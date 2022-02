Berlin Der Genesenenstatus wird verkürzt und gilt nur noch drei Monate. Gilt das auch rückwirkend? Wer zählt als genesen? Alle neuen Infos.

Das RKI hat neue Richtlinien für Genesene veröffentlicht

Der Genesenenstatus wird nun deutlich verkürzt

Was bedeutet das jetzt für Genesene? Was ist, wenn man geimpft und genesen ist?

Geimpft oder genesen – das ist aktuell die Voraussetzung, um an vielen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen zu können. Denn wegen der Corona-Pandemie gilt vielerorts 2G. Nun hat das Robert-Koch-Institut (RKI) neue Richtlinien für Genesene veröffentlicht. Diese betreffen unter anderem die Gültigkeit des Genesenenstatus.

Ab wann und wie lange gilt man als genesen?

Bisher hatte der Status sechs Monate lang Bestand. Jetzt läuft er schon nach drei Monaten ab dem Datum des positiven PCR-Tests aus. Laut der neuen Verordnung ist der Genesenennachweis von nun an frühestens 28 Tage nach Abnahme des positiven Tests gültig. Lesen Sie auch: Booster-Chaos bei Geimpften mit Johnson & Johnson

Nur noch drei Monate genesen: Warum wird Genesenenstatus verkürzt?

Die Verkürzung sei auf die ansteckendere Omikron-Variante zurückzuführen, erklärte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums. Hinzu kommt: Es ist unsicher, ob eine Infektion vor einer Ansteckung mit anderen (künftigen?) Varianten schützt. Lesen Sie dazu: Verkürzung des Genesenenstatus sorgt für Kritik.

RKI: Wer gilt noch als genesen?

Gleichzeitig darf die Infektion nicht länger als drei Monate zurückliegen. Statt sechs Monate ist der Genesenen-Status nur noch drei Monate lang gültig. Dann wird eine Auffrischungsimpfung empfohlen. Menschen, die nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren, kommen also nicht mehr in Restaurants und Co., wenn dort die 2G-Regel gilt und ihre Infektion mehr als drei Monate zurückliegt.

Grundlage für einen Genesenenstatus ist weiterhin ein PCR-Testergebnis, das eine Infektion nachweist, also positiv ist. Schnelltests zählen laut RKI nicht. Die neue Regeln gelten seit 15. Januar 2022.

Gilt Verkürzung des Genesenenstatus rückwirkend?

Die neue Corona-Verordnung gilt ab sofort. Das bedeutet, dass alle Genesungszertifikate, die älter als drei Monate sind, ihre Gültigkeit verlieren.

Corona-Genesenenstatus: Welchen Nachweis brauche ich?

Laut RKI muss das Datum der Abnahme des positiven Tests "mindestens 28 Tage zurückliegen". Zum Beweis waren bisher d zwei PCR-Tests notwendig, erst der positive, danach der negative, beziehungsweise die Anordnungen des Gesundheitsamts: Erst zur Quarantäne, danach zur Entisolisierung. Genesenennachweise sind sowohl beim Arzt als auch in der Apotheke erhältlich. Doch im Januar weichten die Länder die Quarantäne-Regeln auf: Infizierte und Kontaktpersonen sollen sich auch mit einem zertifizierten Antigen-Schnelltest mit Nachweis freitesten können.

Zweifach geimpft und genesen: Gilt das als Booster?

Wer genesen ist, gilt bereits nach einer Impfdosis als immunisiert. Mit zwei Impfungen plus Infektion wäre ein Genesener auf dem gleichen Stand wie Geboosterte.

Bloß: Cov-Pass- und Corona-Warn-App verstehen nach einem Bericht der Ärztezeitung "diese Logik nicht". Sie könne nicht erkennen "ob es sich um die zweite Impfung der Grundimmunisierung oder um eine Auffrischungsimpfung handelt und zeigt deshalb eine zweiwöchige Wartezeit an", räumt das RKI ein.

Genesenenstatus nachweisen: Wie leicht kommt man an das Zertifikat heran?

Bisher ist ein PCR-Test notwendig. Bei steigenden Inzidenzen stoßen die Labore an Kapazitätsgrenzen. Noch ist es nicht so weit. Im Falle einer Überlastung tritt eine Priorisierung ein. Dann haben beispielsweise Menschen mit Symptomen Vorrang. Das heißt wiederum, dass Genesene auf die Testchance warten müssen. Das birgt Konfliktstoff: Zehntausende Unzufriedene, die keine Symptome verspüren, ihre Quarantäne beenden wollen, aber nicht beweisen können, dass sie längst genesen sind.

