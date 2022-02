Bund und Länder wollen am Mittwoch weitreichende Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland beschließen. Dies soll in drei Schritten bis zum 20. März geschehen; die meisten Einschränkungen sollen dann wegfallen.

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über Lockerungen in der Corona-Pandemie. Verschiedene Forderungen werden laut. Alle Infos im Blog.

Das RKI hat seine Angaben zum Genesenenstatus angepasst

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt zum dritten Mal in Folge

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet mit maximal 3000 Intensivpatienten in den nächsten Wochen

Bund und Länder beraten am Mittwoch über Lockerungen der Corona-Regeln

Der Handelsverband fordert die Aufhebung aller Zugangsbeschränkungen

Die Linksfraktion will ein Ende der Beschränkungen für Kinder und Jugendliche

Berlin. Pünktlich zum bevorstehenden Corona-Gipfel scheint Deutschland den Scheitel der Omikron-Welle überwunden zu haben. Der Höhepunkt sei überschritten, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag. Nun seien "maßvolle Lockerungen" möglich. Bisher hätten die Maßnahmen "genau gesessen". Die Zahl der Sterbefälle habe deutlich reduziert werden können, Deutschland sei vergleichsweise gut durch die Omikron-Welle gekommen.

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete für Dienstag zum dritten Mal in Folge sinkende Corona-Fallzahlen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit 1437,5 an. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten binnen eines Tages 159.217 Corona-Neuinfektionen. Weil aber nicht alle Fälle mehr richtig erfasst werden können, schätzen Experten die Aussagekraft der Zahlen gering ein. Mehr dazu: Corona in Deutschland – Die aktuellen Zahlen des RKI im Überblick

Vor diesem Hintergrund wollen Bund und Länder nun beraten, welche Corona-Regeln zurückgenommen werden können. Geplant sind laut einer Beschlussvorlage Lockerungen in drei Schritten: Geimpfte und Genesene sollen sich wieder in größeren Gruppen treffen dürfen, die 2G-Regel im Einzelhandel soll fallen, das Nachtleben soll wieder eröffnen dürfen und Großveranstaltungen sollen mit mehr Zuschauenden stattfinden. Lesen Sie dazu: Das sagen Pandemie-Experten zu möglichen Lockerungen

Corona-News von Dienstag, 15. Februar: Stiftung Patientenschutz kritisiert Pläne für neues Corona-Monitoring als untauglich

22.04 Uhr: Der Vorsitzende der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hat die Pläne von Bund und Ländern für ein besseres Monitoring der Corona-Situation als zu unkonkret kritisiert. "Die Indikatoren zur Ermittlungen der Krankheitslast sind viel zu pauschal", sagte Brysch dieser Redaktion. Konkrete Vorgaben würden in der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Runde am Mittwoch fehlen. "Doch es braucht Fakten, wieviel der belegbaren Betten tatsächlich belegt sind", sagte der Patientenschützer. "Überlastung muss an überall gleichen Parametern messbar werden. Das nicht nur für ein gesamtes Krankenhaus, sondern aktuell für jede Station. So etwas ist weder ein Hexenwerk, noch zusätzliche Bürokratie.

Brysch beklagte unter anderem, dass in der Vorlage weder ein konkretes Datum für den Start des neuen Monitorings vorgesehen ist noch eine Unterscheidung vorgenommen werden soll, ob Patienten mit oder wegen einer Corona-Infektion hospitalisiert werden.

"Regelrecht ignorant ist zudem, dass die Politik die 12.000 Pflegeeinrichtungen in das Monitoring gar nicht aufnehmen will", erklärte der Vorstand der Stiftung. "Obwohl hier die meisten Opfer zu zählen sind." Doch die Wellen der Pandemie würden immer nach dem gleichen "grausamen Schema" laufen: Erst wenn die Altenpflege im Virus-Schutz versage, drohe die Kliniken die Überlastung. "So wird das Vorhaben scheitern, ein effizientes Monitoring zu installieren. Ein Großteil der Krankheitslast bleibt weiterhin im Dunkeln."

Linken-Fraktionschef Bartsch fordert Ende von Beschränkungen für Kinder und Jugendliche

22.03 Uhr: Dietmar Bartsch, Chef der Linksfraktion im Bundestag, befürwortet die angekündigten Lockerungen der Corona-Regeln und fordert ein schnelles Ende der Beschränkungen für Kinder und Jugendliche. Der Öffnungskurs sei "überfällig", sagte Bartsch unserer Redaktion. Schon seit Wochen warte das Land auf das, was in anderen Ländern Europas möglich ist.

Die Einschränkungen für Kinder und Jugendliche sollten "sofort wenn möglich fallen", erklärte er. Auch für Veranstaltungen im Freien sollten die Beschränkungen enden. "Es ist höchste Zeit, vom Lauterbachzustand in den Freiheitszustand der Gesellschaft zurückzukehren", sagte der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag. "Nicht der Panikmodus, sondern die Lage in den Krankenhäusern muss künftig die Pandemiepolitik zentral bestimmen."

Hospitalisierungs-Peak: Deutsche Krankenhausgesellschaft rechnet mit maximal 3000 Corona-Intensivpatienten in den kommenden Wochen

22.02 Uhr: Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet vor dem Hintergrund der sinkenden Sieben-Tage-Inzidenz "in der Spitze" mit maximal 3000 Corona-Patienten auf Intensivstationen in den kommenden Wochen. Bei den Infektionszahlen sei der Höhepunkt der Omikron-Welle schon überschritten, sagte DKG-Chef Gerald Gaß unserer Redaktion. "Bei der Hospitalisierung wird sich dies erst mit zeitlichem Verzug ergeben. Wir müssen noch mit zwei bis drei Wochen rechnen bis wir die Maximalbelegung von Covid-19-Positiven in Krankenhäusern haben."

