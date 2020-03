Die Coronavirus-Epidemie greift weltweit weiter um sich. Die Infektionszahlen in Deutschland steigen. Alle Nachrichten im Newsblog.

Berlin. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus steigt in Deutschland weiter an. Am Mittwoch wurde ein dritter Todesfall bestätigt.

Während das Robert-Koch-Institut (RKI) bislang von 1567 bestätigten Fällen spricht (Stand Mittwoch, 17 Uhr), sind nach unseren Recherchen bereits 2078 Sars-CoV-2-Infektionen in Deutschland nachgewiesen.

Auf die sich ausweitende Pandemie und den größer werdenden politischen Druck im eigenen Land reagiert US-Präsident Donald Trump mit drastischen Maßnahmen: Er schließt die Grenzen der USA für Reisende aus Europa.

Weltweit gibt es inzwischen mehr als 126.000 nachgewiesene Infektionen, über 4600 Menschen sind bisher an der vom Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Rund 68.000 Menschen gelten als inzwischen wieder genesen.

Virologen rechnen damit, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen massiv ansteigen werden. Das RKI rät den Menschen in Deutschland, voneinander Abstand zu halten – und sich nicht nur zu überlegen, ob sie öffentliche Veranstaltungen besuchen, sondern auch, ob private Treffen angebracht sind.

Alle wichtigen Entwicklungen im Newsblog:

Donnerstag,12. März: US-Präsident Trump schließt Grenzen für Reisende aus Europa

11.56 Uhr: Immer mehr Bundesländer untersagen Veranstaltungen wegen des Coronavirus mit mehr als 1000 Personen. Auch Hessen hat nun Großveranstaltungen abgesagt.

Diese Bundesländer haben Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt:

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Berlin

Hamburg

Thüringen

Bayern

Saarland

Niedersachsen

Bremen

Sachsen

11.42 Uhr: In Baden-Württemberg ist erstmals ein positiv auf das Coronavirus getesteter Mann gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium in Stuttgart mit. Es handle sich um einen 67 Jahre alten Mann.

11.20 Uhr: Die Stadt Halle (an der Saale) in Sachsen-Anhalt schließt von diesem Freitag an alle Kindertagesstätten und Schulen. Das gelte vorerst bis zum 27. März, sagte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) am Donnerstag in Halle. Zeitgleich stellte auch die Universität Halle den Lehrbetrieb ein und sagte alle Prüfungen ab.

11.10 Uhr: In Österreich gibt es einen ersten Todesfall nach einer Coronavirus-Infizierung. Wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien mitteilte, handelt es sich bei dem Todesopfer um einen 69 Jahre alten Mann, der aus Italien nach Österreich zurückgekehrt war. Der Mann hatte laut der Mitteilung Vorerkrankungen und starb in der Nacht auf Donnerstag im Krankenhaus. Bisher meldet Österreich 302 bestätigte Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2.

10.54 Uhr: Die Lufthansa prüft die Folgen des Einreisestopps für Europäer in die USA. Es sei noch zu früh, konkrete Auswirkungen auf Flugplan und Betrieb zu nennen, sagte ein Unternehmenssprecher. Es sei aber klar, dass sich die Situation mit den Ankündigungen des US-Präsidenten Donald Trump noch einmal verschlechtert habe und es zu weiteren Flugstreichungen kommen werde.

10.05 Uhr: Auch das Robert-Koch-Institut (RKI) spricht nun bei der Ausbreitung des Coronavirus von einer Pandemie. Laut dem RKI sind in Deutschland 1567 Fälle bekannt. Das gab das RKI während einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. Allerdings gab das RKI auch bekannt, wegen der hohen Fallzahlen nur noch einmal am Tag die Zahlen zu aktualisieren.

Nach Recherchen unserer Redaktion sind bereits 2078 Sars-CoV-2-Infektionen in Deutschland nachgewiesen.

RKI-Vizepräsident Lars Schaade rief insbesondere junge Leute dazu auf, sich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten. Aus dem Ausland gäbe es auch Fälle, bei denen jüngere Menschen nach einer Infizierung mit dem Coronavirus schwer erkrankt seien. Außerdem könnten sie durch eine Verbreitung des Virus Menschen der Risikogruppen gefährden.

