Es ist ein herber Rückschlag für AstraZeneca: Der Pharmakonzern hat seine klinische Studie für einen möglichen Corona-Impfstoff vorsorglich gestoppt. Bei einem der Teilnehmer waren gesundheitliche Probleme aufgetreten. Laut einem Medienbericht soll es sich um Transverse Myelitis handeln, einer Entzündung des Rückenmarks.

Das Unternehmen teilte mit, es handele sich um eine Routinemaßnahme für solche Fälle. „In großen Versuchsreihen treten Erkrankungen zufällig auf, müssen aber von unabhängiger Seite untersucht werden, um das gründlich zu überprüfen.“ Man wolle die Untersuchung beschleunigen, damit sich das Zulassungsverfahren für den Impfstoff so wenig wie möglich verzögere.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1176 neue Corona-Infektionen gemeldet. Dies gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch auf seiner Homepage bekannt.

Aus den Daten des RKI-Lageberichts geht hervor, dass sich von den vom 31. August bis 6. September erfassten Infizierten, bei denen eine Angabe zum Infektionsland vorliegt, 32 Prozent wahrscheinlich im Ausland ansteckten.

Corona-News von Mittwoch, 9. September: Corona-Impfstoff: EU bestellt bis zu 300 Millionen Dosen

13.11 Uhr: Die pauschale Reisewarnung für fast alle gut 160 Länder außerhalb der EU und des grenzkontrollfreien Schengen-Raums wird am 30. September enden. Vom 1. Oktober an soll es nach einem Beschluss des Bundeskabinetts dann auf die Lage in den einzelnen Staaten zugeschnittene Bewertungen geben, wie die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch aus Regierungskreisen erfuhr. Lesen Sie auch: Corona: In diesen Ländern müssen Sie noch Reisewarnungen beachten

12.47 Uhr: Im Rennen um einen rettenden Corona-Impfstoff hat die EU-Kommission mit der Mainzer Firma Biontech die mögliche Lieferung von bis zu 300 Millionen Einheiten vereinbart. Dies teilte die Kommission in Brüssel mit. Geplant sei zunächst die Lieferung von 200 Millionen Dosen, mit der Option auf 100 Millionen weitere.

Der Impfstoff ist allerdings noch nicht zugelassen. Derzeit laufen noch klinische Tests. Die EU-Kommission verfolgt die Strategie, mit möglichst vielen Pharmafirmen Vorverträge abzuschließen, um bei einem erfolgreichen Impfstoff rasch Zugriff zu haben. Die Brüsseler Behörde hat schon mit sechs Herstellern entsprechende Gespräche geführt.

Hilfsorganisation warnt vor Coronavirus in Moria

12.41 Uhr: Angesichts der Brände im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos warnt die Hilfsorganisation International Rescue Committee (IRC) vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus. „Natürlich bleibt COVID-19 ein großes Risiko. Die Regierung hat deshalb den Ausnahmezustand ausgerufen. Es müssen nun sichere Unterkünfte eingerichtet und Corona-Massentests durchgeführt werden, um die weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern“, sagte die IRC-Landesbeauftragte in Griechenland, Dimitra Kalogeropoulou.

Die Evakuierung des Lagers berge nun neue gesundheitliche Gefahren. Mindestens 35 Menschen in dem überfüllten Lager waren zuvor positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet worden.

Zudem forderte Kalogeropoulou ein schnelles Handeln der Europäischen Union: „Es ist höchste Zeit, dass die EU-Länder mit der griechischen Regierung zusammenarbeiten, um Geflüchtete und Asylsuchende nicht nur auf das griechische Festland, sondern auch in andere EU-Länder umzusiedeln.“ Alle wichtigen Nachrichten zur Lage in Mora lesen Sie in unserem Newsblog: Erst Unruhen, dann Großbrand – Lage in Moria eskaliert

Erschöpft und verzweifelt: Kinder vor den Überresten des abgebrannten Lagers Moria. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Corona-Krise: Gastgewerbe kämpft ums Überleben

12.22 Uhr: Die Corona-Krise hat die Gastronomen und Hoteliers in ganz Deutschland in die tiefste Krise der Nachkriegszeit katapultiert. Nicht nur Fernsehköchin Sarah Wiener meldete Insolvenz an, auch viele andere alteingesessene Gastronomen stellten ihre Betriebe ein. Welchen Spuren die Krise in der Branche hinterlassen hat, lesen Sie hier.

Corona-Rekordanstieg in Tschechien

12.10 Uhr: Tschechien meldet bei der Zahl der täglichen Neuinfektionen einen Rekordwert: Am Dienstag kamen 1164 Fälle hinzu, wie das Gesundheitsministerium bekanntgab. Der bisherige Höchstwert innerhalb von 24 Stunden hatte bei knapp 800 gelegen. Die Gesamtzahl der aktiven Fälle stieg damit auf rund 9300. Es wurden bisher insgesamt 441 Todesfälle mit einer Covid-19-Erkrankung in Verbindung gebracht.

Inzwischen gilt in Tschechien wieder landesweit eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Gesundheitsminister Adam Vojtech kündigte bei Twitter an, dass vom Donnerstag an eine Maskenpflicht „in allen Innenräumen in der ganzen Tschechischen Republik“ eingeführt werde. Die Einzelheiten sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

Nach Einschätzung des Epidemiologen und Regierungsberaters Roman Prymula dürften sich neue Maßnahmen wie die Maskenpflicht erst mit mehrwöchiger Verzögerung bemerkbar machen. „Wir müssen dahingehend wirken, dass es nicht zu einem exponentiellen Anstieg kommt“, sagte der Experte der Zeitung „Pravo“.

Nach Einschätzung von Beobachtern dürfte der jüngste Anstieg auch mit dem Ende der Sommerferien und der Rückkehr zahlreicher Urlauber zusammenhängen. Zu den beliebtesten Reiseländern der Tschechen zählt traditionell Kroatien, wo die Corona-Zahlen zuletzt ebenfalls gestiegen waren.

In Tschechien werden die Corona-Maßnahmen wieder verschärft. Foto: VÌt äim·nek / dpa

Kürzere Corona-Quarantäne? – Debatte in Italien

10.49 Uhr: Nach den Überlegungen Frankreichs zur Verkürzung der Quarantänezeit für Corona-Infizierte diskutiert auch Italien eine solche Maßnahme. „Wenn wir die Quarantäne verkürzen sollten, würden sich auch die sozialen und wirtschaftlichen Kosten reduzieren“, sagte der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte. Die Verkürzung der Quarantäne von 14 auf sieben Tage sei eine „wichtige Perspektive“.

Der Lungen-Facharzt Luca Richeldi, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des italienischen Gesundheitsministeriums, sagte: „Das ist eine Entscheidung, die sehr wahrscheinlich auch in Italien in Erwägung gezogen wird, vor allem, weil es großen Einfluss darauf hätte, die Quarantäne-Maßnahmen zu vereinfachen.“

Nach Ansicht zahlreicher italienischer Experten ist eine Verkürzung der Quarantänezeit bei einer Corona-Infektion ohne Symptome sinnvoll. „14 Tage Isolation zu empfehlen, hatte zu Beginn der Pandemie Sinn und war richtig, weil wir nichts über dieses Virus wussten“, sagte Mario Clerici, Immunologie-Professor an der Universität Mailand, dem „Corriere della Sera“. „Heute kennen wir das Virus sehr viel besser und eine so lange Quarantäne ist übertrieben, vor allem für die Infizierten ohne Symptome.“

EU-Einigung auf zehntägige Quarantäne für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten EU-Einigung auf zehntägige Quarantäne für Rückkehrer aus Corona-Risikogebieten

Infizierter Berlusconi kämpft gegen „höllische Krankheit“

10.15 Uhr: Italiens früherer Regierungschef Silvio Berlusconi hat sich erstmals nach seiner Corona-Infektion zu Wort gemeldet und Parteikollegen vom Kampf gegen die „höllische Krankheit“ berichtet. „Ich gebe alles und hoffe, dass ich bald wieder zurück bin“, sagte Berlusconi laut Nachrichtenagentur Ansa bei einer Telefonkonferenz mit Mitgliedern seiner Partei Forza Italia. „Ich kämpfe, um dieser höllischen Krankheit zu entkommen.“

Der Politiker und Unternehmer, der wegen seines Alters und einiger Vorerkrankungen als Risikopatient gilt, ist auf dem Weg der Besserung. „Ich denke, dass uns jede Stunde, die vergeht, näher ans positive Resultat einer Genesung bringt“, sagte Berlusconis Arzt Professor Alberto Zangrillo im TV-Sender Rai.

Allerdings sei Covid-19 eine „tückische Krankheit“, bei der man nicht vorschnell denken dürfe, man habe sie besiegt, warnte Zangrillo. Bei Berlusconi zeige die Behandlung im Krankenhaus jedoch Erfolge. „Seine Krankheit hat den erhofften Verlauf genommen, er reagiert sehr gut auf die Therapien“, sagte der Mediziner.

