Mehrere Transporter fahren in die Tiefgarage des Eissportpalastes Madrid. In der Kabine der roten Fahrzeuge sieht man Männer in weißen Schutzanzügen. Es sind Soldaten der spanischen Katastrophenschutzeinheit UME. Sie haben Plastiksäcke und Särge mit Epidemie-Opfern geladen.

Wegen Überfüllung der Depots in Krankenhäusern und Friedhöfen wurde der Sportpalast mit seiner Olympia-Eispiste zum Zwischenlager umfunktioniert – die größte Leichenhalle der Nation. Offiziell trägt das Eislauf- und Einkaufszentrum im Nordosten Madrids den Namen „Dreams“, Träume.

Nun wird dieser Traumpalast zum Symbol von Spaniens schlimmstem Albtraum, der noch lange nicht beendet ist: Die Coronavirus-Epidemie ist weiter außer Kontrolle und kostet immer mehr Menschenleben.

Coronavirus: Mehr als die Hälfte aller Toten in Spanien werden in Madrid registriert

Jeden Tag sterben allein im Großraum Madrid 250 bis 300 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Hauptstadtregion, in der knapp sieben Millionen Menschen leben, ist Spaniens gefährlichste Virus-Risikozone. Mehr als die Hälfte aller Toten in Spanien, bei denen das Coronavirus nachgewiesen wird, werden in Madrid registriert.

Bis zum Dienstag meldeten die Behörden allein in der Region Madrid 12.352 Infizierte. 1535 Menschen starben – zwei Drittel der Opfer waren älter als 80. Die statistische Sterblichkeitsquote in Madrid lässt vielen Bewohnern das Blut in den Adern gefrieren: Sie liegt, wenigstens auf den ersten Blick, mit über zehn Prozent noch deutlich höher als in der italienischen Lombardei oder der chinesischen Provinz Hubei.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Aber die Statistik hinkt: Denn Spaniens Corona-Statistik zählt nur die schweren Infektionsfälle. Zehntausende Verdachtsfälle, bei denen die Patienten leichte Symptome hatten, werden nicht erfasst. Mit der Folge, dass die prozentuale Sterblichkeitsquote in die Höhe katapultiert wird.

Für ganz Spanien wurden am Dienstag insgesamt 39.673 Infektionsfälle gemeldet – 6000 mehr als am Vortag. Die Zahl der Toten stieg spanienweit auf 2696 – ein Anstieg um mehr als 500 Todesfälle in 24 Stunden.

Corona-Pandemie: Katastrophale Zustände in Seniorenwohnheimen

Derweil wächst die Zahl der Horrorberichte aus spanischen Altenheimen, in denen in den letzten Tagen hunderte Bewohner im Zuge der Corona-Epidemie gestorben sind. Angesichts des Dramas in den Seniorenresidenzen intervenierte inzwischen sogar die Armee, um Heime zu inspizieren.

Dabei fanden sie katastrophale Zustände: Sie entdecken zum Beispiel mehrere verstorbene Senioren, die offenbar schon länger tot in ihren Betten lagen. Verteidigungsministerin Margarita Robles war entsetzt: „Die Soldaten haben total vernachlässigte alte Menschen gefunden“, berichtete sie. Die Staatsanwaltschaft habe deswegen Ermittlungen aufgenommen.

Angehöriger: 15 Corona-Tote in einem spanischen Altenheim Angehöriger- 15 Corona-Tote in einem spanischen Altenheim

Derweil mehrt sich die Kritik an den Behörden, den Pflege- und Gesundheitssektor nicht ausreichend auf die Corona-Epidemie vorbereitet zu haben. Krankenhäuser und Altenheime klagen seit Wochen, dass es Pflegepersonal und Ärzten an Schutzausrüstung und Testkits mangele. Mediziner berichten, dass sie sich Schutzkittel aus Mülltüten und Gesichtsmasken aus Plastikfolien sowie Stoffresten basteln müssen.