9.45 Uhr: : Um die Ausbreitung des Coronavirus abzubremsen, werden alle Spiele der Bundesliga am Wochenende als Geisterspiele ohne Publikum ausgetragen: Der Pay-TV Sender „Sky“ wird deshalb an den nächsten zwei Spieltagen der Bundesliga und der 2. Bundesliga Spiele im Free-TV übertragen. Die Konferenz der Fußball-Bundesliga und die Konferenz der 2. Bundesliga sollen frei empfangbar sein.

Coronavirus: Der Dax liegt unter 10.000 Punkten

9.08 Uhr: Die um sich greifende Covid-19-Krise hat den deutschen Aktienindex Dax zum ersten Mal seit Juli 2016 wieder unter die Marke von 10.000 Punkten gedrückt. Der deutsche Leitindex stürzte am Donnerstag gleich zum Handelsauftakt um 5,5 Prozent auf 9864 Punkte. Zuvor waren die Kurse an an den großen internationalen Handelsplätzen in Tokio und New York ebenfalls stark abgesackt.

Seit dem Start des Corona-Crashes in der letzten Februarwoche hat der Dax inzwischen mehr als ein Viertel eingebüßt. Das Rekordhoch von 13.795 Punkten von Mitte Februar ist inzwischen meilenweit in die Ferne gerückt.

Nach den jüngsten Verlusten sorgte in der Nacht auf Donnerstag die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die US-Grenzen für Ausländer aus Europa zu schließen, für neuen Druck.

8.07 Uhr: Nach dem von den USA angekündigten Einreisestopp für die meisten Europäer sind die Ölpreise am Donnerstag gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel auf 34,37 US-Dollar. Das waren 1,43 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,39 Dollar auf 31,59 Dollar.

In der vergangenen Nacht waren die Ölpreise in kurzer Zeit jeweils bis zu etwa zwei Dollar abgerutscht. Ausschlaggebend war die Ankündigung des US-Präsidenten Trump, Reisebeschränkungen in die USA einzuführen. Die Ankündigung der US-Regierung sorgte für eine insgesamt trübe Stimmung an den Finanzmärkten, die auch die Ölpreise mit nach unten zog. Wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise befürchten Experten einen Rückgang der Nachfrage auf dem Weltmarkt.

Wegen Coronavirus ruft Greta Thunberg zum Digital-Streik auf

7.27 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie ändert auch den „Fridays-for-Future“-Fahrplan: Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg, Initiatorin der Schulstreiks fürs Klima, hat die Anhänger der Bewegung zu Klimaschutzaktionen im Internet aufgerufen. Die 17-Jährige forderte auf Twitter, den Empfehlungen von Gesundheitsexperten zu folgen und große Menschenansammlungen zu meiden.

We can’t solve a crisis without treating it as a crisis and we must unite behind experts and science.

This of course goes for all crises.



Now the experts urge us to avoid big public gatherings for a better chance to #flattenthecurve and slow the spreading of the Coronavirus. 1/4 pic.twitter.com/24o3a7J9ed — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 11, 2020

„Wir jungen Leute sind am wenigsten betroffen von diesem Virus, aber es ist wichtig, dass wir uns solidarisch mit den gefährdetsten Menschen verhalten und im besten Interesse für unsere Gesellschaft handeln“, schrieb Thunberg. Die Klimakrise sei die „größte Krise“ für die Menschheit, betonte die Schülerin. Angesichts der Coronavirus-Pandemie sei es aber nun an der Zeit, „neue Wege“ zu finden, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Die Aktivistin schlug vor, in sozialen Netzwerken den Hashtag #DigitalStrike zu nutzen und Streikfotos hochzuladen.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hatte Fridays for Future mehrere für Freitag geplante große Demonstrationen vor den Kommunalwahlen in Bayern abgesagt.

