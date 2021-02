Berlin Wie groß ist die Gefahr, sich beim Friseur oder in anderen Innenräumen mit dem Coronavirus anzustecken? Eine Studie gibt Antworten.

Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Lockdowns geeinigt. Doch Friseurbetriebe sollen schon früher öffnen können. Haareschneiden, den Ansatz färben und Frisieren ist ab März mit medizinischer Maske und Termin wieder möglich.

Doch warum dürfen die Friseure zuerst öffnen? Was ist mit Museen und Geschäften? Am Mittwoch hieß es aus Teilnehmerkreisen des Corona-Gipfels, die Politik berufe sich hier auf wissenschaftliche Erkenntnisse und wolle perspektivgebend eine erste Branche mit überschaubarem Risiko öffnen.

Experten sollen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen anhand von Computersimulationen gezeigt haben, dass alles, was sich drinnen mit FFP2-Masken, geschlossenen Mündern und wenig Leuten abspielt, kaum zu Corona-Infektionen führen kann. In den Vorgesprächen zum Corona-Gipfel diente auch eine Studie der Technischen Universität (TU) Berlin.

Modell der TU Berlin zeigt Corona-Infektionsrisiko in einzelnen Situationen

Die aktuelle Untersuchung wurde am Donnerstag veröffentlicht und kommt zu ähnlichen Ergebnissen, wie die Computersimaluationen. Die Wissenschaftler Martin Kriegel und Anne Hartmann haben dafür untersucht, wie hoch die jeweilige Dosis von Aerosolpartikeln in geschlossenen Räumen ist. Und wo man sich situationsbedingt so einem höheren Risiko aussetzt.

Um die Wahrscheinlichkeit einer Corona-Infektion in verschiedenen Räumen vergleichen zu können, haben die Forscher ein Infektionsrisikomodell genutzt, das die TU gemeinsam mit dem Robert Koch-Institut (RKI) und der Berliner Charité entwickelt hat. Aus diesem Modell lässt sich ein sogenannter „situationsbedingter R-Wert“ ableiten. Dieser gibt an, wie viele Personen sich in dem jeweiligen Raum mit Corona infizieren würden.

Corona: Masken senken Infektionsrisiko meist um 50 Prozent

Um das Infektionsrisiko so bewerten zu können, haben die Wissenschaftler die Dosis der ausgestoßenen Aerosole berechnet. Die Menge dieser unterscheidet sich nämlich je nach Atemvolumen. Dieses wird durch verschiedene Dinge beeinflusst, beispielsweise durch die Aktivität eines Menschen. Wer liegt und atmet stößt weniger Aerosole aus als jemand, der eine schwere körperliche Tätigkeit durchführt oder sitzt und spricht. Auch berücksichtigt die Berechnung, wie die Innenräume gelüftet werden und wie lange sich Personen im Durchschnitt dort aufhalten.

Das Modell geht außerdem davon aus, dass regelmäßig nach den Richtlinien des Umweltbundesamts gelüftet wird und die AHA+L-Regeln eingehalten werden. Wird eine Alltagsmaske oder medizinische Maske durch Laien getragen, verringert das die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung um 50 Prozent. Auf diesen Wert kommen die Forscher, indem sie den verringerten Aerosol-Ausstoß bei der infizierten Person und die Filterleistung der Masken beim Einatmen bei den gesunden Personen kombinieren.

Corona-Infektionsrisiko: Büroarbeit ist gefährlicher als der Theaterbesuch

Martin Kriegel und seine Kollegen erklären das Modell in ihrem Papier anhand eines einfachen Beispiels: Eine Person im Supermarkt mit Maske hat ein Infektionsrisiko mit einem situativen R-Wert von circa 1. Das bedeutet, dass sich in dieser Situation maximal ein weiterer Mensch anstecken könne, heißt es in der Studie. Die Gefahr lauert also nicht beim Lebensmitteleinkauf, sondern beispielsweise im Büro: Sitzt die Hälfte der Mitarbeiter in einem Mehrpersonenbüro und trägt keine Maske am Arbeitsplatz, kommen die TU-Forscher auf einen Wert von 8. Das bedeutet, dass das Risiko in dieser Situation acht mal höher ist als im Supermarkt.

