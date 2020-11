Corona-Verstoß Corona-Regeln missachtet: Polizei beendet Party in Schwerte

Schwerte. Party-Gäste aus zu vielen Haushalten: Die Polizei hat in Schwerte hat eine Feier auf einem Firmengelände beendet. Teilnehmern drohen Bußgelder.

Die Polizei hat in Schwerte eine Party beendet, die nicht den Corona-Maßnahmen entsprach. Dabei wurden Betäubungsmittel sichergestellt, wie die Polizei Unna am Samstag mitteilte. In den frühen Morgenstunden hatten die Beamten Hinweise auf verdächtige Personen auf einem Firmengelände bekommen.

Beim Eintreffen nahmen die Einsatzkräfte Bewegungen in dem Gebäude wahr. Da sie zunächst von einem Einbruch ausgingen, umstellten sie das Haus und forderten die Menschen auf, das Gebäude zu verlassen. Als dies nicht passierte, öffneten die Beamten die Tür.

Aggressives Verhalten der Party-Gäste

In der Firma entdeckten sie acht Menschen zwischen 18 und 27 Jahren, die feierten. Ein Sprecher der Polizei sagte, alles habe auf eine unerlaubte Feier hingedeutet. Die Männer und Frauen hätten sich aggressiv verhalten. Um welche Art Firma es sich handelte, teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit.

Gegen die Feiernden wurden Platzverweise ausgesprochen. Da Menschen aus mehr als zwei Haushalten zusammenkamen, müssen sie mit Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Schutzverordnung rechnen. (dpa)