Bei Hollywood-Star Tom Hanks und seiner Frau Rita Wilson sind Coronavirus-Infektionen nachgewiesen worden. Das Paar hält sich zurzeit in Australien auf. Foto: Anthony Harvey / AFP

7.01 Uhr: Hollywood-Star Tom Hanks und seine Frau, die Schauspielerin und Sängerin Rita Wilson, haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Das berichtete der Schauspieler auf seinem Instagram-Account. Beide hätten während eines Aufenthalts in Australien Erkältungssymptome gehabt und seien getestet worden, so Hanks.

Er wisse selbst noch nicht, wie es weitergehe, schrieb der 63-Jährige. Er und seine Frau würden isoliert und behandelt. Er werde seine Fans auf dem Laufenden halten, so Hanks auf Instagram.

US-Basketball-Liga NBA unterbricht wegen Coronavirus Saison für unbestimmte Zeit

6.33 Uhr: Die Coronavirus-Pandemie hat die stärkste Basketball-Liga der Welt in die Knie gezwungen und zu einer kompletten Unterbrechung der NBA-Saison geführt. Nach der Nachricht eines positiv auf Covid-19 getesteten Profis der Utah Jazz war zunächst die Partie gegen die Oklahoma City Thunder um Nationalspieler Dennis Schröder abgesagt und schließlich die ganze Spielzeit unterbrochen worden.

Nach der italienischen Fußball-Liga Serie A ist die NBA die zweite ganz große Sportliga der Welt, die wegen des neuartigen Coronavirus ihren Spielbetrieb unterbricht. Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers äußerte sich auf Twittert zu der NBA-Pause, die auf unbestimmte Zeit gilt: „Mann, wir sagen Sportveranstaltungen ab, Schule, Büroarbeit usw. Was wir wirklich absagen sollten, ist 2020. Verdammt, das waren drei harte Monate“, schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend und spielte damit auch auf den Tod von Basketball-Legende Kobe Bryant an. „Gottes Segen und passt auf euch auf.“

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) March 12, 2020

Coronavirus: USA schließen Grenzen für fast alle Europäer – nur eine Ausnahme

5.05 Uhr: In einer Ansprache aus dem Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump auf die sich ausweitende Coronavirus-Pandemie, die steigenden Fallzahlen in den USA und den politischen Druck im eigenen Land reagiert: Die Trump-Regierung verhängte ein zunächst für 30 Tage geltendes ein allgemeines Einreiseverbot für Menschen aus Europa.

Das Einreiseverbot soll am Freitag um Mitternacht (Ortszeit) in Kraft treten, wie Präsident Donald Trump am Mittwoch in seiner Fernsehansprache ankündigte. Es gilt nach seinen Angaben nicht für US-Bürger mit Europa-Aufenthalt, die negativ auf den Erreger getestet würden. Auch sei Großbritannien von dem Einreiseverbot ausgenommen.

Die Maßnahmen seien nötig, um „die Gesundheit und das Wohlergehen“ der US-Bürger zu schützen, sagte Trump. Er warf der EU vor, nicht ausreichend auf die Ausbreitung des Erregers reagiert zu haben. Die Europäische Union habe es versäumt, nach Ausbruch des Virus ein allgemeines Einreiseverbot für Reisende aus China zu verhängen. Von China hatte die Pandemie ihren Ausgang genommen. Lesen Sie hier, was hinter Trumps Einreiseverbot für Europäer steckt.

1.04 Uhr: Die Coronavirus-Epidemie stellt ganz neue Herausforderungen an den Verbraucherschutz. Klaus Müller, Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), warnt vor Wucher im Netz – und nimmt die Länder in die Pflicht. Er hält das Recht auf Homeoffice für sinnvoll. Mehr dazu in unserem Interview: Verbraucherschützer: Recht auf Homeoffice „sehr sinnvoll“

Mittwoch, 11. März: Coronavirus: Drei Tote in Deutschland – Merkel fordert Solidarität

22.51 Uhr: „Wir schließen Läden, Bars, Pubs, Restaurants“, teilte Regierungschef Giuseppe Conte am Mittwochabend in einer Fernsehansprache mit. Außer-Haus-Lieferungen blieben aber erlaubt. In zwei Wochen dürfte ein Effekt der zusätzlichen Einschränkungen des öffentlichen Lebens zu sehen sein, sagte Conte. In Italien gelten bereits Beschränkungen der Reise- und Versammlungsfreiheit, die bis zum 3. April dauern sollen.

