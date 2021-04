Gesundheitsminister Jens Spahn erwartet in der kommenden Woche mehr als zwei Millionen Corona-Impfungen in Arztpraxen. Mehr im Blog.

Berlin. Neue alte Freiheiten: Diese zeichnen sich nun für Geimpfte und von einer Corona-Infektion Genesene ab. Am Montag will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten bei einem Impfgipfel über Lockerungen für diese Gruppen sprechen.

Erste Eckpunkte sind bereits bekannt geworden: Geimpfte und Genesene sollen überall Zugang bekommen, wo derzeit ein negativer Antigentest erforderlich ist. Auch der Testpflicht für Reiserückkehrer sollen sie nicht mehr unterliegen, Kontaktbeschränkungen sollen ebenfalls gelockert werden.

Seit Samstag gilt zudem das neue Infektionsschutzgesetz mit der Bundes-Notbremse. In Landkreisen oder Städten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz bereits am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag über dem Wert von 100 lag, gelten damit nun nächtliche Ausgangssperren. Lesen Sie dazu: Diese Notbremse-Regeln gelten für Baumärkte und Gartencenter.

RKI meldet fast 19.000 Neuinfektionen

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.773 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben außerdem 120 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Am Sonntag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 19.185 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 67 neue Todesfälle verzeichnet.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Sonntagmorgen bundesweit bei 165,6. Am Vortag hatte das RKI diese Sieben-Tage-Inzidenz mit 164,4 angegeben, am Sonntag vergangener Woche mit 162,3, vor vier Wochen (28.3.) mit 129,7. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom Sonntag, 25. April: Auch Großbritannien will Indien unterstützen

20.00 Uhr: Nach der EU hat auch Großbritannien bekannt gegeben, Indien aufgrund der dort grassierenden zweiten Corona-Welle helfen zu wollen. Das britische Außenministerium kündigte an, dass Indien mehr als 600 wichtige medizinische Gerätschaften erhalten solle. Das Hilfspaket besteht demnach aus 140 Beatmungsgeräten und 495 Sauerstoffkonzentratoren aus überschüssigen Beständen.

"Wir stehen Seite an Seite mit Indien als Freund und Partner während einer äußerst besorgniserregenden Zeit im Kampf gegen Covid-19", betonte der britische Premierminister Boris Johnson. Die erste Lieferung solle bereits am Dienstag in Indien eintreffen.

19.55 Uhr: Die Corona-Pandemie zersetzt allmählich unser Nervenkostüm. Mit mehr Toleranz und Respekt für den Nächsten wird es für uns alle besser, schreibt Chefredakteur Jörg Quoos.

Söder will mehr Anreize für Geimpfte

19.31 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will künftig Anreize für Geimpfte setzen. Die Bund-Länder-Runde am Montag solle über einen „zeitlich gut gestaffelten“ Plan reden, wie und wann Geimpfte wieder Rechte erhalten sollten. „Wer geimpft ist, der muss mehr Freiheit haben“, fügte er hinzu. Man brauche einen Anreiz, sich impfen zu lassen.

Gegenkampagne zu #allesdichtmachen

19.03 Uhr: Die Kritik an "#allesdichtmachen" reißt nicht ab. Medienschaffende, Wissenschaftler und Künstler sowie Mediziner und Pflegekräfte wenden sich gegen die Video-Aktion.

Wer sich über die Corona-Schutzmaßnahmen lustig mache, "zeigt kein Mitgefühl für 80.000 Corona-Tote, ihre Angehörigen und die sorgenden Menschen", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der "Bild am Sonntag."

Vor allem Ärzte und Krankenhauspersonal reagierten nun mit einer eigenen Gegenaktion: "#allemalneschichtmachen". Unter dem Hashtag veröffentlichten sie auf Twitter ihre Erfahrungen in der Corona-Pandemie.

Gesundheitsexperte Fauci: Nehmen Sicherheit der Impfstoffe sehr ernst

18.20 Uhr: Der US-Gesundheitsexperte und Präsidentenberater Anthony Fauci hofft, dass die vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson langfristig das Vertrauen in die Vakzine stärkt. "Ich denke, dass wir auf lange Sicht erleben werden, dass Leuten klar wird, dass wir Sicherheit sehr ernst nehmen", sagte der Immunologe am Sonntag beim Sender Abc News. Wenn irgendjemand Zweifel an der Sicherheit der verfügbaren Impfstoffe habe, könne man nun sagen: "Wir nehmen es sehr ernst, wir haben es uns angeschaut und jetzt lasst uns weitermachen und die Leute impfen."

Gesundheitsexperte und Biden-Berater Anthony Fauci. In den USA wurden nach offiziellen Angaben bereits mehr als 225,6 Millionen Impfdosen verabreicht, 28 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. Foto: dpa

Spahn erwartet erstmals mehr als zwei Millionen Impfungen in Praxen

17:30 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet in der neuen Woche erstmals mehr als zwei Millionen Corona-Impfungen in den Arztpraxen. In der darauffolgenden Woche Anfang Mai sollen es bereits mehr als drei Millionen sein, wie es in einer Vorlage des Gesundheitsministeriums für den Impfgipfel von Bund und Ländern am Montag heißt. Demnach haben die Impfstoff-Hersteller für das zweite Quartal insgesamt 80 Millionen Impfdosen zugesagt.

Seit der zweiten Aprilwoche werden den Angaben zufolge "in einem eingespielten planerischem und logistischen Ablauf zwischen Bund, pharmazeutischem Großhandel, Apotheken und niedergelassenen Ärzten" zum Anfang einer Woche mindestens eine Million Dosen an die Arztpraxen geliefert und dort innerhalb der Woche verimpft. Mittlerweile beteiligen sich über 65.000 Ärztinnen und Ärzte an der Impfkampagne.

Laschet: Gleiche Rechte für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete

16.44 Uhr: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet will geimpften Bürgern alsbald die gleichen Rechte gewähren wie negativ getesteten und bereits genesenen Covid-19-Patienten. "Mir geht es um die Gleichstellung von Geimpften und Genesenen mit negativ Getesteten," sagt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident der "Süddeutschen Zeitung" vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern. Laut Robert Koch-Institut seien Geimpfte und Genesene weniger infektiös als negativ getestete Personen. Es sei also "rechtlich geboten, dass Geimpfte dieselben Rechte haben wie Getestete".

Laschet forderte zudem angesichts steigender Impfstoffmengen, in den nächsten Wochen "das Impfsystem für alle zu öffnen" und "spätestens im Juni die Priorisierungen" bestimmter Gruppen bei der Impfung aufzuheben.

Band Höhner und Gitarrist trennen sich wegen Haltung zu Corona

16.17 Uhr: Die Kölner Band Höhner ("Viva Colonia") und ihr Gitarrist Joost Vergoossen gehen getrennte Wege. Der Musiker habe auf seinen Social-Media-Plattformen in mehreren Postings eine "Haltung" zur weltweiten Corona-Pandemie veröffentlicht, die nicht der Überzeugung der anderen Mitglieder entspreche, schrieb die Band am Sonntag auf ihrer Facebook-Seite. Zahlreiche Diskussionen zu Covid-19-Maßnahmen mit dem Gitarristen seien "ergebnislos" verlaufen. Zuvor hatte der "Express"darüber berichtet.

Auf der nicht-verifizierten Facebook-Seite von Vergoossen war ein ausführliches Statement zu lesen. Darin hieß es, er habe seinen Standpunkt nicht angemessen verteidigen können. "Ich bin auch kein Corona-Leugner oder jemand, der die Grenzen für Flüchtlinge schließen will!"

Die Höhner bei einem Auftritt beim Strandkorb-Open-Air-Festival. Foto: Christoph Soeder / dpa

Weltärztepräsident fordert Maßnahmen

15.32 Uhr: Angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen und einer neuen Virusmutation in Indien hat Weltärzte-Präsident Frank Ulrich Montgomery umfassende Schutzmaßnahmen gefordert. Die indische Mutante sei offenbar "ansteckender und im Krankheitsverlauf schlimmer" als bisher bekannte Virus-Varianten, sagte er der „Rheinischen Post“. "Daher sind alle Maßnahmen der Kontakteinschränkung gegenüber potentiell hiermit Infizierten gerechtfertigt."

Neben Flug- und Einreiseverboten sowie strengen Quarantäneauflagen für Heimkehrer aus dem Risikogebiet rief Montgomery auch zu Hilfsangeboten für Indien auf. "Die indischen Krankenhäuser sind überfüllt. Es gibt keinen Sauerstoff zur Beatmung mehr, und viele Menschen sterben ohne eine Behandlung erhalten zu haben“, sagte er der Zeitung. Es sei „in unser aller Interesse“, die Infektionslage so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen.

Montgomery verwies auf die jüngste Vorstandssitzung des Weltärztebundes, bei der eine Notfall-Resolution verabschiedet wurde. Darin fordert der Weltärztebund die internationale Staatengemeinschaft auf, Länder wie Indien und Brasilien mit Hilfen zu unterstützen, darunter mit Sauerstoff, Medikamenten und Schutzausrüstung. "Die Pandemie wird nicht enden, bis wir Covid in jeder Nation bekämpfen, und jetzt ist es Zeit für globale Kooperation, Solidarität und Unterstützung füreinander", heißt es in der Resolution.

Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery. Foto: Guido Kirchner/dpa

Liegen die Zahlen in Indien viel höher als angenommen?

14.56 Uhr: Wegen der dramatischen Corona-Lage in Indien schickt Deutschland schon bald Nothilfe in das Land. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte am Sonntag: "Wir bereiten so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vor." Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte Hilfe an. In Deutschland gilt wegen der sich in Indien verbreitenden Virus-Mutante ab Montag ein weitgehender Einreisestopp aus dem Land.

Angesichts des "schrecklichen Leids§ in Indien durch Corona stehe Deutschland "Seite an Seite in Solidarität mit Indien", ließ Merkel über ihren Sprecher Steffen Seibert erklären. "Der Kampf gegen die Pandemie ist unser gemeinsamer Kampf." Die Regierung in Neu Delhi hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass eine Lieferung von 23 Anlagen zur Aufbereitung von Sauerstoff aus Deutschland geplant sei.

Unterdessen berichtet die "New York Times", dass die Corona-Zahlen deutlich höher in dem Land liegen könnten als bislang angenommen. So berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen US-Experten, dass die Zahlen "zwei- bis fünfmal" höher liegen könnten.

Kochsalzlösung in Impfzentrum "geimpft"

14.30 Uhr: Sie hätte ihr Missgeschick lediglich melden müssen, aber stattdessen beging die examinierte Krankenschwester einen folgenreichen Fehler: Eine Mitarbeiterin des Impfzentrums Friesland hat eingeräumt, sechs Spritzen statt mit Biontech-Impfstoff nur mit Kochsalzlösung gefüllt zu haben.

Nach Behördenangaben war ihr beim Anmischen des Vakzins ein Fläschchen mit Biontech heruntergefallen, was sie vertuschen wollte. Für die sechs Betroffenen besteht nach Behördenangaben keine Gesundheitsgefährdung. Die Kochsalzlösung diene zum Verdünnen des eigentlichen Impfstoffes und sei als Substanz unschädlich, sagte am Sonntag der Präsident des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes, Matthias Pulz.

Frieslands Landrat Sven Ambrosy wirkte bei einer Online-Pressekonferenz sichtlich angegriffen. "Dieser Fall ist zutiefst schockierend", sagte er. Oberste Priorität habe jetzt, die Betroffenen zu kontaktieren. "Ich möchte mein großes und tiefes Bedauern für diese Situation ausdrücken." 200 Personen, die sich am vergangenen Mittwoch impfen ließen, kommen in Frage; sechs von ihnen haben wohl statt Biontech nur Kochsalzlösung bekommen.

Kontaktbeschränkungen für Pflegeheime sollen gelockert werden

13.47 Uhr: Die Bundesregierung will die Kontaktbeschränkungen für Pflegeheimbewohner deutlich lockern, "um eine soziale Isolation der Bewohner durch Corona zu vermeiden". In einer Neufassung des Eckpunktepapiers für den Impfgipfel am Montag, die unserer Redaktion vorliegt, heißt es: "Zwei Wochen nach der einrichtungsbezogenen Zweitimpfung können die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne Ausbruchsgeschehen wieder erweitert werden und wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote wieder durchgeführt werden." Eine Differenzierung zwischen geimpften und ungeimpften Bewohnerinnen und Bewohnern solle es danach bei den Maßnahmen nicht geben. Die Einrichtungen seien jedoch gehalten, ungeimpften, zum Beispiel neuen Bewohnern, zügig zu einem Impfangebot zu verhelfen.