Neuseeland lockert Corona-Einreiseregeln

9.44 Uhr: Neuseeland will seine strikte Corona-Einreisesperre von Oktober an leicht lockern. Die Grenzen des Pazifikstaates sind seit dem 19. März geschlossen. Nur neuseeländische Staatsbürger und Menschen mit permanentem Wohnsitz durften noch ins Land. „Wir sind jetzt in der Lage, Anpassungen unserer Covid-19-bedingten Einreisebestimmungen vorzunehmen“, sagte Einwanderungsminister Kris Faafoi.

Dies betreffe eine „kleine Anzahl von Menschen“, die unter normalen Umständen das Recht hatten, nach Neuseeland zu reisen.

Unter anderem sollen die Lockerungen Lebenspartner von neuseeländischen Bürgern betreffen, die in den nächsten Wochen eine Einreise beantragen könnten. Auch einige Menschen mit gültigem Arbeitsvisum könnten dann wieder ins Land. Alle Ankommenden müssen aber 14 Tage in Isolation.

Bahn sieht kein erhöhtes Infektionsrisiko in Zügen

9.30 Uhr: Die Deutsche Bahn hat bekräftigt, dass es aus ihrer Sicht bislang kein erhöhtes Corona-Infektionsrisiko in Zügen gibt. Bei Zugbegleitern im Fernverkehr seien etwas seltener entsprechende Antikörper nachgewiesen worden als bei Beschäftigten ohne Kundenkontakt, teilte das Unternehmen mit.

„Wir müssen weiter achtsam sein, aber es gibt keinen Grund zur Sorge vor Bahnreisen“, folgerte Vorstandsmitglied Berthold Huber daraus. Die Studie dazu ist aber nicht abgeschlossen.

Bislang liegen Tests an 1072 Mitarbeitern von Ende Juni und Anfang Juli vor. Zu der Zeit hatten die Fernzüge nach Bahn-Angaben eine Auslastung von 30 Prozent, halb so viel wie vor der Corona-Krise. Weitere Tests an Mitarbeitern sind im Oktober und Februar geplant – in der Erkältungs- und Grippesaison.

Aus Sicht der Deutschen Bahn gibt es kein höheres Risiko, sich in den Zügen zu infizieren. Foto: Arne Dedert / dpa

Corona-Impfstoff-Studie von AstraZeneca gestoppt – Proband erkrankt

8.43 Uhr: Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat vorläufig seine klinischen Tests eines Corona-Impfstoffs unterbrochen, weil es bei einem Probanden zu noch ungeklärten gesundheitlichen Problemen gekommen ist. Das Verfahren sei „freiwillig unterbrochen worden, um die Überprüfung der Sicherheitsdaten durch einen unabhängigen Ausschuss zu ermöglichen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag. Es soll geklärt werden, ob es sich um eine Nebenwirkung des potenziellen Wirkstoffs handelt.

Während des Stopps sollen keine weiteren Studienteilnehmer geimpft und bisher geimpfte Personen weiterhin beobachtet werden.

Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf eine informierte Person, dass es sich bei dem gesundheitlichen Problem um Transverse Myelitis handele – eine Entzündung, die das Rückenmark treffe und von Vireninfektionen ausgelöst werden könne.

Unterbrechungen der klinischen Prüfungen von möglichen Impfstoffen sind nicht ungewöhnlich. Dennoch ist es mutmaßlich das erste Mal, dass dies bei den Tests für einen Corona-Impfstoff geschah. AstraZeneca erklärte: „Dies ist eine Routinemaßnahme, die immer dann vorgenommen werden muss, wenn in einer der Studien eine potenziell unerklärliche Krankheit auftritt.“.

Für AstraZeneca, das zusammen mit der britischen Oxford-Universität an der Corona-Impfung forscht, ist es ein herber Rückschlag im Rennen um die Zulassung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus.

Die EU, die USA und andere Staaten haben mit AstraZeneca bereits Liefervereinbarungen für den Impfstoff geschlossen.

So läuft die Suche nach dem Corona-Impfstoff So läuft die Suche nach dem Corona-Impfstoff

Corona-Zahlen in Israel steigen rasant – neuer Rekordwert

7.49 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel steigt immer weiter. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden am Vortag 3496 neue Fälle registriert. Den zweiten Tag in Folge wurde damit der jeweils höchste Ein-Tages-Wert in dem Land seit Beginn der Pandemie verzeichnet. Am Montag hatte es 3425 neue Fälle gegeben. Allerdings ist auch die Zahl der Corona-Tests deutlich höher als zuvor.

Am Dienstagabend teilte das Gesundheitsministerium mit, der Corona-Beauftragte Ronni Gamzu, Gesundheitsminister Juli Edelstein sowie sechs weitere ranghohe Mitarbeiter müssten sich in Corona-Quarantäne begeben. Sie seien mit einem Corona-Kranken in Kontakt gewesen.

Schwangere mit Corona: Höheres Risiko für frühe Geburt

7.01 Uhr: Experten haben mögliche Folgen einer Corona-Infektion bei Schwangeren untersucht. Eine verfrühte Geburt ist demnach bei ihnen wahrscheinlicher, wobei die Rate spontaner Frühgeburten – also bei von selbst einsetzenden Wehen – kaum höher liegt.

Bei infizierten Schwangeren werde also öfter eine Schwangerschaft eingeleitet und/oder der Säugling per Kaiserschnitt früher geholt, erläutern die Forscher im Fachmagazin „BMJ“. Dafür gebe es verschiedene Gründe.

Das sei eine Situation, die nicht nur bei einer Ansteckung mit Sars-CoV-2, sondern auch bei anderen Infektionen auftreten könne, erklärte die Virologin Susanne Modrow, die unter anderem zu Virusinfektionen in Schwangerschaften forscht. „Akute Infektionen haben in der Spätphase der Schwangerschaft häufig das Risiko einer verfrühten Geburt.“

Zusammengetragen haben die Forscher die Ergebnisse von insgesamt 77 Studien. Aus ihrer Analyse geht auch hervor, dass Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen bei infizierten Schwangeren im Vergleich zu nicht schwangeren Frauen mit einer Infektion nicht so häufig auftreten. Dies könne aber auch daran liegen, dass Schwangere bei ihrer Einweisung in die Klinik meist auf das Coronavirus getestet werden – unabhängig davon, ob sie Symptome zeigen oder nicht. Nicht schwangere Frauen hingegen seien oftmals nur getestet worden, weil sie Symptome zeigten.

Christian Albring, Präsident des Berufsverbandes der Frauenärzte, erklärte dazu, dass die typischen Covid-19-Symptome wie Fieber und Muskelschmerzen vor allem auf die Aktivierung des Immunsystems zurückgingen, weil es sich mit den Krankheitserregern auseinandersetze.

„Das Immunsystem von Schwangeren ist aber herunterreguliert, damit das Baby nicht als Fremdkörper erkannt und eine Abstoßungsreaktion eingeleitet wird.“ Das könne ein Grund für die teilweise fehlenden oder anderen Symptome bei infizierten Schwangeren sein.

Zudem brauchten laut Studie Schwangere öfter intensivmedizinische Betreuung als nicht schwangere Infizierte. „Dass Schwangere jetzt besonders gefährdet sind im Vergleich zu Nicht-Schwangeren – dafür gibt es noch zu wenige stichhaltige Daten“, sagte Virologin Modrow dazu.

Klar sei, dass es bei vorerkrankten Müttern, also etwa solchen mit Übergewicht, Bluthochdruck oder Diabetes, zu Komplikationen kommen könne.

Klare Unterschiede gebe es bei der Behandlung von schwer erkrankten Covid-19-Patienten. Bei Schwangeren sei die antivirale Behandlung mit dem Medikament Remdesivir nicht zugelassen, so Modrow.

Modrow zufolge ist eine Übertragung des Erregers auf das Ungeborene im Mutterleib „extrem selten“. Komme es unerwartet doch dazu, sei dies nicht zwingend bedenklich. „Es gibt bisher keine Hinweise, dass eine angeborene Schädigung mit einer lebenslangen Problematik aufgrund einer Coronavirus-Infektion auftritt.“

Eine weitere gute Nachricht aus der Studie: Die Anzahl von Totgeburten oder Todesfällen bei Neugeborenen war bei infizierten Schwangeren nicht höher.

Eine Hebamme untersucht eine schwangere Frau. Foto: Caroline Seidel / dpa

Covid-19 oder Grippe? Diagnose anfangs schwierig

4.13 Uhr: Die beginnende Grippesaison und die gleichzeitig andauernde Corona-Pandemie werden die Ärzte nach Ansicht der Frankfurter Virologin Sandra Ciesek vor besondere Herausforderungen stellen. Es lasse sich anfangs nicht leicht beantworten, ob eine Grippe oder eine Infektion mit der vom Coronavirus Sars-CoV-2 ausgelösten Krankheit Covid-19 vorliege, sagte Ciesek der Deutschen Presse-Agentur.