22.12 Uhr: Italien ordnet weitere Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus an und schließt Bars und Restaurants sowie fast alle Geschäfte. Nur Supermärkte und Apotheken seien weiter geöffnet, erklärte Premierminister Giuseppe Conte am Mittwochabend.

Alle nicht notwendigen Geschäftsaktivitäten müssten eingestellt werden. Italien kämpft mit drastischen Mitteln gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Das ganze Land gilt als Sperrzone, frei bewegen dürfen sich die 60 Millionen Menschen nicht mehr. Insgesamt haben sich in Italien mehr als 12.400 Menschen mit dem Virus infiziert, mehr als 820 sind gestorben. Am meisten betroffen ist die Region Lombardei.

21.06 Uhr: Die US-Regierung erwägt angesichts der Coronavirus-Krise künftige Einreiseverbot für Menschen aus Europa. Der amtierende Vize-Heimatschutzminister Ken Cuccinelli sagte am Mittwoch im US-Kongress, die Frage sei, wie Europa als Ganzes zu behandeln sei.

Mit den bisher beschlossenen Maßnahmen könnten noch nicht Einreisen aus Europa untersagt werden. Die Frage werde aber geprüft. Die US-Regierung hatte Ende Januar bereits Einreiseverbote für Nicht-US-Bürger beschlossen, die sich in China aufgehalten hatten.

Coronavirus: WHO spricht nun offiziell von Pandemie

19.51 Uhr: Der an Italien grenzende Schweizer Kanton Tessin hat wegen der hohen Zahl an Coronavirus-Infektionen den Notstand ausgerufen. Damit verbunden sind Maßnahmen, die das öffentliche Leben einschränken und die vorerst bis Ende März gelten sollen, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte.

Neben der Schließung von neun kleineren Grenzübergängen mit Italien werden auch Schulen und Ausbildungsstätten geschlossen, die über die obligatorische Schulzeit hinaus gehen. Grundschulen bleiben vorerst geöffnet.

18.20 Uhr: Im Bundestag gibt es einen ersten Corona-Fall. Ein FDP-Abgeordneter wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch durch die Parlamentsärztin positiv auf das Virus getestet. Auch die „Bild“-Zeitung berichtete darüber.

18.02 Uhr: Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Erregers sei er „tief besorgt“ über das „alarmierende Niveau der Untätigkeit“ im Kampf gegen das Virus, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Weltweit infizierten sich bereits mehr als 110.000 Menschen mit dem Coronavirus, mehr als 4000 Menschen starben.

Klinik bietet Coronavirus-Test per Drive-in Klinik bietet Coronavirus-Test per Drive-in

17.34 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des neuen Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

17.24 Uhr: Forschungsministerin Anja Karliczek hat eine Aufstockung der Mittel für die Forschung gegen Covid-19 angekündigt. Derzeit diskutiere der Haushaltsauschuss über zusätzliche 145 Millionen Euro. Sie sollen zum Großteil in das Forschungsnetzwerk CEPI fließen.

Aber selbst wenn ein neuer Impfstoff entwickelt sei, müsse dieser noch getestet werden, sagte die Ministerin. Daher müsse man ein wenig Geduld haben.

17.08 Uhr: Wegen des Coronavirus werden in Nordrhein-Westfalen alle Schulausflüge und Klassenfahrten bis zu den Osterferien abgesagt. Dies sei ein „schulischer Beitrag zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus“, teilte das Schulministerium am Mittwoch in Düsseldorf mit. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Coronavirus: Verband Deutscher Realschulen fordert Schulschließung

16.24 Uhr: Der Verband Deutscher Realschullehrer fordert, die Schulen in Deutschland wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus sofort flächendeckend zu schließen.