Feuer auf Corona-Station in Badgad - Viele Tote

13.10 Uhr: Bei einem verheerenden Brand auf einer Intensivstation für Corona-Patienten in der irakischen Hauptstadt Bagdad sind dutzende Menschen ums Leben gekommen..

Das teilte das Innenministerium der staatlichen Agentur INA zufolge mit. Bei dem Vorfall in der Nacht zum Sonntag spielten sich chaotische Szenen ab. Zunächst war von 20 und dann rund 60 Todesopfern die Rede, ehe die Zahl am Sonntag weiter nach oben korrigiert wurde.

Wie genau es zum Brand im Al-Khatib-Krankenhaus kam, war zunächst unklar. Als mögliche Gründe wurden ein Kurzschluss oder ein Problem mit den dort gelagerten Sauerstoffflaschen genannt. Nach Medienberichten war eine der Flaschen explodiert, woraufhin sich Feuer in der Station ausbreitete. In einem Video des Vorfalls ist auf einem Flur die Explosion zu sehen, bald darauf breitet sich dichter, weißer Rauch aus.

Die Flammen hätten auf mehrere Räume übergegriffen und auf einem ganzen Stockwerk gewütet, sagte ein Augenzeuge der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere junge Männer hätten versucht, Patienten in Sicherheit zu bringen. Aus Fenstern stieg Rauch auf. Feuerwehrleute löschten den Brand schließlich. Ganze Räume und Flure lagen danach in verkohltem Schutt, wie auf Bildern zu sehen war.

Ärzte fordern schnellere Aufhebung der Impfreihenfolge

12.33 Uhr: Deutschlands niedergelassene Ärzte fordern eine schnellere Abkehr von der bisherigen Impfreihenfolge als sie die Bundesregierung bislang plant. "Spätestens in zwei, drei Wochen sollte die Priorisierung aufgehoben werden" sagte Verbandschef Dirk Heinrich der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Er erwarten dafür "ein klares Signal2 des Impfgipfels von Bund und Ländern am Montag.

"Wenn die Gruppe zwei, also die 70- bis 80-Jährigen und schwer Vorerkrankten, weitgehend durchgeimpft ist, braucht es die Freigabe", sagte Heinrich. "So weit sind wir Mitte Mai." Die von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagene Freigabe im Laufe des Juni käme "viel zu spät", sagte Heinrich. Ab Mai gehe es um 1,5 Millionen Impfdosen pro Woche für die niedergelassenen Ärzte, ab Juni seien es bis zu 3,5 Millionen Dosen.

Die Corona-Impfpriorisierung soll schneller aufgehoben werden - das fordern zumindest die niedergelassenen Ärzte in Deutschland.

Italien schränkt Reisen aus Indien ein

12.09 Uhr: Italien schränkt wegen der Corona-Lage in Indien und der indischen Virus-Variante B.1.617 die Einreise aus dem Land stark ein. Wer sich in den zurückliegenden 14 Tagen in Indien aufgehalten hatte, kann nicht mehr einreisen, wie Gesundheitsminister Roberto Speranza am Sonntag auf Facebook mitteilte. Er habe dazu eine Anordnung unterzeichnet. Eine Ausnahme gilt für Menschen, die in Italien gemeldet sind. Sie müssten vor Abflug und nach Ankunft einen Corona-Test machen und sich in Quarantäne begeben.

Wer in den zurückliegenden Tagen in Indien war und sich bereits in Italien aufhalte, soll Speranza zufolge einen Corona-Test machen und sich den Behörden melden.

Eine Milliarde Impfungen weltweit

11.12 Uhr: Rund fünf Monate nach dem Beginn der ersten Corona-Impfprogramme hat die Zahl der verabreichten Impfdosen die Marke von einer Milliarde überschritten. Laut einer auf offiziellen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden bis Samstagabend weltweit gut 1,002 Milliarden Dosen mit Corona-Impfstoff verabreicht. Mehr als die Hälfte davon entfallen auf die drei Länder USA, China und Indien.

Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Israel in Führung, hier sind bereits knapp 60 Prozent der Menschen geimpft.

Es folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 51 Prozent der Bevölkerung,

Großbritannien mit 49 Prozent und die

USA mit 42 Prozent.

In der EU wurden bislang 128 Millionen Impfdosen verabreicht, die EU-weite Impfquote liegt bei 21 Prozent. Spitzenreiter in der EU ist Malta, wo 47 Prozent der Einwohner bereits geimpft sind, gefolgt von Ungarn mit 37 Prozent. In Deutschland liegt die Impfquote laut Robert-Koch-Institut derzeit bei 22,8 Prozent.

Rekord an Neuinfektionen in Indien

10.01 Uhr: Die Lage in Indien ist unverändert dramatisch. Binnen 24 Stunden wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums vom Sonntag 349.691 neue Fälle verzeichnet. Dies ist zugleich ein weltweiter Tageshöchstwert. 2767 Menschen starben an oder mit Covid-19. Dies ist die bisher höchste Todeszahl in Indien. Den vierten Tag in Folge wurden in Indien mehr als 300 .000 Neuinfektionen und über 2000 Tote registriert.

Nun hat Pakistan seinem Erzrivalen die Lieferung medizinischer Güter angeboten. Als eine "Geste der Solidarität" mit der indischen Bevölkerung wolle man Beatmungsgeräte, digitale Röntgengeräte, Schutzkleidung und andere Ausrüstung bereitstellen, teilte das pakistanische Außenministerium in einer Aussendung am späten Samstagabend (Ortszeit) mit.

Die Behörden Pakistans und Indiens könnten Modalitäten für die schnelle Lieferung der Hilfsgüter ausarbeiten, hieß es weiter. Man könne zudem nach Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit suchen, um die mit der Pandemie verbundenen Herausforderungen zu bewältigen.

Indien mit seinen 1,3 Milliarden Einwohnern kämpft aktuell mit einer großen zweiten Corona-Welle.

Diese Woche wurden binnen nur vier Tagen mehr als eine Million Corona-Neuinfektionen registriert.

Aber auch das Gesundheitssystem Pakistans ist wegen der zunehmenden Anzahl von Corona-Erkrankungen immer stärker überlastet.

Am Samstag wurden 4682 Patienten auf Intensivstationen behandelt - eine Rekordzahl. Lesen Sie dazu: So schätzte Drosten die Gefahr ein, die von der indischen Corona-Doppelmutation ausgeht, ein.

Corona-Schnelltests oft falsch-positiv

09.24 Uhr: Corona-Schnelltests geben nach einer ersten Bilanz des Hamburger Senats häufig falschen Alarm. In den drei Wochen vom 22. März bis zum 11. April seien den Gesundheitsämtern 2035 positive Schnelltestergebnisse gemeldet worden, berichtete der Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion. Die folgenden PCR-Tests hätten aber nur 68,5 Prozent der Fälle bestätigt. "Somit lag die Rate der falsch positiven Schnelltestergebnisse bei 31,5 Prozent", heißt es in der Senatsantwort.

Inzwischen werden in Hamburg wöchentlich mehrere hunderttausend Schnelltests gemacht. Wie viele es genau sind, kann der Senat nicht sagen: „Ein vollständiges Monitoring aller in der Stadt durchgeführten Schnelltests über die Testzentren hinaus ist aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen auch privatwirtschaftlichen und anderen Bereichen, die diese Tests durchführen, nicht umsetzbar.“ Es sei aber sichergestellt, dass positive Testergebnisse den Gesundheitsämtern aus allen Bereichen zur Verfügung gestellt werden. Schnelltests werden in der Regel unter Anleitung von geschultem Personal gemacht.

Langzeitarbeitslose: Corona-Pandemie verschärft Situation von Hartz-IV-Empfängern

3.15 Uhr: Nahezu 762.000 Langzeitarbeitslose in Deutschland sind seit vier Jahren oder länger ohne einen neuen Job. Das war fast jeder zweite Arbeitslose in Hartz IV, wie diese Redaktion erfuhr. Grundlage ist eine aktuelle Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken. Die Regierung verweist auf entsprechende Zahlen der Bundesagentur für Arbeit (BA). Demnach waren im Juni 2020 rund 1,69 Millionen Menschen als erwerbsfähige Hartz-IV-Empfänger gemeldet. Von ihnen seien "45 Prozent seit mindestens vier Jahren im Regelleistungsbezug", schreibt das zuständige Bundesarbeitsministerium in seiner Antwort.

In Westdeutschland waren demnach zuletzt knapp 545.000 Menschen beziehungsweise 43 Prozent der arbeitslosen Hartz-IV-Empfänger seit mindestens vier Jahren auf Jobsuche, in Ostdeutschland 217.000. Dies ergibt einen Anteil von 51 Prozent. Somit ist im Osten mehr als jeder zweite Betroffene seit mindestens vier Jahren arbeitslos.Die Corona-Pandemie habe die Situation weiter verschlechtert, sagte die Sozialexpertin der Linken, Sabine Zimmermann, dieser Redaktion.

Bildungsgewerkschaften fordern vorgezogene Impfungen für alle Lehrer

2.30 Uhr: Die Bildungsgewerkschaft GEW fordert eine vorgezogene Impfung für sämtliche Lehrer: Wenn Schulen jetzt bis zu einem Inzidenzwert von 165 geöffnet bleiben müssten, sei es notwendig, alle Lehrkräfte in die Impf-Priorisierungsgruppe 2 vorzuziehen, sagte Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), dieser Redaktion. Bisher sind die Lehrkräfte an Grund- und Förder- bzw. Sonderschulen in der Impf-Priorisierungsgruppe 2 eingeordnet, alle anderen Lehrkräfte an allgemein- und berufsbildenden Schulen in der Gruppe 3. „Wer öffnet, muss impfen“, forderte Tepe. Nur so könne der Gesundheitsschutz der Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern gesichert werden.

Der Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft VBE, Udo Beckmann, äußerte sich ebenfalls besorgt über den mangelnden Impfschutz der Lehrer an weiterführenden Schulen. Während aufgrund der Bundesnotbremse vielerorts Schulen schließen müssten, blieben sie für Abschlussklassen offen: "Die Sekundarschullehrkräfte begeben sich also in Hochinzidenzgebieten weiter in die Schulen, ohne angemessen geimpft zu werden. Da müssen die Länder schnellstmöglich nacharbeiten." Alle Lehrkräfte müssten gleichermaßen Impfangebote erhalten, so Beckmann.

Entwicklungsminister Müller: „Alle zwei Minuten stirbt ein Kind in Afrika an Malaria“

1.12 Uhr: Zum "Welt-Malaria-Tag“ an diesem Sonntag hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) vor Versäumnissen im Kampf gegen die Tropenkrankheit gewarnt. "Die Weltgesundheitsorganisation befürchtet 100.000 zusätzliche Malaria Tote im Jahr 2020", sagte Müller dieser Redaktion. "Personal wurde abgezogen, um Corona-Infizierte zu behandeln und Moskitonetze, Medikamente konnten nicht mehr ausgeliefert werden, weil Versorgungsketten zusammengebrochen sind – oft mit tödlichen Folgen." Müller hob hervor: "Alle zwei Minuten stirbt ein Kind in Afrika an Malaria."

Corona-News vom Samstag, 24. April: Weltweit eine Milliarde Corona-Impfdosen verabreicht

22.21 Uhr: Rund fünf Monate nach dem Beginn der ersten Corona-Impfprogramme hat die Zahl der verabreichten Impfdosen die Marke von einer Milliarde überschritten. Laut einer auf offiziellen Daten basierenden Zählung der Nachrichtenagentur AFP wurden bis Samstagabend weltweit gut 1,002 Milliarden Spritzen mit Corona-Impfstoff injiziert. Mehr als die Hälfte davon entfallen auf die drei Länder USA, China und Indien.

Gemessen an der Bevölkerungszahl liegt Israel in Führung, hier ist bereits fast jeder Sechste geimpft. Es folgen die Vereinigten Arabischen Emirate mit 51 Prozent der Bevölkerung, Großbritannien mit 49 Prozoent und die USA mit 42 Prozent.

Indische Mutation erstmals in der Schweiz festgestellt

19.22 Uhr: In der Schweiz ist erstmals ein Infektionsfall mit der indischen Coronavirus-Variante B.1.617 nachgewiesen worden. Wie das schweizerische Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Samstag im Online-Dienst Twitter mitteilte, handelte es sich bei dem Betroffenen um einen Passagier, der über einen Transitflughafen in die Schweiz eingereist war. Die Beratungen darüber, ob Indien auf die Risikoliste des Landes gesetzt wird, laufen demnach.

BAG-Sprecher Daniel Dauwalder sagte der Nachrichtenagentur AFP, der infizierte Passagier sei in einem europäischen Land umgestiegen, bevor er in der Schweiz gelandet sei. Bereits am Donnerstag hatten die belgischen Behörden den Nachweis der Corona-Variante bei einer 20-köpfigen indischen Studentengruppe gemeldet, die über einen Zwischenstopp in Paris nach Belgien gekommen war.