„Die Symptomatik kann insbesondere in der Frühphase der Infektion sehr ähnlich sein“, erklärte die Professorin für Medizinische Virologie an der Frankfurter Goethe-Universität. „Bei beiden Erkrankungen sind Fieber, Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Schnupfen und abdominelle Beschwerden wie Bauchschmerzen und Erbrechen häufige Symptome.“ Ohne einen Test könnten die Symptome nicht sicher unterschieden werden.

Ob eine Grippe oder Covid-19 für den Einzelnen gefährlicher sei, lasse sich nur sehr schwer sagen. „Die Gefahr, an Covid-19 zu sterben, ist nämlich sehr stark altersabhängig“, sagte Ciesek. „Insgesamt kann man festhalten, dass bei älteren Menschen Covid-19 noch viel gefährlicher ist als Influenza.“ Lesen Sie hier: Drosten-Podcast: So lief die erste Folge mit Sandra Ciesek

Neuer Corona-Schulgipfel am 21. September bei Merkel

1.01 Uhr: Kanzlerin Angela Merkel will gemeinsam mit der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und den Kultusministern der Länder bei einem zweiten Corona-Schulgipfel über einen Digitalisierungsschub für die Schulen beraten.

Das Treffen werde am 21. September im Kanzleramt stattfinden, erfuhr unserer Redaktion aus Koalitionskreisen.

Bei einem ersten Treffen Mitte August hatten Merkel, Esken und mehrere Kultusminister angekündigt, dass der Bund 500 Millionen Euro bereitstellen werde, damit jeder Lehrer einen Dienst-Laptop und jeder Schüler einen günstigen Internetzugang bekommen solle. Seinerzeit hatten aber nicht alle Kultusminister an den Beratungen teilgenommen.

Für den 21. September hat die Kultusministerkonferenz (KMK) zugesagt, dass alle 16 Ressortchefs beim Gespräch mit Merkel und Esken dabei sein werden. Auch Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) nimmt teil.

Bei dem Spitzentreffen soll es unter anderem darum gehen, technische und organisatorische Voraussetzungen für eine möglichst rasche Digitalisierung aller Schulen zu schaffen. So sollen digitale Lernplattformen für Homeschooling aufgebaut und System-Administratoren für Wartung und Support an den Schulen eingestellt werden.

Großbritannien verschärft Regeln

0.37 Uhr: Wie Premierminister Boris Johnson am Dienstag ankündigte, sind ab Montag nur noch Gruppen von bis zu sechs Menschen erlaubt. Das Verbot gilt sowohl für Außen- als auch Innenräume. Derzeit liegt die Obergrenze bei 30 Menschen.

„Wir müssen jetzt handeln, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen“, begründete Johnson die neuen Maßnahmen. Die Sechs-Personen-Regel ist allerdings mit einer Reihe von Ausnahmen versehen. Sie gilt nicht für Schulen, Arbeitsplätze, Hochzeiten und Beerdigungen sowie Mannschaftssport, der entsprechend den Hygiene-Auflagen organisiert wird. Bei Verstößen gegen die Regel droht eine Geldstrafe von 100 Pfund (110 Euro). Bei wiederholten Verstößen kann die Strafe auf bis zu 3200 Pfund steigen.

In der britischen Stadt Caerphilly stehen Menschen mit Mundschutz an einem Supermarkt Schlange. Boris Johnson hat die Corona-Regeln verschärft. Foto: Ben Birchall / dpa

Corona-News von Dienstag, 8. September: In Israel gelten Beschränkungen in Risikogebieten

19.52 Uhr: In Israel sollen Beschränkungen in 40 Städten oder Stadtteilen die weitere Ausbreitung des Coronavirus eindämmen. Die nächtlichen Ausgangssperren und Schulschließungen gelten eine Woche lang. Betroffen sind nach Behördenangaben Regionen, in denen Versammlungen zu verstärkten Ansteckungen geführt haben.

Dort leben insbesondere israelische Araber oder ultraorthodoxe Juden. Mehrere Regierungsmitglieder fordern einen landesweiten Lockdown, sollten die Maßnahmen scheitern. Bislang sind in Israel 135.288 Corona-Tests positiv ausgefallen. 1.031 Menschen, die positiv getestet wurden, sind gestorben. Im Land leben rund neun Millionen Menschen.

Kandidaten reisen doch nicht zum Junior-ESC

19.10 Uhr: Bei der Kinderausgabe des Eurovision Song Contest im polnischen Warschau werden wegen der Corona-Pandemie im November keine Kandidaten vor Ort sein. Das teilte der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag unter Berufung auf die ausrichtende Europäische Rundfunkunion mit. Die Show werde zwar live aus Warschau gesendet, die Acts treten demnach aber mit einem vorher aufgezeichneten Auftrittsvideo gegeneinander an. Nur Moderation und Musikeinlagen außerhalb des Wettbewerbs werden vor Ort sein.

Bei der Kinderausgabe des Eurovision Song Contest im polnischen Warschau werden wegen der Corona-Pandemie im November keine Kandidaten vor Ort sein. Foto: - / dpa

35 Menschen im Flüchtlingslager Moria infiziert

18.25 Uhr: Im Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos sind inzwischen 35 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das Migrationsministerium in Athen mit. Vorausgegangen waren 2000 Tests, seit das Virus vergangene Woche bei einem der Lagerbewohner entdeckt worden war. Die Betroffenen seien isoliert worden, nur einer von ihnen zeige Symptome, so das Ministerium weiter. Das gesamte Lager bleibe bis zum 15. September unter Quarantäne.

Ein 40-jähriger Mann soll das Coronavirus eingeschleppt haben. Er sei zwischenzeitlich von Moria nach Athen gereist und sich vermutlich in der Hauptstadt oder während der Rückreise angesteckt.

In Moria leben derzeit etwa 12.600 geflüchtete Menschen bei einer Kapazität von 2800 Plätzen.

Neusser Unternehmen darf Impfstoff an Menschen testen

17.54 Uhr: Der Arzneimittelentwickler Janssen aus Neuss bei Düsseldorf darf einen möglichen Impfstoff in Deutschland am Menschen testen. Die klinische Prüfung sei genehmigt worden, teilte das Paul-Ehrlich-Institut mit. Bei der Phase-II-Studie solle an einer größeren Zahl von Probanden untersucht werden, ob der Impfstoff wirksam, sicher und verträglich ist.

Bei dem Impfstoffkandidaten von Janssen handele es sich um einen Vektor-Impfstoff, bei dem ein abgeschwächtes Virus genutzt werde, damit der Körper eine Immunantwort auf das Virus Sars-CoV-2 produziere, teilte das Paul-Ehrlich-Institut mit. Weltweit laufen inzwischen Dutzende klinische Studien zu Corona-Impfstoff-Kandidaten.

Positiv getesteter Kellner hatte mehr als 400 Kontakte

17.12 Uhr: Ein Kellner, der trotz eines positiven Corona-Tests arbeiten gegangen ist, beschäftigt derzeit das Frankfurter Gesundheitsamt. Mehr als 400 Kontakte des Mannes müssten nun angerufen werden, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsdezernats am Dienstag. Er müsse mit einer Strafe rechnen, da er gegen die Quarantäneregelung verstoßen habe.

Das Risiko, dass er Gäste der betroffenen Bar angesteckt habe, werde allerdings als gering eingestuft, da sich der Mann an die Abstandsregeln gehalten und eine Mund-Nase-Bedeckung getragen habe. Zuvor hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ online über den Fall berichtet.

Eine Kollegin, die den Kellner ohne eine Maske begrüßt habe, sei positiv getestet worden. Sicherheitshalber gelte nun auch für alle anderen Mitarbeiter der zwei Abende, an denen der Kellner arbeitete, eine Quarantäneregelung – nicht aber für die Gäste. Diese würden ermahnt, sich mit Kontakten zurückzuhalten und vorsichtig zu sein, sagte die Sprecherin. Die Bar sei gründlich gereinigt worden und inzwischen wieder geöffnet.

Frankfurter Buchmesse soll vollständig im Internet stattfinden

15.47 Uhr: Die Frankfurter Buchmesse 2020 soll in diesem Jahr vollständig ins Internet verlegt werden. Die klassische Hallenausstellung sei aufgrund der neuesten Reisebeschränkungen nicht möglich, erklärten die Organisatoren am Dienstag. Die ab dem 1. Oktober geltende Quarantäneverordnung mache europäischen Ausstellern und Fachbesuchern die Teilnahme unmöglich. Im Mai hatten die Veranstalter angekündigt, eine Mischung aus virtuellen Veranstaltungen und Präsenzprogramm anzubieten.

