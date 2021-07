Die RKI-Fallzahlen werden überprüft. Politiker drücken bei der ausgeweiteten Testpflicht aufs Tempo. Alle Infos im Corona-Newsblog.

Die RKI-Fallzahlen für Donnerstag sorgen für Verwirrung, das Institut überprüft sie noch einmal

Die Fallzahlen in den Niederlanden sinken

Die Fallzahlen in den Niederlanden sinken Ab August müssen vollständig geimpfte EU-Bürger in England nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne

Heil schließt eine Homeoffice-Pflicht nicht aus

Weltweit steigt die Zahl der Corona-Todesfälle wieder deutlich an

In Tokio sind die Corona-Zahlen während der Olympischen Spiele auf einen neuen Höchststand geklettert

Berlin. Mit Blick auf den Herbst und eine mögliche vierte Corona-Welle wurde der Termin des nächsten Bund-Länder-Treffens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bekannt gegeben. Die Ministerpräsidentenrunde berät am 10. August über die Corona-Lage. Bei dem Gipfel könnte es auch um die politisch heikle Frage gehen, wie mit Impfverweigerern umgegangen werden soll. Strengere Einreiseregeln könnten aber schon vor dem Treffen durchgesetzt werden.

Während vereinzelte Politiker wie Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) zudem Beschränkungen für nicht geimpfte Personen ins Gespräch bringen, sehen Kritiker darin eine versteckte Impfpflicht. Eine solche will etwa der Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auf keinen Fall. Auch von den Linken und den Grünen gibt es Kritik.





Die Corona-Lage in Europa verschlimmert sich derweil zusehends: Spanien – und damit auch Mallorca – und die Niederlande gelten wieder als Hochinzidenzgebiete. Auf der französischen Mittelmeerinsel Korsika etwa liegt die Inzidenz nun bei 700. Dies könnte daran liegen, dass sich die Delta-Variante des Coronavirus immer weiter ausbreitet. Mittlerweile ist die Mutation in fast ganz Europa dominierend. Gleichzeitig steigt weltweit die Zahl der Todesfälle nach einer Corona-Infektion massiv an – laut Weltgesundheitsorganisation um 21 Prozent in der vergangenen Woche.

Aktuelle Corona-Zahlen des RKI falsch?

In Deutschland ist die Sieben-Tage-Inzidenz in den vergangenen drei Wochen kontinuierlich angestiegen und betrug am Donnerstagmorgen 16. Einen Tag zuvor lag der Wert noch bei 15 – beim letzten Tiefststand am 6. Juli bei 4,9. Der Wert hat sich demnach binnen drei Wochen verdreifacht.

Laut RKI meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland 3520 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Vor einer Woche waren es noch 1890. Die Zahl der täglichen Corona-Impfungen geht dagegen zurück und liegt nun wieder auf dem Niveau von Februar. Allerdings ist unklar, ob die Daten aktuell richtig sind. So gibt es Diskrepanzen zwischen den für Donnerstag gemeldeten Fallzahlen und den Gesamtzahlen. Nachdem das RKI am Morgen noch neue Fallzahlen gemeldet hatte, ist jetzt ein Hinweis im Dashboard zu sehen. Dort heißt es, dass die Daten noch einmal überprüft werden. Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte das ein Sprecher. Die korrekten Daten werden am frühen Donnerstagmittag neu veröffentlicht.

Corona-News von Donnerstag, 29. Juli: Ab wann gilt die neue Testpflicht?

12.08 Uhr: Wegen der steigenden Corona-Zahlen will die Bundesregierung die Testpflicht für Urlauber verschärfen. Was Reisende zur geplanten neuen Testpflicht jetzt wissen müssen, lesen Sie in diesem Artikel.

Andere Krankheiten werden seltener behandelt

11.44 Uhr: Auch in der dritten Corona-Welle im Frühjahr hat es starke Einbrüche bei Krankenhausbehandlungen etwa von Herzschwäche, Darmkrebs und Schlaganfällen gegeben. Laut einer am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Auswertung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) lagen die Fallzahlen bei den Krankenhausbehandlungen zwischen März und Mai um 16 Prozent niedriger als im Vergleichszeitraum 2019. Der Einbruch war allerdings nicht so stark wie in den ersten beiden Pandemie-Wellen.

Pooltests für Reiserückkehrer?

10.52 Uhr: Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hat dafür plädiert, Reiserückkehrer im Falle einer Testpflicht nach ihrem Urlaub mit einer sogenannten Pooltestung auf das Coronavirus zu kontrollieren. Dabei werden mehrere Abstriche zusammengefasst und geprüft. „Wir kennen die ganzen Nachteile auch der Schnellteste, und sie kosten ja auch nicht unerheblich. Insofern wäre hier sicherlich eine Pooltestung mittels PCR-Verfahren durchaus überlegenswert“, sagte Schmidt-Chanasit dem Radiosender „Bayern 2“.

Eine Testpflicht für Reiserückkehrer sei dabei „nicht prinzipiell schlecht“. Man müsse den Nutzen allerdings genau abwägen und die Details - wo und wie wird getestet - genau klären. Aus Praktikabilitätsgründen sollte eine Testpflicht dann so einfach wie möglich gestaltet sein, auch wenn dadurch einige Reisende benachteiligt würden. Der Test aller sei aber erstmal besser, „als ein sehr kompliziertes Regelwerk, das vielleicht dann wenig Effekt hat“.

Michael Müller für schnelle Testpflicht

09.46 Uhr: Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich für einen Start der geplanten Testpflicht für Reiserückkehrer zum 1. August ausgesprochen. „Ich finde es richtig, wenn es zum 1. August kommen würde“, sagte er am Donnerstag im ZDF-„Morgenmagazin“. Auch wenn es der zweite oder dritte August wäre, sei es noch gut. „Aber ich hoffe, so schnell wie möglich.“

Es gebe da keine Zeit zu verlieren, sagte Müller, der zugleich Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist. Wann die generelle Testpflicht für Reiserückkehrer startet, ist bislang noch offen. „Stand der Dinge ist, es gibt einen laufenden Abstimmungsprozess“, hatte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch in Berlin gesagt.

Verwunderung über RKI-Fallzahlen

08.30 Uhr: Die an diesem Donnerstag vom RKI gemeldeten Fallzahlen sorgen für Verwirrung. So schreibt der für seine Auswertung der Corona-Zahlen auf Twitter bekannte "taz"-Journalist Malte Kreutzfeldt, dass "die Corona-Zahlen im RKI-Dashboard scheinen heute fehlerhaft zu sein", weil die Gesamtwerte der Fallzahlen der Bundesländer nicht zum Tageswert passen.

Offenbar liegt das aber nicht an fehlerhaften Daten zu den heutigen Fallzahlen, sondern an einer Nachmeldung von Hunderten Fällen für die Monate Oktober, November 2020 und März und April 2021. Eine entsprechende Antwort vom RKI auf eine Nachfrage unserer Redaktion steht noch aus.

Wirtschaftsforscher für Impfpflicht in bestimmten Bereichen

6.38 Uhr: Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, fordert eine Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheits- und Bildungswesen. Dies sei nötig, "weil wir es hier mit schutzbedürfigen Personen zu tun haben", sagte der Chef des arbeitgebernahen Instituts der "Rheinischen Post" vom Donnerstag. "Kinder können sich noch nicht impfen lassen, kranke und alte Menschen haben trotz Impfung eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen schweren Krankheitsverlauf."

Hüthers Auffassung nach sollte auch eine generelle Impfpflicht "je nach weiterem Verlauf der Pandemie" nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Zum jetzigen Zeitpunkt seien aber abgesehen vom Gesundheits- und Bildungsbereich "kluge Anreize der bessere Weg".

Schäuble fordert Einschränkungen nur noch für Nichtgeimpfte

6.22 Uhr: Im Zuge der Diskussion um eine Impfpflicht in Deutschland fordert Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) Corona-Einschränkungen bald nur noch für Nichtgeimpfte. Die Impfpflicht-Debatte gehe "in die falsche Richtung", sagte Schäuble im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ/Donnerstagsausgabe). Er sprach sich für eine Aufhebung von Corona-Auflagen nur für Geimpfte aus, um Impf-Unwillige zur Immunisierung zu bewegen.

Da die Gefahr der Ansteckung durch Geimpfte oder Genesene geringer ist, könnten diese Gruppen nicht dauerhaft allen Beschränkungen unterwerfen werden, die für Nichtgeimpfte gelten müssen, um die Pandemie zu bekämpfen, sagte der CDU-Politiker. "Für eine solche unterschiedliche Behandlung von Getesteten einerseits und Genesenen und Geimpften andererseits, sehe ich keine verfassungsrechtlichen Probleme, da das Risiko des Impfens nach heutigem Wissensstand extrem gering ist."

Bund gerät bei Testpflicht für Rückkehrer unter Zeitdruck

5.43 Uhr: Die Bundesregierung gerät bei der geplanten Testpflicht für Reiserückkehrer, die keinen Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung haben, unter Zeitdruck. Er dränge sehr darauf, dass man es jetzt mache, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwochabend in der ZDF-Sendung "Markus Lanz". Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) sagte dem TV-Sender Phoenix, eine Entscheidung müsse möglichst schnell fallen und nicht erst Mitte oder Ende August. "Wir sollten das Thema zügig anpacken", sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) der Mediengruppe "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" (Donnerstag).