Panne: Dutzende Patienten mit Kochsalzlösung "geimpft"

18.29 Uhr: Durch ein Versehen sind in Frankreich Dutzende Patienten mit Kochsalzlösung statt dem Corona-Vakzin von Biontech/Pfizer "geimpft" worden. Insgesamt 140 Patienten hätten die wirkungslose Injektion erhalten, erklärte das Krankenhaus von Reims im Nordosten des Landes am Samstag.

Zwar habe dies für die Betroffenen keine gesundheitlichen Folgen, doch müssten sie nun erneut zur Impfung antreten. Kochsalzlösung wird unter anderem als Verdünnungsmittel bei Injektionen eingesetzt.

Das Krankenhaus nahm nach eigenen Angaben eine Untersuchung zu den Ursachen für den Irrtum vor. Eine Mitarbeiterin sei damit beauftragt worden, die Sicherheitsverfahren bei den Corona-Impfungen zu verstärken.

Pieks durchs Autofenster - Niedersachsen macht Tempo beim Impfen

18.23 Uhr: Mit einem "Impfwochenende" will Niedersachsen mehr Tempo in seine Impfkampagne bringen. Am Samstag und Sonntag waren in den 50 Impfzentren des Landes zusammen 70.000 Impfungen geplant - etwa doppelt so viel wie an den vergangenen Wochenenden. Dabei helfen sollen auch ungewöhnliche Orte für den Pieks.

Dazu zählten auch ungewöhnliche Aktionen: In Hildesheim konnten Autofahrer mit Termin an einem Krankenhaus vorfahren. Durchs Autofenster gab es den Pieks in den Oberarm für Fahrer oder Beifahrer. Wagen um Wagen rollte am Samstag an den drei aufgebauten Impfzelten vor. Nach Angaben des Landkreises Hildesheim sollten dort am Wochenende 1080 Impfdosen Astrazeneca verimpft werden.

Allerdings konnte man sich nicht spontan impfen lassen. Mehr Impfstoff als ohnehin geplant stand auch nicht zur Verfügung. Am Freitag standen landesweit noch 380.000 Menschen auf Wartelisten.

Mann geht trotz Corona zur Arbeit - 22 Menschen infiziert

17.55 Uhr: Auf Mallorca ist ein Inselbewohner wegen des Vorwurfs der Körperverletzung festgenommen worden, nachdem er trotz Corona-Symptomen zur Arbeit sowie ins Sportstudio gegangen war und mindestens 22 Menschen infiziert haben soll.

Wie die spanische Polizei am Samstag mitteilte, gingen die Ermittlungen auf einen Corona-Ausbruch in der Stadt Manacor Ende Januar zurück. Demnach hatte der Mann typische Corona-Symptome, machte einen PCR-Test und ging aber noch vor dem Vorliegen des Ergebnisses zurück zur Arbeit und in sein Sportstudio.

Jauch verpasst wegen Corona erneut Liveshow

17.24 Uhr: TV-Moderator Günther Jauch kann wegen seiner anhaltenden Corona-Infektion erneut nicht an seiner RTL-Liveshow teilnehmen. Bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" ist Jauch wegen der Infektion bereits zweimal ausgefallen. Wer ihn vertritt, soll auch am Samstagabend erst in der Show bekanntgegeben werden, teilte RTL mit.

Lindner: Corona-"Impf-Booster" für den Herbst frühzeitig besorgen

16.13 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat an Bund und Länder appelliert, sich jetzt schon um die im Herbst anstehenden Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus zu kümmern. "Wir müssen vor die Welle kommen", mahnte er am Samstag bei einem digitalen Parteitag der NRW-FDP in Köln. Dazu gehöre, sich rechtzeitig um "Impf-Booster" zu kümmern und nicht in die nächste Knappheit hineinzulaufen.

#allesdichtmachen: Weitere Promis distanzieren sich von ihren Videos

15.47 Uhr: Immer mehr Beteiligte distanzieren sich von ihrer Teilnahme an der umstrittenen Netz-Aktion #allesdichtmachen. Die Videos von etwa zehn Schauspielern waren am Samstag auf der Website der Kampagne nicht mehr verfügbar. Zu ihnen zählten Heike Makatsch, Meret Becker, Ken Duken und Kostja Ullmann.

Prominente wie Nadja Uhl, Ulrich Tukur und Jan Josef Liefers hatten am Donnerstagabend mehr als 50 ironisch zugespitzte Videos online veröffentlicht, in denen sie sich über Politik und Medien lustig machten.

Schauspielerin Ulrike Folkerts erklärte auf Instagram, ihre Teilnahme an der Aktion sei "ein Fehler" gewesen. Die als Diskussionsbeitrag gedachten Videos seien "vielleicht falsch zu verstehen" gewesen.

Die Schauspielerin Ulrike Folkerts hat - wie einige weitere Beteiligte - ihr Video inzwischen zurückgezogen. Sie spricht von einem Fehler. Foto: dpa

Bundesregierung hält Ausnahmen für Geimpfte und Genesene für nötig

15.13 Uhr: Für vollständig Geimpfte und von Covid-19 Genesene soll es nach Einschätzung der Bundesregierung gewisse Ausnahmen von den geltenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen geben. Das geht aus einem am Samstag innerhalb der Regierung abgestimmten Eckpunktepapier hervor, das dieser Redaktion vorliegt.

So soll etwa überall dort, wo ein negativer Antigentest ausreicht, auch Zugang für vollständig Geimpfte und Genesene möglich sein. Genesene müssen dazu einen ausreichend lange zurückliegenden positiven PCR-Test vorlegen.

Das Eckpunktepapier entstand in Vorbereitung für den am kommenden Montag geplanten Impfgipfel von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder. Entsprechend hatten sich jüngst auch schon Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht geäußert.

Belgien bittet Deutschland um Aufnahme von Corona-Patienten

14.25 Uhr: Weil sich die Corona-Lage in Belgien immer weiter zuspitzt, hat das Land Deutschland gebeten, Corona-Patienten aufzunehmen. Einige Krankenhausstandorte hätten bereits jetzt keine freien Intensivbetten mehr zur Verfügung, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Wie Deutschland auf die Bitte reagiert blieb am Samstag zunächst unklar.

Belgien wurde von der Corona-Pandemie besonders schwer getroffen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz vor Ort bei etwa 215. Insgesamt sind in dem Land bisher fast 24.000 Menschen in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorben. Das entspricht rund 209 Toten pro 100.000 Einwohnern. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert aktuell bei knapp unter 100.

Stellvertretender Ministerpräsident von NRW nennt Ausgangssperren "gefährlichen Unsinn"

13.42 Uhr: Joachim Stamp (FDP), der stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, hat auf dem digitalen Landesparteitag der FDP scharfe Kritik an der Corona-Notbremse des Bundes geübt. Die darin vorgesehenen Ausgangsbeschränkungen bezeichnete er als "gefährlichen Unsinn".

Gleichzeitig dankte Stamp der FDP-Fraktion im Bundestag, die mit einer Verfassungsklage gegen das neue Gesetz vorgehen will. Es sei wichtig, eine "klare Kante" gegen die "Verschiebung der Grundkoordinaten" einer freiheitlichen Gesellschaft zu zeigen.

Teil des olympischen Fackellaufs wegen Corona abgesagt

13.15 Uhr: Beim olympischen Fackellauf nach Tokio muss eine Etappe komplett entfallen. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, wird das für den 2. Mai geplante Teilstück auf der Insel Miyakojima ausgelassen. Bereits zuvor war der Fackellauf teilweise von öffentlichen Straßen verbannt worden oder hatte ohne Zuschauer stattgefunden.

Die Olympischen Spiele sollen am 27. Juli in Tokio eröffnet werden. Wegen der Corona-Pandemie waren sie im vergangenen Jahr abgesagt worden. Derzeit verschärft sich die Corona-Lage in Japan jedoch erneut: In vier Präfekturen, darunter auch Tokio, wurde am Freitag der Notstand ausgerufen. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 25,1 und ist damit im Vergleich zu anderen Ländern niedrig.

Münchens Oberbürgermeister Reiter gegen Impf-Ausnahmen für EM-Fans

12.51 Uhr: Im Sommer sollen in München einige Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Männer stattfinden – mit Zuschauern im Stadion. Dass diese Fans bei der Corona-Impfung bevorzugt behandelt werden könnten, lehnt Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter ab. "Es wäre wahrscheinlich ein schwieriges politisches Signal, wenn man jetzt ausgerechnet die ersten Ausnahmen für Geimpfte bei Zuschauern von Fußballspielen macht", zitiert die Deutsche Presse-Agentur den SPD-Politiker.

Am Freitag hatte die UEFA bestätigt, dass die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft und ein Viertelfinale der EM in München stattfinden werden. Der Freistaat Bayern hatte zuvor sein Einverständnis gegeben. Bei den Spielen sollen mindestens 14.500 Zuschauer in der Münchner Allianz Arena anwesend sein.

In der Münchner Allianz-Arena sollen bei der EM im Sommer vier Spiele ausgetragen werden. Foto: Marc Müller / dpa

Jobverlust wegen Corona – mehr als eine Millionen Menschen betroffen

12.06 Uhr: Über eine Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr im Zuge der Corona-Krise ihren Job verloren. Das geht laut Deutscher Presse-Agentur aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor. Mehr als die Hälfte der Betroffenen waren demnach Minijobber.

Besonders stark getroffen hat die Pandemie das Gastgewerbe: Insgesamt rund 398.000 Jobs gingen dort verloren. Ebenfalls hohe Zahlen verzeichnete mit rund 128.000 Jobs das verarbeitende Gewerbe, also etwa die Metall- und Elektroindustrie. Laut Bundesregierung muss dabei aber beachtet werden, dass diese Branche bereits vor der Corona-Pandemie von einem strukturellen Wandel gekennzeichnet war. Es ist also unklar, ob der Jobverlust ursächlich auf die Pandemie zurückgeführt werden kann.

Merkel sieht keine Alternative zu Ausgangsbeschränkungen

11.42 Uhr: Angesichts der Corona-Lage in Deutschland sieht Bundeskanzlerin Angela Merkel keine Alternative zu den in der Bundes-Notbremse vorgesehenen Ausgangssperren. "Kein Land, das es geschafft hat, die dritte Welle der Pandemie zu brechen und dann Lockerungen vorzunehmen, hat das ohne vorher harte Maßnahmen wie nächtliche Ausgangsbeschränkungen geschafft", sagte die Kanzlerin in ihrer wöchentlichen Videobotschaft.

Laut Merkel sei es nur mit den in dieser Woche beschlossenen bundesweiten Einschränkungen möglich, die Corona-Infektionszahlen wieder zu senken. Zudem verwies die Kanzlerin auf die angespannte Lage auf den Intensivstationen: "Was wir von Ärzten und dem Pflegepersonal hören, das sind wahre Hilferufe."

Bundesregierung verschärft Regeln für Einreise aus Indien

11.14 Uhr: Aus Sorge vor der neu entdeckten Virus-Mutation verschärft die Bundesregierung die Reisebeschränkungen für Einreisende aus Indien: "Um unsere Impfkampagne nicht zu gefährden, muss der Reiseverkehr mit Indien deutlich eingeschränkt werden", sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) unserer Redaktion. "Daher wird die Bundesregierung Indien kurzfristig zum Virusvariantengebiet erklären."

Wegen der Corona-Mutation soll laut Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) der Reiseverkehr mit Indien eingeschränkt werden.

Ab Sonntagnacht dürften dann nur noch Deutsche aus Indien einreisen. Diese müssten entsprechend der Regelungen für Virusvariantengebiete zudem vor Abflug getestet werden und sich unverzüglich nach der Einreise in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Die Regelung gilt ab Montagfrüh, 0 Uhr. Wegen dramatisch steigender Corona-Infektionszahlen hatte die Bundesregierung Indien bereits als Hochinzidenzgebiet eingestuft.

Justizministerin Lambrecht fordert mehr Freiheiten für Geimpfte

10.34 Uhr: Für Menschen mit vollem Corona-Impfschutz sollten bestimmte Einschränkungen nach Ansicht von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bald aufgehoben werden. "Wenn feststeht, dass eine Impfung nicht nur vor einer Erkrankung schützt, sondern auch die weitere Übertragung des Virus verhindern kann, muss das bei den Maßnahmen berücksichtigt werden", sagte die SPD-Politikerin dem "Handelsblatt". "Das ist kein Privileg für Geimpfte, sondern ein Gebot der Verfassung."