Da war es noch voll in den Hallen: Die Frankfurter Buchmesse im Oktober 2019. Foto: Jens Kalaene / dpa

Viele Verlage verzichteten aufgrund der Coronakrise bereits auf eine physische Teilnahme. Nur einige wenige Präsenzveranstaltungen sollen stattfinden, darunter ein Lesefest in der Innenstadt und eine Buchmessennacht in der Festhalle. Lesen Sie hier: „Harry Potter“-Autorin J.K. Rowling kündigt neues Buch an

Unberührt von der Absage der klassischen Präsenzmesse bleiben zudem die Verleihung des Deutschen Buchpreises am 12. Oktober und die Verleihung des Friedenspreis des Deutschen Buchhandels am 18. Oktober. Alle weiteren Lesungen und Diskussionen finden hingegen online statt.

Die Frankfurter Buchmesse findet in diesem Jahr vom 14. bis zum 18. Oktober statt

Im vergangenen Jahr hatten sie mehr als 300.000 Menschen besucht, die Aussteller kamen aus 104 Ländern

Die Veranstaltung ist die weltweit größte Bücherschau

Vor rund einer Woche kündigten die Veranstalter der Leipziger Buchmesse an, den Branchentreff 2021 vom März in den Mai zu verschieben. In diesem Jahr war die Messe wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden

WHO hält Entwicklung bei Corona in Tschechien für „besorgniserregend“

14.45 Uhr: Die jüngste Entwicklung bei den Corona-Infektionen in Tschechien ist nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) „besorgniserregend“. Das teilte die WHO-Vertretung in Prag am Dienstag bei Facebook mit. „Es gibt keine Alternative zum Testen, Nachverfolgen und Isolieren, um Covid-19 zu beherrschen - weder hier noch andernorts“, betonten die Experten.

Die UN-Gesundheitsorganisation widersprach damit dem tschechischen Ministerpräsidenten Andrej Babis. Dieser hatte erklärt, dass möglicherweise nur noch bei ernsten Erkrankungsfällen die Infektionsketten zurückverfolgt werden sollen. Eine Entscheidung darüber könne bereits Ende der Woche fallen. Auf die jetzige Kritik der internationalen Experten reagierte Babis gereizt. „Das ist die WHO, die anfangs weder einen Mundschutz empfohlen noch gewusst hat, dass eine Pandemie im Gang ist - nach meiner Ansicht sollte sie schweigen“, schrieb der Multimilliardär beim Kurznachrichtendienst Twitter. Lesen Sie hier: Corona: In diesen Ländern türmt sich die zweite Welle auf

Die Behörden klagen über mangelndes Personal. Man habe bisher versucht, jeden Kontakt nachzuverfolgen, auch bei symptomlosen Personen, sagte die Leiterin des Prager Gesundheitsamts, Zdenka Jagrova, der Zeitung „Pravo“. Die Nachbarstaaten täten dies nicht immer. „Die Daten sind damit nicht vergleichbar, was dem Ruf Tschechiens schadet“, meinte die Behördenleiterin.

Tatsächlich hat die Zahl der täglichen Neuinfektionen in dem nur knapp elf Millionen Einwohner zählenden Land in den letzten zwei Wochen neue Rekordwerte erreicht.

Am Montag kamen 563 weitere Fälle hinzu, womit die Gesamtzahl der aktiven Infektionen auf 8424 stieg, wie das tschechische Gesundheitsministerium am Dienstag bekanntgab.

214 Patienten waren demnach im Krankenhaus.

437 Menschen starben bisher.

Vom 1. September an gilt in Tschechien wieder landesweit in Geschäften und Einkaufszentren eine Maskenpflicht. Besonders betroffen von der Pandemie ist weiter die Hauptstadt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen wächst daher im Nachbarland die Sorge, dass die Bundesregierung Prag als Risikogebiet ausweisen könnte. Der deutsche Botschafter in Tschechien, Christoph Israng, warnte bereits vor mehreren Tagen bei Twitter: „Wir alle müssen umsichtig sein, um Schäden für Gesellschaft und Wirtschaft zu verhindern.“

Mehr Infektionen auf Bali

13.55 Uhr: Auf der beliebten indonesischen Urlaubsinsel Bali hat sich die Zahl bestätigter Corona-Infektionen seit der Öffnung für den einheimischen Tourismus Ende Juli verdoppelt. Allein am Dienstag meldete die Insel mit ihren rund 4,2 Millionen Einwohnern 164 neue Fälle. Damit stieg die Gesamtzahl auf mehr als 6500.

Zum Vergleich:

Am 31. Juli, als erstmals seit März wieder Gäste von den anderen Inseln des Archipels einreisen durften, lag die Zahl noch bei 3300.

In den vergangenen fünf Wochen ist auch die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit Covid-19 von 48 auf 128 gestiegen.

Zuvor war die gerade bei Surfern und Yogis beliebte „Insel der Götter“ vergleichsweise glimpflich durch die Krise gekommen. Deshalb hatte die Regionalregierung entschieden, Ende Juli zumindest den lokalen Tourismus wiederzubeleben. Für ausländische Gäste herrscht bis mindestens Anfang 2021 weiter eine Reisesperre.

In Indonesien steigt die Zahl der Corona-Infektionen. Foto: Firdia Lisnawati / dpa

Ady Wirawan, Epidemiologe an der Udayana-Universität in Bali, führt den Anstieg zumindest teilweise auf die Öffnung für den einheimischen Tourismus zurück. „Es liegt nicht an den Besuchern an sich, aber die Wiedereröffnung hat die Leute veranlasst, unvorsichtiger zu werden“, sagte er. Viele Balinesen seien dringend auf die Urlauber angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Derweil ist im besonders schwer von der Pandemie betroffenen Inselstaat Indonesien die Gesamtzahl offiziell erfasster Infektionen auf mehr als 200.000 gestiegen. Die Zahl gemeldeter Todesfälle stieg auf rund 8200.

Bayern schließt Testzentren an Autobahnen und auf Bahnhöfen

13.18 Uhr: Nach dem Ende der Hauptreisezeit im Sommer stellt Bayern die Corona-Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg bis zum 30. September ein. Die freiwerdenden Testkapazitäten sollen nach einem Kabinettsbeschluss stattdessen bedarfsorientiert etwa für die Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung stehen. Lediglich die Teststationen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen bleiben.

SPD-Fraktion unterstützt Corona-Bonus für Krankenhaus-Pflegekräfte

13.15 Uhr: Die Brandenburger Landtags-SPD hält den geplanten Corona-Bonus für Krankenschwestern und -Pfleger - nicht nur für Kräfte in Pflegeheimen - für richtig. „Ich hoffe, dass dieser Schritt nicht kleiner ausfällt, als das etwa bei der Prämie für Pflegeheime der Fall ist“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. Lesen Sie hier: „Danke für nichts“: Notärztin fehlt in Krise die Anerkennung

Seine Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass das Land auch diesen Bonus mit je 500 Euro mittrage. „Mit der Solidarität ist es wie mit der Schwangerschaft: Halbschwanger geht nicht.“ Die Linksfraktion fordert seit längerem, auch Pflegekräfte in Krankenhäusern zu unterstützen. Wegen besonderer Belastungen in der Corona-Krise sollen nun auch Pflegekräfte in Krankenhäusern einen Bonus von bis zu 1000 Euro bekommen - wie schon Beschäftigte in der Altenpflege. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will dies umsetzen.

Die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) stellen 100 Millionen Euro bereit, um einmalige Prämien für bis zu 100.000 Klinik-Mitarbeiter zu zahlen.

Wer eine einmalige Prämie erhält und in welcher Höhe, sollen die Kliniken in Abstimmung mit den Mitarbeitervertretungen festlegen.

SPD-Fraktionschef Stohn kritisierte, dass damit nicht alle 440.000 Pflegekräfte erreicht würden bundesweit.

Die Arbeitszeit in Deutschland sinkt

12.30 Uhr: In Deutschland wurden seit der Wiedervereinigung in einem Quartal noch nie so wenige Arbeitsstunden geleistet wie im zweiten Vierteljahr 2020. Das ermittelte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. „Die Arbeitszeit ist vor allem durch Kurzarbeit, Abbau der Zeitguthaben auf den Arbeitszeitkonten, Freistellungen und weniger Überstunden gesunken“, sagte der Leiter des Forschungsbereiches Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen beim IAB, Enzo Weber. „Der Rückgang bei der Zahl der Erwerbstätigen blieb in Anbetracht des immensen wirtschaftlichen Schocks dagegen begrenzt“, sagte er.

Das Arbeitsvolumen sei im Vergleich zum Vorjahresquartal um zehn Prozent auf 13,3 Milliarden Stunden gesunken.

Gegenüber dem ersten Quartal 2020 bedeute das einen saison- und kalenderbereinigten Rückgang um 8,0 Prozent.

