Pandemie Coronavirus kann wohl auch in das Gehirn vordringen

Berlin. Das Coronavirus kann wohl auch in das Gehirn vordringen. Das legt jetzt der Fall eines Japaners nahe. Das ist die neue Datenlage.

Wissenschaftler hatten in den vergangenen Wochen immer wieder darüber spekuliert, jetzt scheint es bewiesen zu sein: Das Coronavirus kann offenbar auch in das Gehirn vordringen. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, wurde bei einem Mann aus Japan, der an einer Meningoenzephalitis litt, einer kombinierten Hirnhaut- und Hirnentzündung, im Nervenwasser Sars-CoV-2 nachgewiesen.

Der Nasen-Rachen-Abstrich sei dagegen negativ gewesen, wie die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) mitteilte. Deren Generalsekretär, der Neurologe Professor Peter Berlit, sagte zur RP: „Das schafft eine neue Datenlage. Jedenfalls verdichten sich die Hinweise, dass Covid-19 nicht nur ein pneumologisches Krankheitsbild ist.“

Coronavirus: Entzündung im Hirnstamm kann Atemstillstand begünstigen

Bereits zuvor hatten Neurologen befürchtet, dass das Coronavirus auch im Gehirn Entzündungen auslösen kann. „Von früheren Coronaviren weiß man, dass der Hirnstamm von Viren mit einbezogen werden kann“, hatte Berlit vor dem Bekanntwerden des Falls aus Japan gesagt. Im Hirnstamm sitzt auch die Steuerung für das Herz-Kreislauf-System und die Atemwege.

Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit: Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen.

Eine durch die Sars-CoV-2-Infektion ausgelöste Entzündung im Hirnstamm könnte laut Berlit zum Beispiel einen Atemstillstand begünstigen. Bei europäischen Covid-19-Patienten träten in bis zu 80 Prozent der Fälle Störungen von Geruchs- und Geschmackssinn auf. „Ein neurologisches Symptom als Indiz dafür, dass das Nervensystem mit einbezogen ist“, so Berlit.

Infektion zieht das zentrale Nervensystem in Mitleidenschaft

Erste Studien hatten bereits Indizien für diese These geliefert. „Dass die Infektion das zentrale Nervensystem in Mitleidenschaft zieht, steht für Huijuan Jin von der Huazhong-Universität in Wuhan jedoch außer Zweifel“, schreibt das Deutsche Ärzteblatt.

Der Neurologe hatte die elektronischen Krankenakten von 214 Patienten ausgewertet, die zu Beginn der Epidemie in Wuhan wegen COVID-19 in einer Klinik der Universität behandelt wurden.

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, haben zahlreiche Länder Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen verhängt. Die Straßen sind verwaist, viele Metropolen wirken wie Geisterstädte. Fast menschenleer und autofrei ist auch die Straße des 17. Juni in Berlin. Foto: Carsten Koall / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Die Straße des 17. Juni am Brandenburger Tor. Foto: Carsten Koall / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Auch die Shoppingmeile am Berliner Kurfürstendamm ist aufgrund der Corona-Krise menschenleer. Foto: Michael Kappeler / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten 26. März: Selbst zur Rush Hour um 18 Uhr ist die U-Bahn Station Friedrichstraße in Berlin verwaist. Foto: Annette Riedl / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Passanten überqueren die nahezu unbefahrene Friedrichstraße in Berlin-Mitte. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Die verwaiste Regent Street, eine Haupteinkaufsstraße und Verkehrsader in Londons West End. Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Foto: Leon Neal / Getty Images

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Auf einem Info-Bildschirm über einer Straße in Manchester (Großbritannien) werden die Menschen aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Foto: Christopher Furlong / Getty Images

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Polizisten und Bahnmitarbeiter an der fast menschenleeren Waterloo Station in London. Foto: Alex Davidson / Getty Images

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Eine Straße in der Nähe des Vatikans in Rom. Italien ist besonders schwer von der Corona-Krise betroffen. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Verwaiste Straßen in der Nähe des Kolosseums in Rom. Foto: Elio Castoria / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Ausgangssperren wegen des Coronavirus führen auch in der französischen Hauptstadt Paris zu fast menschenleeren Straßen. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Die Pariser Prachtstraße Champs-Elysees mit dem Triumphbogen ist fast unbefahren. Nur wenn es unbedingt nötig ist, sollen die Menschen in Frankreich das Haus verlassen. Foto: Christian Böhmer / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Nahezu menschenleer ist auch die „Avenue de l’ Opéra“ in Paris, im Hintergrund die historische Oper. Foto: Christian Böhmer / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Eine Frau überquert den Magenta Boulevard in Paris. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Ein Lebensmittel-Verkäufer schiebt seinen Wagen eine fast leere Straße in der Nähe des Times Square in New York hinunter. Die Metropole gilt als das Epizentrum der Corona-Krise in den USA. Foto: Wong Maye-E / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Mitglieder der Army National Guard patrouillieren vor dem Jacob K. Javits Convention Center, das in der Corona-Krise als temporäres Krankenhaus dient. „Wir hängen hier alle zusammen drin“, steht auf der Anzeigetafel. Foto: Angela Weiss / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Der Verkehrsknotenpunkt Oculus nahe dem Ground Zero in New York. Foto: Spencer Platt / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Die Grand Avenue in Downtown Los Angeles. Auch der US-Bundesstaat Kalifornien hat eine Ausgangssperre verhängt. Foto: ROBYN BECK / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Der leere Hollywood Boulevard in Los Angeles. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Mumbai, Indien: Eine Hauptverkehrsstraße, die zum Bahnhof „Chhatrapati Shivaji" führt, ist komplett leer. Der indische Premierminister Modi verhängte eine strenge 21-tägige Ausgangssperre. Foto: Rajanish Kakade / dpa

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Eine verwaiste Straße in Mumbai. Foto: Punit Paranjpe / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Das historische Denkmal India Gate in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, normalerweise bevölkert von Menschenmassen. Foto: Getty Images

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Ein Motorradfahrer hat eine Straße in Neu-Delhi für sich alleine. Foto: Getty Images

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Auch wenn sich der Alltag in China langsam wieder normalisiert, sind auf den Straßen Pekings nur wenige Menschen unterwegs. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Corona-Krise- Metropolen werden zu Geisterstädten Eine Frau mit Atemschutzmaske vor einem leeren Einkaufszentrum in Peking. Foto: Lintao Zhang / Getty Images

Aus neurologischer Sicht sei es wichtig, abzuklären, wie viele der schweren Krankheitsverläufe durch die Mitbeteiligung des zentralen Nervensystems ausgelöst werden, sagt Berlit. Derzeit forschen Experten auf der ganzen Welt zu dem Virus. Berlit hofft, dass schon Ende April eine Datenlage vorliegt, mit der der neue Erreger und seine Aktivitäten im Nervensystem besser eingeschätzt werden können.

(dpa/msb)