Die DKG geht davon aus, dass die Zahl belegten Intensivbetten unter den Höchstständen der vergangenen Wellen bleiben werde. Rund 87 Prozent der Covid-infizierten Patienten würden derzeit auf Normalstation behandelt. In vergangenen Wellen dagegen wäre ein Viertel der Patienten auf der Intensivstation gewesen. Das in Kombination mit einer insgesamt deutlich geringeren Hospitalisierungsrate "wird dazu führen, dass in der Spitze nicht mehr als 3000 Intensivpatienten zu befürchten sein dürften", sagte Gaß weiter. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass es in den kommenden Wochen nicht zu einem besonders hohen Infektionsgeschehen in der Gruppe der zwei Millionen nicht geimpften über 60-Jährigen kommt.

Gaß erinnerte auch daran, dass positiv getestete Patienten einen Mehraufwand an Infektionsschutzmaßnahmen für die Krankenhäuser bedeuten. "Das bedeutet auch, dass der Regelbetrieb weiter eingeschränkt bleiben muss", sagte er. "Und dieser Zustand wird noch länger anhalten, auch wenn wir den Höhepunkt der Hospitalisierung überschritten haben werden."

Eine Krankenpflegerin betritt einen abgetrennten Bereich für Covid-19 Patienten einer Intensivstation des Klinikum Stuttgart. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Handelsverband fordert Abschaffung aller Zugangsbeschränkungen beim Einkaufen

22.01 Uhr: Der Handelsverband fordert bundesweit die Abschaffung sämtlicher Zugangsbeschränkungen beim Einkaufen. "Zutrittsbeschränkungen wie 2G oder 3G für den Einkauf müssen bundesweit vom Tisch", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE), Stefan Genth, unserer Redaktion. "Es gibt keine sachliche Begründung, diese Regeln tragen nicht zum Kampf gegen die Corona-Pandemie bei."

Für die Unternehmen in den Innenstädten sie es enorm wichtig, dass Kundinnen und Kunden wieder ungehindert einkaufen könnten, sagte der Verbandschef. "Die erforderlichen Kontrollen verursachen erheblichen Aufwand bei den Händlern und schrecken Kunden vom Einkaufsbummel ab, ohne dass uns das im Kampf gegen Corona weiter bringt."

Der Handel habe ein großes Eigeninteresse an effektiven Maßnahmen, um die Pandemie effizient weiter zu bekämpfen, sagte Genth. "Rein symbolische Regeln wie 2G beim Einkauf aber dürfen sich nicht wiederholen, das gefährdet die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen insgesamt." Anerkanntermaßen wirksamen Maßnahmen wie Maskenpflicht oder Abstandsregeln könnten ebenfalls wieder abgeschafft werden. "Wann, müssen die medizinischen Experten verbindlich klären", so Genth.

CDU-Wirtschaftsrat fordert Aufhebung der Registrierungspflicht in Handel und Gastronomie

22 Uhr: Vor der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Mittwoch hat der CDU-Wirtschaftsrat bei den geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen auch eine Aufhebung der Registrierungspflicht in Handel und Gastronomie gefordert. "Die Gastronomen unseres Landes sind wie der Non-Food-Einzelhandel mit Auflagen bedacht, die keinerlei Wirkung entfalten, aber viel Zeit und vor allem Geld kosten", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger unserer Redaktion. "Ich denke hier zum Beispiel an den Wegfall der Registrierpflicht in der Gastronomie."

Nach mittlerweile zwei Jahren im Krisenmodus, aufgezehrten Rücklagen und auch infolge des Energiepreisschocks zunehmend aus dem Ruder laufenden Kosten stünden viele Unternehmen mit dem Rücken an der Wand. Zudem werde eine Kontaktnachverfolgung durch die Gesundheitsämter nur noch sehr eingeschränkt durchgeführt. Steiger: "Um die Kapazitäten der Ämter sinnvoll zu nutzen und den bürokratischen Aufwand der Unternehmen zu reduzieren, sollte auch die nutzlose Auflage der Registrierpflicht fallen."

Ciesek hält Lockerungen für vertretbar, sieht aber auch Risiken

20 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek hält Lockerungen der Corona-Maßnahmen für möglich. Die Inzidenz-Zahlen stagnierten oder seien rückläufig, mit Omikron kämen deutlich weniger Menschen auf Intensivstationen. "Man darf daher natürlich nicht leichtfertig Maßnahmen aufrechterhalten, wenn sie nicht unbedingt nötig sind", sagte die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Dienstag im NDR-Podcast "Das Coronavirus-Update".

Virologin Sandra Ciesek fordert, über die Wiedereinführung der Impf-Priorisierung nachzudenken. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Ciesek nannte aber auch Gründe, die aus ihrer Sicht dagegen sprechen: "Wenn man jetzt von heute auf morgen alle Maßnahmen fallen lassen würde, würde es deutlich längern dauern, bis die Inzidenzen wieder fallen. Man würde riskieren, dass ein Plateau entsteht oder sogar wieder ein Anstieg droht." Das sei gefährlich für Menschen ohne ausreichenden Immunschutz und Kinder unter fünf Jahren, für die es noch keine Impfung gebe.

Die Politik habe eine Verantwortung gegenüber allen Bürgern, sagte Ciesek: "Die Politik muss sich die unterschiedlichen Interessen anhören, berücksichtigen und schließlich abwägen", sagte Ciesek. Das sei eine schwierige Aufgabe. "Aus rein medizinischer Sicht ist es viel einfacher. Da wäre es natürlich besser, wir würden noch ein wenig durchhalten, um die Zahlen zu reduzieren."