Die Arbeitszeit pro Erwerbstätigen habe im zweiten Quartal 297,3 Stunden betragen und damit um 8,8 Prozent unter dem Wert des ersten Quartals gelegen.

Die Zahl der Kurzarbeiter habe im zweiten Quartal nach ersten Hochrechnungen bei rund 5,5 Millionen und damit auf einem historischen Höchststand gelegen. Der Arbeitsausfall pro Kurzarbeiter habe im Schnitt bei 45 Prozent gelegen.

OECD warnt in Bildungsstudie vor Corona-Folgen

11 Uhr: Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) warnt in ihrer am Dienstag vorgestellten Bildungsstudie vor den Folgen der Corona-Pandemie für den Bildungsstandort Deutschland. Insbesondere lange Schulschließungen seien insgesamt zwar notwendig gewesen, doch ihre Kosten „für die Einzelnen und die Gesellschaft sind sehr hoch“. Vorteile sieht die OECD dagegen in vergleichsweise hohen Bildungsausgaben und einer starken beruflichen Bildung in Deutschland.

Schulen standen in Deutschland schon vor der Corona-Pandemie vor großen Problem wie dem Lehrermangel. Foto: Thomas Frey / dpa

„Bis Ende Juni waren die Schulen in Deutschland effektiv 17 Wochen lang in der einen oder anderen Form geschlossen“, teilte die Organisation mit - im Schnitt der OECD-Länder waren es demnach 14 Wochen. Schulen seien für erfolgreiche Lernergebnisse daher umso mehr auf den Umgang mit digitalen Endgeräten angewiesen. Doch „dies kann sich in Deutschland schwieriger gestalten“, erklärte die OECD und verwies auch auf Nachholbedarf bei digitalen Lernplattformen.

Eine weitere Gefahr für die Schulen: „Wie in vielen anderen OECD-Ländern wird ein großer Teil der Lehrkräfte in Deutschland in den nächsten zehn Jahren das Ruhestandsalter erreichen“, warnte die Organisation. 2018 waren demnach 41 Prozent der Primar- und Sekundarschullehrer in Deutschland über 50 Jahre alt, nur sieben Prozent waren unter 30.

Frankreich will Quarantänezeit verkürzen

10.15 Uhr: In der Corona-Pandemie will Frankreich die Quarantänezeit für Infizierte und ihre Kontaktpersonen von derzeit 14 auf sieben Tage reduzieren. Gesundheitsminister Olivier Véran kündigte für Freitag einen Kabinettsbeschluss dazu an. Der wissenschaftliche Beirat der Regierung habe der Verkürzung zugestimmt, sagte er am Dienstag dem Radiosender France Inter. Auch in Deutschland ist eine kürzere Quarantänezeit im Gespräch.

„Man ist vor allem in den ersten fünf Tagen ansteckend, nachdem entweder Symptome aufgetreten sind oder nach einem positivem Test“, sagte Véran. Nach einer Woche dann sei das Ansteckungsrisiko nur noch „sehr schwach“.

Mit der Verkürzung will die Regierung eine bessere Akzeptanz der Selbstisolation erreichen: „Ein großer Anteil der Franzosen hält sich nicht an die Quarantäne“, sagte der Gesundheitsminister.

Auch ohne Corona: Mehr Deutsche wollen Masken tragen

9.15 Uhr: Die Corona-Pandemie verändert das Verhalten langfristig – auch bei jungen Menschen. So wollen beispielsweise rund 60 Prozent der 14- bis 34-Jährigen künftig in Erkältungszeiten nicht mehr auf einen Mund-Nasen-Schutz verzichten. Die große Mehrheit zeigt sich insgesamt deutlich vorsichtiger im Kontakt zu anderen Menschen.

Das sind Ergebnisse der repräsentativen Studie „Zukunft Gesundheit 2020“ der Schwenninger Krankenkasse und der Stiftung „Die Gesundarbeiter“. Mehr als 1.000 Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland zwischen 14 und 34 Jahren wurden im August 2020 dafür befragt.

Mehr junge Deutsche wollen auch nach der Corona-Pandemie nicht auf die Maske verzichten. Foto: Axel Heimken / dpa

Deutsche Exporte legen weiter zu

9.00 Uhr: Die deutschen Exporte haben im Juli weiter zugelegt, bleiben aber noch immer deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Im Vergleich zum Juni stiegen die Ausfuhren um 4,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Gegenüber dem Juli 2019 lagen die Exporte allerdings um 11,0 Prozent niedriger. Im Vergleich zum Februar 2020 – dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie – betrug der Rückgang 12,1 Prozent.

Ist Deutschland für den Herbst gerüstet?

8.17 Uhr: Sowohl Kanzlerin Angela Merkel als auch führende Virologen haben zuletzt immer wieder vor einem möglichen Anstieg der Corona-Fallzahlen im Herbst gewarnt. Wie gut ist Deutschland auf eine mögliche weitere Corona-Welle vorbereitet? Lesen Sie hier mehr zum Ausblick auf den Corona-Herbst: Deutschland nutzt im Kampf gegen Corona stumpfe Waffen

Israel meldet neuen Höchstwert bei Corona-Neuinfektionen

7.30 Uhr: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel hat einen neuen Höchstwert erreicht. Das Gesundheitsministerium teilte am Dienstag mit, am Vortag seien 3392 neue Fälle registriert worden. Das ist der höchste Ein-Tages-Wert in dem Land seit Ausbruch der Pandemie. Der bisherige Rekord stammte vom 2. September mit 3173 neuen Corona-Fällen. Mit 463 Fällen ist nun auch die Zahl der Schwerkranken so hoch wie nie zuvor.

Covid-19: Temptations-Sänger Bruce Williamson gestorben

6.51 Uhr: Er prägte viele Jahre den Sound der US-Band The Temptations – nun ist der R’n’B-Sänger Bruce Williamson gestorben. Er erlag mit 49 Jahren in einem Krankenhaus in Las Vegas den Folgen einer Covid-19-Erkrankung, wie sein Sprecherteam am Montag der US-Zeitschrift „USA Today“ mitteilte. Der Sohn des Sängers, Bruce Alan Williamson Jr., drückte am Montag auf Facebook seine Trauer aus. „Wir werden uns wiedersehen“, schrieb er in dem Eintrag.

RKI meldet 1499 Corona-Neuinfektionen

5.15 Uhr: Die Gesundheitsämter in Deutschland haben innerhalb eines Tages 1499 neue Corona-Infektionen gemeldet. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) mindestens 252 298 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Datenstand 8. September, 0 Uhr). Bis Dienstagmorgen hatten etwa 226.500 Menschen die Infektion überstanden. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion liegt bei 9329. Seit dem Vortag wurden vier weitere Todesfälle gemeldet.

Corona-Krise bringt Japan noch drastischeren Wirtschaftseinbruch

4.13 Uhr: Die Wirtschaft in Japan hat im Zuge der Corona-Krise einen noch drastischeren Rekordeinbruch erlitten als bislang erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der vor Deutschland drittgrößten Volkswirtschaft der Welt sank im zweiten Quartal dieses Jahres – auf das Jahr hochgerechnet – um real 28,1 Prozent, wie die Regierung in Tokio am Dienstag auf Basis revidierter Daten bekanntgab. Zunächst hatten die amtlichen Statistiker einen Rückgang um 27,8 Prozent ermittelt. Japans Wirtschaft war bereits in den beiden Vorquartalen geschrumpft und steckt damit in einer Rezession.

Trumps Corona-Schecks gingen auch an Österreicher – und an Tote

1.32 Uhr: Von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Schecks zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind nun bei etlichen Österreichern gelandet. Mehr als 100 solcher Schecks über jeweils 1200 Dollar (rund 1000 Euro) sind nach Angaben des ORF inzwischen bei Banken eingelöst worden.

Zu den Empfängern zählt auch ein Rentner aus Linz in Oberösterreich, der einst für kurze Zeit in den USA gearbeitet hatte. Er habe zuerst an einen schlechten Scherz geglaubt, schilderte der Mann in der ORF-Nachrichtensendung „ZiB2“ am Montagabend. Die Bank habe die Echtheit des Schecks aber überprüft, und wenig später habe er das Geld auf dem Konto gehabt.

Grund des Geldsegens könnte eine Datenpanne bei den amerikanischen Behörden sein. Die US-Regierung hatte Schecks an zahllose Menschen geschickt, gedacht als Hilfe in der Coronavirus-Krise. US-Bürger mit einem Jahresgehalt von bis zu 75.000 Dollar erhielten Schecks von 1200 Dollar, berufstätige Paare mit einem Gehalt bis 150 000 Dollar entsprechend 2400 Dollar.

