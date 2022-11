Übergangsphase von der Pandemie in Richtung Endemie: Diesen Grund nennen vier Bundesländer, die die Corona-Isolationspflicht für positiv getestete Menschen aufgehoben haben.

Isolationspflicht für Corona-Positive in vier Bundesländern aufgehoben

Stiko empfiehlt die Corona-Impfung für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen. Alle Infos im Blog.

Stiko entscheidet: Kinder unter fünf Jahren und Babys ab sechs Monaten dürfen die Corona-Impfung bekommen

Berlin. Kleinkinder mussten länger auf den Corona-Impfstoff warten. Nun hat die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung auch für Kinder unter fünf Jahren und Babys ab sechs Monaten unter bestimmten Voraussetzungen freigegeben. Zuvor hatten mehrere Ärzte und Immunologinnen auf die Entscheidung gedrängt. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte im Oktober eine Empfehlung für zwei Impfstoffe für Kleinkinder ausgesprochen.

Indes sinken in Deutschland die Corona-Neuinfektionen: Am Donnerstag vermeldete das Robert Koch-Institut (RKI) 33.306 neue Infektionen mit dem Coronavirus (Vorwoche: 38.668) und 162 Todesfälle (Vorwoche: 175) innerhalb eines Tages. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 199,2. Am Vortag hatte sie noch bei 203,4 gelegen (Vorwoche: 262,3; Vormonat: 680,9).

14.45 Uhr: Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte im Oktober Corona-Impfungen für Kinder auch im Säuglings- und Kleinkindalter empfohlen. Im vergangenen Winter startete Deutschland bereits mit den Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren.

Nun empfehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Corona-Impfung für Kinder von sechs Monaten bis vier Jahren mit bestimmten Vorerkrankungen. Das teilte das Gremium am Donnerstag mit. Die Empfehlung gelte auch für Kinder bis vor dem zweiten Geburtstag, die als Frühgeborene auf die Welt gekommen sind.

Die EMA hatte im Oktober empfohlen, zwei Corona-Impfstoffe der Hersteller Pfizer/Biontech und Moderna für Babys ab sechs Monaten zuzulassen. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

