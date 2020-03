Palma. Wegen des Coronavirus sinkt auf Mallorca die Nachfrage nach Zimmern. Viele Hoteliers auf der Insel wollen erst im Juni wieder öffnen.

Auf Mallorca hat es den ersten Coronavirus-Todesfall gegeben: Dabei handelt es sich um eine 59-Jährige mit Vorerkrankungen

Auch wenn die Zahl der Infektionen noch vergleichsweise niedrig ist, bangen viele Hoteliers um die Urlaubssaison

Weil es mehr Stornierungen als Reservierungen gibt, schließen viele Hotels und eröffnen erst Mitte Juni wieder

Auf Mallorca ist zum ersten Mal ein mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infizierter Mensch gestorben. Die 59 Jahre alte Frau sei in der Nacht zum Donnerstag im Universitätskrankenhaus Son Espases in Palma ums Leben gekommen, teilten die zuständigen Behörden der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Patientin hatte den Angaben zufolge Vorerkrankungen.

Mallorca und die anderen Balearen-Inseln sind von der Epidemie im Vergleich zu anderen Regionen Spaniens bisher relativ wenig betroffen. Nach amtlichen Angaben gab es bis Donnerstag insgesamt 17 Fälle. In ganz Spanien zählten die Behörden bisher rund 2200 Infektionen. Die Frau auf Mallorca war das 56. Todesopfer in Spanien.

Coronavirus auf Mallorca: Hotels werden geschlossen

Die Krise um das Coronavirus führt zu ersten Hotelschließungen auf Mallorca. Hoteliers auf der Insel haben beschlossen, ihre Häuser erst im Juni wieder zu öffnen. Das berichtet die Zeitung „Ultima Hora“. Grund ist die wegen der Krankheit gesunkene Nachfrage nach Zimmern. Es gebe derzeit mehr Stornierungen als Reservierungen, zitiert das Blatt den zuständigen Verband „Fehm“. Lesen Sie hier: Live-Karte zeigt Coronavirus-Risikogebiete und Fälle weltweit an.

An dieser Entwicklung werde sich auch in den kommenden fünf bis sechs Wochen nichts ändern. Sollte ein Hotel unter 30 Prozent belegt sein, werde es erstmal nicht öffnen und die Gäste würden auf andere Häuser verteilt.

Stark betroffen sind die Orte und Regionen:

Playa de Palma,

Palmanova,

Cala Rajada,

Cala Millor,

Cala d’Or,

Alcúdia-Can Picafort,

Santa Margalida,

Sóller und

Pollença.

An der Playa de Palma stellen sich die Hoteliers auf schwierige Zeiten ein

Auch in Magaluf sind die Auswirkungen spürbar. Der Zeitung „Diario de Mallorca“ zufolge öffneten dort einige Hotels bereits Ende Januar in Erwartung sogenannter Imserso-Reisender. Doch nachdem die Zentralregierung in Madrid diese für Senioren organisierten Urlaube am Dienstag abgesagt hat, sind den Hotels die meisten Gäste abhanden gekommen.

An der von vielen deutschen Gästen frequentierten Playa de Palma stellen sich Hoteliers ebenfalls auf schwierige Zeiten ein. Stornierungen dürften in den nächsten Tagen und Wochen zunehmen, Neubuchungen seien nahezu zum Stillstand gekommen, heißt es.

Flüge nach Palma gestrichen

Bei der österreichischen Airline Laudamotion haben die ausbleibenden Reservierungen bereits zu Konsequenzen geführt. „Wir haben unser Streckennetz für den Zeitraum vom 18. März bis zum 30. April ausgedünnt. Diese Anpassung an die fehlende Nachfrage betrifft auch Flüge nach Palma“, bestätigte Sprecherin Theresa Vorsteher am Dienstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Guillermo Miralles, Vizechef von Roc Hotels, sagt, es gebe einen Buchungsrückgang in den zehn Inselhotels des Unternehmens: „Wir haben in den Osterferien weniger Reservierungen. Unsere Hauptsorge ist nun, dass sich diese Entwicklung in der Hauptsaison fortsetzt.“

Mallorca meldet weitere Coronavirus-Fälle

Damit die Sommerbuchungen ob der unsicheren Lage nicht gänzlich ins Stocken geraten, haben einige bereits reagiert: So werben etwa die auf Mallorca beheimatete Hotel-Kette Melià oder auch der Billig-Flieger Eurowings mit flexiblen Umbuchungsbedingungen um Kunden.

Auf Mallorca wurden unterdessen zwei neue Ansteckungsfälle gemeldet. Die Betroffenen hätten sich bei einer Italien-Reise angesteckt, hieß es. Insgesamt sind damit bereits zehn Fälle bekannt, einer der Patienten ist wieder als gesund aus dem Krankenhaus entlassen worden.