„Die umfassenden Regelungen zur Schließung staatlicher Kultureinrichtungen oder der Ausschluss von Zuschauern bei großen Sportveranstaltungen machen nur dann Sinn, wenn gleichzeitig Schulen geschlossen werden“, betonte der Bundesvorsitzende Jürgen Böhm am Mittwoch in München.

„Angesichts der Entwicklungen der Corona-Epidemie in anderen Ländern ist es nahezu unverantwortlich von den Kultusbehörden der Länder, dass in puncto Schulschließungen die Entscheidung vielfach immer noch auf regionale Verantwortliche abgeschoben wird.“

16.07 Uhr: Inzwischen gibt es in Deutschland 1715 bestätigte Infektionen. 25 Menschen sind wieder gesund. Wo die Fälle genau aufgetreten sind, zeigt unsere interaktive Karte.

15.39 Uhr: Aufgrund der zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus werden die kommenden beiden Spieltage der 3. Fußball-Liga verlegt. Das teilte der DFB am Mittwoch mit. Die Spiele sollen nach Ostern nachgeholt werden.

15.09 Uhr: Ein zweijähriges Kind aus Berlin ist an dem neuartigen Coronavirus erkrankt. Es werde derzeit in Potsdam wegen einer Lungenentzündung behandelt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr, berichtete das Gesundheitsamt der brandenburgischen Landeshauptstadt am Mittwoch.

Das Kind werde in der Kinderintensivstation des Ernst-von-Bergmann-Klinikums betreut. Es seien mehr als 20 Kontaktpersonen ermittelt worden: Ärzte und Pflegekräfte der Station. Die Mitarbeiter, die unter anderem mit Mundschutz weiter arbeiteten, seien ebenso wie die Eltern des Kindes getestet worden. Die Ergebnisse stünden noch aus, hieß es.

Mit den Isolationsmaßnahmen kann aus Sicht des Direktors der Kinder- und Jugendklinik, Thomas Erler, eine Ausbreitung des Erregers auf der Station auf andere Kinder vermieden werden. Es seien Verfahren abgestimmt worden, um den Klinikbetrieb weiter aufrecht zu erhalten.

14.52 Uhr: Wegen des Coronavirus lässt der Google-Konzern seine Mitarbeiter in Deutschland im Homeoffice arbeiten. Zugleich bleiben die Büros geöffnet, wie der Internet-Konzern am Mittwoch mitteilte. Google hat in Deutschland größere Standorte in Berlin, Hamburg und München.

In Nordamerika wurden die Google-Beschäftigten aufgerufen, zunächst bis zum 10. April auf Heimarbeit umzusteigen. Das Santa Clara County in Kalifornien, in dem sich auch die Google-Zentrale in Mountain View befindet, zählt zu den bisher besonders stark betroffenen Gebieten in den USA.

14.36 Uhr: Die Fluggesellschaft Lufthansa hat wegen des Coronavirus 23.000 Flüge in der Zeit bis zum 24. April gestrichen. Zudem seien sowohl für diese Wochen als auch für einen späteren Zeitraum weitere Annullierungen zu erwarten, erklärte das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt.

Die Kapazitätsanpassungen betreffen hauptsächlich Europa, Asien und den Nahen Osten. Bei den Streichungen werde darauf geachtet, sämtliche Ziele mit mindestens einer Gruppen-Airline erreichbar zu halten. Der Konzern hat rund 780 Flugzeuge in der Flotte, die im vergangenen Jahr durchschnittlich 3226 Flüge pro Tag absolviert haben.

Corona-Krise: Mehrere SPD-Bundespolitiker in Quarantäne

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Foto: Kay Nietfeld / dpa

14.28 Uhr: Mehrere SPD-Bundespolitiker sind wegen Kontakts zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Unter ihnen sind der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach, die SPD-Fraktionsvizechefin Eva Högl und der rechtspolitische Sprecher Johannes Fechner, wie ein Fraktionssprecher am Mittwoch in Berlin mitteilte.