Bereits ab kommendem Monat müssen sich Urlauber auf erweiterte Testpflichten gefasst machen. Foto: dpa

Söder hatte am Dienstag mit Blick auf eine erweiterte Testpflicht den 1. August als Datum genannt und sich auf eine Zusicherung des Bundes berufen. Die Bundesregierung ließ am Mittwoch aber den Starttermin noch offen.

Derzeit werde nach einem möglichst pragmatischen Weg für Tests etwa für die Rückkehrer aus dem Sommerurlaub gesucht, sagte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) am Mittwochabend in der Gesprächsreihe "Brigitte live". Brinkhaus machte deutlich, man werde nicht lückenlos jedes Auto an den Grenzübergängen anhalten und nach Test-, Impf- oder Genesungsnachweis fragen. "Da müssen wir einen Weg finden, wie das in der Praxis auch durchführbar ist."

Corona-News von Mittwoch, 28. Juli: Impfpflicht für Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt im US-Bundesstaat New York

22.16 Uhr: Im US-Bundesstaat New York müssen ab September alle Mitarbeiter des staatlichen Gesundheitswesens mit Publikumskontakt gegen das Coronavirus geimpft sein. „Der Bundesstaat New York wird von den Beschäftigten in staatlichen Krankenhäusern, die mit Patienten zu tun haben, verlangen, sich impfen zu lassen, um die Sicherheit von Patienten und Beschäftigten zu gewährleisten“, kündigte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo am Mittwoch an.

Berlin verbietet zwei „Querdenken“-Demonstrationen am Wochenende

21.43 Uhr: Zwei für das Wochenende in der Hauptstadt geplante „Querdenken“-Kundgebungen gegen die Corona-Politik sind verboten worden. Das teilte ein Sprecher der Berliner Polizei am Mittwochabend mit.

„Unter Berücksichtigung und nach Bewertung der objektiven Sachlage haben wir bisher zwei Versammlungen, eine am 31. Juli und eine am 1. August 2021, verboten.“ Um welche Demonstrationen genau es sich dabei handelt, teilte Polizei auch auf Nachfrage nicht mit. Die Prüfung weiterer Versammlungen dauere außerdem noch an.

Am Sonntag ist unter anderem für den Nachmittag eine „Querdenken“-Kundgebung auf der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tors geplant. Die Organisatoren von der Initiative „Querdenken 711“ hatten dafür 22 500 Teilnehmer angemeldet, wie deren Sprecher Michael Ballweg am Mittwoch vor Bekanntwerden des Verbots sagte.

Erneuter Anstieg der Coronafälle in der Türkei

20.35 Uhr: Wenige Wochen nach der Lockerung von Coronamaßnahmen in der Türkei ist die tägliche Fallzahl erstmals seit Anfang Mai über 20.000 gestiegen. Laut dem Gesundheitsministerium wurden am Mittwoch 22 291 neue Fälle gemeldet. Anfang des Monats hatte die Zahl noch zwischen etwa 5000 und 6000 gelegen. In Deutschland mit ähnlicher Bevölkerungsgröße meldeten die Gesundheitsämter am Mittwoch binnen eines Tages 2768 Corona-Neuinfektionen.

Anfang Juli hatte die türkische Regierung Ausgangsbeschränkungen aufgehoben, die mehr als ein halbes Jahr gegolten hatten. Auch Obergrenzen für Restaurantbesucher wurden aufgehoben, Büros, Kinos und Theater wieder geöffnet. Etwa die Hälfte der Bevölkerung hat sich bisher mindestens einmal impfen lassen. Die Türkei setzt die Präparate von Sinovac und Biontech/Pfizer ein.

Kap Tisan im süd-türkischen Mersin: Die Türkei ist ein beliebtes Urlaubsziel bei Deutschen. Foto: IMAGO / GocherImagery

FDP-Chef Lindner gegen pauschale Testpflicht für Reiserückkehrende

19.17 Uhr: Der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner hat sich kritisch über die Pläne der Bundesregierung zu erweiterten Testpflichten für Reiserückkehrende geäußert. Die Unionsgeführte Bundesregierung bereite die Öffentlichkeit erneut auf erhebliche Freiheitseinschränkungen vor, sagte Lindner am Mittwoch im schleswig-holsteinischen Strande.

Es sei nicht das erste Mal, dass die Regierung „solche Testballons“ starte. Als Beispiel nannte er die Diskussion um einen Wellenbrecher-Lockdown im November. Die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus habe zurecht darauf hingewiesen, dass eine pauschale Testpflicht sowohl schwer umsetzbar als auch in ihrer Pauschalität unverhältnismäßig sei, sagte Lindner.

Corona: Lauterbach für Testpflicht von Rückkehrern

18.27 Uhr: SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sieht Deutschland bereits in einer vierten Corona-Welle. "Wenn ich eine gewisse Zeit im exponentiellen Wachstum bin, der R-Wert stabil über 1 ist - dann ist das eine Welle", sagte er im Interview mit dem ZDF. Er sei überzeugt, dass die Fallzahlen steigen werden. " Denn: Die Reisenden kommen zurück, es findet durch schlechtes Wetter wieder mehr in Innenräumen statt, und auch die Kinder gehen wieder in die Schule", sagte Lauterbach.

Er sprach sich zudem dafür aus, weiterhin an der Inzidenz als Gradmesser festzuhalten, wie es auch RKI-Chef Lothar Wieler gefordert hatte. "Wenn man die Inzidenz explodieren lässt, findet man sich in vier Wochen mit vielen Long-Covid-Fällen wieder. Das wäre keine akzeptable Vorbeugepolitik der Bundesregierung", sagte der SPD-Politiker.

Mit Blick auf eine Textpflicht für Reisende sagte er: "Ja, im Moment spricht alles dafür, bei ungeimpften und bei nicht-genesenen Reiserückkehrern eine allgemeine Testpflicht einzuführen." Wie bereits in Frankreich könne zum Beispiel an Bahnsteigen und an Flughäfen das digitale Impfzertifkat kontrolliert werden. "Schwieriger ist es mit Rückkehrern im Auto. Da halte ich den Vorschlag von Markus Söder zur Schleierfahndung für richtig. Man sollte bei denjenigen, die zurückkehren und nicht geimpft, getestet oder genesen sind, die Personalien feststellen", sagte Lauerbach.

Tansania besiegelt neue Corona-Politik durch landesweite Impfaktion

18.17 Uhr: Mit einem Impfstart im Regierungssitz in der Hauptstadt Daressalam hat Tansania als einer der letzten Staaten in Afrika eine landesweite Corona-Impfaktion ausgerollt. Sie besiegelt nach dem umstrittenen Krisenmanagement des gestorbenen Ex-Präsidenten John Magufuli eine durch seine Nachfolgerin Samia Suluhu Hassan angekündigte Kehrtwende in der Corona-Politik.

Ihr Vorgänger Magufuli hatte lange die Existenz von Covid-19 in seinem Land dementiert und Gebete, Kräuter und Dampfbäder empfohlen. Damit haben nun in Afrika nur noch die Staaten Burundi und Eritrea noch keine landesweiten Impfaktionen gestartet.

Einreisebeschränkungen: IATA dringt auf Öffnung des nordatlantischen Flugbetriebs

17.29 Uhr: Der Dachverband der Fluggesellschaften (IATA) ist enttäuscht, dass Flugreisen zwischen den USA und Europa trotz relativ hoher Impfquoten auf beiden Seiten nicht wieder möglich sind. "Das Infektionsrisiko im internationalen Reiseverkehr ist sehr klein", sagte IATA-Chef Willie Walsh am Mittwoch am Sitz der Verbands in Genf. "Menschen, die vollständig geimpft sind, sollten keinen Einschränkungen mehr unterliegen. (...) Ich würde der US-Regierung nahelegen, die internationalen Flugverbindungen, vor allem nach Europa, schnell wieder freizugeben."

Die USA haben diese Woche beschlossen, die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Staaten vorerst nicht aufzuheben. Als Grund nannte die Sprecherin des Weißen Hauses die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Die EU-Staaten hatten dagegen bereits im Juni grundsätzlich entschieden, Beschränkungen für Reisende aus den USA und anderen Ländern wieder aufzuheben. Deutschland erlaubte daraufhin Einreisen unter anderem aus den USA "zu allen zulässigen Aufenthaltszwecken einschließlich Tourismus".

Umsatz von McDonald's höher als vor der Corona-Krise

17.13 Uhr: Mehr Umsatz als vor der Krise: Im zweiten Quartal von April bis Ende Juni haben mit Lockerung der Corona-Einschränkungen offenbar mehr Menschen denn je die McDonald's-Filialen besucht. Der Quartalsumsatz weltweit stieg im Vorjahresvergleich um 57 Prozent auf 5,88 Milliarden Dollar (knapp fünf Milliarden Euro) - im Vergleich zum Frühjahrsquartal 2019 ein Plus von sieben Prozent. Der Gewinn lag bei 2,22 Milliarden Dollar, wie McDonald's am Mittwoch mitteilte.