Ein Mangel mit dramatischen Konsequenzen: 13 Prozent aller Infizierten sind Mediziner und Pfleger. „Es gab bei den Gesundheitsbehörden keine Vorsorge“, urteilte Spaniens größte Tageszeitung „El País“. „Ärzte und Krankenschwestern müssen sich nun im Kampf gegen das Coronavirus so gut es geht durchschlagen.“ Vor zwei Tagen war noch die Rede von zehn Prozent Infizierten unter Ärzten, Pflegern und Sanitätern.

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Das Coronavirus hat die Welt derzeit fest im Griff. Diese Fotos zeigen, wie die Menschen weltweit mit der Pandemie umgehen. Italien ist das in Europa am schlimmsten von der Ausbreitung des Coronavirus betroffene Land. In einem Krankenhaus in der Nähe von Rom behandelt ein Krankenhaus-Mitarbeiter in Schutzkleidung einen Covid-19-Patienten. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Auch in Deutschland breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Deshalb gibt es in allen Bundesländern Kontaktverbote oder Ausgangsbeschränkungen. Nahezu menschenleer ist deshalb auch der Pariser Platz mit dem Brandenburger Tor in Berlin. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Um möglichst viele Menschen auf das Coronavirus testen zu können und den Kontakt gering zu halten, wurden Drive-In-Stationen eingerichtet. Wie hier in Düsseldorf werden direkt am Auto Abstriche genommen. Foto: Ingo Lammer / dpa

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Atemschutzmasken sind aktuell sehr gefragt. Die Berliner Modedesignerin Pia Fischer näht deshalb Mundschutze und verkauft sie in ihrem Laden in Schöneberg. Foto: Maja Hitij / Getty Images

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Ein Priester und ein Sargträger tragen Atemschutzmasken während einer Beerdigung in Bolgare in der italienischen Lombardei. In Italien sind bereits Tausende nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Foto: Piero Cruciatti / AFP

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Dieses palästinensische Paar setzt den Mundschutz auch nicht während eines Fotoshootings direkt vor ihrer Hochzeitsfeier in Khan Yunis ab. Foto: SAID KHATIB / AFP

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Auf einer Autobahn bei Glasgow rufen Leuchtschilder die Autofahrer dazu auf, wenn möglich Reisen zu vermeiden. Foto: Andy Buchanan / AFP

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Diese Reinigungskräfte haben sich für Anweisungen aufgestellt, bevor sie einen Bahnhof im chinesischen Wuhan desinfizieren sollen. Wuhan war der Ausgangspunkt der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Foto: Str / AFP

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Ein Mann mit Mundschutzmaske und einem Hund in einer Umhängetasche wartet mit weiteren Menschen in Fukushima in einer Schlange, um während einer Zeremonie die olympische Flamme zu sehen. Die Olympischen Spiele in Tokyo wurden mittlerweile auf Sommer 2021 verschoben. Foto: - / dpa

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Indonesische Einsatzkräfte der Feuerwehr sprühen in Bandar Lampung Desinfektionsmittel auf Straßen und Autos, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Foto: PERDIANSYAH / AFP

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise Venice Beach in Kalifornien: Nur ein Mann macht Sportübungen. Ansonsten scheint der 4,5 Kilometer lange Strand fast menschenleer. In Kalifornien gilt eine Ausgangssperre. Foto: Mario Tama / AFP

Coronavirus-Pandemie – Bilder der Krise In Italien gelten die Ausgangssperren bereits seit dem 9. März. Viele Nachbarn unterhalten sich mittlerweile über Balkone hinweg. Diese Frau in Rom hat ein Plakat mit der Aufschrift „Andrà tutto bene“ (deutsch: Es wird alles gut) an ihr Fenster gehängt. Foto: Marco Di Lauro / Getty Images

Coronavirus – Mehr zum Thema