Der Grund sei eine Sitzung der Fraktionsarbeitsgruppe Recht am 2. März, an der eine inzwischen auf das Coronavirus positiv getestete Person aus dem Bundesjustizministerium teilgenommen habe. Die Teilnehmer der Sitzung, Abgeordnete und Mitarbeiter, seien informiert.

Die direkten Sitznachbarn der infizierten Person seien ebenso zu Hause wie die weiteren Personen, die sich im Raum aufgehalten haben. Betroffen seien rund 15 Menschen.

Coronavirus: Roland Kaiser verschiebt geplante Tournee

14.10 Uhr: Schlagersänger Roland Kaiser verschiebt wegen des Coronavirus seine gesamte Tour. Wie der 67-Jährige auf seiner Webseite bekanntgab, müssten die geplanten Konzerte im März und April aufgrund des Verbots von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern in mehreren Bundesländern abgesagt werden.

Die Konzerte würden nun vom 8. bis 31. Mai dieses Jahres nachgeholt werden. „Meine Band und ich bedauern es sehr, dass unsere „Alles oder Dich“-Tournee nicht wie geplant starten kann. Ich wünsche mir, dass alle Fans, trotz verständlicher Enttäuschung, diese wichtige Entscheidung der Bundesländer und zugehörigen Ämter akzeptieren und unterstützen“, teilte Kaiser mit.

13.36 Uhr: Die ostfranzösischen Regionen Elsass und Lothringen gelten nun auch als Coronavirus-Risikogebiete. Das Robert-Koch-Institut (RKI) stufte auch die Region Champagne-Ardenne, die eine Grenze mit Belgien teilt, als Risikogebiet ein, wie das RKI am Mittwoch auf seiner Homepage bekanntgab.

Die drei Gebiete bilden zusammen die Region Grand Est. Sie grenzt an Baden-Württemberg, an das Saarland und an Rheinland-Pfalz. Das Institut hatte am Dienstag ganz Italien zum Risikogebiet erklärt. Schon länger gilt diese RKI-Einstufung für Provinzen in China und Südkorea sowie den Iran.

Besonders betroffen von der Epidemie ist das südelsässische Département Haut-Rhin. Das baden-württembergische Gesundheitsministerium in Stuttgart empfahl bereits am Montag all denen, die von dort aus zur Schule oder zur Arbeit nach Baden-Württemberg pendeln, nach Möglichkeit zunächst für zwei Wochen zu Hause zu bleiben.

Coronavirus: Erster Profi-Fußballer hat sich infiziert

13.20 Uhr: Im deutschen Profifußball gibt es den ersten Corona-Fall: Innenverteidiger Timo Hübers vom Zweitligisten Hannover 96 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 23-Jährige befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne, wie der Verein mitteilte.

Der komplette Profikader sowie das Trainerteam Kenan Kocak werden vorsorglich auf das Virus getestet. Torschütze Hübers stand beim 3:0 Auswärtserfolg beim 1. FC Nürnberg am vergangenen Freitag 90 Minuten auf dem Platz.

12.58 Uhr: Das Coronavirus hat nach einem Informationen unserer Redaktion die Bundeswehr erreicht. Wie ein Sprecher des Verteidigungsministeriums auf Anfrage mitteilte, gibt es in der Bundeswehr neun Infizierte und 45 „begründete Verdachtsfälle“.

Darunter ist auch der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais. Er ist in häuslicher Quarantäne, weil er bei einem Nato-Treffen in Wiesbaden Kontakt zu einem Infizierten hatte. Am Dienstag hatte die Führungsakademie der Bundeswehr nach drei positiv getesteten Coronavirus-Fällen den Lehrbetrieb eingestellt.

12.51 Uhr: Die italienische Regierung hat im Kampf gegen die Coronavirus-Krise Hilfspakete in Milliardenhöhe beschlossen. Das sagte Premierminister Giuseppe Conte vor der Presse in Rom.

„Wir haben eine außerordentliche Summe von 25 Milliarden eingeplant, die nicht als Ganzes sofort verwendet werden soll, aber sie könnte nötig werden, um die Probleme dieses Notfalls in den Griff zu bekommen“, sagte Conte. Diese Summe ist höher als die 10 bis 13 Milliarden Euro, die im Vorfeld erwartet worden waren.

