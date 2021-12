Die WHO hält es für unwahrscheinlich, dass die neue Omikron-Variante des Coronavirus den Schutz von Impfstoffen komplett aushebeln könnte. Bei bisherigen Varianten hätten die Vakzine auch geholfen, erklärt die WHO.

WHO: Impfstoffe helfen wohl auch gegen Omikron-Variante

Berlin. Erste Labortests mit der Omikron-Variante sind besorgniserregend. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie könnte einen Rückschlag erleiden.

Besorgniserregende Nachrichten aus der Wissenschaft: Die Omikron-Variante von Sars-CoV-2 könnte Deutschland im Kampf gegen die Pandemie weit zurückwerfen. Während die Zahl der entdeckten Fälle weltweit weiter stark ansteigt, geben neueste Erkenntnisse aus den Laboren der Befürchtung Nahrung, dass Omikron ansteckender ist und die Impfstoffe deutlich schwächer vor einer Infektion schützen.

Omikron: Was macht die Corona-Variante so besonders?

Das Erbgut des Virus hat im Vergleich zum Urtyp etwa 50 Mutationen und damit deutlich mehr als die anderen Varianten. Bei Delta waren es 15. Von den 50 Veränderungen sind einige bereits von anderen Varianten bekannt – von Alpha, Beta, Gamma und Delta.

können die Infektiosität und die Abwehrmechanismen des Immunsystems beeinflussen. "Bei Omikron gibt es viele, viele Mutationen, wo wir noch gar nicht wissen, was die machen", erklärte Virologin Sandra Ciesek von der Uniklinik Frankfurt am Main vor wenigen Tagen. Ciesek und ihr Team erforschen die Omikron-Variante.

Delta und Omikron: Welche Variante ist ansteckender?

Omikron ist mehrfach im Spike-Protein mutiert. Dieses Protein ist zuständig für den Viruseintritt in die menschliche Zelle. Die Kombination der Mutationen, so jedenfalls die Vermutung von Virologen, könnte dazu führen, dass Omikron noch ansteckender ist als Delta. Zum Vergleich: Alpha ist bis zu 90 Prozent ansteckender als der Sars-Cov-2-Urtyp, und Delta ist bis zu 60 Prozent ansteckender als Alpha. Alpha und Delta verbreiteten sich aufgrund dieses sogenannten Fitnessvorteils weltweit rasend schnell.

Zahlen aus dem Ausland deuten immer stärker darauf hin, dass die Ansteckungsfähigkeit von Omikron tatsächlich höher ist als bei Delta. Entsprechende Meldungen kommen aus Südafrika, Großbritannien, Dänemark oder auch Norwegen. Omikron ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO mittlerweile in 53 Ländern nachgewiesen und könnte schon bald Delta als vorherrschende Variante ablösen.

Wirken die Corona-Impfstoffe gegen Omikron?

Sandra Ciesek veröffentlichte am Mittwoch erste detaillierte Erkenntnisse ihrer Forschung, die beunruhigend sind. "Unsere ersten Daten zur Neutralisation von Omicron (sic!) versus Delta sind fertig", twitterte sie. Bei doppelter Impfung mit Biontech,Moderna und einer Kreuzimpfung mit und Biontech habe die Neutralisation sechs Monaten nach der zweiten Impfung bei 0 Prozent gelegen. Sprich: Sie war nicht vorhanden.

Neutralisation von Omicron versus Delta sind fertig: 2x Biontech, 2x Moderna, 1xAZ/1x Biontech nach 6 Monaten 0% Neutralisation bei Omicron, auch 3x Biontech 3 Monate nach Booster nur 25% NT versus 95% bei Delta. Bis zu 37fache Reduktion Delta vs. Omicron pic.twitter.com/w0gHww26sg — Sandra Ciesek (@CiesekSandra) December 8, 2021

Auch nach drei Biontech-Impfdosen lag die Neutralisation drei Monate nach dem Booster bei nur noch 25 Prozent. Im Mittel, so Ciesek, sei die Antikörperreaktion 37-fach reduziert. Auch eine am Dienstag veröffentlichte Studie des Health Research Instituts aus Südafrika kommt zu ähnlichen Ergebnissen. "Eine 40-fache Reduktion der Neutralisationsaktivität bedeutet aber nicht, dass die Impfung 40 Mal weniger schützt", twitterte am Mittwoch Virologe Der reale Immunverlust sei geringer.