Niederlande: Weiter starker Rückgang der Corona-Neuinfektionen

17.07 Uhr: In den Niederlanden geht die Zahl der Neuinfektionen weiter stark zurück. Zuletzt wurden 3513 Neuinfektionen innerhalb eines Tages gemeldet, fast 500 weniger als am Vortag, wie das Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Mittwoch bekanntgab. In den vergangenen sieben Tagen ging den Angaben zufolge die Zahl der positiven Testergebnisse um fast 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche zurück. Grund für den rückläufigen Trend sind nach Angaben der Behörden die verschärften Maßnahmen vor allem für Nachtclubs und Diskotheken.

Dagegen stieg die Zahl der Covid-Patienten in Krankenhäusern weiter an. Zur Zeit werden 629 Menschen behandelt, 13 mehr als am Vortag. In den vergangenen sieben Tagen waren im Schnitt vier Menschen an Covid-19 gestorben, in der Vorwoche waren es zwei am Tag.

Einigkeit auf Meyer-Werft über Jobabbau wegen Corona

16.54 Uhr: Beim Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft sollen in der Corona-Krise 450 Arbeitsplätze abgebaut werden. Diese Einigung stellten Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall der Belegschaft am Mittwoch in Papenburg an der Ems vor. Nachdem die Fronten im größten deutschen Schiffbaubetrieb über Monate verhärtet waren, hat den Angaben zufolge Niedersachsens früherer Finanzminister Jürgen-Peter Schneider (SPD) die Verhandlungen erfolgreich moderiert.

Wegen des Stillstands in der Kreuzfahrtbranche hat die Werft 40 Prozent weniger Arbeit und muss 1,2 Milliarden Euro einsparen. Die Werft-Führung hatte zunächst geplant, mindestens 660 Stellen abzubauen. "Wir haben es geschafft, die Zahlen zu reduzieren", sagte Betriebsratschef Nico Bloem auf einer Betriebsversammlung. Er sprach von einem "akzeptablen Kompromiss".

Ausweitung der Testpflicht in Frankreich wohl ab zweiter Augustwoche

16.38 Uhr: Frankreichs Regierung plant die Ausweitung der Nachweispflicht über einen negativen Corona-Test, eine Impfung oder eine Genesung nun erst zum 9. August. Das gab Regierungssprecher Gabriel Attal am Mittwoch in Paris bekannt. Ursprünglich war die Verschärfung der Hygienevorschriften für den Besuch von Bars, Cafés und Restaurants sowie Fahrten mit Fernzügen und Reisebussen zum Monatsanfang vorgesehen gewesen. Der von Premierminister Jean Castex eingeschaltete Verfassungsrat will sich jedoch erst am 5. August zu den beschlossenen Regelungen äußern.

Die von Staatschef Emmanuel Macron angekündigten strengeren Corona-Regeln sind in Frankreich umstritten. Landesweit mehr als 160.000 Menschen gingen am vergangenen Wochenende inmitten der Urlaubssaison dagegen auf die Straße. Die Mobilisierung für erneute Proteste am kommenden Samstag läuft. Erst zu Beginn der Woche hatte das französische Parlament das Gesetz gebilligt, das die Ausweitung der Nachweispflicht sowie eine Impfpflicht für Gesundheitspersonal festschreibt.

Keine Quarantäne mehr für geimpfte EU-Bürger in England ab 2. August

16.08 Uhr: Vollständig geimpfte EU-Bürger müssen bald in England nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne gehen. "Wir helfen Menschen, die in den USA oder europäischen Ländern leben, sich mit ihren Familien und Freunden im Vereinigten Königreich wiederzuvereinigen", schrieb der britische Verkehrsminister Grant Shapps am Mittwoch auf Twitter. Ab dem 2. August müssten Ankommende aus Ländern auf der sogenannten "gelben Liste2 nicht mehr in Quarantäne gehen, wenn sie vollständig geimpft seien. Vor der Einreise und an Tag 2 nach der Einreise sind weiterhin Tests fällig.

In England gilt bislang für ausländische Reisende aus Ländern von der gelben Liste - auf der auch Deutschland trotz niedriger Corona-Zahlen weiterhin steht - eine strikte Quarantänepflicht. Ankommende müssen sich für mindestens fünf Tage isolieren, auch wenn sie vollständig geimpft sind.

Bundesarbeitsminister schließt neue Homeoffice-Pflicht nicht aus

15.46 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Homeoffice-Pflicht notfalls wieder in Kraft setzen. Auf einen bestimmten Inzidenzwert wollte sich Heil aber nicht festlegen: "Es hängt auch davon ab, inwieweit steigende Werte ein Problem für das Gesundheitswesen werden", sagte er der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstagsausgaben).

Die Homeoffice-Pflicht für Unternehmen war Anfang Juli ausgesetzt worden. "Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante!", warnte Heil die Wirtschaft. Die Delta-Variante sorge für steigende Inzidenzen. Den Koalitionspartner CDU griff Heil scharf an. Sie blockiere ein "modernes Arbeitsrecht" mit dem Anspruch auf Homeoffice. "Das Gesetz ist fertiggestellt, man kann es sofort aus der Schublade ziehen – die CDU hat sich aber geweigert, das im Kabinett zu beraten." Der Entwurf sei "auf Druck der Union" im Kanzleramt hängengeblieben. Heil will den neuen Rechtsrahmen nach der Bundestagswahl erneut angehen. Dafür bedarf es laut Heil einer Regierung ohne die Unionsfraktionen. "Für die Modernisierung, die Deutschland nach Corona braucht, wären die Konservativen in der Regierung ein Bremsklotz."

Start für generelle Corona-Testpflicht bei Einreisen vorerst offen

15.27 Uhr: Die Bundesregierung lässt den Start der geplanten generellen Corona-Testpflicht für Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland vorerst offen. Die stellvertretende Sprecherin Ulrike Demmer nannte am Mittwoch in Berlin keinen Termin und wies auf noch laufende interne Abstimmungen hin. Regelungen für Reiserückkehrer stünden auch auf der Themenliste der Corona-Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 10. August. Was schon vorher geklärt werden könne, werde selbstverständlich geklärt. Es gelte: "Je schneller, desto besser."

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) streben an, dass künftig grundsätzlich ein negativer Test nötig sein soll - egal, von wo und mit welchen Verkehrsmitteln man kommt. Eine generelle Testpflicht bei der Einreise besteht schon für alle Flugpassagiere. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Dienstagabend in der ARD gesagt, der Bund habe zugesichert, er werde bis zum 1. August alles probieren, um eine einheitliche Testpflicht einzuführen, "nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was an normalem Autoweg oder Bahnweg kommt".

Menschen stehen in Southport Schlange für einen Corona-Test. Wegen der Ausbreitung der Delta-Variante steigt die Zahl der Neuinfektionen in England wieder stark an. Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Hoffenheim und Eintracht Frankfurt bieten Impfangebote im Stadion

15.22 Uhr: Auch die Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim und Eintracht Frankfurt planen für ihre Fans spezielle Corona-Impfangebote. Das teilten beide Vereine am Mittwoch mit. Vor der Saisoneröffnung in Hoffenheim am kommenden Samstag haben alle TSG-Fans und andere Impfwillige ohne Termin die Möglichkeit, sich vor der PreZero Arena impfen zu lassen. Die Aktion startet um 11.00 Uhr im Fanhaus an der Arena und dauert bis zum Anpfiff des Testspiels gegen Stade Reims um 15.30 Uhr.

Eine weitere Impfmöglichkeit wird es vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin am 22. August (11.00 Uhr bis 15.30 Uhr) ebenfalls im Fanhaus geben. Frankfurt bietet 1000 Impfmöglichkeiten mit Blick in den Innenraum des Deutsche Bank Parks. Die Aktion findet am kommenden Sonntag zwischen 8.00 und 18.00 Uhr statt. Die Zweitimpfung wird es am 22. August (8.00 bis 18.00 Uhr) ebenfalls in den Räumlichkeiten der Osttribüne zwischen Block 16 und 18 geben. Eine Anmeldung im Vorfeld ist erforderlich. Bei erhöhter Nachfrage werden eventuell Ausweichtermine am 2./3. sowie 23./24. August angeboten.

Grüne und SPD halten Testpflicht für Reiserückkehrer für notwendig

15.16 Uhr: Schleswig-Holsteins Grünen-Landesvorsitzender Steffen Regis hat sich für eine schnellstmögliche Testpflicht für Reiserückkehrer ausgesprochen. "Es muss dieses Mal gelingen, eine Nach-Sommer-Welle zu verhindern, auch um die noch besonders ungeschützten Kinder und Jugendlichen vor weiteren Einschränkungen zu bewahren", sagte Regis am Mittwoch. Es sei bedauerlich, dass die Bundesregierung "wieder einmal kurz vor knapp Maßnahmen ergreift, um für einen sicheren Rückreiseverkehr in der Pandemie zu sorgen". Gerade jetzt sei die Situation angesichts des langsamer werdenden Impffortschritts kritisch.

Corona-Einsatz der Bundeswehr in NRW neigt sich zu Ende

15.11 Uhr: Der Corona-Einsatz der Bundeswehr neigt sich nach fast eineinhalb Jahren in Nordrhein-Westfalen und insgesamt 13.000 beteiligten Unterstützungskräften dem Ende zu. Aktuell seien noch 118 Unterstützungskräfte in 9 kreisfreien Städten und Kreise im Einsatz, teilte das Landeskommando NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Ab dem 1. August werden es den Angaben zufolge noch 56 Unterstützungskräfte in vier Impfzentren sein, die bis Ende September bestehen sollen.

Soldaten der Bundeswehr helfen unter anderem bei Corona-Schnelltests in Alten- und Pflegeheimen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Norwegen verschiebt nächste Corona-Lockerungen wegen Delta-Sorgen

15 Uhr: Die Menschen in Norwegen müssen wegen Sorgen vor der Delta-Variante des Coronavirus länger auf die Lockerung weiterer Corona-Maßnahmen warten. Die Umsetzung der vierten Stufe des Öffnungsplans der Regierung wird auf Empfehlung der norwegischen Gesundheitsbehörden um mindestens zwei Wochen aufgeschoben, wie Gesundheitsminister Bent Høie am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Oslo bekanntgab.

Im Zuge der Delta-Ausbreitung sehe man eine beunruhigende Entwicklung in mehreren europäischen Ländern, darunter auch in Staaten mit höheren Impfzahlen wie etwa Großbritannien und die Niederlande, sagte Høie. Ob man in Stufe vier eintreten könne, solle nun Mitte August neu bewertet werden. Jetzt weiter zu öffnen, würde das Risiko erhöhen, dass Kinder und Jugendliche nach den Ferien nicht mit einem relativ normalen Schulalltag ins neue Schuljahr starten könnten.

Bei der WHO gemeldete Corona-Todeszahlen stark gestiegen

14.22 Uhr: Die Zahl der gemeldeten Covid-19-Toten weltweit ist innerhalb einer Woche stark angestiegen: um 21 Prozent auf 69.000 in sieben Tagen, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Mittwoch in Genf berichtete. Die WHO bezieht sich auf Regierungsangaben für die Woche vom 19. bis 25. Juli. Insgesamt seien bislang mehr als vier Millionen Menschen weltweit nach einer Infektion gestorben. Experten verweisen darauf, dass nicht alle Menschen, die nach einer Infektion mit dem Coronavirus an Covid-19 sterben, gemeldet werden. Andererseits hatten einige Gestorbene schwere Vorerkrankungen.

Die Zahl der in der vergangenen Woche gemeldeten Infektionen lag bei 3,8 Millionen, das waren acht Prozent mehr als in der Vorwoche. Auf dem amerikanischen Kontinent stiegen sowohl Infektions- als auch Totenzahlen deutlich. Ebenso starben mehr Menschen in Südostasien. Seit Beginn der Pandemie Anfang 2020 sind fast 194 Millionen Infektionen gemeldet worden.

EU-Kommission unterschreibt Vertrag für Corona-Medikament

13.52 Uhr: Die EU-Kommission hat einen Rahmenvertrag mit der Pharmafirma GlaxoSmithKline unterschrieben, um ein Medikament gegen Corona zu beschaffen. Deutschland und 15 weitere EU-Länder beteiligen sich an der Ausschreibung für den Kauf des Mittels Sotrovimab für voraussichtlich 220.000 Behandlungen, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Das Medikament wird derzeit von der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA geprüft. Es kann den Angaben zufolge zur Behandlung bei leichten Symptomen verwendet werden.

Patienten die keinen zusätzlichen Sauerstoff benötigten, aber ein hohes Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hätten, könnten von der Behandlung profitieren. Laufende Studien deuteten darauf hin, dass eine frühzeitige Behandlung die Zahl der notwendigen Krankenhaus- oder gar Intensivstationsaufenthalte reduzieren könnte. Gemäß dem Vertrag können die EU-Staaten Sotrovimab erwerben, sobald es entweder in dem betreffenden Land eine Notfallgenehmigung oder eine bedingte Marktzulassung der EMA erhalten hat.

Pfizer rechnet mit noch höherem Umsatz durch Corona-Impfstoff

13.23 Uhr: Die gemeinsam mit der deutschen Biontech vermarktete Corona-Impfung lässt die Kassen bei Pfizer in diesem Jahr noch lauter klingeln als gedacht. Der US-Pharmakonzern hob am Mittwoch zur Vorlage der Quartalsbilanz seine Umsatzprognosen für die Impfung an und schraubte daher auch seine Jahresziele ein weiteres Mal höher. Wie Pfizer mitteilte, rechnet das Management nun mit Erlösen durch den Impfstoff von rund 33,5 Milliarden Dollar (28,4 Mrd Euro). Zuletzt war der Konzern von rund 26 Milliarden Dollar ausgegangen.

Für den Jahresumsatz sagt Pfizer einen Anstieg auf 78 Milliarden bis 80 Milliarden Dollar voraus, nachdem zuvor noch 70,5 Milliarden bis 72,5 Milliarden im Plan standen. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) soll sich in einer Bandbreite von 3,95 bis 4,05 Dollar bewegen. Die alte Prognose hatte auf 3,55 bis 3,65 Dollar gelautet.

Fläschchen für den Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer stehen in einem Regal. Foto: dpa

Baerbock: Testpflicht für Reiserückkehrer "absolut notwendig"

13.11 Uhr: Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat eine sofortige Verschärfung der Reiseregeln als absolut notwendig bezeichnet. Man dürfe nicht die Fehler des vergangenen Sommers wiederholen, indem man sich erst über besseren Schutz Gedanken mache, wenn die Reiserückkehrer bereits wieder zurück seien, sagte Baerbock am Mittwoch beim Besuch eines Zementwerks im schwäbischen Alb-Donau-Kreis. Es sei absolut notwendig, dass Reiserückkehrer, die keine zweifache Impfung hätten, ab sofort vernünftig getestet würden. Denn die Inzidenzen gingen wieder hoch. Man habe bereits gesehen, dass Reiserückkehrer Infektionen auch in Kitas und Schulen hereingebracht hätten.

Die Bundesregierung plant eine generelle Corona-Testpflicht für Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland. Künftig soll grundsätzlich ein negativer Test nötig sein - egal, von wo und mit welchen Verkehrsmitteln man kommt. Eine generelle Testpflicht bei der Einreise besteht schon für alle Flugpassagiere. Ab wann die verschärften Regeln genau gelten sollen, ist vorerst noch offen.

Start für generelle Corona-Testpflicht bei Einreisen vorerst offen

12.47 Uhr: Die Bundesregierung lässt den Start der geplanten generellen Corona-Testpflicht für Urlauber bei der Rückkehr nach Deutschland vorerst offen. Die stellvertretende Sprecherin Ulrike Demmer nannte am Mittwoch in Berlin keinen Termin und wies auf noch laufende interne Abstimmungen hin. Regelungen für Reiserückkehrer stünden auch auf der Themenliste des Corona-Gipfels am 10. August. Was schon vorher geklärt werden könne, werde selbstverständlich geklärt. Es gelte: "Je schneller, desto besser."

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) streben an, dass künftig grundsätzlich ein negativer Test nötig sein soll - egal, von wo und mit welchen Verkehrsmitteln man kommt. Eine generelle Testpflicht bei der Einreise besteht schon für alle Flugpassagiere. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CDU) hatte am Dienstagabend in der ARD gesagt, der Bund habe zugesichert, er werde bis zum 1. August alles probieren, um eine einheitliche Testpflicht einzuführen, "nicht nur für Flugreisen, sondern auch beispielsweise für alles, was an normalem Autoweg oder Bahnweg kommt".

Corona-Impfung: Söders Vize sorgt mit Interview-Aussagen für Empörung

12.21 Uhr: Der bayerische Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger will sich weiterhin nicht gegen Corona impfen lassen. Wegen kontroversen Aussagen in einem aktuellen Interview wird dem Freien-Wähler-Chef im Netz Desinformation vorgeworfen. Lesen Sie hier mehr zu der Debatte.

Italiens Arzneimittelbehörde gibt Moderna-Vakzin für Jugendliche frei

11.53 Uhr: Die italienische Arzneimittelagentur Aifa hat den Corona-Impfstoff des US-Herstellers Moderna für die Altersgruppen zwischen 12 und 17 Jahren freigegeben. Die technisch-wissenschaftliche Kommission habe die Auffassung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA vollständig akzeptiert, teilte die Aifa am Mittwoch in Rom mit. Die verfügbaren Daten hätten die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffs für diese Altersgruppe gezeigt.

Die EMA hatte am vergangenen Freitag empfohlen, das Vakzin von Moderna auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren zu spritzen. Die Experten bewerteten die Daten positiv und machten damit den Weg frei. In Deutschland empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Impfung gegen Covid-19 bisher nur für Kinder und Jugendliche mit Vorerkrankungen.