Die Frage, welche Beschränkungen für Geimpfte wegfallen könnten, steht im Mittelpunkt des geplanten Bund-Länder-Treffens am Montag. Lambrecht verwies auf die Neuregelung des Infektionsschutzgesetzes. Danach sei die Bundesregierung ausdrücklich dazu ermächtigt worden, "besondere Regelungen, Ausnahmen und Erleichterungen für Personen festzulegen, bei denen von einer Immunisierung gegen das Coronavirus auszugehen ist". Es sei deshalb besonders wichtig, dass diese Fragen nun auch im Rahmen der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag erörtert werden.

Neuseeland schränkt Corona-Reisekorridor mit Australien teilweise ein

9.43 Uhr: Nach der Entdeckung eines Corona-Infektionsfalls in Australien hat Neuseeland den erst vergangenen Sonntag eröffneten Reisekorridor mit dem Nachbarland in Teilen wieder geschlossen. Der Reiseverkehr zwischen Neuseeland und dem Bundesstaat Westaustralien werde gemäß der Vereinbarungen zum "trans-tasmanischen" Korridor "ausgesetzt", teilte die neuseeländische Regierung mit. Reisen aus anderen australischen Bundesstaaten und Territorien nach Neuseeland sind demnach noch möglich.

Zuvor hatten die Behörden des Bundesstaats Westaustralien einen dreitägigen Lockdown für die Regionen Perth und Peel angekündigt. Hintergrund war die Entdeckung einer Corona-Infektion bei einem Reisenden.

Karliczek fordert von Ländern Aufstockung des Nachhilfeprogramms

9.38 Uhr: Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat die Länder aufgefordert, sich an dem angekündigten Nachhilfeprogramm für Schüler in der Corona-Krise finanziell kräftig zu beteiligen. „Ich sehe die Länder in der Verantwortung, die vom Bund angebotene eine Milliarde Euro für das Nachhilfeprogramm substanziell aufzustocken“, sagte die CDU-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Bildung ist Ländersache. Dieses Aktionsprogramm sollte eine nationale Kraftanstrengung sein.“

Anja Karliczek (CDU), Bundesministerin für Bildung und Forschung. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Bundesregierung will insgesamt bis zu zwei Milliarden Euro für ein Aktionsprogramm zur Verfügung stellen, mit dem die Folgen von Schul- und Kitaschließungen in der Corona-Krise abgemildert werden sollen. Die eine Säule soll dabei das mit einer Milliarde durch den Bund geförderte Nachhilfeprogramm sein.

Über 2600 Corona-Todesfälle in Indien - neuer Höchststand

9.23 Uhr: In verschärft sich die Corona-Lage zunehmend: Am Samstag wurde mit 2624 Todesfällen binnen 24 Stunden nach Behördenangaben ein neuer Höchststand erreicht. Die Zentralregierung in Indien war derweil bemüht, die völlig überlasteten Krankenhäuser mit zusätzlichem Sauerstoff zur künstlichen Beatmung von Covid-19-Patienten zu versorgen. Am Samstag wurden mehr als 340.000 Neuinfektionen gemeldet.

Vor den Krankenhäusern in den Großstädten bilden sich jeden Tag lange Schlangen von Erkrankten und deren Angehörigen. Täglich sehen sich die Kliniken mit hunderttausenden neuen Corona-Fällen konfrontiert. Allein in den vergangenen drei Tagen wurden knapp eine Million Neuinfektionen gemeldet.

Experten rechnen damit, dass der Höhepunkt der aktuellen Corona-Welle frühestens in drei Wochen erreicht wird. Zudem gehen sie von einer hohen Dunkelziffer bei den Todesfällen und Infektionen aus.

Start der Freibäder muss wegen Corona vielerorts verschoben werden

8.57 Uhr: Mit dem Beginn des Wonnemonats Mai locken normalerweise vielerorts wieder die Freibäder. Doch im zweiten Jahr in Folge dürfte es wegen Corona noch dauern mit dem Start in die Saison. "Normalerweise werden die Bäder am 1. Mai eröffnet. Ob der Termin in diesem Jahr möglich ist, ist aufgrund des derzeitigen Pandemiegeschehens eher fraglich", teilte der Deutsche Städte- und Gemeindebund (DStGB) auf dpa-Anfrage mit.

Im vergangenen Jahr, das ebenfalls schon im Zeichen von Corona stand, hätten Freibäder erst Ende Juni öffnen können. In diesem Jahr planten viele Städte und Gemeinden die Öffnung für Mitte bis Ende Mai.

Die Vorbereitungen laufen, aber wann Freibäder in Deutschland öffnen können, ist bislang ungewiss. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Auch die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen, in der etwa Betreiber öffentlicher Bäder zusammengeschlossen sind, glaubt nicht an einen bundesweit einheitlichen Freibad-Start zum 1. Mai. "Aufgrund fehlender Planungssicherheit nimmt der Optimismus in der Branche zunehmend ab", teilte Geschäftsführer Christian Mankel mit. Sportliche Aktivität im Freien werde jedoch nicht den gesamten Sommer verboten werden können. Badegäste hätten im Jahr 2020 großes Verantwortungsbewusstsein an den Tag gelegt, hat Mankel beobachtet.

Auf jeden Fall werden sich Besucherinnen und Besucher der Freibäder auch in der diesjährigen Saison auf Einschränkungen einstellen müssen. Die allermeisten Bäder richteten sich auf vergleichbare Szenarien wie im vergangenen Jahr ein, teilte Mankel von der Gesellschaft für das Badewesen mit. „Online-Ticketing mit festen Zeitfenstern und Besucherlimitierungen werden bleiben. Anstelle von Zettelwirtschaft am Einlass werden noch mehr digitale Instrumente zum Einsatz kommen.“

Altmaier will Überbrückungshilfen bis Jahresende verlängern

2.21 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angekündigt, die Konjunkturprognose für das laufende Jahr nach oben zu korrigieren. „Trotz der andauernden Lockdown-Situation entwickelt sich die Wirtschaft stärker, als von vielen erwartet“, sagte Altmaier unserer Redaktion. Nachdem die Bundesregierung im Januar ein Wachstum von drei Prozent prognostiziert habe, sehe es nach den aktuellen Zahlen „sogar noch etwas besser“ aus. Am kommenden Donnerstag wird die Bundesregierung ihre Frühjahrsprojektion vorstellen.

Altmaier sprach von einer „gespaltenen Konjunktur“. Die Notbremse habe „starke Auswirkungen im Bereich des Einzelhandels, der Gastronomie und der Hotellerie“. Die Industrie hingegen entwickele sich weiterhin gut. Durch die Kurzarbeiterregelung sei Massenarbeitslosigkeit vermieden worden, und die Weltkonjunktur springe wieder an. Das Vorkrisen-Niveau werde „spätestens 2022“ wieder erreicht, sagte Altmaier.

Zugleich sicherte er der Wirtschaft weitere Unterstützung zu. „Ich kämpfe dafür, dass unser erfolgreiches und wirksames Hilfsprogramm, die sogenannte Überbrückungshilfe III, über den Juni hinaus bis zum Ende des Jahres verlängert wird“, sagte er. Er sei sicher, dass sich dem auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) „nicht verschließen“ werde.

US-Behörden: Johnson & Johnson-Impfungen werden wieder aufgenommen

1.34 Uhr: Der Corona-Impfstoff vom US-Hersteller Johnson & Johnson kann in den USA ab sofort uneingeschränkt wieder eingesetzt werden. Die vor rund zehn Tagen beschlossene vorübergehende Aussetzung sei aufgehoben, teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA am Freitag mit. Zuvor hatte ein Beratergremium der CDC eine entsprechende Empfehlung abgegeben.

Vor rund zehn Tagen hatten CDC und FDA eine vorübergehende Aussetzung der Corona-Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson beschlossen, nachdem in den USA in diesem Zusammenhang zunächst sechs Fälle von Sinusvenenthrombosen erfasst worden waren. Die Aussetzung sei aus einem „Übermaß an Vorsicht“ empfohlen worden, hieß es. Bislang wurden den Angaben nach mehr als 7,2 Millionen Dosen des Impfstoffes, der Ende Februar in den USA zugelassen worden war und von dem es nur eine Dosis braucht, in den USA gespritzt.

Freitag, 23. April: Intensivstationen in Belgien am Limit

22.48 Uhr: Angesichts der verheerenden dritten Corona-Welle in Belgien hat das Gesundheitsministerium des Landes am Freitag vor einer Überlastung der Intensivstationen gewarnt. Etwa 900 der 2000 Intensivbetten in Belgien sind demnach mit Covid-19-Patienten belegt.

Eine Patientin, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat, sitzt im Nachthemd auf einem Rollstuhl auf der Intensivstation des Krankenhauses CHU Lüttich in Belgien. Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Der Behördenvertreter Marcel Van der Auwera sagte, die Mitarbeiter auf den Intensivstationen seien „erschöpft“. Seinen Angaben zufolge erklärte sich Deutschland zur Aufnahme belgischer Covid-Patienten bereit. Die Mitarbeiter auf den Intensivstationen gäben seit einem Monat „130 Prozent“, sagte Van der Auwera. Die angespannte Situation werde voraussichtlich noch „zwei oder drei Wochen“ andauern.

Demo gegen Corona-Politik in Chemnitz verboten

22.30 Uhr: Das Verwaltungsgericht Chemnitz hat eine für morgen angekündigte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen untersagt. Die Begründung: Auch bei Versammlungen unter freiem Himmel bestehe ein relevantes Infektionspotenzial.Die Gruppe "Chemnitz steht auf" hatte eine Kundgebung mit bis zu 5000 Teilnehmern am Karl-Marx-Monument angemeldet.

Altmaier will im Sommer über Ausnahmen für Geimpfte sprechen

22.21 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat Erwartungen gedämpft, Geimpfte könnten schnell mehr Freiheiten bekommen. „Aktuell haben über 20 Prozent eine Erstimpfung erhalten“, sagte Altmaier unserer Redaktion.

„Ich gehe davon aus, dass wir im Juni oder Juli über Ausnahmen sprechen können. Also ob Menschen, die zweimal geimpft sind, der Aufenthalt in Quarantäne erspart werden kann - etwa nach Kontakten mit Infizierten oder nach Auslandsreisen.“ Er könne sich auch gut vorstellen, dass „Menschen ein Restaurant besuchen können, ohne vorher einen Schnelltest zu machen“. Dabei sei die Politik allerdings stark auf die Expertise der Wissenschaft angewiesen.

Altmaier betonte: „Es geht um die Frage, ab welchem Zeitpunkt man sich selbst nicht mehr anstecken und die Krankheit auch nicht mehr übertragen kann.“ Das sei mit einer Impfdosis noch nicht gewährleistet. „Ich glaube, dass Geimpfte mehr Freiheiten zurückerhalten werden - spätestens dann, wenn allen Impfwilligen ein Impfangebot gemacht werden konnte.“

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Erwartungen gedämpft, Geimpfte könnten schnell mehr Freiheiten bekommen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Impfexperten empfehlen AstraZeneca ab 30 Jahren

21.44 Uhr: Kanadische Impfexperten raten dazu, die Altersgrenze für den Einsatz von AstraZeneca deutlich herunterzusetzen - von bislang 55 Jahren auf 30 Jahre. Die Vorteile einer möglichst schnellen Impfung von möglichst vielen Menschen überwögen bei Weitem jedes Risiko, sagt die Vize-Vorsitzende des nationalen Beratungsgremiums, Shelley Deeks. Damit stimmt das Gremium weitgehend mit der Ansicht der Europäischen Arzneimittelagentur EMA überein, die den Einsatz in bei allen Erwachsenen befürwortet.

Reisebeschränkungen rund um orthodoxes Osterfest in Griechenland

21.13 Uhr: In den Tagen rund um das orthodoxe Osterfest am 2. Mai gelten für die Einwohner Griechenlands strenge Reisebeschränkungen. Bis zum 10. Mai dürfen Einwohner ihre Verwaltungszone nur mit triftigem Grund verlassen, etwa, um zur Arbeit zu gelangen oder aufgrund eines medizinischen Notfalls.

Nach Angaben der Autobahnpolizei wurden bereits jetzt Kontrollstellen errichtet, um die Beschränkungen zu kontrollieren. Wer keinen Nachweis für einen gültigen Reisegrund erbringen kann, dem werde die Weiterfahrt untersagt.

Deutscher Kulturrat sieht Kampagne #allesdichtmachen kritisch

20.45 Uhr: Eine Kampagne statt künstlerischer Vielfalt? Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat sieht die Aktion #allesdichtmachen kritisch. Vieles daran sei nicht wirklich intelligent. Die Kritik komme zudem von Künstlern, denen es vergleichsweise gut gehe. „Ich bin nicht sehr glücklich mit dieser Aktion. Sie ist nicht hilfreich, sie bringt eine Diskussion, die letztendlich in die vollkommen falsche Richtung führt“, so Zimmermann im Interview mit „Tagesschau 24.“

Trudeau mit AstraZeneca geimpft

20.13 Uhr: Kanadas Premierminister Justin Trudeau hat sich mit dem Impfstoff von AstraZeneca impfen lassen. Gleich im Anschluss wurde auch seiner Ehefrau Sophie die erste Dosis des Vakzins verabreicht. Sophie Trudeau war im vergangenen Jahr mit Corona infiziert.

Der des kanadische Premierministers Justin Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau. Foto: GEOFF ROBINS / AFP

Rheinland-Pfalz: AfD scheitert mit Eilantrag gegen Ausgangssperre

19.56 Uhr: Der Verfassungsgerichtshof in Koblenz hat einen Eilantrag der rheinland-pfälzischen AfD-Landtagsfraktion abgelehnt, mit dem sie gegen die nächtliche Ausgangssperre vorgehen wollte. Doch die Richter entschieden, dass angesichts des verfassungsrechtlich verankerten Auftrags zum Schutz von Leib und Leben die Gründe überwiegen würden, die gegen ein vorläufiges Aufheben der Ausgangsbeschränkungen sprächen. Zudem verwies der Verfassungsgerichtshof darauf, dass das Bundesland seine Regelungen an die ab Samstag gültige "Bundesnotbremse" angepasst habe.

EU-Gipfel zu Corona am 25. Mai

19.43 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union kommen am 25. Mai zu einem Gipfeltreffen in Brüssel zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht auch die Corona-Krise, teilte ein EU-Sprecher mit. Anders als zahlreiche EU-Treffen in den vergangenen Monaten soll der Gipfel nicht online abgehalten werden.

Konkret soll es um die Corona-Impfkampagnen in den Mitgliedstaaten sowie einen einheitlichen Impfausweis gehen, der Ende Juni in Kraft treten soll. EU-Kommissionspräsident Ursula von der Leyen teilte mit, sie hoffe, das Ziel einer Impfrate von 70 Prozent bei Erwachsenen in der EU bis Ende Juli zu erreichen.

Wegen Corona: Putin führt vier zusätzliche Feiertage ein

19.28 Uhr: Russlands Präsident Wladimir Putin hat wegen der Corona-Pandemie für Anfang Mai kurzfristig vier zusätzliche Feiertage angekündigt. „Gut, so machen wir es“, sagte Putin am Freitag zu einem entsprechenden Vorschlag der obersten Amtsärztin Anna Popowa.

Popowa hatte ihr Anliegen mit der Pandemie-Bekämpfung begründet: Da sich sowohl das erste als auch das zweite Mai-Wochenende wegen regulärer Feiertage über drei Tage strecken, würden viele Russen zum Entspannen auf ihre Datschen fahren. Müssten sie zwischen dem 4. und dem 7. Mai wegen der Arbeit erst ab- und dann wieder anreisen, würde das viele Ortswechsel bedeuten – in Coronazeiten ein Risiko.

Roms Friedhöfe wegen Corona überlastet

19.13 Uhr: Roms Friedhöfe sind in der Corona-Pandemie schwer belastet. Teilweise müssen Familien offenbar wochen- oder gar monatelang auf die Beerdigungen von verstorbenen Angehörigen warten. So hat sich der Abgeordnete Andrea Romano von den Sozialdemokraten öffentlich darüber beschwert, dass er seit zwei Monaten seinen toten Sohn nicht beerdigen könne.

Das Unternehmen Ama, das in Rom für die Friedhöfe zuständig ist, habe auf seine erneute Anfrage geantwortet, es könne keinen Bestattungstermin nennen, sagte Romano der Zeitung »Corriere della Sera« am Freitag.

Seit Wochen reihen sich Medienberichten zufolge Särge, die für eine Bestattung oder Einäscherung vorgesehen sind, auf den Friedhöfen Roms – teils im Freien oder in Kühllastern. Die Bestattungsunternehmen hatten in der vergangenen Woche mit einem Protest auf die Lage aufmerksam gemacht. Ihren Angaben zufolge soll es sich um rund 2000 Särge handeln, wie die Zeitung »La Repubblica« am Freitag schrieb.

Slowakei kündigt weitere Lockerungen an

19.00 Uhr: Seit Wochenbeginn dürfen in der Slowakei die meisten Geschäfte des Einzelhandels öffnen, ab kommenden Montag sollen weitere Lockerungen folgen, unter anderem für die Gastronomie.

Restaurants sollen ab Montag zumindest wieder ihre Außenbereiche öffnen dürfen, kündigte das slowakische Gesundheitsministerium an. Auch Fitnessstudios sollen wieder Kunden empfangen dürfen. Allerdings gelten strenge Auflagen: So dürfen in den Studios maximal sechs Personen zugleich in einem Raum trainieren. Jedem Besucher muss eine Mindestfläche von 15 Quadratmetern zur Verfügung stehen.

Die Slowakei gehörte mehrere Wochen lang zu den Staaten mit den meisten Corona-Toten weltweit - gemessen an der Bevölkerungszahl.

Corona: Polizeigewerkschaft kritisiert Ausgangssperren

18.43 Uhr: Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) in Bremen hat die nächtlichen Ausgangssperren zur Pandemie-Bekämpfung kritisiert. Diese stellten die Polizei vor große Probleme, sagte am Freitag der Landesvorsitzende Jürn Schulze.

Die Maßnahmen kämen zu spät, weil zum jetzigen Zeitpunkt das Verständnis und die Akzeptanz in der Bevölkerung für die Regelungen rückläufig seien. Außerdem werde die Durchsetzung der Maßnahmen die ohnehin schon dünne Personaldecke der Polizei Bremen weiter strapazieren, warnte Schulze.

Er rechne mit „haufenweise Überstunden“ und persönlicher und gesundheitlicher Belastung für die Einsatzkräfte angesichts dauerhafter Dienste während der Nacht. Der DPolG-Chef appellierte, Kritik und Missmut über die Ausgangssperre nicht an den Einsatzkräften auszulassen, die die Pflicht hätten, die Einhaltung der Gesetze durchzusetzen.

Die Kölner Fußgängerzone bei Nacht. Foto: imago images/Future Image

Saarland beim Impfen am erfolgreichsten

17.58 Uhr: Im Saarland haben nach Angaben des Gesundheitsministeriums 25 Prozent der dortigen Bevölkerung mindestens die erste der beiden notwendigen Corona-Impfungen erhalten. Damit liege das Bundesland im bundesweiten Vergleich auf dem ersten Platz. Bei den Zweitimpfungen käme das Saarland auf Platz drei unter allen Bundesländern. Laut Ministerium werden im Saarland etwa 5300 Einwohner pro Tag geimpft.

Abendliches Joggen bleibt in Bayern verboten

17.26 Uhr: Im Unterschied zur bundesweiten Regelung soll Joggen in den Abendstunden in Bayern auch weiterhin verboten bleiben. Gesundheitsminister Klaus Holetschek betonte, Bewegung an der frischen Luft sei kein Ausnahmegrund von der Ausgangssperre.

Auch in Sachen Schule will Bayern einen strengeren Weg einschlagen: Mit Ausnahme der Abschlussklassen müssen Schüler in den Distanzunterricht zurückkehren, wenn in ihrem Landkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird.

#allesdichtmachen - Eine plumpe oder richtige Aktion?

17.18 Uhr: Die Liste der Schauspieler, die sich unter dem Hashtag #allesdichtmachen per Video zur Corona-Politik in Deutschland äußern, ist lang. Bernd K. Wunder ist der Initiator des umstrittenen Projekts. Schon früher stieß er mit Äußerungen zur Anti-Corona-Politik auf Kritik.

Der Protest von über 50 Schauspielern hat ein gespaltenes Echo ausgelöst. Auch unsere Kommentatoren sind unterschiedlicher Ansicht. Lesen Sie hier: #allesdichtmachen - Eine plumpe oder richtige Aktion?

Michael Kellner: Grüne-Bundesgeschäftsführer mit Corona infiziert

17.09 Uhr: Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, ist mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der 43-Jährige auf seinen Social Media-Kanälen mit. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

EMA stellt sich hinter AstraZeneca

16.56 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat den Einsatz des Corona-Impfstoffes AstraZeneca abermals befürwortet. Die Vorteile des Vakzins würden gegenüber eventuellen Risiken überwiegen. Die EMA sprach sich dafür aus, den Wirkstoff in allen Altersklassen einzusetzen, für den der Impfstoff zugelassen sei. In mehreren Fällen waren nach einer AstraZeneca-Impfung gefährliche Blutgerinnsel aufgetreten. Die EU-Behörde hob aber hervor, dass davon im Durchschnitt eine von 100.000 geimpften Personen betroffen sei.

Österreich beendet Lockdown am 19. Mai

15.46 Uhr: In Österreich dürfen ab 19. Mai praktisch alle mit dem Corona-Lockdown geschlossenen Branchen einen Neustart wagen. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag an. "Das Licht am Ende des Tunnels ist nahe", sagte Kurz. Man müsse aber weiter vorsichtig sein.

Ab dem 19. Mai werden Gastronomie, Tourismus und Veranstaltungen wieder erlaubt sein. Bereits zwei Tage früher wird der reguläre Schulbetrieb wieder starten. Ein Sicherheitskonzept soll die Öffnungen begleiten.

So besteht etwa eine Masken- und Registrierungspflicht für Restaurantbesuche. Bei Veranstaltungen darf maximal die Hälfte der Kapazitäten im Innenraum genutzt werden, Bewirtung ist nicht gestattet.

Der Österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz. Sein Land wird am 19. Mai fast allen Branchen die Öffnung gestatten. Foto: Joe Klamar / AFP

Islamverbände mahnen im Ramadan zur Zurückhaltung

15.43 Uhr: Islamverbände haben Muslime im Ramadan angesichts vielerorts drohender Ausgangsbeschänkungen in Deutschland zu besonderer Zurückhaltung aufgerufen. Mit Blick auf das allabendliche gemeinsame Fastenbrechen – Iftar – nach Sonnenuntergang mahnte der Zentralrat der Muslime (ZMD) am Freitag in einem Rundbrief an die Gemeinden zum Verzicht. Das geänderte Bundesinfektionsschutzgesetz lasse zwar bei Zusammenkünften zur Religionsausübung gewisse Spielräume, schrieb der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek. Die Gemeinden sollten aber von Ausnahmeregelungen möglichst keinen Gebrauch machen und auf Nacht- und Morgengebete in der Moschee verzichten.

Auch bei privaten Zusammenkünften greife die neue Corona-Notbremse des Bundes: Bei einer Wocheninzidenz von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner dürften Angehörige eines Haushalts zum Iftar nur noch eine weitere Person einschließlich Kindern einladen, betonte der ZMD. Die Ditib als größte Islam-Organsation in Deutschland hatte schon vor einer Woche klargestellt, dass in der dritten Corona-Welle in den Moscheen kein abendliches Iftar stattfinden könne. Zudem gebe es bei hohen Inzidenzwerten auch kein Gottesdienste in den Moscheen.

Der ZMD warb ausdrücklich für Corona-Schutzimpfungen. Bei der Ditib hieß es, eine Impfung gegen Corona mache das Fasten nicht ungültig.

Teilnahme an "Querdenken"-Demo: Stadt Hagen versetzt Mitarbeitende des Ordnungsamtes

15.25 Uhr: Die Stadt Hagen in Nordrhein-Westfalen hat zwei Mitarbeitende des Ordnungsamts zwangsversetzt, weil die beiden eine "Querdenken"-Demonstration besucht hatten. Das berichtet der "Spiegel". Die Angestellten hatten Ende Januar an einer Demo mit dem Motto "Ich lasse mich nicht impfen" teilgenommen und damit bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Eine Sprecherin der Stadt sagte dem Nachrichtenmagazin, es sei dadurch "ein erheblicher Schaden im Hinblick auf das Ansehen und das Vertrauen einer öffentlichen Verwaltung" in der Pandemie entstanden. Die beiden würden nun andere Aufgaben übernehmen. Weitere arbeitsrechtliche Konsequenzen drohen ihnen nicht. Beide hätten außerhalb ihrer Dienstzeit an der Demo teilgenommen, zudem gelte auch für sie das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Ein Mann trägt auf einer Demonstration der Initiative "Querdenken" ein Schild mit einem durchgestrichenen "Impflicht"-Schriftzug. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Tourismusverbände schicken Brandbrief an Merkel

15.03 Uhr: In einem Brandbrief an Kanzlerin Angela Merkel und die Bundesregierung haben Tourismusverbände ein Öffnungskonzept für den Sommer gefordert. Für Urlaubsbuchungen in Deutschland gebe es derzeit keine Perspektive, "solange das Beherbergungsverbot weiter gilt und es keinen Öffnungsplan gibt", hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben des Aktionsbündnis Tourismusvielfalt.