Eine 40-fache Reduktion der Neutralisationsaktivität bedeutet NICHT, dass die Impfung 40-mal weniger schützt. Der reale Immunitätsverlust ist viel geringer. Im Moment ist Dreifachimpfung der beste Schutz. Neue Impfstoffe erst nach der Winterwelle. Nicht warten, sondern boostern. — Christian Drosten (@c_drosten) December 8, 2021

Die Daten von der Uniklinik Frankfurt könnten nichts darüber aussagen, ob man nach Impfung und Booster im Falle einer Infektion weiterhin vor einem schweren Verlauf geschützt ist, teilte Sandra Ciesek weiter mit. Die untersuchte Neutralisation der Antikörper sagt nichts über die Antwort der T-Zellen aus. Diese ist Bestandteil des Langzeitgedächtnis des Immunsystems. Die zelluläre Immunität hat eine wesentliche Bedeutung beim Schutz vor schweren Verläufen.

Auch Biontech/Pfizer gaben am Mittwoch Einblick in ein Studie zur Wirksamkeit ihres Vakzins gegen Omikron: "Die ersten Daten lassen darauf schließen, dass eine Auffrischungsimpfung immer noch einen ausreichenden Schutz gegen eine durch die Omikron-Variante ausgelöste Erkrankung jeglicher Schwere bieten kann", sagte Biontech-Chef Ugur Sahin am Mittwoch.

Macht Omikron Infizierte kränker?

Hier fehlen belastbare Daten. Dass die Krankheitsverläufe aus Südafrika als eher milde beschrieben werden, sage wenig über die krankmachende Wirkung aus, sagte Christian Drosten am Dienstag im NDR-Podcast "Coronavirus Update". Südafrika sei mit Deutschland nicht vergleichbar, da Omikron dort auf eine jüngere und zu großen Teilen bereits von Covid-19 genesene Bevölkerung treffe.

"Auch ob eine Omikron-Infektion bei einer Durchbruchsinfektion von Geimpften mehr schwere Verläufe verursacht, ist weiter offen", sagte Carsten Watzl, Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, am Mittwoch. "Ich erwarte, dass der Impfschutz vor schwerer Covid-19-Erkrankung weiterhin größtenteils aufrechterhalten wird. Hierzu werden aber weitere Daten benötigt", sagte der Leiter der Infektionsimmunologie der Berliner Charité, Leif Erik Sander.

Was bedeutet das für die Perspektive in Deutschland?

"Die Daten zeigen, dass selbst zweifach Geimpfte oft nicht genügend Antikörper haben, um Omikron zu neutralisieren. Erst nach einem Booster oder nach der Kombination aus Infektion plus zweifacher Impfung sind genügend Antikörper vorhanden", sagte Carsten Watzl. Das bedeute, dass es mit Omikron noch mehr Durchbruchsinfektionen geben werde. "Die Inzidenzen könnten noch mal deutlich steigen", so der Immunologe. Das wiederum würde mit einer zusätzlichen Belastung des Gesundheitssystems einhergehen.

Die Virologen Christian Drosten und Jörg Timm vom Universitätsklinikum Düsseldorf, sowie Biontech-Chef Sahin riefen am Mittwoch dazu auf, die Impf- und Auffrischungskampagne angesichts der neuen Erkenntnisse noch weiter anzukurbeln. "Nicht warten, sondern boostern. Dreifachimpfung ist der beste Schutz" twitterte Drosten. "Eine Auffrischung der Impfimmunität ist aktuell umso wichtiger, da dadurch auch die zelluläre Immunität geboostert wird, was sicher gegen Omikron wichtig ist", sagte Jörg Timm. Zur Erinnerung.

Darüber gab es am Mittwoch die ersten klaren Forderungen, die Impfstoffe an Omikron anzupassen. Dies sei angesichts der Daten sinnvoll, sagte Sandra Ciesek. Es sei notwendig, sagte Infektionsimmunologe Leif Erik Sander. Jörg Timm erklärte: "Bei der Anpassung sollte aus meiner Sicht auch überlegt werden, ob das Spike-Protein als Zielantigen ausreichend ist, oder ob die Immunität durch Hinzunahme weiterer Virusproteine breiter aufgestellt werden kann."

Biontech/Pfizer, aber auch US-Hersteller Moderna arbeiten eigenen Angaben zufolge bereits an einem variantenspezifischen Impfstoff gegen Omikron. Biontech geht davon aus, diesen bis Ende März bereit stellen zu können.