11.42 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn will ein Abrücken von der Inzidenz als Leitindikator zur Bewertung der Corona-Lage in Deutschland. Das RKI sieht das anders und will die Inzidenz als wichtigstes Kritierium beibehalten. Lesen Sie hier mehr dazu.

Neuer Höchststand an neuen Corona-Fällen in Tokio

11.25 Uhr: Während der Olympischen Spiele ist die Zahl der Neuinfektionen in Tokio am zweiten Tag in Serie auf einen Höchststand gestiegen. Am Mittwoch meldete die Hauptstadt 3177 neu Infizierte binnen eines Tages. Am Vortag waren es 2848 Fälle gewesen. Damit tritt ein, was Experten bereits vor Beginn des Sportspektakels prophezeit hatten. Die Lage könne "kritisch" werden. Tokios Gouverneurin Yuriko Koike rief die jüngeren Bürger auf, sich impfen zu lassen, möglichst zu Hause zu bleiben und die Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus zu befolgen. "Die Aktivitäten junger Menschen sind der Schlüssel (um die Infektionen einzudämmen)", sagte sie.

Während die Mehrheit der älteren Menschen inzwischen geimpft sei und die Infektionen unter ihnen deutlich gesunken seien, seien die Infektionen unter den überwiegend nicht geimpften jungen Menschen am Steigen, erklärte Koike. Bis zum Vortag waren 25,5 Prozent der japanischen Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Bei den Älteren lag die Impfquote bei 68,2 Prozent. Während einige Jüngere noch warten, bis sie mit der Impfung an der Reihe sind, stehen viele andere Impfungen skeptisch gegenüber. Dafür werden zum Teil Gerüchte und Falschinformationen über die Impfstoffe verantwortlich gemacht.

Während den Olympischen Spielen steigen die Corona-Zahlen in Tokio deutlich an. Foto: dpa

Über 50 Prozent der Deutschen vollständig geimpft

10.34 Uhr: Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland hat den vollständigen Impfschutz gegen das Coronavirus. 50,2 Prozent der Bürgerinnen und Bürger hätten den vollen Schutz, teilte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Dies sind 41,8 Millionen Menschen. Zudem sind demnach 50,85 Millionen mindestens einmal geimpft, das entspricht einem Anteil von 61,1 Prozent.

Spahn appellierte zugleich erneut an die Menschen, sich impfen zu lassen. "Je mehr sich jetzt impfen lassen, desto sicherer werden Herbst und Winter", schrieb der Gesundheitsminister mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen und die Sorge vor einer vierten Corona-Welle im Herbst.

Neue Mutation in Großbritannien nachgewiesen

09.59 Uhr: Laut britischen Behörden wurde in Großbritannien eine neue Corona-Mutation nachgewiesen. Die britische Gesundheitsbehörde Public Health England (PHE) hat insgesamt 16 Fälle mit der Mutante, die die Bezeichnung B 1.621 trägt, registriert.

Die Mutation wurde bereits in anderen Ländern wie Kolumbien nachgewiesen, auch im Abwasser in Österreich sei sie bereits entdeckt worden. Offenbar haben Reiserückkehrer die Mutante eingeschleppt. Derzeit werde nicht davon ausgegangen, dass sich die neue Variante unkontrolliert ausbreite. Zudem gebe es keine Anzeichen, dass die derzeit vorhandenen Impfstoffe gegen B 1.621 unwirksam wären oder die Variante gefährlicher wäre. Dennoch haben die Behörden die Mutante zur Variante, die weiter untersucht werden muss, erklärt.

Geimpfte müssen in Großbritannien nicht mehr in Quarantäne

09.25 Uhr: Vollständig geimpfte EU-Bürger sollen Berichten zufolge bald in England nach der Einreise nicht mehr in Quarantäne gehen müssen. Minister der britischen Regierung wollten am Mittwoch Details der Regelung diskutieren, wie unter anderem der "Guardian" berichtete. Premierminister Boris Johnson sei besorgt, sein Land könne seinen "Impfbonus" einbüßen und hinter Europa zurückfallen, heißt es in der "Times". In vielen EU-Ländern gelten bereits seit Monaten gelockerte Bestimmungen für geimpfte Reisende.

In England hingegen gilt bislang für ausländische Reisende aus Ländern von der sogenannten "orangenen Liste" - auf der auch Deutschland trotz niedriger Corona-Zahlen weiterhin steht - in Großbritannien eine strikte Quarantänepflicht. Ankommende müssen sich für mindestens fünf Tage isolieren, auch wenn sie vollständig geimpft sind.

Globaler Ressourchenverbrauch erreicht Vor-Corona-Niveau

08.53 Uhr: Der globale Verbrauch natürlicher Ressourcen hat nach Experten-Schätzungen wieder etwa das Niveau vor dem Beginn der Corona-Pandemie erreicht. Im Jahr 2021 liegt der sogenannte Erdüberlastungstag auf diesem Donnerstag (29.7.), wie aus Berechnungen des Global Footprint Networks mit Sitz in den USA und der Schweiz hervorgeht. An diesem Datum sind demnach alle erneuerbaren Ressourcen für das laufende Jahr aufgebraucht. Wichtigster Indikator dafür ist der CO2-Ausstoß.

Vor einem Jahr fiel der Stichtag pandemiebedingt erst auf den 22. August, 2019 war er schon am 26. Juli erreicht. "Dass wir jetzt wieder am 29. Juli angelangt sind – fast so früh wie 2019 – zeigt: Die Auswirkungen der Lockdowns waren nur vorübergehend, der Raubbau an unserem Planeten geht weiter", sagte der Sprecher der Umweltorganisation Germanwatch, Steffen Vogel, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir erleben nun den befürchteten Rebound-Effekt, das sprunghafte Wiederansteigen der Emissionen nach dem Höhepunkt der Pandemie."

Impfmüdigkeit und mehr Infektionen lassen Konsumklima stagnieren

8.10 Uhr: Die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen drücken auf die Konsumstimmung der Menschen in Deutschland. Die Erwartungen der Deutschen an die Konjunktur und die Einkommenserwartung seien leicht zurückgegangen - trotzdem sei die Kauflust noch einmal ganz leicht gestiegen, teilte das Nürnberger Konsumforschungsunternehmen GfK am Mittwoch mit. GfK erstellt monatlich eine Prognose zur Konsumlaune in Deutschland. Im Juni hatte die Konjunkturerwartung der Deutschen noch ein Zehn-Jahres-Hoch erreicht.

"Die Phase sinkender Inzidenzen ist zu Ende gegangen und die Infektionszahlen steigen wieder", sagte GfK-Konsumforscher Rolf Bürkl. "Zudem hat die Dynamik beim Impfen trotz ausreichend vorhandenen Impfstoffs zuletzt deutlich nachgelassen", fügte er hinzu. "Dies verhindert gegenwärtig einen weiteren deutlichen Anstieg der Konsumstimmung."

Kleine Änderung bei Einreise ab Mittwoch

7.19 Uhr: Bei den Corona-Regeln für Einreisen nach Deutschland gilt ab Mittwoch eine kleinere Änderung bei Quarantäne-Vorgaben. Wer aus einem Gebiet mit neuen, ansteckenderen Virusvarianten kommt, kann die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne nun mit einem negativen Test vorzeitig beenden, wenn die Region noch während der Quarantänezeit herabgestuft wird - zu einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet mit hohen Infektionszahlen. Grundsätzlich ist vorzeitiges "Freitesten" für Einreisende aus Virusvariantengebieten sonst nicht möglich.

Bericht: RKI-Chef hält an Inzidenz als "Leitindikator" fest

7.03 Uhr: Angesichts der Diskussion über den Umgang mit steigenden Infektionszahlen hat sich RKI-Chef Lothar Wieler einem Medienbericht zufolge weiterhin für die Inzidenz als "Leitindikator" ausgesprochen. Wie die "Bild" am Dienstag berichtete, präsentierte der Direktor des Robert Koch-Instituts bei einer Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef Helge Braun und den Chefs der Staatskanzleien der Länder am Montag ein Papier, in dem er dafür plädierte, an der Inzidenz festzuhalten.

Damit widerspricht Wieler auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der vor einigen Wochen erklärt hatte, dass der Inzidenzwert an Aussagekraft verliere. Laut "Bild" heißt es in dem Papier, dass Prävention "weiterhin die höchste Priorität (= niedrige Inzidenz)" habe. Wieler warnte demnach darin auch, dass "die vierte Welle" begonnen habe.

Lockdown in Sydney wird verlängert

6.42 Uhr: Weil trotz des Lockdowns die Corona-Infektionszahlen in Sydney steigen, bleiben die Ausgangsbeschränkungen für die australische Millionenmetropole einen weiteren Monat bestehen. Die bereits seit fünf Wochen geltenden Maßnahmen werden bis zum 28. August verlängert, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. Bislang wurden 177 Fälle im Zusammenhang mit einem Mitte Juni registrierten Corona-Ausbruch registriert.