Die Verbände kritisierten darin "die anhaltende politische Inkonsequenz und Inkonsistenz, die der Tourismusbranche seit Monaten ein beispielloses Opfer abverlangt und zahlreiche Existenzen gefährdet." Dem Aktionsbündnis gehören 28 Tourismusverbände an, darunter der Deutsche Ferienhausverband, der Bundesverband der Campingwirtschaft und der Verband Internet Reisevertrieb (VIR).

EU-Vertrag für 1,8 Milliarden Dosen von Biontech fast fertig

14.30 Uhr: Der angekündigte EU-Vertrag zum Kauf von weiteren 1,8 Milliarden Dosen Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist nach den Worten von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen fast fertig. "Wir werden in den nächsten Tagen abschließen", sagte von der Leyen am Freitag beim Besuch eines Pfizer-Werks im belgischen Puurs.

Von der Leyen hatte am 14. April bestätigt, dass mit dem deutschen Unternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer über die Lieferung der Riesenmenge verhandelt wird. Sie soll bis 2023 geliefert werden. Damit sollen Impfungen von Erwachsenen aufgefrischt und die 70 bis 80 Millionen Kinder in der EU gegen das Coronavirus immunisiert werden.

Schon eine Dosis Impfstoff reduziert Covid-Risiko erheblich

14.24 Uhr: Schon die erste Impfdosis reduziert das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus um etwa zwei Drittel. Das geht aus einer großangelegten Studie der Universität Oxford in Kooperation mit der britischen Statistikbehörde ONS und dem Gesundheitsministerium des Landes hervor. Unabhängig vom Impfstoff – Biontech/Pfizer oder Astrazeneca – sank das Risiko für eine Coronavirus-Infektion drei Wochen nach der Impfung demnach um 65 Prozent, wie die Universität am Freitag mitteilte.

Die Zahl symptomatischer Infektionen, also Covid-19-Erkrankungen, ging demnach sogar um 72 Prozent zurück. Für die noch nicht in einem Fachblatt veröffentlichte Studie wurden die Testergebnisse von rund 370 000 Menschen aus der Zeit zwischen dem 1. Dezember und dem 3. April berücksichtigt. Beide Impfstoffe erwiesen sich dabei als genauso effektiv gegen die britische Variante B.1.1.7 wie gegen den ursprünglich kursierenden Typ. Auch abhängig von Alter oder Gesundheitszustand der Menschen veränderte sich die Wirksamkeit der Impfstoffe nicht.

Ungarn lockert Beschränkungen für Geimpfte

14.05 Uhr: Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat weitgehende Öffnungen des Lebens für all jene Bürger angekündigt, die zumindest eine Impfung gegen Covid-19 erhalten haben. "Mitte nächster Woche werden wir bei vier Millionen (Erst-) Impfungen stehen", sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag im staatlichen Radio. "Dann werden wir einen breiten Kreis von Dienstleistungen jenen zugänglich machen, die über einen Immunpass verfügen."

Inhaber dieses Dokuments im Scheckkarten-Format könnten dann wieder Theater, Kinos, Tiergärten, Wildparks, Zirkusse, Museen, Sportveranstaltungen und Fitness-Studios besuchen. Auch könnten sie in Hotels übernachten und die Innenräume von Gaststätten aufsuchen, sagte Orban.

Einen Immunpass erhält in Ungarn jeder, der eine erste Impfung gegen Covid-19 erhalten hat. Fast alle in Ungarn eingesetzten Impfstoffe beruhen darauf, dass jeweils zwei Dosen verabreicht werden.

Frankreichs Premierminister erhält besondere Corona-Post

13.52 Uhr: Slip in der Post – aus Protest gegen die Schließung ihrer Läden wegen der Covid-19-Pandemie haben Besitzerinnen von Unterwäscheläden Höschen an Regierungschef Jean Castex geschickt. "Action Culottée" heißt die symbolische Aktion. In sozialen Netzwerken teilten die Ladenbesitzerinnen Fotos der Unterhöschen, die sie per Post an das Hôtel Matignon in Paris schickten. Das ist der Amtssitz des Premierministers.

"Wir möchten auf die sehr kritische Situation aufmerksam machen, die Hunderte von Wäschegeschäften in ganz Frankreich durchleben", heißt es auf der Facebook-Seite. Seit Anfang April gelten in Frankreich wieder strengere Corona-Maßnahmen. Die Unterwäscheläden stehen auf der Liste der nicht lebensnotwendigen Geschäfte - und müssen daher geschlossen bleiben.

Unterwäsche sei zwar auch Verführung, sagte etwa die Besitzerin eines Ladens in Grenoble, Sylvie Rey, dem Sender France 3. Es gebe aber auch Frauen, die ohne Anprobieren keinen passenden BH fänden oder Still-BHs benötigten. Sie hat für Castex ein türkises Höschen mit Spitze ausgewählt. Unterwäscheläden hält sie für unverzichtbar. "Für viele Menschen ist das Höschen ein Spaß, steht für Verführung. Aber es ist immer noch das erste, was man morgens anzieht."

Ärzte warnen: Niederlande droht Krankenhausnotstand

13.20 Uhr: Niederländische Mediziner befürchten den Notzustand in Krankenhäusern. Wenn die Infektionszahlen nicht schnell zurückgingen, dann drohe in der nächsten Woche "Code Schwarz", sagte der Vorsitzende der Vereinigung der Intensivmediziner, Diederik Gommers, am Freitag im Radio. Bei "Code Schwarz" muss eine Triage-Kommission in Krankenhäusern entscheiden, welchen Patienten noch geholfen wird. Mehrere Krankenhäuser im Land seien so überfüllt mit Covid-Patienten, dass die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht sei, sagte Gommers.

Schon jetzt werden nach Angaben der Krankenhäuser viele Operationen abgesagt, darunter auch Krebs- und Herz-Eingriffe. Den Notzustand in Krankenhäusern hatte es während der Corona-Epidemie noch nicht gegeben. Dennoch hält die Regierung weiter an der Lockerung der Corona-Maßnahmen fest. Ab Mittwoch sollen die Ausgangssperre aufgehoben werden und Terrassen von Gaststätten sowie Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen dürfen.

Handel fürchtet Warteschlangen vor Lebensmittelläden

12.52 Uhr: Warteschlagen vor Supermärkten und Discountern dürften in Deutschland ab Samstag wieder häufiger zu sehen sein, befürchtet der Handelsverband Deutschland (HDE). Denn mit dem Inkrafttreten der Bundesnotbremse halbiere sich in vielen Regionen mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von über 100 die Zahl der Kunden, die noch in die Geschäfte gelassen werden dürfen, betonte der HDE am Freitag.

"Damit riskiert die Politik Warteschlangen vor den Geschäften. Und das in Zeiten, in denen Menschenansammlungen aus Gründen des Infektionsschutzes anerkanntermaßen vermieden werden sollten", sagte der HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Er appellierte an den Gesetzgeber, schnellstens wieder zur alten Regelung zurückzukehren.

Menschen warten während der ersten Coronawelle in Berlin vor einem Supermarkt auf Einlass. Der Handelsverband Deutschland befürchtet: solche Szenen könnten sich mit der Notbremse wiederholen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Innenministerium: Nachtreisen falls nötig besser umbuchen

12.42 Uhr: Die ab 0 Uhr in der Nacht zum Samstag greifende Corona-Notbremse erschwert in weiten Teilen Deutschlands auch das Reisen. Die Regelung betreffe nicht nur den Aufenthalt an einem Ort, sondern auch Reisen von A nach B, erklärte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Freitag in Berlin.

"Das heißt also, wer in der Zeit zwischen 22 und 5 Uhr aus Anlass einer touristischen Reise reisen möchte, sollte besser umbuchen oder umplanen." Eine dienstliche Flugreise sei wegen der vorgesehenen Ausnahmen hingegen möglich. Mehr dazu: Notbremse: Ausgangssperren könnten Reisen unmöglich machen

Indische Krankenhäuser senden Hilferufe wegen fehlenden Sauerstoffs

12.35 Uhr: Angesichts der hohen Zahl von Corona-Patienten haben indische Krankenhäuser am Freitag Hilferufe wegen fehlenden Sauerstoffs zur künstlichen Beatmung gesendet. "SOS - weniger als eine Stunde Sauerstoffvorräte übrig im Max Smart Hospital und Max Hospital Saket", schrieb eine der größten Ketten von Privatkrankenhäusern im Onlinedienst Twitter. "Mehr als 700 Patienten aufgenommen, brauchen sofortige Hilfe." Premierminister Narendra Modi sollte am selben Tag eine Reihe von Krisensitzungen abhalten.

In Neu Delhi ging in der Nacht zum Freitag in mindestens sechs Krankenhäusern der Sauerstoff zur Neige, bevor am Morgen neue Lieferungen eintrafen. Die Fahrer von Sauerstoff-Tankfahrzeugen machen Überstunden, um alle Kliniken zu versorgen. Auch Frachtflugzeuge zum Sauerstofftransport sind im Einsatz, am Donnerstag startete ein erster "Sauerstoffexpress"-Zug mit Tanks an Bord.

Maas bei Beschaffung russischer Impfdosen zurückhaltend

12.25 Uhr: Bundesaußenminister Heiko Maas hat sich zurückhaltend zu der geplanten Beschaffung vieler Millionen Impfdosen aus Russland geäußert. Im Moment scheine "die mediale Aufmerksamkeit für die 30 Millionen Impfdosen aus Russland - wenn sie denn kommen - ein bisschen hoch" zu sein, sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Besuch der serbischen Hauptstadt Belgrad. Die Zahl der Dosen stehe "nicht ganz in der Relation (...) zu dem, was wir bereits in Deutschland produzieren".

Maas wies darauf hin, dass im Biontech-Werk in Marburg künftig 60 Millionen Impfdosen im Monat produziert werden sollten. Außerdem müsse der russische Impfstoff Sputnik V zunächst einmal in der EU zugelassen werden. Der Minister wies auch auf Lieferschwierigkeiten bei früheren Impfstoff-Beschaffungen hin. "Wir wissen ja, dass unabhängig vom Hersteller die Belieferung von Impfdosen nicht immer dem entsprochen hat, was vorher angekündigt worden ist", sagte er.

Ausländische Saisonkräfte können nun länger sozialversicherungsfrei angestellt werden

12.16 Uhr: Die Bundesregierung hat die Anstellung von Arbeitskräften in der Erntehilfe – etwa beim Spargelstechen oder Erdbeerpflücken – und anderen ausländischen Saisonkräften für dieses Jahr vereinfacht. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend Änderungen am Sozialgesetzbuch, wonach Saisonarbeiter statt 70 bis zu 102 Tagen sozialversicherungsfrei beschäftigt werden dürfen.

Die Verlängerung helfe unter anderem, in der Corona-Pandemie häufige Personalwechsel zu vermeiden, begründeten CDU und SPD die Regelung. Auch die AfD stimmte für die Änderung. Die FDP hatte eine Ausweitung auf 115 Tage beantragt.

Grüne und Linke kritisierten, vielen osteuropäischen Arbeitskräften werde auf diese Weise eine Krankenversicherung vorenthalten. Außerdem fielen auch deutsche Kurzzeitjobber in anderen Branchen unter das Gesetz. Im Gesetzgebungsverfahren hängte die große Koalition die Neuregelung für die Saisonkräfte an eine technische Änderung des Seefischereigesetzes an.

Ein Erntehelfer deckt nach einem Erntedurchgang beim frühen Spargel den Spargeldamm wieder mit Plastikfolie ab. Rund 1000 Erntehelfer sind derzeit in Schleswig-Holstein bei der Spargelernte im Einsatz. Foto: Christian Charisius / dpa

Ministerpräsident Günter für einheitliches Vorgehen beim Ende der Impfpriorisierung

11.55 Uhr: Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat sich für ein möglichst einheitliches Vorgehen der Länder bei der Freigabe der Corona-Impfungen für alle Bevölkerungsgruppen ausgesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Aufhebung der Priorisierung aber nicht geboten, "weil einfach nicht genügend Impfstoff da ist", sagte Günther am Freitag am Rande des Besuchs eines Impfzentrums in Husum (Kreis Nordfriesland). Dies werde Thema der Beratungen der Regierungschefs von Bund und Ländern am Montag sein.

Bericht: Spahns Ehemann vermittelte wohl doch Maskendeals

11.46 Uhr: Ende März wurde bekannt, dass der Medienkonzern Burda dem Bund in der ersten Hochphase der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr beim Beschaffen damals knapper Schutzmasken geholfen hat. Daniel Funke, der Ehemann von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Büroleiter der Burda-Repräsentanz in Berlin, soll – so hatte der Konzern am 21. März mitgeteilt, nicht in die Geschäfte involviert gewesen sein.

Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" liegen nun Protokolle von Chats Funkes mit einem Bekannten vor, die den Schluss zulassen, dass dieser in mindestens einem Fall doch indirekt an der Masken-Beschaffung beteiligt war. Der Bekannte sei dem Bericht zufolge an Funke herangetreten mit der Bitte, Kontakt zwischen einem "Geschäftsfreund, der andere Staaten mit Millionen Masken versorgt habe", und dem Bundesgesundheitsministerium herzustellen. Funke hat darauf geantwortet: "Sehr gerne."

Das Geschäft kam dann zwar nicht zustande, heißt es in dem Bericht weiter. In einem anderen Fall aber habe Funke tatsächlich erfolgreich vermittelt. Die Schweizer Firma Nopix Global hatte dem Burda-Büroleiter am 12. März ein Angebot geschickt, dass jener an seinen Ehegatten Jens Spahn weiterleitete. Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte dem "Spiegel" den Vertragsabschluss, teilte aber mit, das Angebot sei "unvoreingenommen" bearbeitet worden.

Daniel Funke (l) und Ehepartner Jens Spahn (r). Foto: Soeren Stache / dpa

Über 22 Prozent der Menschen in Deutschland haben eine erste Impfung

10.57 Uhr: In Deutschland sind 22,2 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus dem Impfquotenmonitoring des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Freitag hervor (Stand: 23.4., 8.00 Uhr).

So verabreichten alle Stellen bislang insgesamt etwa 24,3 Millionen Impfungen, wovon knapp 18,5 Millionen Erstimpfungen und weitere gut 5,8 Millionen Zweitimpfungen waren. Demnach stieg die Quote der vollständig Geimpften leicht auf sieben Prozent. Am Mittwoch wurden 606 283 Impfungen gespritzt.

Alle Bundesländer sind bei den Erstimpfungen mittlerweile über die 20-Prozent-Marke gekommen. Die höchste Quote haben Bremen und das Saarland mit 24,7. Hessen liegt mit 20,2 Prozent noch leicht zurück. Den höchsten Anteil an Zweitimpfungen kann Thüringen mit 8,9 Prozent vorweisen.





Großbritannien zählt acht Fälle von Blutgerinnseln pro einer Million Geimpfter

10.50 Uhr: Die Zahl der nach Astrazeneca-Impfungen aufgetretenen schweren Fälle von seltenen Blutgerinnseln liegt in Großbritannien neuesten Daten zufolge bei rund acht (7,9) Fällen pro Million Geimpfter. Das teilte die britische Arzneimittelbehörde MHRA in dieser Woche mit. Damit nähern sich die Erfahrungen in Großbritannien denen in anderen Ländern. Die Behörde sieht jedoch weiterhin keinen Beweis für einen Zusammenhang mit dem Impfstoff und den Blutgerinnseln erbracht. Ihre Empfehlung änderte sie nicht. Der Nutzen einer Impfung mit Astrazeneca übersteige für die meisten Menschen weiterhin die Risiken, hieß es.

Demnach wurden im Vereinigten Königreich bis Mitte April 168 Fälle von schweren Blutgerinnseln mit dem gleichzeitigen Mangel an Blutplättchen (Thrombozytopenie) nach einer Astrazeneca-Impfung registriert. In der Folge kam es zu 32 Todesfällen. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden nach Angaben der Behörde bereits 21,2 Millionen Menschen erstmalig mit dem Präparat geimpft. Daraus ergibt sich die Zahl von 7,9 Fällen pro Million Geimpfter.

Hochschulen fordern Klarheit über Bundes-Notbremse

10.30 Uhr: Die Hochschulen fordern von der Bundesregierung schnelle Klarstellungen im Zusammenhang mit der sogenannten Bundes-Notbremse, die an diesem Freitag in Kraft tritt. Man hoffe auf zügige Klärung durch die angekündigten Rechtsverordnungen, sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, Peter-André Alt, der Deutschen Presse-Agentur. "Für Präsenz erfordernde Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie für die Bibliotheksleihe sollten (...) unverzüglich Ausnahmeregelungen getroffen werden."

In der Bundes-Notbremse werden Hochschulen in einem Atemzug mit Schulen genannt: Überschreitet die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Schwellenwert von 100, so wird Wechselunterricht ab dem übernächsten Tag Pflicht. Ab 165 ist ab dem übernächsten Tag Präsenzunterricht verboten.

"Ein "Wechselunterricht" ist an Hochschulen de facto nicht machbar; das Modell zielt auf Klassenverbände und ist für Hochschulen völlig untauglich", sagte Alt.

Leere Stühle stehen übereinander gestapelt vor einem Restaurant auf dem Neumarkt vor der Frauenkirche in Dresden. Die Menschen in Deutschland müssen sich ab dem Wochenende auf neue Corona-Beschränkungen einstellen. Foto: Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild/dpa

Spahn dämpft Erwartungen an Impfangebot für alle im Juni

10.25 Uhr: Spahn dämpfte auf der heutigen Pressekonferenz Erwartungen, dass bereits im Juni jedem Bürger ein Impfangebot gemacht werden kann. Die voraussichtliche Aufhebung der Priorisierung im Juni "heißt nicht, dass wir innerhalb von einer Woche gleich jedem einen Termin machen" und im Juni schon alle impfen können, sagte Spahn am Freitag in Berlin. "Das wird bis in den Sommer hinein gehen müssen."

Angesichts der ab Samstag geltenden bundeseinheitlichen Notbremse zur Eindämmung der Corona-Pandemie, die unter anderem nächtliche Ausgangssperren vorsieht, rief Spahn die Menschen zum Durchhalten auf. Die Ausgangsbeschränkungen stünden seit Anfang März mit Beschluss von Bund und Ländern ab einer Inzidenz von 100 im Instrumentenkasten bereit und würden jetzt umgesetzt, sagte Spahn. Auch die Kontaktbeschränkungen seien "ein sehr starker Freiheitseingriff".

"Das ist hart, das fällt schwer, jedem von uns", sagte Spahn. "Aber es ist für eine Übergangszeit." Jetzt gehe es darum, die Welle zu brechen, um dann mit Hilfe von Tests deutlich mehr öffnen zu können. Spahn nannte dabei die Außengastronomie, Theater, Einzelhandel und Fußball. "Sommer klingt im April noch weit weg, aber in Wahrheit ist es nicht so weit."

RKI-Vize Lars Schaade (l) und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (r) bei einer Pressekonferenz zur Corona-Lage Foto: Tobias Schwarz / Pool/AFP

Bundesgesundheitsminister und RKI-Vize informieren zur Pandemie-Lage – Gute Nachrichten für Deutschland

10.00 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und der RKI-Vize Lars Schaade haben am Freitag in Berlin zum Stand der Corona-Lage in Deutschland eine Pressekonferenz gegeben. Dabei ging es unter anderem um die Aufhebung der Impfpriorisierung und angeblich fünf Millionen liegengebliebene Impfstoff-Dosen.

"Die Lage ist weiterhin schwierig", sagte der Bundesgesundheitsminister zu Beginn der Pressekonferenz. Die Situation auf den Intensivstationen sei mit über 5000 Patientinnen und Patienten "sehr schwierig". Berichte über liegengebliebene Impfdosen dementierte Spahn: "Es liegen nicht irgendwo fünf Millionen Dosen ungenutzt herum."

Mit Blick auf die Corona-Impfungen bekräftigte Spahn, dass auf Basis der Lieferprognosen im Juni mit einem Ende der bisherigen festen Reihenfolge zu rechnen ist. Er betonte, gemeint sei "im Verlauf des Juni", nicht ab 1. Juni. Das heiße auch nicht, dass sich im Juni schon alle impfen lassen könnten. Dies werde bis in den Sommer hinein gehen.

Bessere Nachrichten hatte das RKI zu vermelden. "Die Fallzahlen scheinen im Moment nicht mehr so rasant anzusteigen. Das ist eine gute Nachricht", sagte Schade. Die Mobilitätsdaten zeigten außerdem, dass sich die Menschen in Deutschland über die Osterfeiertage tatsächlich eingeschränkt hätten. "Damit haben Sie alle das Virus etwas gebremst", lobte der RKI-Vize. Zudem ginge es bei den Impfungen voran. "Es ist absehbar, dass alle geimpft werden können", sagte der RKI-Vize.

Mehr als fünf Millionen Zweitimpfungen in Israel erreicht

9.35 Uhr: Rund vier Monate nach ihrem Beginn hat die Impfkampagne in Israel die Marke von fünf Millionen Zweitimpfungen überschritten. Dies sei eine große Errungenschaft für die Bürger des Landes, schrieb Gesundheitsminister Juli Edelstein am Freitag bei Twitter.

Die Kampagne hatte am 19. Dezember begonnen. In ihrem Verlauf wurden in dem Mittelmeerstaat immer weniger Neuinfektionen registriert. Auch die Zahl der schwer kranken Patienten ging stark zurück, zuletzt auf etwa 160. Ende Januar hatte es von ihnen noch etwa 1200 gegeben.

Israel hat etwas mehr als neun Millionen Einwohner. Die Erstimpfung erhielten bisher knapp 5,4 Millionen Menschen.

Pokalfinale findet wegen Corona ohne Zuschauer statt

9.17 Uhr: Wie der Deutsche Fußballbund (DFB) heute bekannt gegeben hat, wird das Fußball-Pokalfinale in diesem Jahr ohne Zuschauer stattfinden. Grund dafür sei die aktuelle Corona-Verordnung der Stadt Berlin, teilte der DFB auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Charité-Report deckt mangelnde Versorgung von Heimbewohnern auf

8.53 Uhr: Während der ersten und zweiten Welle der Corona-Pandemie gab es einige Mängel bei der medizinischen Versorgung von Heimbewohnern. Zu diesem Schluss kommt ein aktueller Report des Instituts für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft der Berliner Charité. Demnach hätten Hausärzte oder Therapeuten in vielen Heimen nur in Notfällen oder überhaupt keinen Zugang zu den Bewohnern gehabt. Versorgungsdefizite haben es demnach in jedem fünften Pflegeheim mit einem Covid-19-Fall gegeben.

Bericht: Bundes-Notbremse geht mit Nachtreiseverbot einher

8.32 Uhr: Einem Rechtsgutachten des Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages zufolge tritt mit der Neufassung des Infektionsgesetzes auch ein Nachtreiseverbot für Deutschland in Kraft. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Wie die Juristen festgestellt hätten, müssten für Reisen in Deutschland fast immer Gebiete mit einer Inzidenz von über 100 durchquert werden. Dort aber sei "der Aufenthalt in Fortbewegungsmitteln untersagt", heißt es im Rechtsgutachten. Dazu zählen neben dem Auto auch Busse, die Bahn und der restliche ÖPNV. Mehr zum Thema lesen Sie hier: Notbremse – Ausgangssperren könnten Reisen unmöglich machen

Aus Sicht der Juristen ist eine Durchreise also nur mit Ausnahmegenehmigung erlaubt. Der FDP-Poltiker Wolfgang Kubicki warnte gegenüber "Bild" vor einem Regel-Chaos: "Wer keine Ordnungswidrigkeit begehen will, darf während der Ausgangssperre die betroffenen Landkreise weder im Auto, mit der Bahn oder sogar dem Flugzeug durchqueren." Kubicki forderte die Bundesregierung auf, schnell Klarheit zu schaffen.

Die Karte zeigt: Ein Großteil Deutschlands (Landkreise in rot und orange) währe von einem möglichen Nachtreiseverbot betroffen. Foto: Funke interaktiv

Bundesärztekammer will Impf-Reserven auflösen

7.48 Uhr: Die Bundesärztekammer fordert die Auflösung der Impf-Reserven. Angesichts der hohen Infektionszahlen sei es nicht hinnehmbar, dass Deutschland Millionen an Impfdosen zurückhalten würde, sagte Ärztekammerpräsident Klaus Reinhardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Die Reserven der Impfzentren sollten daher weitgehend aufgelöst und die restlichen Dosen an Hausärzte verteilt werden.

Indien meldet erneut weltweiten Höchstand

7.46 Uhr: Indien hat erneut einen weltweiten Höchstand an Neuinfektionen vermeldet. Die Gesundheitsbehörden zählten 332.730 Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Bereits am Tag zuvor war in Indien mit 314.835 Neuinfektionen ein trauriger Rekord aufgestellt worden. Die Zahl der Todesopfer liegt mittlerweile bei 186.920. Aus Sorge vor der neuen indischen Doppelmutation B.1.617 hat Kanada alle Flüge aus Indien und Pakistan vorerst verboten.

Indien meldet einen neuen Höchststand der Corona-Infektionen. Foto: dpa

Kanzleramtschef Braun: Auch ohne Impfpriorisierung noch Wartezeiten

6.30 Uhr: Kanzleramtschef Helge Braun warnt vor überzogenen Erwartungen bei einer möglichen Aufhebung der Priorisierung der Corona-Impfungen gewarnt. Auch dann werde es noch Wartezeiten für Impfwillige geben, sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen". Braun betonte, die Priorisierung könne man aller Voraussicht nach Anfang Juni aussetzen. "Das heißt nicht, dass dann schon Anfang Juni für alle genug Impfstoff vorhanden sein wird", betonte der Kanzleramtschef. Es bleibe aber dabei, dass man bis zum Sommer jedem ein Impfangebot machen könne.