Coronavirus: Alle Bundesliga-Spiele finden ohne Zuschauer statt

12.40 Uhr: Alle Spiele des 26. Spieltages der Fußball-Bundesliga finden aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer statt. Als letzte Partie wurde das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und SC Freiburg als Geisterspiel bestätigt.

12.15 Uhr: Immer mehr Bundesländer untersagen Veranstaltungen wegen des Coronavirus mit mehr als 1000 Personen. Auch Berlin, Hamburg und Niedersachsen haben mittlerweile Verbote ausgesprochen.

Diese Bundesländer haben Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen untersagt:

Nordrhein-Westfalen

Berlin

Hamburg

Thüringen

Bayern

Saarland

Niedersachsen

Bremen

Sachsen

11.59 Uhr: Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen ist ein weiterer mit dem Coronavirus infizierter Patient gestorben – es ist der dritte bekannte Todesfall in Deutschland. Der Patient sei im Heinsberger Krankenhaus gestorben, sagte eine Sprecherin des Kreises am Mittwoch, ohne weitere Details zu nennen.

Coronavirus: Pressekonferenz mit Angela Merkel und Jens Spahn

11.40 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt in Berlin erstmals eine Pressekonferenz zur Corona-Krise in Deutschland. „Das Coronavirus ist da, und das müssen wir erkennen“, sagt Merkel. Es gebe noch keinen Impfstoff und das Verhalten, das jetzt notwendig sei, richte sich nach den Empfehlungen der Experten. „Da sind unsere Solidarität, unsere Vernunft, unser Herz füreinander schon auf eine Probe gestellt, von der ich mir wünsche, dass wir diese Probe auch bestehen.”

Laut Merkel könnten 60 bis 70 Prozent der Deutschen mit dem Coronavirus infiziert werden. Daher sei es wichtig, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, damit das Gesundheitssystem nicht mit zu vielen Fällen auf einmal belastet wird. „Es geht also um das Gewinnen von Zeit“, sagt Merkel, und dazu seien drastische Schritte nötig. Die Schilderungen der Folgen der Epidemie von Ärzten und Pflegepersonal aus Italien „bedrücken uns sehr”, sagte Merkel. Lesen Sie hier: So dramatisch schildert ein Arzt die Corona-Krise in Italien

„Föderalismus ist nicht dafür da, dass man Verantwortung wegschiebt“, kritisiert Merkel das bisher nicht abgestimmte Vorgehen zwischen den Bundesländern bei der Frage, ob große Veranstaltungen abgesagt werden sollen. Besonders das Agieren des Landes Berlin hatte hier für Verwunderung gesorgt. Man werde sich am morgigen Donnerstag mit den Bundesländern zusammensetzen, kündigte Merkel an. Ziel sei es ebenso, das „wirtschaftliche Leben” in Deutschland aufrechtzuerhalten.

Laut Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stehen bundesweit zurzeit 29.000 Intensivbetten zur Verfügung.

Coronavirus: Einschränkungen für die Arbeit im Bundestag

11.07 Uhr: Im Zeichen der Corona-Krise schlägt Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann Einschränkungen für die Arbeit des Parlaments vor. Grundsätzlich sollten die Bundestagsabgeordneten weiter zu Sitzungen zusammenkommen, weil dies ein wichtiges Signal an die Bürger aussende: „Ich plädiere dafür, den Sitzungsbetrieb in geordneter, aber reduzierter Form fortzusetzen. Denn wenn der Bundestag zu Hause bleibt, dann bleiben am Ende alle zu Hause, und das können wir uns nicht wünschen“, sagte der SPD-Politiker unserer Redaktion.

Jedoch sollte der Bundestag auf Empfehlungen von Virologen reagieren: „Wenn die Reduzierung physischer Kontakte das Gebot der Stunde ist, sollte zum Beispiel auf namentliche Abstimmungen, bei denen es regelmäßig zu Rudel-Bildungen kommt und die Abgeordneten auf Tuchfühlung gehen, verzichtet werden.“ Im Bundestag sitzen 709 Abgeordnete.