Menschen wurden aufgefordert, ihre Nachbarschaft nicht zu verlassen. Alleinlebenden wird jedoch gestattet, mit einer anderen Person eine "Single-Blase" zu bilden. "Wir wollen unsere Gemeinschaft schützen und sicherstellen, dass wir uns so schnell wie möglich wieder erholen können", begründete die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian, die Maßnahmen. Die Polizei werde sich verstärkt um die Einhaltung der Vorschriften kümmern. Sie forderte die Bevölkerung außerdem auf, Regelverstöße zu melden.

FDP-Chef: Impffortschritt mit PCR-Tests kombinieren

6.22 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die Bundesregierung aufgefordert, die Pandemiestrategie für wieder steigende Infektionszahlen weiterzuentwickeln. "Die politische Sommerpause darf nicht dazu führen, dass die Bundesregierung die Vorbereitung auf den Herbst vernachlässigt", sagte Lindner der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die Zeit müsse genutzt werden, um durch mobile Teams zum Beispiel vor Supermärkten den Impfschutz zu verbessern. Auf steigende Fallzahlen könne auch mit einer weiterentwickelten Teststrategie reagiert werden.

"PCR-Tests sind dabei zuverlässiger als Schnelltests, dauern heute nicht mehr so lange und sind im Pool auch nicht teurer als Schnelltests", sagte Lindner. "Zusammen mit Impffortschritten wäre das eine gute Kombination."

New York: Metropolitan Opera öffnet ausschließlich für Geimpfte

6.03 Uhr: Die New Yorker Metropolitan Opera lässt in der kommenden Spielzeit nur geimpfte Zuschauer ein. Sowohl Publikum als auch die auftretenden Künstler müssen einen vollständigen Impfschutz vorweisen, wie das Haus am Dienstag inmitten der Debatte um die Impfpflicht in den USA mitteilte. "Die Met wird ein vollständig geimpftes Haus sein", erklärte die Met in einer E-Mail an ihre Besucher.

Kinder unter zwölf Jahren - die derzeit nicht geimpft werden dürfen - dürfen das Haus nicht betreten, auch wenn die sie begleitenden Erwachsenen geimpft sind. Die Met beschäftigt mehr als 3000 Mitarbeiter und ist damit die größte Organisation für darstellende Künste in den Vereinigten Staaten. Sie ist seit Pandemie-Beginn im März 2020 geschlossen. Die Leitung hofft, Ende September wieder öffnen zu können.

Linke: Clubszene in Impfkampagne einbinden

3.00 Uhr: Damit sich mehr Jugendliche und junge Erwachsene gegen das Coronavirus impfen lassen, plädiert die Linke-Fraktion im Bundestag für eine Einbeziehung der Clubszene in die Impfkampagne. "Viele Mitarbeiter haben ja schon im letzten Jahr in den Impfzentren gearbeitet, kennen sich bestens aus und so käme man auch hervorragend an die jüngeren Jahrgänge heran", sagte der parlamentarische Geschäftsführer Jan Korte unserer Redaktion.

Das Häusereck des KitKat Clubs in Berlin. Foto: dpa

Um das Überleben der rund 2000 Clubs und Diskotheken in Deutschland nach mehr als anderthalb Jahren Corona-Pandemie zu sichern, forderte Korte Konzepte, die eine kontrollierte Öffnung auch im Innenbereich ermöglichen. Zudem müssten die Hilfsprogramme, vor allem Clubprogramme und Kulturfonds sowie die Kurzarbeit, weitergeführt oder auch neu aufgelegt werden.

Delta-Gefahr: Kassenärzte setzen auf Überzeugung von Impfzweiflern

2.30 Uhr: Die Kassenärzte in Deutschland sprechen sich angesichts steigender Corona-Inzidenzen dafür aus, stärker auf Impfskeptiker zuzugehen und sie vom Sinn einer Immunisierung zu überzeugen. "Bei denjenigen, die sich noch nicht impfen lassen wollen, müssen wir insbesondere jene erreichen, die verunsichert sind und Aufklärungsbedarf haben oder für sich keinen individuellen Nutzen der Impfung sehen", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, unserer Redaktion. Er stellte jedoch klar: "Grundsätzliche Impfgegner werden wir nicht erreichen."

Gassen betonte in diesem Zusammenhang, eine Impfpflicht, "egal für wen oder welche Gruppe", halte er für nicht zielführend. Man müsse sich auch fragen, ob sie rechtlich überhaupt möglich sei. "Es geht um Akzeptanz, nicht um Zwang", verdeutlichte der Verbandchef.

Transatlantikkoordinator Beyer kritisiert US-Reisebann

2.00 Uhr: Der Transatlantikkoordinator der Bundesregierung, Peter Beyer (CDU), hat die Verlängerung des US-Einreisebanns kritisiert. "Natürlich muss man Verständnis für die Bedenken der Amerikaner haben, was die Verbreitung der Delta-Variante angeht", sagte Beyer unserer Redaktion. "Es besteht allerdings eine Schieflage, wenn man aus der Türkei oder Russland – Länder mit einer schlechteren Impfquote als die Schengen-Mitglieder – in die USA einreisen darf", so Beyer. Diese "Schieflage zwischen den restriktiven Amerikanern und den wesentlich offeneren Europäern" sollte beseitigt werden. "Wir brauchen eine faktenbasierte Reziprozität, zumindest für vollständig geimpfte Bürger aus dem Schengenraum", forderte der Transatlantikkoordinator.

Die Aufrechterhaltung der US-Einreisebeschränkungen seien eine "Enttäuschung" vor allem für deutsche Unternehmen mit Niederlassungen in den USA. "Die Amerikaner sollten hier berücksichtigen, dass deutsche Firmen in den USA bis zu 900.000 Arbeitsplätze geschaffen haben. Es stehen also auch US-Jobs auf dem Spiel – und zwar quer durch alle Branchen", sagte Beyer.

Präsident Joe Biden will die Impfverweigerer mit Fakten umstimmen. Foto: Drew Angerer / AFP

Paritätischer Wohlfahrtsverband fordert mehr niedrigschwellige Impfangebote

1.30 Uhr: Angesichts von unterdurchschnittlichen Impfquoten bei Menschen mit niedrigerem Einkommen fordert Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, niedrigschwellige Impfangebote. "Man kann nicht mehr in den Praxen oder Impfzentren darauf warten, dass die Leute schon kommen werden", sagte Schneider unserer Redaktion. Man müsse mit dem Impfstoff zu ihnen gehen. "In die Wohnviertel, in die Pfarrgemeinden, in die Moscheegemeinden, in Vereine und Kulturclubs von migrantischen Communities. Überall dorthin, wo die Impfquoten nicht so hoch sind."

Sich mit dem Impfmobil vor Einkaufszentren zu stellen, sei gut, noch besser sei es aber, die Kampagne zu verbinden mit sozialen Netzwerken vor Ort. "Es geht um Vertrauen und Vorbilder", erklärte er. "Jede Gemeinschaft hat Anführer und Vorbilder, wenn die sagen, ich lasse mich impfen, ich halte es für wichtig, dass wir uns alle impfen lassen, dann kommt man da sehr weit." Darum müssten sich die Kommunen und Gesundheitsämter jetzt kümmern.

Ein zum Impfmobil umgebautes Wohnmobil in Dresden. Mehrere Bundesländer bereiten neue, einfachere Angebote für Impf-Unentschlossene vor. Foto: dpa

Delta-Gefahr - Amtsärzte fordern Corona-Schutzimpfung für Kinder ab 12 Jahren

1.00 Uhr: Die Amtsärzte in Deutschland fordern angesichts der rapide steigenden Corona-Infektionszahlen in jüngeren Bevölkerungsgruppen eine Covid-Schutzimpfung ab 12 Jahren. "Wenn es eine Zulassung für Impfstoffe gegen Covid-19 auch für Kinder und Jugendliche gibt, bin ich dafür, dass Menschen damit geimpft werden", sagte die Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Ute Teichert, unserer Redaktion. Die Medizinerin betonte: "Wenn die Vakzine getestet, geprüft und zugelassen sind, sehe ich keinen Grund, sie nicht zur Impfung zu empfehlen, auch für Jüngere."

Teichert führte aus, schon jetzt sei eine Verlagerung der Inzidenz in den Altersklassen zu beobachten. Derzeit seien die 15- bis 29-Jährigen am stärksten betroffen. "Das wird sich bald in die noch jüngeren Gruppen verschieben. Warum sollten wir diese Altersgruppen nicht vor Corona schützen? Zumal die Jungen viele Kontakte haben. Da ist es doch sinnvoll, sie zu impfen", sagte Teichert. Der Impfstoff des Herstellers Biontech ist in Deutschland ab dem Alter von 12 Jahren zugelassen. Er wird aber von der Ständigen Impfkommission (Stiko) nicht generell für diese Altersgruppe empfohlen. Die Kritik an der Haltung der Stiko hat zuletzt deutlich zugenommen.

