandemie derzeit auf einen rückläufigen Trend schließen lassen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sei in der vergangenen Woche etwa in allen Bundesländern gesunken – bundesweit betrug der Rückgang sogar rund 35 Prozent. Niedrigere Zahlen registrierte das RKI zudem bei den schwer verlaufenden Corona-Infektionen.

"Hierbei muss weiterhin der Faktor der Schulferien mit bedacht werden, der sowohl das Kontakt- als auch das Testverhalten beeinflusst", hieß es. Der Bericht bezieht sich größtenteils auf die vergangene Woche, in der in einem Großteil der Bundesländer am Montag oder Dienstag ein Feiertag war.

Hier startet ein neuer Corona-Blog. Ältere Corona-News von Donnerstag, den 3. November finden Sie hier.