Irrtümlich gingen auch Zahlungen an mehr als eine Million Tote. Offenbar hatten das Finanzministerium und die Steuerbehörde vor dem Verschicken der Hilfe-Schecks nicht ihre Daten mit den Verstorbenenmeldungen der Sozialversicherungsbehörde abgeglichen.

Corona-News von Montag, 7. September: Italien verlängert Anti-Corona-Maßnahmen

Corona-News von Sonntag, 6. September: Neue Risikogebiete in Frankreich

Frankreich hat sieben neue Corona-Risikogebiete ausgewiesen. Damit gelten nach Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Departements als „rote Zonen“, wo das Virus „aktiv zirkuliert“. Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Neu betroffen sind neben den vier Departements Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime und Côte-d’Or mit Großstädten wie Lille, Rouen, Le Havre, Straßburg und Dijon die beiden Verwaltungsbezirke auf der Mittelmeerinsel Korsika und das Übersee-Departement auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean. Zuerst waren im August der Pariser Großraum und Teile der Mittelmeerküste zu Risikogebieten erklärt worden. Deutschland hat eine Reisewarnung für die Pariser Region sowie die Côte Azur und die Provence ausgesprochen.

ausgewiesen. Damit gelten nach Angaben der Regierung nun 28 der rund 100 französischen Departements als „rote Zonen“, wo das Virus „aktiv zirkuliert“. Die Einstufung ermöglicht es den Behörden, die Corona-Maßnahmen zu verschärfen. Neu betroffen sind neben den vier Departements Nord, Bas-Rhin, Seine-Maritime und Côte-d’Or mit Großstädten wie Lille, Rouen, Le Havre, Straßburg und Dijon die beiden Verwaltungsbezirke auf der Mittelmeerinsel Korsika und das Übersee-Departement auf der Insel La Réunion im Indischen Ozean. Zuerst waren im August der Pariser Großraum und Teile der Mittelmeerküste zu Risikogebieten erklärt worden. Deutschland hat eine für die Pariser Region sowie die Côte Azur und die Provence ausgesprochen. In Großbritannien melden die Behörden 2988 neue Infektionsfälle. Im August wurden im Vereinigten Königreich pro Tag rund 1000 Fälle im Durchschnitt erfasst. Erst in den vergangenen Tagen ist die Zahl der Infektionen gestiegen. Insgesamt wurden in Großbritannien 347.152 Fälle verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich um zwei auf 41.551.

melden die Behörden 2988 neue Infektionsfälle. Im August wurden im Vereinigten Königreich pro Tag rund 1000 Fälle im Durchschnitt erfasst. Erst in den vergangenen Tagen ist die Zahl der Infektionen gestiegen. Insgesamt wurden in Großbritannien 347.152 Fälle verzeichnet. Die Zahl der Todesopfer erhöht sich um zwei auf 41.551. Die Polizei auf Mallorca setzt nun einen Hubschrauber ein, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen und Badegäste nach der angeordneten Schließung um 21 Uhr von den Stränden zu schicken. Das berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“. Demnach flog die Maschine am Wochenende im Tiefflug über die Strände und forderte die Badenden auf, diese zu räumen. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie Badegäste angesichts der Lautstärke und der heftigen Winde unter dem Rotor des Hubschraubers vom Strand Richtung Promenade flohen.

setzt nun einen Hubschrauber ein, um Corona-Maßnahmen durchzusetzen und Badegäste nach der angeordneten Schließung um 21 Uhr von den Stränden zu schicken. Das berichtete die Zeitung „Diario de Mallorca“. Demnach flog die Maschine am Wochenende im Tiefflug über die Strände und forderte die Badenden auf, diese zu räumen. In Videoaufnahmen war zu sehen, wie Badegäste angesichts der Lautstärke und der heftigen Winde unter dem Rotor des Hubschraubers vom Strand Richtung Promenade flohen. Der an Covid-19 erkrankte italienische Ex-Premier Silvio Berlusconi spricht nach Angaben seines Arztes „optimal“ auf die Behandlung im Krankenhaus an. Die Entwicklung des 83 Jahre alten, mehrfachen Regierungschefs gebe wie am Vortag Anlass zu vorsichtigem Optimismus, sagte Professor Alberto Zangrillo am Sonntag vor Journalisten in Mailand. Trotzdem sei man in einer „fragilen Phase“. Er verwies auf das hohe Alter Berlusconis, das als Risikofaktor gilt. Die Therapie brauche ihre Zeit, sagte Zangrillo.

spricht nach Angaben seines Arztes „optimal“ auf die Behandlung im Krankenhaus an. Die Entwicklung des 83 Jahre alten, mehrfachen Regierungschefs gebe wie am Vortag Anlass zu vorsichtigem Optimismus, sagte Professor Alberto Zangrillo am Sonntag vor Journalisten in Mailand. Trotzdem sei man in einer „fragilen Phase“. Er verwies auf das hohe Alter Berlusconis, das als Risikofaktor gilt. Die Therapie brauche ihre Zeit, sagte Zangrillo. Von diesem Montag an zahlen die Familienkassen den Kinderbonus schrittweise aus . Insgesamt sollen für rund 18 Millionen Kinder jeweils 300 Euro fließen. Mehr dazu hier: Corona-Kindergeld: Wer bekommt den Kinderbonus zuerst?

. Insgesamt sollen für rund 18 Millionen Kinder jeweils 300 Euro fließen. Corona-Kindergeld: Wer bekommt den Kinderbonus zuerst? Der künftige Corona-Impfstoff der Pharmakonzerne Sanofi und GSK soll weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten. Da Staaten bereit seien, die finanziellen Risiken der Impfstoff-Hersteller mitzutragen, sei es möglich, die Preise „so niedrig wie möglich“ zu halten, sagte der Präsident von Sanofi in Frankreich, Olivier Bogillot, am Samstag dem Sender France Inter. Sanofi arbeitet bei der Corona-Impfstoff-Entwicklung mit dem britischen Unternehmen GSK zusammen. Der britisch-schwedische Konkurrent AstraZeneca hatte für seinen potenziellen Impfstoff einen Preis von rund 2,50 Euro pro Dosis angekündigt.

der Pharmakonzerne und GSK soll weniger als zehn Euro pro Impfdosis kosten. Da Staaten bereit seien, die finanziellen Risiken der Impfstoff-Hersteller mitzutragen, sei es möglich, die Preise „so niedrig wie möglich“ zu halten, sagte der Präsident von Sanofi in Frankreich, Olivier Bogillot, am Samstag dem Sender France Inter. Sanofi arbeitet bei der Corona-Impfstoff-Entwicklung mit dem britischen Unternehmen GSK zusammen. Der britisch-schwedische Konkurrent hatte für seinen potenziellen Impfstoff einen Preis von rund angekündigt. In Frankreich breitet sich das Coronavirus weiterhin schnell aus. In den vergangenen 24 Stunden seien 8550 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit. 4,7 Prozent der ausgewerteten Tests waren demnach positiv. Am Vortag war mit 8975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden.

breitet sich das Coronavirus weiterhin schnell aus. In den vergangenen 24 Stunden seien festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Samstagabend mit. 4,7 Prozent der ausgewerteten Tests waren demnach positiv. Am Vortag war mit 8975 Neuansteckungen ein neuer Tagesrekord erreicht worden. Die Bundesregierung weitet ihre Corona-Hilfen für Indien deutlich aus. „Täglich werden über 70.000 Neuinfektionen gemeldet – so viele wie in keinem anderen Land“, sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) unserer Redaktion. „Jetzt geht es darum, das weitere Ausbreiten zu bremsen. Dazu stellen wir 330.000 Covid-19-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal bereit.“ Finanziert werden diese Maßnahmen dem Bericht zufolge mit 15 Millionen Euro über das Corona-Sofortprogramm des Ministeriums. Zusätzlich stellt das Entwicklungsministerium kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro für Indien bereit. „So helfen wir gemeinsam, dass Nahrungsmittel an 800 Millionen Menschen verteilt und Überbrückungshilfen an 320 Millionen Menschen geleistet werden können, die in der Corona-Krise ihren Job verloren haben“, sagte Müller. „Das ist weltweit eine der größten Corona-Unterstützungsmaßnahmen.“

Corona-News von Samstag, 5. September: Frank-Walter Steinmeier fordert Gedenkzeremonie für Corona-Opfer

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat seinen Besuch zur 30-Jahre-Feier des Freistaats Sachsen durch die Unterschiede in den Bundesländern verteidigt.

(CDU) hat seinen Besuch zur 30-Jahre-Feier des Freistaats Sachsen durch die Unterschiede in den Bundesländern verteidigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) will den Angehörigen von Opfern der Corona-Pandemie in ihrer Trauer helfen und hat dafür eine Gedenkzeremonie in Deutschland angeregt.

(SPD) will den Angehörigen von Opfern der in ihrer Trauer helfen und hat dafür eine in Deutschland angeregt. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat die Bürger eindringlich aufgerufen, Herbstferien und Weihnachtsurlaub in Deutschland zu verbringen und erinnerte an die Massenausbrüche im Skiort Ischgl.

