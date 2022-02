Corona-Pandemie Omikron und Co.: Wie hoch ist das Risiko einer Reinfektion?

Berlin Eine Infektion mit Omikron führt oft zu milden Verläufen – und einer geringen Immunantwort. Wie groß ist das Risiko einer Reinfektion?

In Deutschland steigen die Corona-Zahlen aufgrund der Omikron-Variante

Ersten Daten zufolge ist die Wahrscheinlichkeit einer Reinfektion mit Omikron dreimal höher als bei bisherigen Varianten

Warum Ungeimpfte besonders gefährdet sind

Je milder der Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit der Omikron-Variante von Sars-CoV-2 ist, desto geringer der erworbene Immunschutz. Darauf deutet das Ergebnis einer noch nicht begutachteten, einer so genannten Preprint-Studie der Universität San Francisco hin.

Die Datenbasis des Teams um Charles Chiu ist allerdings sehr schmal: Laborversuche mit 239 Serumproben von 125 vollständig geimpften Versuchspersonen. Davon hatten 53 einen Impfdurchbruch erlitten, 39 mit der Deltavariante und 14 mit Omikron.

Wenn die Forscher richtig liegen, hätte der Befund weitergehende Folgen: Ein höheres Risiko einer erneuten Ansteckung mit Omikron oder mit anderen Varianten. Ulrike Protzer, Leiterin des Instituts für Virologie an der Technischen Universität München, hält es sogar für "absolut möglich", dass Delta nach dem Abflachen der aktuellen Omikron-Welle zurückkommt. "Wir können nicht sicher sein, dass Omikron Delta ablöst", sagte sie unserer Redaktion.

Corona: Doch keine natürliche Immunität durch Infizierung?

Umso schwerer wird es auch, ein Ende der Pandemie vorauszusehen. "Wir wissen nicht, was für Varianten noch kommen, die die Immunität vielleicht umgehen und auch zu schweren Verläufen führen können", sagte Gérard Krause, Epidemiologe am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, unserer Redaktion. "Durch abnehmenden Impfschutz und Infektionen mit der einen oder anderen Variante haben viele Menschen zwar eine Teilimmunität, aber die hilft nicht gegen jede Variante gleich gut", warnt er.

Lesen Sier auch: Studie: Das hilft am besten vor einer Omikron-Infektion

Eine herbe Enttäuschung dürfte die These aus San Francisco auch für Impfskeptiker sein, die auf eine natürliche Immunität durch Ansteckung spekulieren. Darauf spielte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) an, als er Anfang Januar sagte, eine Durchseuchung der Bevölkerung mit der Omikron-Variante von SARS-CoV-2 als "schmutzige Impfung" sei keine Alternative.

Die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit der Omikron-Variante mehrfach infizieren kann, diente auch als Begründung für die Entscheidung des Robert Koch-Instituts (RKI), den Genesenenstatus von Menschen, die bereits eine Corona-Infektion durchgemacht haben, von sechs auf drei Monate zu verkürzen.

Omikron-Mutation BA.2: Führt bessere Immunflucht zu Reinfektionen?

Zwar war die Empörung groß, aber auch Daten aus Norwegen scheinen die Vermutung zu untermauern, dass man sich mit der Omikron-Variante mehrfach infizieren kann. Es bestehe wohl tatsächlich ein hohes Risiko einer Reinfektion mit der neuen Variante. Durch die neue Mutation der Omikron-Variante BA.2 sei es möglich, dass die durch hohe Infektionszahlen und Impfungen erlangte Herdenimmunität wieder bedroht sei, erklärte Anders Fomsgaard, Virologe des dänischen Statens Serums Institut.

In Norwegen seien mittlerweile mehrere Fälle bekannt, bei denen Omikron-Genesene sich bereits mit dem neuen Virusstamm infiziert hätten. Formsgaard rechnet damit, dass dies auch Dänemark bevorstehen könnte.

Denn aufgrund verschiedener Veränderungen der Virusstruktur ist Omikron nicht nur deutlich ansteckender als bisherige Varianten des Coronavirus. Es hat offenbar auch eine weitere entscheidende Eigenschaft: Omikron entgehe leichter den Antikörpern, die nach einer Impfung oder vorausgegangener Infektion gebildet wurden. Virologen sprechen von einer verbesserten Immunflucht (engl.: "immun escape").

Corona: Ansteckung mit Omikron mehrfach möglich

Die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Infektion sei laut ersten Auswertungen dreimal höher als bei bisherigen Mutationen, berichtet auch das RKI. Formsgaard warnte in einem Interview im dänischen Fernsehen davor, dass die Pandemie-Lage in Dänemark dadurch erneut eskalieren könnte, auch weil die Mutation BA.2 eineinhalb Mal so infektiös sei wie die ursprüngliche Omikron-Variante.

Das zeigen ebenfalls erste Daten aus Israel. Demnach gab es die ersten Fälle von Menschen, die sich mit BA.2 infiziert haben, obwohl sie zuvor schon positiv auf den Ursprungstyp von Omikron getestet worden waren. Die Zahlen bewegen sich noch im niedrigen einstelligen Bereich.

Auch Erkenntnisse aus Großbritannien lassen darauf schließen, dass Mehrfachinfektionen mit Omikron-Varianten möglich sind. Eine britische Studie untersuchte Omikron-Fälle zwischen dem 5. und 20. Januar. Von 100.607 gültigen Tests waren 4,41 Prozent positiv. Dabei waren 1392 von 1406 sequenzierten positiven Abstrichen, demnach 99 Prozent, auf die Omikron-Variante zurückzuführen. Im Vorfeld hatten 64,6 Prozent aller 3.582 positiven Personen angegeben, vorher bereits eine Coronavirus-Infektion überstanden zu haben.

Entsprechend kommen Forscher zu dem Schluss, dass bei Genesenen keine ausreichende Immunität vor Omikron gebildet wird. Um sicher zu sein, müsse allerdings noch überprüft werden, ob die Ergebnisse "echte Reinfektionen" zeigten oder die PCR-Testungen möglicherweise Spuren der vorherigen Infektionen nachgewiesen haben.

Omikron: Virologe warnt vor Reinfektion

Im Interview mit "t-online.de" betont der Essener Virologe Ulf Dittmer, zwar sei davon auszugehen, dass auch Ungeimpfte bei einer zweiten Infektion zumindest vor einer schweren Erkrankung geschützt seien. Allerdings ergänzt Dittmer, "der Schutz gegen eine weitere Infektion, den wir vorher bei allen Varianten hatten, scheint bei Omikron deutlich reduziert zu sein." Bei einer Impfung hingegen scheint der Schutz ein wenig besser zu sein. (bml)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama