Berlin. Zum Ende des Jahres ist weiter unklar, ob die vierte Welle der Corona-Pandemie das gefährliche Ausmaß erreicht, vor dem Experten wie seit Wochen warnen. Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete in den vergangenen Tagen bereits ansteigende Inzidenzen.

Das RKI selbst steht wegen neu veröffentlichter Zahlen zur Impfquote in Deutschland in der Kritik. Demnach könnten hierzulande bis zu fünf Prozent mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft sein, als bisher angenommen. Es wäre ein unerwarteter Schritt in Richtung Herdenimmunität und dem Ende der Pandemie, das Karl Lauterbach im späten Frühjahr 2022 erwartet.

Der SPD-Gesundheitsexperte glaubt auch, dass sich nach dem Wegfall der kostenlosen Bürgertests wieder mehr Menschen für eine Impfung entscheiden würden. Inwieweit dann noch der Impfstoff von Moderna zum Einsatz kommt bleibt abzuwarten. Mehrere skandinavische Länder haben die Verabreichung des Vakzins an Jüngere vorerst wegen eines möglicherweise erhöhten Risikos für Herzmuskelentzündungen gestoppt. Island wird den Impfstoff überhaupt nicht mehr verabreichen.







RKI meldet aktuelle Corona-Zahlen

Bei der Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland gibt es wenig Dynamik. Das Robert Koch-Institut gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 65,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 65,8 gelegen, vor einer Woche bei 62,3 (Vormonat: 81,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 11.903 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 11.547 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 92 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 76 Todesfälle gewesen. Lesen Sie dazu: Corona in Deutschland: Fallzahlen und Hospitalisierungsrate

Corona-News von Mittwoch, 13. Oktober: Intensivmediziner: Keine Entspannung auf Intensivstationen

6.35 Uhr: Die Kapazitäten für freie Betten auf den Intensivstationen sind nach Angaben der Intensivmediziner derzeit relativ stabil. "Im Moment sind wir in einer Plateau-Phase, wir stagnieren bei etwa 1300 Covid-Intensivpatienten. Die Lage ist unter Kontrolle", sagt Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI), dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Krankenschwestern und Pflegekräfte arbeiten im besonders geschützten Teil der Intensivstation des Universitätsklinikums Greifswald. Foto: dpa

Von einer Entspannung sei aber keineswegs zu sprechen. Weiterhin sei Covid-19 aber für die Intensivmedizin eine "große Belastung", die Lage auf den Intensivstationen werde inzwischen aber "nicht mehr immer und zu allererst von Corona bestimmt." Es gebe im Schnitt zwei freie Intensivbetten pro Standort.

USA öffnen Grenzen zu Kanada und Mexiko - für Geimpfte

6.22 Uhr: Die USA öffnen ihre Grenzen zu Kanada und Mexiko für Geimpfte wieder. Ab Anfang November werden nach 19 Monaten die Beschränkung für geimpfte Reisende aus Kanada aufgehoben, teilt das Büro des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, mit. Auch die Grenze zu Mexiko werde dann für vollständig Geimpfte geöffnet, erklärt das Büro der demokratischen Senatorin Kirsten Gillibrand.

Ein Grenzbeamter kontrolliert in Tijuana am Grenzübergang zwischen Mexiko und den USA einen Pass. Foto: dpa

Boeing: Impfpflicht für rund 125.000 Mitarbeiter

5.35 Uhr: Der US-Flugzeugbauer Boeing führt im Rahmen einer von Präsident Joe Biden erlassenen Anordnung für Auftragnehmer von US-Bundesbehörden eine Impfpflicht ein. "Bis zum 8. Dezember müssen die rund 125.000 US-Mitarbeiter entweder einen Impfnachweis vorlegen oder infolge einer Behinderung oder einer aufrichtigen religiösen Überzeugung anerkannte, zumutbare Schutzmaßnahmen treffen", teilt Boeing mit. Auch die US-Fluggesellschaften American Airlines, Southwest Airlines, JetBlue Airways und Alaska Airlines sowie der Flugzeugteilehersteller Spirit AeroSystems erklären, dass sie sich an die von Biden vorgeschriebene Frist halten werden.

