Berlin. Laut einem Bericht der „Bild“ hat die Corona-Warn-App bei Millionen Usern nicht richtig funktioniert. Was über den Fehler bekannt ist.

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung hat bei Android-Nutzern wochenlang nicht richtig funktioniert

Das Bundesgesundheitsministerium bestätigten unserer Redaktion einen entsprechenden „Bild“-Bericht

Das Problem wurde nun mit einem Update behoben

Die Corona-Warn-App der Bundesregierung soll ein sinnvolles Werkzeug sein, um Infektionsketten nachverfolgen zu können und Nutzer über potenzielle Infektionsgefahr zu informieren. Aber hat die App möglicherweise bei Millionen Nutzern gar nicht oder nur schlecht funktioniert?

Das berichtete die „Bild“-Zeitung am Donnerstagabend. Nutzer von Smartphones mit Android-Betriebssystem, wie Samsung- oder Huawei-Handys, seien im Zweifel nicht oder zu spät gewarnt worden. Grund dafür sei sei, dass sich auf diesen Smartphones die notwendige stetige Hintergrundaktualisierung der Warn-App bislang automatisch ausstellte, wenn die App nicht geöffnet war. Das sollte Strom sparen.

Corona-App: Ministerium bestätigt Fehler

Das Bundesgesundheitsministerium bestätigte das Problem gegenüber dieser Redaktion: „Bestimmte Android-Geräte verhindern, dass Apps dauerhaft im Hintergrund laufen. Das gilt nicht nur für die Corona-Warn-App, sondern für alle Apps auf diesen Smartphones“, heißt es in einer Email. So lädt man sich die Corona-App aufs Android oder iPhone.

Die App tausche aber auch ohne ständige Hintergrundaktualisierung anonyme Codes mit anderen Smartphones aus, die sich in der Nähe befinden. Auch der Abgleich der Codes mit dem Server, auf dem bestätigte Fälle gespeichert sind, finde weiterhin statt – bei den betroffenen Geräten aber nicht automatisch im Hintergrund, sondern erst, wenn die App geöffnet wird.

„Die Corona-Warn-App hat zu jeder Zeit funktioniert“

Das Problem sei seit längerem bekannt und werde auch in den FAQs zur App thematisiert. Mit einer neuen Version der App, die in dieser Woche veröffentlicht wurde, sei das Problem auch behoben. Betroffene Nutzer sollen die App nach dem Update auf die neueste Version einmal öffnen und in den Einstellungen die Funktion „Priorisierte Hintergrundaktivität“ aktivieren. „Die Corona-Warn-App hat zu jeder Zeit funktioniert“, betont das Gesundheitsministerium.

Fehler bei Corona-Warn-App: Experte sieht Schuld bei Smartphone-Herstellern

„Es gab in der Tat ein Problem mit früheren Versionen der Corona-Warn-App in Sachen Hintergrundaktualisierung auf Android-Geräten“, sagte ein Sprecher der Softwarefirma SAP, die die App mitentwickelt hatte, zur „Bild“. Auch das Robert-Koch-Institut, das die App herausgibt, bezog gegenüber der „Bild“ Stellung: „Der automatische Abgleich im Hintergrund wurde von einem Teil von Android-Smartphones unterbunden.“ Auch interessant: Corona-Warn-App: Wie Sie häufige iOS- und Android-Probleme lösen

Das Problem sei mit der neuen Version 1.1.1 der App, die am Mittwoch herauskam, behoben. Über einen „Schieberegler“ lasse sich die App dauerhaft scharf schalten. Nutzer müssten die App nach dem Update einmal kurz öffnen, in die Einstellungen gehen und die „priorisierte Hintergrundaktivität“ aktivieren.

Der digitalpolitische Sprecher der SPD, Jens Zimmermann, forderte nun umfassende Antworten aus dem Gesundheitsministerium. „Ich erwarte hierzu schnelle Aufklärung durch Minister Spahn“, sagte er dem „Handelsblatt“ (Freitag). „Es ist mehr als ärgerlich, dass die zuständigen Fachpolitiker von dieser Sache aus den Medien erfahren. Ich hätte mir eine offene Kommunikation durch das Gesundheitsministerium gewünscht“, kritisierte Zimmermann.

Professor Hannes Federrath, Präsident der Gesellschaft für Informatik, sprach gegenüber der „Bild“-Zeitung von einem sehr ärgerlichen Fehler, der „gefährlich für die Gesundheit“ der Verbraucher sein könnte. Er sieht die Schuld demnach bei den Smartphone-Herstellern. (dpa/AFP/lhel/tma)