"Wenn die Hersteller so liefern, wie sie es uns versprochen haben, dann werden wir im Laufe des Mai so viel Impfstoff bekommen, dass wir allen, die eine Priorisierung haben, ein Impfangebot machen können." Dann könne man im Juni beginnen, über die Betriebsärzte und über die Hausärzte auch die breite Bevölkerung zu impfen.

Schauspieler sorgen mit Hashtag #allesdichtmachen für Empörung

5.30 Uhr: Zahlreiche prominente Film- und Fernsehschauspieler sorgen mit einer großangelegten Internetaktion unter dem Motto #allesdichtmachen für Aufsehen. Künstler wie Ulrich Tukur, Volker Bruch, Meret Becker, Richie Müller, Heike Makatsch, Jan Josef Liefers und viele weitere verbreiteten am Donnerstag bei Instagram und auf der Videoplattform YouTube gleichzeitig ironisch-satirische Clips mit persönlichen Statements zur Coronapolitik der Bundesregierung.

Die Hashtags #allesdichtmachen, #niewiederaufmachen und #lockdownfürimmer wurden am Abend binnen kurzer Zeit zu den am meisten verwendeten bei Twitter in Deutschland.

In den sozialen Medien stieß die Aktion auf Zustimmung wie auch auf vehemente Ablehnung. "Die Schauspieler*innen von #allesdichtmachen können sich ihre Ironie gerne mal tief ins Beatmungsgerät schieben", twitterte Moderator Tobias Schlegl, der auch Notfallsanitäter ist. Schauspieler Marcus Mittermeier kommentierte: "Niemand hat mich gefragt, ob ich bei #allesdichtmachen mitmachen will. Gott sei Dank!" Medienjournalist Stefan Niggemeier vom Onlinemagazin uebermedien.de schrieb von "ekliger Ironie" und einem "Dammbruch", der zugleich der "größte Erfolg der Querdenkerzene bisher" sei.

Corona-News am Donnerstag, dem 22. April: Impfpriorisierung wird spätestens im Juni gelockert

Amazon soll seinen Mitarbeitenden am niedersächsischen Standort Winsen (Luhe) verwehren, sich am Arbeitsplatz mit FFP2-Masken zu schützen. Der Grund soll laut Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" offenbar sein, dass Mitarbeiter mit FFP2-Masken mehr Pausen benötigen.

soll seinen Mitarbeitenden am niedersächsischen Standort Winsen (Luhe) verwehren, sich am Arbeitsplatz mit FFP2-Masken zu schützen. Der Grund soll laut Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutsche Zeitung" offenbar sein, dass Mitarbeiter mit FFP2-Masken mehr Pausen benötigen. Auf Mallorca werden die Corona-Einschränkungen im Zuge der guten Infektionslage bereits am Samstag weiter gelockert.

werden die Corona-Einschränkungen im Zuge der guten Infektionslage bereits am Samstag weiter gelockert. Das geänderte Infektionsschutzgesetz mit der Bundes-Notbremse tritt morgen in Kraft. Nachdem es den Bundesrat passiert hatte und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet worden war, wurde es auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.

tritt morgen in Kraft. Nachdem es den Bundesrat passiert hatte und von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnet worden war, wurde es auch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet spätestens für Juni eine Freigabe der Corona-Impfungen für alle Impfwilligen in Deutschland. Momentan gehe er davon aus, "dass wir im Juni die Priorisierung aufheben können", sagte Spahn am Donnerstag im Bundesrat in Berlin. Er wäre "froh", wenn es noch früher möglich sei, fügte Spahn hinzu.

Noch bevor die Politik das neue Infektionsschutzgesetz überhaupt beschlossen hat, ist schon der erste Eilantrag dagegen beim Bundesverfassungsgericht eingegangen.

Nach den Worten von Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer wird die Bundesregierung 30 Millionen Dosen des russischen Impfstoffs Sputnik V kaufen.

Die Stadt Tübingen beendet wegen der Bundes-Notbremse ihr Modellprojekt.

TV-Moderator Günther Jauch hat im Fernsehen aus Hass- und Drohbriefen vorgelesen, die er wegen seines Engagements für die Impfung gegen das Coronavirus bekommen hat.

Das RKI hat mit bisher nur 519 im Labor bestätigten Fällen die schwächste Grippe-Saison seit Jahrzehnten gemeldet.

Dauercamper und Besitzer von Zweitwohnungen aus anderen Bundesländern müssen Mecklenburg-Vorpommern bis Freitag verlassen.

Die indischen Gesundheitsbehörden haben den bisher weltweit höchsten Stand an Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. 314.835 Personen haben sind demnach am vergangenen Tag positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Die Bundesärztekammer fordert eine gründlichere Erfassung der Infektionslage in Deutschland: "Wir brauchen endlich repräsentative Bevölkerungstests auf das Corona-Virus, wie es sie zum Beispiel in Großbritannien schon lange gibt", sagt Ärztepräsident Klaus Reinhardt den Zeitungen dieser Redaktion.

Corona-News vom Mittwoch, 21. April: Bundestag beschließt bundeseinheitliche Corona-Notbremse

Der Bundestag hat eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes beschlossen. Im Kampf gegen die dritte Welle sollen so nun bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht werden.

Der Bundestag hat eine Änderung des beschlossen. Im Kampf gegen die dritte Welle sollen so nun bundesweit verbindliche Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen auf den Weg gebracht werden. Einem aktuellen Gerichtsentscheid zufolge gibt es für über 60-Jährige kein Anrecht darauf, nur mit dem Impfstoff von Biontech geimpft zu werden.

Mecklenburg-Vorpommern und Bayern haben den Impfstoff von Astrazeneca in Arztpraxen für alle Altersgruppen freigegeben. Lesen Sie dazu : Virologin Ciesek – So gefährlich sind Impfnebenwirkungen

: Virologin Ciesek – So gefährlich sind Impfnebenwirkungen Bei zwei Demonstrationen von der sogenannten "Querdenken"-Bewegung gegen die Verschärfung des Infektionsschutzgesetzes in Berlin sind insgesamt 200 Menschen festgenommen worden.

Das US-Außenministerium hat für Deutschland die höchste Reisewarnstufe ausgerufen.

Der Anteil von Coronavirus-Varianten, die als besorgniserregend eingestuft sind, ist in untersuchten Proben aus Deutschland laut Robert Koch-Institut (RKI) auf knapp 95 Prozent gestiegen.

Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson soll von Anfang Mai in den Impzentren und Arztpraxen verfügbar sein.

verfügbar sein. Der SPD-Gesundheitsexperte und Epidemiologe Karl Lauterbach warnt davor, dass eine Impfung mit dem Corona-Vakzin von Astrazeneca nicht ausreichend gegen die südafrikanische und indische Variante des Virus schützen könnte.

des Virus schützen könnte. Beschäftigte, die nicht im Homeoffice arbeiten, sollen von ihrem Arbeitgeber künftig zwei Corona-Tests pro Woche angeboten bekommen.

Weil sich die Verhandlungen mit der EU-Kommission schleppend gestalten, will der französisch-österreichische Pharmakonzern Valneva seinen Impfstoff nun einzelnen europäischen Ländern anbieten.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat einen Eilantrag gegen den Corona-Wiederaufbaufonds der EU abgelehnt.

Dank des 2.0-Updates ist die Corona-Warn-App um eine Check-in-Funktion erweitert worden.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) für ihren langwierigen Kampf um die Kanzlerkandidatur heftig kritisiert. Lesen Sie dazu: "Markus Lanz": Baerbock als Kanzlerin - kann das gutgehen?

"Markus Lanz": Baerbock als Kanzlerin - kann das gutgehen? Die Deutsche Bahn plant ihre Mitarbeiter in eigenen Impfzentren gegen Corona zu impfen. An zehn Standorten in Deutschland sollen demnächst Betriebsärzte mit Vakzinen bereit stehen.

gegen Corona zu impfen. An zehn Standorten in Deutschland sollen demnächst Betriebsärzte mit Vakzinen bereit stehen. Führende Intensivmediziner zeigen sich angesichts ansteigender Bettenbelegung besorgt: Bereits jetzt seien in vielen Kliniken nur noch zehn Prozent der Intensivbetten frei, oft also nur ein einziges Bett.

Corona-News vom Dienstag, 20. April: Johnson-Impfstoff bekommt grünes Licht von der EMA

Der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson kann in der EU nach Prüfung der EU-Arzneimittelbehörde (EMA) uneingeschränkt verwendet werden.

Die Hausärzte in Deutschland sollen bereits in der nächsten Woche 500.000 Dosen Impfstoff zusätzlich erhalten. Ursprünglich sollte die Lieferung in der letzten Aprilwoche nur 1,5 Millionen Impfdosen umfassen.

in Deutschland sollen bereits in der nächsten Woche 500.000 Dosen Impfstoff zusätzlich erhalten. Ursprünglich sollte die Lieferung in der letzten Aprilwoche nur 1,5 Millionen Impfdosen umfassen. Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek ist skeptisch, dass das Asthma-Spray Budesonid beim Kampf gegen Covid-19 entscheidend sein wird.

Als erstes Land in Lateinamerika hat Argentinien mit der Herstellung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V begonnen.

Trotz niedriger Fallzahlen befürchtet der britische Premierminister Boris Johnson in diesem Jahr eine dritte Welle an Coronavirus-Infektionen in seinem Land. In Sachsen können sich ab sofort alle Bürger in Arztpraxen mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen.

impfen lassen. Die Zahl der Schwerkranken mit Covid-19 auf deutschen Intensivstationen nähert sich der Marke von 5000 .

nähert sich der Marke von . Wie eine neue interaktive Übersicht unserer Redaktion zeigt, liegt der Inzidenzwert bei Kindern zwischen fünf und 14 Jahren im Vergleich zur allgemeinen Inzidenz häufig viel höher.

Deutsche Unternehmen müssen ab sofort ihren Angestellen kostenlose Corona-Tests ermöglichen.

Karl Lauterbach geht davon aus, dass die geplanten Ausgangssperren den R-Wert um zehn bis 20 Prozent senken können.

In Deutschland sind 20,2 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft worden.

Das Bundesforschungsministerium investiert in den Jahren 2020 und 2021 nach eigenen Angaben fast 1,6 Milliarden Euro in die Forschung zu Covid-19.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) stuft die Lage der Pressefreiheit in Deutschland von "gut" auf "zufriedenstellend" zurück. Grund dafür seien die "vielen Übergriffe" auf Journalisten während Corona-Demonstrationen.

Montag, 19. April: Lauterbach warnt vor Corona-Mutante aus Indien

Im "Georgia Aquarium" in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia sind sieben Zwergotter positiv auf das Virus getestet worden.

positiv auf das Virus getestet worden. Die Türkei hat die höchste Zahl an Todesfällen an einem Tag im Zusammenhang mit Covid-19 seit Beginn der Pandemie gemeldet.

seit Beginn der Pandemie gemeldet. Ein Hausarzt hat am Sonntag nach WDR-Informationen in Hamminkeln am Niederrhein etliche Mitarbeiter verschiedener Unternehmen gegen Corona geimpft - und dafür 80 Euro pro Patient verlangt.

verlangt. In Bulgarien soll der Corona-Impfstoff von Astrazeneca nicht mehr Frauen unter 60 mit erhöhtem Thrombosenrisiko verabreicht werden.

nicht mehr Frauen unter 60 mit erhöhtem Thrombosenrisiko verabreicht werden. Der Präsenzunterricht in deutschen Schulen soll künftig schon bei niedrigeren Corona-Inzidenzwerten ausgesetzt werden als zunächst vorgesehen. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Montag, dass ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht vorgeschrieben wird; ab einer Inzidenz von 165 gibt es nur noch Distanzunterricht.

ausgesetzt werden als zunächst vorgesehen. Die Koalitionsfraktionen beschlossen am Montag, dass ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht vorgeschrieben wird; ab einer Inzidenz von 165 gibt es nur noch Distanzunterricht. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat auf Twitter vor der indischen Corona-Mutation B1.617 gewarnt. Laut dem Tweet setzt sich diese Variante aktuell massiv in Indien durch. Impfungen wirken gegen sie offenbar nicht oder nicht zuverlässig beziehungsweise langfristig.

Innerhalb einer Woche sind weltweit so viele neue Coronainfektionen gemeldet worden wie nie zuvor. Es waren 5,2 Millionen neue Fälle.

Alle bisherigen Corona-News

Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