Corona-News von Dienstag, 12. Oktober: Polizei ermittelt wegen gefälschter Angaben zu angeblichen Impfungen

22.50 Uhr: Weil sie sich mit gefälschten Unterlagen über eine angebliche Impfung ein Impfzertifikat ergaunern wollten, ermittelt die Polizei im Kreis Heinsberg derzeit gegen 33 Tatverdächtige. Den vor allem aus dem niederländischen Grenzgebiet stammenden Beschuldigten werde Urkundenfälschung vorgeworfen, teilte eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde am Dienstag mit. Die Taten hatten sich Anfang Oktober vor allem in den Gemeinden Selfkant und Gangelt ereignet.

Laut der Sprecherin scheiterten die Beschuldigten mit dem Versuch, sich ein Impfzertifikat ausstellen zu lassen. Aufmerksame Apotheker hatten die Polizei über die Vorfälle informiert. Die Identitäten der Tatverdächtigen werden in Absprache mit der niederländischen Polizei nun überprüft. Die Ermittlungen stehen den Angaben zufolge noch am Anfang.

Eine Arzthelferin klebt den Nachweis einer Impfung mit dem Corona-Impfstoff Biontech in ein Impfbuch. Foto: Wolfgang Kumm/dpa

G20-Staaten wollen sich für faire Verteilung von Impfstoffen einsetzen

22.17 Uhr: Die G20-Staaten wollen sich für eine "gerechte" Verteilung von Corona-Impfstoffen einsetzen. Dafür sollen Exportbeschränkungen aufgehoben werden, wie die G20-Handelsminister in ihrer Abschlusserklärung nach einem Treffen im italienischen Sorrent am Dienstag festhielten. Die Erklärung sei ein Zeichen für die "Wiederbelebung des Multilateralismus", sagte Italiens Außenminister Luigi Di Maio, dessen Land den G20-Vorsitz innehat.

"Wir müssen dafür sorgen, dass mehr Impfstoffe in Umlauf gebracht werden und dass es Produktionsstätten in den Entwicklungsländern gibt", sagte der französische Außenhandelsminister Franck Riester am Rande des Treffens der Nachrichtenagentur AFP. Dafür müssten Ausnahmeregelungen in Bezug auf geistige Eigentumsrechte durchgesetzt werden, "um die Herstellung von Impfstoffen überall auf der Welt zu ermöglichen".

Mehr als sechs Milliarden Corona-Impfstoffdosen wurden weltweit verabreicht, aber nur 1,4 Prozent der Menschen in Ländern mit niedrigem Einkommen sind vollständig geimpft. Im Vergleich dazu erhielten 58 Prozent der Menschen in reichen Ländern den Wirkstoff gegen das Coronavirus verabreicht.

Slowakei beginnt Corona-Impfungen von Risiko-Kindern ab fünf Jahren

21.02 Uhr: Die Slowakei bereitet die Impfung bestimmter Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren gegen Covid-19 vor. Die ersten Impfungen könnten "noch in dieser Woche" erfolgen, erklärte Ministeriumssprecherin Zuzana Eliasova am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage. Zwar gibt es dafür noch keine Zulassung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA, doch Gesundheitsminister Vladimir Lengvarsky hatte für die Impfung der Kinder ab fünf eine Ausnahmegenehmigung erlassen.

Eliasova wies allerdings darauf hin, dass Impfungen dieser Altersgruppe nur in speziellen Risikofällen und auf schriftlichen Antrag der Eltern erlaubt sein werden. Die Ausnahmegenehmigung gelte nur für Kinder, denen im Falle einer Erkrankung an Covid-19 eine außerordentlich hohe Gefahr drohe, daran zu sterben oder besonders schwerwiegende Folgen zu erleiden.

Lauterbach teilt Studien-Ergebnis zu Corona-Impfungen

20.43 Uhr: Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat auf Twitter das Ergebnis einer großangelegten Untersuchung geteilt. In Frankreich habe in einer Studie von 22 Millionen Menschen gezeigt werden können, dass die Corona-Impfungen Krankenhauseinweisungen und schwere Verläufe um 90 Prozent sinken. Es sei, so SPD-Politiker, die bisher größte Studie dieser Art.

Pandemie als Betriebsrisiko? - Urteil zu Minijobbern erwartet

19.21 Uhr: Das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt prüft am Mittwoch, ob eine Minijobberin in einem Geschäft auch bei coronabedingter Schließung Anspruch auf ihren Lohn hat. Hintergrund ist, dass für Minijobber keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung abgeführt werden und Arbeitgeber daher auch keine Kurzarbeit anmelden können. (Az: 5 AZR 211/21)

Die Klägerin aus Niedersachsen war in einem Handel für Nähmaschinen und Zubehör als Verkäuferin geringfügig beschäftigt. Im April 2020 war der Laden wegen einer Corona-Allgemeinverfügung geschlossen. Der Arbeitgeber verweigerte daher die Lohnzahlung von 432 Euro. In den Vorinstanzen hatten das Arbeitsgericht Verden und das Landesarbeitsgericht Niedersachsen der Klage der Minijobberin stattgegeben. Die pandemiebedingte Schließung des Ladens gehöre zum Risiko des Arbeitgebers, hieß es.