Corona-News von Dienstag, 27. Juli: Söder: Strengere Einreiseregeln sollen schon ab August gelten

22.06 Uhr: Bereits in fünf Tagen müssen sich Urlauber wohl bei der Rückkehr nach Deutschland auf strengere Einreiseregeln einstellen. Das kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in den ARD-"Tagesthemen an." Der Bund hat uns jetzt zugesichert, er wird bis zum 1. August alles probieren, eine einheitliche Testpflicht einzuführen, nicht nur für Flugreisende", sagte Söder. Demnach sollen die Regeln bundesweit auch für die Einreise mit Auto, Bahn und Bus gelten. "Jeder braucht einen Test", so Söder.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat strengere Einreiseregeln bereits ab August angekündigt. Foto: Sven Simon

WTO weiter uneins über Aussetzung der Patente für Corona-Impfstoffe

21.44 Uhr: Die Mitgliedstaaten der Welthandelsorganisation (WTO) sind weiter uneins über eine Aussetzung der Patente für Corona-Impfstoffe. Ein Ende der Diskussionen sei nicht absehbar, sagte WTO-Sprecher Keith Rockwell am Dienstag nach mehrstündigen Beratungen des Allgemeinen Rats der WTO in Genf. Das Thema sei "sehr emotional" und "zu wichtig".

Die WTO-Miglieder wollen Anfang September bei einem informellen Treffen erneut beraten, bevor am 13. und 14. Oktober ein weiteres formelles Treffen stattfindet.

Helge Schneider sagt Strandkorb-Konzerte ab

20.39 Uhr: Entertainer Helge Schneider hat seine weiteren Konzerte im Rahmen des Formats Strandkorb Open Air abgesagt. Das teilten Schneider und der Veranstalter am Dienstag mit.

Schneider habe Respekt für das große Engagement des Veranstalters, der mit dem neuen Konzept in der Pandemie überhaupt erst wieder Livekonzerte in größerem Rahmen vor Publikum möglich gemacht habe, heißt es auf der Homepage von Schneider veröffentlichten Mitteilung. Für ihn persönlich passe das Format "aber leider nicht". .

Helge Schneider bei einem Auftritt in 2020. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

US-Behörde will wegen Delta auch Geimpften Maskentragen empfehlen

19.41 Uhr: In einer Kehrtwende wegen der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus wird die US-Gesundheitsbehörde CDC übereinstimmenden Medienberichten zufolge künftig wieder das Maskentragen empfehlen. Auch vollständig Geimpfte sollen nach dem Willen der CDC dann in einigen Teilen des Landes, in denen sich das Virus momentan besonders stark ausbreitet, in öffentlichen Räumen wieder Mund und Nase bedecken.

Im Mai hatte die CDC für die allermeisten Situationen das Maskentragen in Innenräumen für vollständig geimpfte Personen nicht mehr für notwendig gehalten.

Portugal bittet EU-Staaten um Corona-Impfdosen

19.00 Uhr: Portugal hat andere EU-Staaten um zusätzliche Impfdosen gegen das Coronavirus gebeten. Damit solle die Impfkampagne beschleunigt werden, sagte Gesundheitsministerin Marta Temido am Dienstag. Das Land will bis Ende August 70 Prozent seiner erwachsenen Bevölkerung vollständig immunisieren. Derzeit sind rund 45 Prozent der Portugiesen zweimal geimpft.

Das Land hat bereits rund 290.000 Impfdosen aus Norwegen erhalten und verhandelt derzeit mit Italien über weitere 300.000 Dosen. Portugal hoffe, in den nächsten drei Wochen fast eine Million Impfdosen zu erhalten, sagte Henrique Gouveia e Melo, der Koordinator des nationalen Impfprogramms.

RKI hält Lolli-Tests für gute Testmöglichkeit in Schulen und Kitas

18.30 Uhr: Angesichts des bevorstehenden Schulstarts in vielen Bundesländern hat das Robert Koch-Institut Lolli-Tests für den breiten Einsatz in Schulen und Kitas empfohlen. Vor allem eine mittlere und hohe Viruslast werde mit dieser Art Corona-Test "sehr sicher" erkannt. Zudem sei die Testung im Vergleich zu Antigen-Schnelltesten sensitiver. Bei der Lolli-Methode wird die Probe durch 30-sekündiges Lutschen an einem Abstrichtupfer gewonnen. Laut RKI werde dies bei den Kinder, Eltern und dem Personal gut akzeptiert.

Lesen Sie dazu: So funktioniert der Lolli-Test bei Kindern

Basis der RKI-Auswertung waren Proben von 276 akut infizierten Patienten. Zudem wurde die Lolli-Methode als Testprogramm von März bis Mai 2021 in 32 Kölner Kitas eingeführt und auf Machbarkeit geprüft. Seit April werden Lolli-Tests an allen Kitas und Schulen der Stadt Köln und seit Mai an allen Grund- und Förderschulen in Nordrhein-Westfalen angewandt.

Aufgrund von Auswertungen in Schulen in NRW empfiehlt das RKI den breiten Einsatz von Lolli-Tests zur Entdeckung von Corona-Infektion in Kitas und Schulen. Foto: dpa

Irland erlaubt Impfungen für Kinder ab 12 Jahren

18.03 Uhr: In Irland dürfen bald 12- bis 15-Jährige eine Impfung gegen das Coronavirus erhalten. Diesen Vorschlag unterbreitete die nationale Impfkommission der Regierung des EU-Staats. Der Nutzen der Impfung könne nun auf die jüngere Altersgruppe ausgeweitet werden, sagte Außenminister Simon Coveney am Dienstag dem Sender RTÉ. Erwartet wird, dass damit etwa 250.000 Jugendliche bereits von der kommenden Woche an geimpft werden können.

Sie sollen einen mRNA-Impfstoff erhalten, also das Mittel von Moderna oder Pfizer/Biontech. Allerdings sind noch logistische Änderungen bei der Online-Anmeldung und in den Impfzentren nötig, weil Eltern der Spritze zustimmen müssen.

Nach Äußerungen zu Corona-Regeln: Nena-Konzert in Wetzlar abgesagt

17.42 Uhr: Nach den umstrittenen Äußerungen von Popsängerin Nena zu den Corona-Regeln bei einem Konzert nahe Berlin hat der Veranstalter eines Konzertes im hessischen Wetzlar den geplanten Auftritt der 61-Jährigen gestrichen. Das Nena-Konzert am 13. September beim Strandkorb Open Air werde abgesagt, hieß es auf der Homepage.

Bei ihrem Auftritt am Sonntag im brandenburgischen Schönefeld bei Berlin hatte Nena die Besucher aufgerufen, gegen die Hygienevorschriften zu verstoßen, falls sie es wünschen.

Der Veranstalter des Strandkorb Open Airs in Wetzlar distanzierte sich nun von Nenas Aussagen und ihrem Auftreten. "Nenas Einstellung zum Veranstaltungsformat mit den Strandkörben stimmt nicht mit dem Hygiene- und Sicherheitskonzept überein, das eigens für diese Reihe coronakonform konzipiert worden ist."

Nach ihrem zweifelhaften Auftritt in am Sonntag ist ein weiteres Konzert der Popsängerin Nena in Wetzlar abgesagt worden. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner / dpa

Nächste Ministerpräsidentenrunde mit Merkel am 10. August

17.06 Uhr: Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder beraten am 10. August zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das teilte der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), am Dienstag mit. "Der Korridor, um der gegenwärtigen Entwicklung noch wirksam entgegen zu wirken, wird enger", erklärte er offensichtlich in Bezug auf die wieder steigenden Corona-Infektionszahlen.

Trotz steigender Corona-Zahlen weiter 22.250 Fans in Hannover erlaubt

16.59 Uhr: Trotz gestiegener Corona-Zahlen darf Fußball-Zweitligist Hannover 96 sein erstes Saison-Heimspiel gegen Hansa Rostock am Samstag wie geplant vor 22.250 Zuschauern austragen. Die Region Hannover gab am Dienstag bekannt, vorerst keine neue Allgemeinverfügung zu erlassen, obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt an drei Tagen nacheinander den Wert von 35 überschritt.

"Die zuletzt gestiegenen Zahlen lassen sich mit hinreichender Sicherheit auf Einrichtungen mit Tanz- und Feierbetrieb zurückführen", heißt es in der Mitteilung der Region. Gleichzeitig entschied das Land Niedersachsen, seine Corona-Verordnung mit Gültigkeit ab Mittwoch so anzupassen, dass Landkreise und kreisfreie Städte künftig per Allgemeinverfügung einzelne Bereiche wie den Sport von Verschärfungen ausnehmen können, wenn die nachweislich nicht zu einem Anstieg des Infektionsgeschehens beigetragen haben.

Gut eine Million Schüler in England verpassen Unterricht wegen Corona

16.53 Uhr: Coronabedingt sind Mitte Juli deutlich mehr als eine Million Schüler in England dem Unterricht ferngeblieben. 1,126 Millionen fehlende Schüler am 16. Juli - etwa jeder achte - bedeuteten einen Rekordwert und zugleich ein Plus von knapp einem Drittel im Vergleich zur Vorwoche. Das geht aus Daten hervor, die das britische Bildungsministerium am Freitag veröffentlichte.