(CDU) hat die Bürger eindringlich aufgerufen, und in Deutschland zu verbringen und erinnerte an die Massenausbrüche im Skiort Ischgl. Trotz der neuen Panne bei Testzentren hält das bayerische Gesundheitsministerium an seiner Teststrategie fest. „Es geht nicht um irgendwelche sinnlosen Massentestungen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag. Lesen Sie hier: Coronatest-Panne: Wie es zur Blamage in Bayern kam

an seiner fest. „Es geht nicht um irgendwelche sinnlosen Massentestungen“, sagte Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) am Samstag. Coronatest-Panne: Wie es zur Blamage in Bayern kam Bund und Länder wollen bis Ende 2022 mindestens 5000 neue und unbefristete Vollzeitstellen im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) schaffen. Auch interessant: Gesundheitsämter alarmiert: Kommt die zweite Corona-Welle?

Bund und Länder wollen bis Ende 2022 mindestens (ÖGD) schaffen. Gesundheitsämter alarmiert: Kommt die zweite Corona-Welle? Patientenschützer haben eine zweite Überprüfung positiver Corona-Tests gefordert

Patientenschützer haben eine zweite Überprüfung positiver Corona-Tests gefordert In Indien ist die Zahl der Corona-Fälle auf über vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet.

ist die Zahl der Corona-Fälle auf über vier Millionen gestiegen. Am Samstag wurde nach Behördenangaben mit 86.432 Neuinfektionen binnen 24 Stunden ein neuer Rekordanstieg gemeldet. In der Corona-Krise zeigt sich deutlich: Leiharbeiter sind oft die ersten, die in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ihren Job los sind.

Die deutsche Wirtschaft erholt sich nach Einschätzung Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) bereits von der Corona-Krise.

(SPD) bereits von der Corona-Krise. In Berlin gilt für Demonstrationen mit mehr als 100 Teilnehmern ab sofort Maskenpflicht.

Corona-Hilfen: Bundesregierung unterstützt Textilindustrie in Entwicklungsländern

1.01 Uhr: Entwicklungsminister Gerd Müller hat Corona-Hilfen in Höhe von 14,5 Millionen Euro für die Textilindustrie in Entwicklungsländern angekündigt.

Corona-News von Freitag, 4. September: Forscher befürchten mehr als 400.000 Corona-Tote in den USA

Forscher befürchten in den USA einem viel beachteten Modell zufolge bis zum Jahresende 410.000 Corona-Tote

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat eine neue Version der deutschen Corona-Warn-App in den App-Stores von Apple und Google veröffentlicht. Mit diesem Update sollen verschiedene Fehler behoben werden, die in den älteren Versionen noch auftauchen

Die Corona-Lage in Österreich wird ab jetzt wöchentlich mit einem Ampelsystem bewertet. Vier Farben von Grün (niedriges Risiko) bis Rot (sehr hohes Risiko) sollen konkrete Maßnahmen bedeuten, die für die jeweils betroffene Region gelten sollen

Von der jüngsten Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern sind rund 10.000 Menschen betroffen

Nach der frühen Freigabe des weltweit ersten Impfstoffes gegen das Coronavirus zur breiten Verwendung in der Bevölkerung hat Russland Details zu seinem Wirkstoff veröffentlicht. Demnach regt der Impfstoff eine Immunantwort

Robert Pattinson hat sich einem Bericht der „Vanity Fair“ zufolge mit dem Coronavirus infiziert

hat sich einem Bericht der „Vanity Fair“ zufolge mit dem Coronavirus infiziert Die australische Regierung hat die internationale Corona-Reisesperre um drei Monate bis mindestens zum 17. Dezember verlängert

um drei Monate bis mindestens zum 17. Dezember verlängert Wird es in der Pandemie Weihnachtsmärkte geben? Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder erklärt im Interview mit unserer Redaktion, welche Pläne er für den Winter hat. Lesen Sie: Söder: Weihnachtsmarkt ja, aber ohne Feuerzangenbowle

erklärt im Interview mit unserer Redaktion, welche Pläne er für den Winter hat. Söder: Weihnachtsmarkt ja, aber ohne Feuerzangenbowle Gesundheits-Politikerinnen und -Politiker aus mehreren Fraktionen haben sich dafür ausgesprochen, dass die Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen von 14 auf fünf Tage verkürzt wird. Lesen Sie dazu: Neuer Podcast – Drosten schlägt Verkürzung der Quarantäne vor

Corona-News von Donnerstag, 3. September: Dänemark will Grenzübergänge schnell öffnen

Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen

Dänemark will alle seine Grenzübergänge zu Deutschland so schnell wie möglich wieder öffnen. Außerdem sollen die Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Schweden ab sofort nur noch stichprobenartig, zeitlich begrenzt und an das Aufkommen angepasst erfolgen Mit mehreren Tausend Fans hat Schlagerstar Roland Kaiser in der Berliner Waldbühne seine Corona-Konzert-Zwangspause beendet

Für die Kanarischen Inseln wurde wie erwartet eine Reisewarnung ausgesprochen. Lesen Sie hier, wie nun auf den beliebten Inseln weitergehen soll: Nach Kanaren-Reisewarnung – Tui sagt alle Reisen ab

wurde wie erwartet eine Reisewarnung ausgesprochen. Lesen Sie hier, wie nun auf den beliebten Inseln weitergehen soll: Nach Kanaren-Reisewarnung – Tui sagt alle Reisen ab Die Türkei hat die Regeln für Hochzeiten und Feste verschärft. Straßen- und Dorfhochzeiten, Verlobungs- oder etwa auch Beschneidungsfeiern im Freien seien nicht mehr erlaubt, teilte das türkische Innenministerium mit

hat die verschärft. Straßen- und Dorfhochzeiten, Verlobungs- oder etwa auch Beschneidungsfeiern im Freien seien nicht mehr erlaubt, teilte das türkische Innenministerium mit Mit einem Coronavirus-Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November möchte US-Präsident Donald Trump seine Umfragewerte verbessern. Doch dafür wählt er drastische Methoden. Lesen Sie hier: Trump hofft auf Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl

am 3. November möchte US-Präsident seine Umfragewerte verbessern. Doch dafür wählt er drastische Methoden. Trump hofft auf Impfstoff noch vor der Präsidentschaftswahl Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat bei „Markus Lanz“ deutlich seine Meinung zu den Ausschreitungen bei der Corona-Demo in Berlin gesagt. Von „verabscheuungswürdig“ und „Schande“ sprach der Politiker. Mehr über die Sendung lesen Sie hier : Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo eine „Schande“

: Schäuble nennt Szenen bei Corona-Demo eine „Schande“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat mangelnden Schutz des Deutschen Bundestages bei der eskalierten Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin beklagt. „Wenn es zu einem Polizeieinsatz kommt, dann sollte er auch richtig gemacht werden. Es ist zu wenig, hinterher drei Polizisten zu ehren, die sich großartig verhalten haben“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion

hat mangelnden Schutz des bei der eskalierten Großdemonstration gegen Corona-Schutzmaßnahmen in Berlin beklagt. „Wenn es zu einem Polizeieinsatz kommt, dann sollte er auch richtig gemacht werden. Es ist zu wenig, hinterher drei Polizisten zu ehren, die sich großartig verhalten haben“, sagte der CSU-Chef unserer Redaktion Bei „Maischberger“ erklärte Sahra Wagenknecht, warum sie der Corona-Warn-App kein Vertrauen schenkt. Das zog Kritik nach sich. Frank Thelen konterte: „Dann dürften Sie auch keine Kopfhörer benutzen oder ihre Watch abgleichen.“ Mehr zum Streit gibt es hier: „Maischberger“: Sahra Wagenknecht hält wenig von Corona-App

In Israel sind an einem Tag mehr als 3000 Corona-Neuinfektionen erfasst worden

erfasst worden Für Pflegekräfte mit besonderen Belastungen wegen der Corona-Krise soll nun auch in Kliniken eine Bonuszahlung kommen

wegen der Corona-Krise soll nun auch in Kliniken eine kommen Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson (48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem Coronavirus infiziert

(48), seine Frau Lauren und ihre beiden kleinen Töchter sind mit dem infiziert Husten, Fieber, Kopfschmerzen – es könnte Corona sein. Es könnte aber auch die Grippe sein. Anfang Oktober beginnt üblicherweise die Saison und die ersten Praxen bieten bereits Termine für die Grippeschutzimpfung an. Lesen Sie hier: Wie gefährlich wird die Grippesaison in der Corona-Krise? Und: Ist Deutschland gut darauf vorbereitet?