Oppermann erwartet, dass infolge der Corona-Krise das Parlament verstärkt auf Video- und Telefonkonferenzen setzen wird. „Die Corona-Krise wird sicher einen Schub für die Digitalisierung im allgemeinen und die überfällige telemediale Vernetzung des Bundestages mit sich bringen.“

Zur Corona-Vorbeugung sind seit Dienstag im Bundestag bereits die Reichstagskuppel und die Dachterrasse für Besucher geschlossen, auch der Besucherverkehr im Gebäude ist eingeschränkt.

Robert-Koch-Institut ruft dazu auf, wegen Coronavirus Abstand zu halten

10.55 Uhr: Das weltberühmte Museum Prado in Madrid kündigt wegen der Coronavirus-Epidemie Einschränkungen an: Ab sofort nur noch eine begrenzte Zahl von Besuchern gleichzeitig in die Säle mit den bekanntesten Gemälden des Kunsttempels zugelassen werden. Zudem dürfen während der Zeiten des Gratis-Zugangs zum Prado in den Abendstunden nur noch maximal 500 Menschen ins Museum gelassen werden. Mit mehr als 8600 Gemälden und Zeichnungen sowie 700 Skulpturen ist der Prado heute eines der größten und wichtigsten Kunstmuseen der Welt.

10.41 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, Abstand voneinander zu halten. „Soziale Distanzierung“ sei derzeit das wichtigste Anliegen, sagte RKI-Vizepräsident Lars Schaade am Mittwoch in Berlin vor Journalisten. „Es geht also darum, Abstand zwischen die Menschen zu bringen.“

Schaade sagte, auch unabhängig von den zahlreichen abgesagten Großveranstaltungen sollte sich jeder im Einzelfall überlegen, zu welchen Veranstaltungen er noch gehe. Auch bei Besuchen von Gaststätten solle jeder überlegen, wann er dort hingehe. Das gelte auch für Treffen mit mehreren Menschen im privaten Bereich. „Hier wird an die Eigenverantwortung appelliert.“

10.31 Uhr: Nach den jüngsten vom RKI veröffentlichten Zahlen vom Dienstagnachmittag gibt es in Deutschland 1296 bestätigte Coronavirusfälle. Bei etwa 420 Betroffenen liegen dem RKI detailliertere Angaben zum Verlauf der Erkrankung vor. Die häufigsten Symptome waren demnach Husten und Fieber.

Laut Schaade ist mit weiteren Infektionen und „hohen Fallzahlen“ zu rechnen. Zum Schutz älterer Menschen und von Menschen mit Vorerkrankungen gehe es weiter darum, die Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland zu verlangsamen.

10.26 Uhr: Wir starten unser neues Coronavirus-Newsblog. Alle bisherigen Entwicklungen zum Coronavirus lesen Sie in unserem vorherigen Newsblog

Die ersten Fälle des Coronavirus waren im Dezember zunächst in der chinesischen Stadt Wuhan gemeldet worden. Von dort breitete sich das Virus über das ganze Land aus, in China wurden von offiziellen Stellen bislang rund 81.000 Infektionen gezählt. Weltweit sind inzwischen rund 120.000 Menschen mit dem Erreger infiziert, es gibt bereits Tausende Tote.

Trotz eingeleiteter Gegenmaßnahmen breitete sich das Virus weiter auf der Welt aus – auch in Deutschland. Dabei scheint die von ihm ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 vor allem für Menschen mit Vorerkrankung gefährlicher zu sein. Wer zur Coronavirus-Risikogruppe gehört und was Betroffene tun können.

Nach China ist Italien eines der am stärksten vom Coronavirus betroffenen Ländern. Das ganze Land wurde wegen des Coronavirus abgeriegelt und zur Sperrzone erklärt. Die Situation droht zu eskalieren. In Gefängnissen brachen Revolten aus, weil aus Sorge vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus Besuchsverbote in italienischen Gefängnissen erlassen wurde.

(bef/moi/bekö/dpa/afp)