Demnach waren 994.000 Kinder wegen Kontakts mit Corona-Infizierten in Quarantäne. 48.000 Schüler waren selbst an dem Virus erkrankt und 33.300 galten als Verdachtsfall. Für mehr als 50.000 Kinder fiel der Unterricht aus, weil ihre Schule coronabedingt geschlossen war. Derzeit müssen Schüler für zehn Tage in häuslicher Quarantäne bleiben, wenn ein Mitglied ihrer "Klassenblase" positiv auf das Virus getestet wird. Diese Blasen können je nach Schule ganze Jahrgänge umfassen. Vom 16. August an müssen Kinder sich aber nur noch selbst isolieren, wenn sie positiv sind.

Gut eine Million Schüler in England verpassen Unterricht wegen Corona Foto: Waltraud Grubitzsch / picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Starker Rückgang der Corona-Infektionen in den Niederlanden

16.53 Uhr: Die Niederlande haben einen starken Rückgang bei Neuinfektionen registriert. In den vergangenen sieben Tagen wurden mehr als 37.000 neue Corona-Infektionen festgestellt, etwa 46 Prozent weniger als in der Vorwoche, wie das zuständige Institut für Gesundheit und Umwelt RIVM am Dienstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag demnach bei 215 Fällen pro 100.000 Einwohnern, in der Vorwoche bei fast 400. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert aktuell bei 14,5. Nach dem Wochenbericht des RIVM stiegen aber die Patientenzahlen in Krankenhäusern stark an.

Seit Dienstag gelten die Niederlande und Spanien als Hochinzidenzgebiete. Wer aus diesen Ländern zurückkehrt und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne, kann diese aber durch einen negativen Test nach fünf Tagen verkürzen.

Hochinzidenzgebiete: In diesen Ländern steigen die Corona-Zahlen massiv an

16.50 Uhr: Die Zahl der Hochinzidenzgebiete in Europa nimmt zu. Da Deutschland vielerorts als Nicht-Risiko-Land gilt, können Urlauber mit relativ wenigen Einschränkungen ins Ausland verreisen. Einen Überblick über die Länder, in denen das Coronavirus am meisten wütet, finden Sie hier: Hochinzidenzgebiete in Europa: Wo Corona am heftigsten wütet

US-Bericht: Kommt Empfehlung einer Maskenpflicht für Geimpfte?

16.41 Uhr: Der "New York Times" zufolge werden die US-amerikanischen Zentren für Kontrolle und Prävention von Krankheiten (C.D.C.) voraussichtlich am Dienstag eine Empfehlung für eine Maskenpflicht für Menschen mit einem vollen Impfschutz aussprechen. So sollen selbst geimpfte Personen unter bestimmten Voraussetzungen wieder Masken in Innenräumen tragen. Der Entschluss folgt auf jüngste Berichte über ein Durchbruchsrisiko der Delta-Variante bei immunisierten Personen.

Greta Thunberg erhält erste Corona-Impfung

16.30 Uhr: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat ihre erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Sie sei äußerst dankbar und fühle sich privilegiert, in einem Teil der Erde leben zu dürfen, in dem sie bereits geimpft werden könne, schrieb die junge Schwedin dazu am Dienstag auf Twitter und Instagram. Dazu stellte sie ein Foto von sich mit Pflaster auf dem linken Oberarm und Mund-Nasen-Schutz mit Fuchs-Aufdruck.

Gleichzeitig kritisierte die 18-Jährige, dass die Verteilung von Corona-Impfstoffen in der Welt extrem ungleich sei. Nach Angaben der "New York Times" seien 84 Prozent der bisherigen Impfdosen in Staaten mit hohen und oberen mittleren Einkommen verabreicht worden, aber nur 0,3 Prozent in Ländern mit niedrigem Einkommen, schrieb sie. Dabei sei niemand sicher, ehe alle sicher seien. "Aber wenn dir ein Impfstoff angeboten wird, dann zögere nicht. Es rettet Leben."

Greta Thunberg erhält erste Corona-Impfung.

Israel erlaubt in Ausnahmefällen Corona-Impfung von Kindern

16.15 Uhr: Israel will in extremen Ausnahmefällen eine Impfung von Fünf- bis Elfjährigen gegen das Coronavirus erlauben. Solche Ausnahmen könnten für Kinder gelten, die besonders gefährdet seien, im Falle einer Corona-Infektion schwer zu erkranken oder zu sterben, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Dies könne zum Beispiel bei extremer Fettleibigkeit, schweren chronischen Lungenkrankheiten oder Herzproblemen der Fall sein.

Grundsätzlich sei eine Impfkampagne für Kinder in dem Alter derzeit kein Thema, hieß es in einer Anweisung an die Krankenkassen. Es gehe darum, die Zahl der Genehmigungen in solchen Fällen niedrig zu halten. Die Gruppe der bis Neunjährigen hat inzwischen im Altersvergleich den höchsten Anteil der registrierten Neuinfektionen. Laut Ministerium stellt sie mehr als zehn Prozent der Infizierten.

Schweizer Forscher empfiehlt Abkehr von Corona-Sieben-Tage-Inzidenz

16 Uhr: Der Berner Epidemiologe Christian Althaus empfiehlt, die Zahl der täglichen Krankenhauseinweisungen als Maßgabe für eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu machen. Orientieren könne man sich dafür an der Schweiz, wo 120 tägliche Neuaufnahmen von Covid-19-Patienten als Schwellenwert für weitere Maßnahmen dienten. "Auf Deutschland bezogen würde das dann um den Faktor 10 höher sein, also etwa zwölfhundert Hospitalisierungen pro Tag als Schwellenwert", sagte der Experte bei einer Veranstaltung des Science Media Center am Dienstag.

Viele europäische Länder gehen nach Einschätzung des Epidemiologen gerade in eine Phase über, in der schon viele Menschen vollständig geimpft seien, das Virus sich aber dennoch wahrscheinlich stärker ausbreiten werde. "Zu einem gewissen Zeitpunkt wird die Inzidenz relativ hoch sein", so Althaus. Vorläufig sei es aber noch schwierig abzuschätzen, wie sehr das Gesundheitssystem dadurch belastet werde. Wichtig für eine solche Einschätzung sei eine aktuelle und verlässliche Datenbasis, betonte der Experte von der Universität Bern.

Impfpflicht für Reisen und Konzerte deutet sich an

15.22 Uhr: Obwohl es keine gesetzliche Impfpflicht gibt, deuten sich in vielen Branchen derartige Voraussetzungen an. So fordern immer mehr Veranstalter, dass Konzertgäste oder Teilnehmer einer Kreuzfahrt geimpft sind. Die Kreuzfahrtbranche machte bereits erste Vorgaben öffentlich. Auf den Schiffen von Hapag-Lloyd Cruises (HLC) werden Kreuzfahrten ab Herbst nur noch für vollständig Geimpfte möglich sein. Ausnahmen sind Personen unter 18 Jahren.

Auch der Verband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft ist der Meinung, dass "Großveranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene" stattfinden dürften. "Im Bereich der Großveranstaltungen und Konzerte gibt es spätestens ab Ende September, wenn jeder ein Impfangebot bekommen hat, nur diesen Weg", so Jens Michow, geschäftsführender Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV). Dabei müsse auch das Personal und die Künstler geimpft sein.

Impfpflicht für Reisen und Konzerte deutet sich an. Foto: AIDA Cruises / dpa-tmn

Großbritanniens Corona-Fallzahlen sinken

15.12 Uhr: Die Corona-Lage in Großbritannien stabilisiert sich: Zuletzt registrierte das britische Gesundheitsministerium 24.950 Neuinfektionen - und damit den niedrigsten Wert seit drei Wochen. Paul Hunter, Medizin-Professor an der Universität East Anglia und Experte für Virologie, stimmt der Trend optimistisch: "Wir können langsam anfangen anzunehmen, dass diese Epidemie hinter uns liegt."

Warum die Zahlen plötzlich rückläufig sind, sei noch nicht ganz klar. Das warme Wetter und die Tatsache, dass sich die Bürger demnach überwiegend im Freien aufhalten, könnte ein Grund dafür sein. Außerdem ist die EM, die die Infektionszahlen in die Höhe getrieben hatte, vorbei. Hunter zufolge hat vor allem die Impfkampagne zu dem Rückgang der Zahlen beigetragen. 88 Prozent der Erwachsenen in England haben eine erste Impfung erhalten, 70 Prozent verfügen über den vollen Impfschutz.

Donald Richardson, dem stellvertretenden medizinischen Direktor des Krankenhauses in York zufolge steigen die Krankenhauseinweisungen dennoch weiter.

Kassenärzte-Chef hält Beschränkungen für Ungeimpfte in bestimmten Bereichen für sinnvoll

15 Uhr: Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, hält Beschränkungen für Ungeimpfte in bestimmten Bereichen für sinnvoll. "Sind nur Geimpfte in einem Raum, ist die Ansteckungswahrscheinlichkeit fast gleich null", sagte Gassen am Dienstag dem "Handelsblatt". "Deswegen kann ich jeden Kino-, Gaststätten- und Hotelbetreiber verstehen, der nur noch Geimpfte reinlässt." Es gebe für niemanden ein Recht auf Restaurant- oder Stadionbesuche.

Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder für die es keinen Impfstoff gibt, wie beispielsweise Kinder, sollten laut Gassen von solch einer Regelung ausgenommen werden.