Corona-News von Mittwoch, 2. September: Filmfestival in Venedig startet mit Gedenken an Corona-Tote

Italiens ehemaliger Premierminister Silvio Berlusconi ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine Symptome der Covid-19-Krankheit habe

ist positiv auf das getestet worden. Berlusconis persönlicher Arzt sagte, dass er keine der Covid-19-Krankheit habe Die belgische Provinz Antwerpen ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die rumänischen Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen

ist aus Sicht der Bundesregierung kein Corona-Risikogebiet mehr. Auch die Kreise Neamț und Gorj wurden am Mittwoch von der Liste der Risikogebiete des RKI gestrichen Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen hat die Bundesregierung die Kanarischen Inseln und damit ganz Spanien als Risikogebiet eingestuft. Auch die kroatische Region Zadar taucht nun auf der Liste der Risikogebiete des RKI auf.

Weil sie einen Test nach ihrer Teilnahme bei einer Corona-Demo verweigerte, wurde einer Mitarbeiterin im Pflegeheim gekündigt. Lesen Sie hier, was ein Anwalt dazu sagt

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit Covid-19 veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden

(WHO) hat neue Empfehlungen zur Behandlung von schwerkranken Patienten mit veröffentlicht: Sie sollten systematisch mit bestimmten Kortikosteroiden behandelt werden Sachsen feiert am Samstag seine Wiedergründung und die deutsche Wiedervereinigung vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben 2 000 Gästen wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erwartet

vor 30 Jahren mit einer Festveranstaltung. Neben wird zu dem Festakt auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident (CDU) erwartet Thailand hat seit 100 Tagen keine Infizierungen mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht

mit dem Coronavirus mehr im Inland registriert. Allerdings reisen immer noch Infizierte aus dem Ausland ein – allein am Mittwoch waren es acht Die Corona-Warn-App des Bundes stößt in der Bevölkerung weiterhin auf große Vorbehalte: In einer Umfrage mit 2000 Befragten gaben 52 Prozent der Befragten an, sie wollten die App des RKI nicht installieren

Die knapp 2000 Kliniken in Deutschland sollen über die Corona-Krise hinaus eine Milliarden-Spritze für Investitionen bekommen. Das Kabinett brachte einen Gesetzentwurf auf den Weg, der drei Milliarden Euro als Förderung vom Bund vorsieht. Die Länder können weitere Mittel von bis zu 1,3 Milliarden Euro beisteuern

Die von SPD-Parteichefin Saskia Esken verwendete Bezeichnung „Covidioten“ für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung

verwendete Bezeichnung für die Anti-Corona-Demonstranten ist aus Sicht der Berliner Staatsanwaltschaft von der Meinungsfreiheit gedeckt. Die Staatsanwaltschaft prüfte hunderte Strafanzeigen wegen des Verdachts der Beleidigung Im überfüllten Flüchtlingslager von Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia

auf der griechischen Insel Lesbos ist erstmals ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Es handle sich um einen 40-Jährigen aus Somalia Die Ausnahmen für das Insolvenzrecht in der Corona-Krise sollen verlängert werden. Die Pflicht, einen Insolvenzantrag zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind

zu stellen, soll bis Jahresende ausgesetzt bleiben – falls Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung eines Unternehmens Folge der Corona-Krise sind Die ursprünglich für Mai 2021 geplante Volkszählung soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags

soll auf 2022 verschoben werden. Das hat das Kabinett in Berlin beschlossen. Die Entscheidung benötigt noch die Zustimmung des Bundestags Gesichtsschilder sowie Masken mit einem Ventil sind amerikanischen Forschern zufolge als Corona-Schutz weniger effektiv als medizinische Masken und Stoffmasken . Lesen Sie hier: Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz

. Ergebnis in 15 Minuten: Neuer Corona-Schnelltest vor Einsatz Ein neuer Forschungsbericht aus Frankreich zeigt: Babys können sich offenbar im Mutterleib mit dem Coronavirus anstecken. Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken

Coronavirus: Ungeborene können sich über Plazenta anstecken Die US-Regierung lehnt eine Teilnahme an der internationalen Initiative Covax ab, die einen fairen weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen garantieren soll und von der WHO mitgetragen wird. Die USA waren im Juli aus der WHO ausgetreten.

Corona-News von Dienstag, 1. September: Corona-Podcast von Drosten zurück

Mit neuen Erklärungen und Vorschlägen ist Christian Drosten in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen.

in die neue Podcast-Saison gestartet. Der Virologe sagt: Die Infektionshäufigkeit wird mit den erfassten Corona-Zahlen unterschätzt, Masken zu tragen macht wirklich Sinn und fünf Tage Quarantäne könnten ausreichen. „ Love Island “-Moderatorin Jana Ina Zarella ist mit dem Coronavirus infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2

“-Moderatorin ist mit dem infiziert. Deshalb übernimmt Cathy Hummels vorläufig die Moderation der Flirtshow auf RTL2 Auf den Kanarischen Inseln steigen nach einer Partynacht die Corona-Zahlen. Gran Canaria und Lanzarote sind besonders vom Coronavirus betroffen. Doch die Lage sieht nicht auf jeder der Inseln schlecht aus. Lesen Sie dazu : Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder

: Corona – Party auf den Kanaren wurde zur Virenschleuder Nach der frühen Freigabe eines Impfstoffes soll in Russland bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden

soll in bereits in dieser Woche mit ersten Impfungen begonnen werden Die österreichische Regierung hält erste Impfungen ab Januar für möglich

ab Januar für möglich Der Hersteller eines erfolgversprechenden Corona-Impfstoffkandidaten, AstraZeneca , hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund 30.000 erwachsenen Freiwillige teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte

, hat mit großflächigen klinischen Tests des Mittels in den USA begonnen. An der Testreihe der wichtigen Phase III sollen rund erwachsenen Freiwillige teilnehmen, wie die zuständige US-Gesundheitsbehörde mitteilte Bei der Verhängung von Reisewarnungen gehen die EU-Länder bislang unterschiedliche Wege. Dieser Vorschlag soll den Flickenteppich bei der Beurteilung von Risikogebieten beenden.

Bei Demonstrationen in Berlin mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine Maskenpflicht . Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben

mit mehr als 100 Teilnehmern gilt künftig eine . Es soll aber Ausnahmen etwa für Autokorsos geben Vor allem ältere Menschen gelten als Risikogruppe in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Mehr dazu lesen Sie hier:

gelten als in der Corona-Pandemie. Laut einer Studie können durch eine rechtzeitige Behandlung von Covid-19-Patienten mit speziellen Medikamenten, die das Abwehrsystem des Körpers aktivieren, schwere Krankheitsverläufe verhindert werden. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht davon aus, das ein zweiter Lockdown verhindert werden kann. Lesen Sie dazu: Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen.

(CDU) geht davon aus, das ein zweiter verhindert werden kann. Wie wahrscheinlich ist ein erneuter Lockdown wegen Corona? Das sagen Virologen. Die „Hart aber fair“-Runde sprach über die Anti-Corona-Demo in Berlin und bot Einblicke in die Weltsicht von Verschwörungsideologen sowie Corona-Leugnern. Im Studio saß unter anderem die RBB-Moderatorin und Ärztin Julia Fischer. Ihre These: Niemand sei vor Verschwörungsideologien gefeit – auch intelligente Menschen nicht

Nach den Ausschreitungen am Wochenende in Berlin mehren sich die Warnungen vor einer weiteren Radikalisierung der Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen. Rechtsextremisten seien dabei, die Bewegung „komplett zu kapern“, sagte der Vizechef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, in einem Interview. Der Zentralrat der Juden warnte vor wachsendem Antisemitismus im Zuge der Protestbewegung. Lesen Sie hier mehr zum Thema: Corona-Demonstration: Wird die rechte Gefahr unterschätzt?

Corona-News von Montag, 31. August: Frankreich meldet über 3000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden 3082 Neuansteckungen gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden

sind in den vergangenen 24 Stunden gemeldet worden. Allerdings wird damit gerechnet, dass es tatsächlich weit mehr sind, da an Sonntagen erfahrungsgemäß weniger Tests gemacht werden. In den Tagen davor waren jeweils mehr als 5000 Neuinfektionen registriert worden Die Zahl der in den USA registrierten Infektionen mit dem Coronavirus hat die Marke von sechs Millionen überschritten. Lesen Sie hier: Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa

Alle Neuinfektionen und Corona-Fälle auf der Welt und in Europa Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat vor einer Überlastung der Kinderarztpraxen und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt

und zu vielen Corona-Tests im Herbst und Winter gewarnt Die türkische Wirtschaft ist hart von der Corona-Krise getroffen worden. Nach Angaben des türkischen Statistikamts lag die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal elf Prozent unter dem Niveau des ersten Quartals. Das ist der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1998

Indiens Ex-Präsident Pranab Mukherjee ist an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der 84-Jährige war vor drei Wochen mit Covid-19 diagnostiziert und in einer Klinik in der Hauptstadt Neu-Delhi behandelt worden