Es geht aber auch umgekehrt. Besucht man eine Theateraufführung mit Maskenpflicht und einer Belegung des Zuschauersaals von nur 30 Prozent ist die Gefahr, sich mit Corona zu infizieren, sogar nur halb so groß wie beim Supermarkteinkauf.

Beim Friseur ist das Corona-Risiko vergleichsweise gering

Tatsächlich kommen die Wissenschaftler zu dem Ergebnis, dass der Besuch beim Friseur sehr viel ungefährlicher ist, als andere mögliche Lockerungen des Lockdowns. Ausgehend von einem Damenhaarschnitt – denn der dauert oft deutlich länger als bei männlichen Kunden – liegt das Infektionsrisiko laut dem Modell auch hier niedriger als beim alltäglichen Einkauf.

Bei einem Friseurbesuch mit Maske, der zwei Stunden dauert, kommen die Wissenschaftler auf einen situationsbedingten R-Wert von 0,6. Die Gefahr, dass man sich beim Haarschnitt mit Corona ansteckt, ist demnach sehr gering, vor allem, wenn alle Hygieneauflagen beachtet werden. Lesen Sie auch: Friseure in Not – "Ich werfe der Regierung Versagen vor"

Bund und Länder könnten also mit der Entscheidung, Friseurbetriebe ab dem 1. März wieder öffnen zu lassen, auf der richtigen und sicheren Seite sein. Würden die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten allerdings das Modell der TU Berlin gänzlich beachten, müsste klar sein, dass Öffnen von Schulen, selbst mit Wechselunterricht, definitiv ein höheres Corona-Risiko darstellen wird.

Das Risikomodell der TU Berlin zeigt, wie hoch das Risiko für eine Ansteckung mit dem Coronavirus in bestimmten Situationen ist. Die Werte hängen von der Aufenthaltsdauer, dem Atemvolumen und der Emissionsrate der Aerosole ab. Foto: Hermann-Rietschel-Institut / TU Berlin

Modellberechnung: Hohes Infektionsrisiko im Schulunterricht

Ist beispielsweise eine Oberschule zu 50 Prozent belegt, besteht trotz Maskenpflicht ein situationsbedingtes Ansteckungsrisiko, dass fast dreimal so hoch ist, wie im Supermarkt. Werden keine Masken getragen liegt das Risiko sogar bei dem 5,8-fachem des Supermarkteinkaufs. Eine volle Rückkehr zum Präsenzunterricht ohne Masken dürfte noch lange unwahrscheinlich bleiben: Hier riskiert man einen situationsbedingten R-Wert von ungefähr 11,5.

Am Beispiel des Schulunterrichts lässt sich vom Modell ablesen, welch große Bedeutung das Tragen von Masken für die Verbreitung des Coronavirus hat. Gleichzeitig zeigt es aber auch: Die Aufenthaltsdauer in Innenräumen spielt eine erhebliche Rolle für das eigene Infektionsrisiko: Ein schneller Einkauf oder ein zweistündiger Friseurbesuch sind demnach längst nicht so gefährlich wie acht Stunden im Büro oder sechs Stunden in der Schule.

Hygieniker: Phase der Corona-Infektion auch relevant für Ansteckungsrisiko

Laut dem Hygieniker Christian Brandt, Leiter des Vivantes Institut für Hygiene und Umweltmedizin, kommt es zusätzlich noch darauf an, in welcher Phase einer Infektion sich der Infizierte befindet. Das könnte auch die eigentlich geringe Ansteckungsgefahr beim Friseur erheblich erhöhen: „Wenn Kundinnen und Kunden oder Friseurinnen und Friseure gerade in der hochinfektiösen Phase einer Sars-Cov-2-Infektion sind, besteht angesichts des engen Kontakts ein Übertragungsrisiko.“

„Eine Infektion kann durch das konsequente Tragen von Masken und Lüften zwar deutlich reduziert, aber nicht ausgeschlossen werden“, sagte Brandt unserer Redaktion. Um das Risiko weiter zu reduzieren wären aus seiner Sicht tägliche Schnelltests, sowohl bei Friseurinnen und Kundeninnen vor dem Haareschneiden sinnvoll. Neben dem Tragen einer Maske sollte auch darauf geachtet werden, wenig zu sprechen. Wie auch die Studie zeigt, verändert sich dadurch nämlich erheblich die Dosis von Aerosolen, die ausgestoßen wird.

(mit bef)