Sächsische Weihnachtsmärkte sollen wieder stattfinden

19.04 Uhr: Sachsen will trotz derzeit steigender Corona-Infektionszahlen in diesem Jahr Weihnachtsmärkte und Bergparaden auch im größeren Rahmen wieder zulassen. Als Ausnahmeregelung sollen Gesundheitsämter vor Ort die 3G-Regel und Kontakterfassungen weglassen dürfen, sagte die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag in Dresden nach der Kabinettssitzung.

Voraussetzung sei aber ein genehmigtes Hygienekonzept. Außerdem dürfte die sogenannte Vorwarnstufe noch nicht erreicht sein. Dies wäre der Fall, wenn in den sächsischen Krankenhäusern 650 Betten auf Normalstationen oder aber 180 Betten auf Intensivstationen belegt sind. Die 3G-Regel besagt, dass ein Zugang nur für Genesene, Getestete oder Geimpfte gestattet ist.

Weihnachtsmärkte in Sachsen sollen in diesem Jahr wieder stattfinden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Drosten: Wirbel um Impquote "totaler Klamauk"

18.15 Uhr: In der neusten Folge des "Coronavirus-Updates" äußert sich Christian Drosten zu der Aufregung über die vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte Impfquote. Das RKI hatte die Zahlen zuletzt nach oben korrigieren müssen und war dafür in die Kritik geraten.

Den Wirbel um die Korrektur hält der Virologe für "totalen Klamauk", wie er in dem NDR-Podcast, der am Dienstag veröffentlicht wurde, deutlich macht. Der Fehler im Meldesystem sei dem RKI nicht anzulasten. Es wird angenommen, dass es bei der Meldung der Daten an das Institut zu Verzögerungen gibt.

Kardinal Reinhard Marx würdigt Bedeutung der Kitas in Corona-Pandemie

18.01 Uhr: Die Corona-Pandemie hat nach Ansicht des Münchner Erzbischofs Kardinal Reinhard Marx die "außerordentliche Bedeutung der Kitas" gezeigt. Kitas seien wichtig für Kinder, Eltern und Familien, sagte Marx am Dienstag bei einem Video-Austausch mit katholischen Kita-Experten laut Mitteilung. Kindern werde in Kindertagesstätten auf ihrem Weg geholfen, zu Persönlichkeiten heranzureifen. Ohne eine Gruppe, ohne eine Gemeinschaft sei dies nicht möglich.

Gerade für Kinder aus einem schwierigen Umfeld sei der Kita-Besuch wichtig, um voranzukommen, sagte Marx. Die Leiterin des Ressorts Bildung der Erzdiözese München und Freising, Sandra Krump, betonte die besondere Bedeutung der Notbetreuung und die pädagogische Zuwendung der Erzieherinnen und Erzieher zu den Kindern, insbesondere nachdem diese nach den Lockdown-Phasen in ihre Einrichtung zurückkommen konnten.

Hand in Hand tanzen Kinder und Erzieherinnen bei einem Bewegungsspiel in der Turnhalle einer Kita. Foto: Christian Charisius/dpa

Spahn pocht auf Mitsprache bei neuer EU-Behörde Hera

17.24 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) pocht bei der neuen EU-Behörde zur Vorsorge von Gesundheitskrisen wie der Corona-Pandemie auf ein Mitspracherecht der EU-Staaten. Die Hera (Health Emergency Preparedness and Response Authority) genannte Behörde soll gesundheitliche Notstände in Zukunft verhindern, gefährliche Erreger schneller entdecken und grenzüberschreitend darauf reagieren. Die Idee der EU-Kommission zu Hera sei sehr gut, sagte der CDU-Politiker am Dienstag am Rande eines Treffens mit seinen EU-Kolleginnen und -Kollegen in Slowenien.

Aber für die Mitgliedstaaten und insbesondere für Deutschland sei es sehr wichtig, dass die EU-Staaten auch ein Mitspracherecht hätten. Die Behörde hat im September ihre Arbeit aufgenommen und soll Anfang 2022 voll einsatzfähig sein.

