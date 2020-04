Die Coronavirus-Pandemie hat die Welt weiter im Griff. Die Zahl der Infektionen steigt. Alle wichtigen Entwicklungen im Newsticker.

Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus

Die Koalition hat sich nach langen Beratungen in der Nacht auf neue Corona-Hilfen verständigt

Bundeskanzlerin Merkel nennt in ihrer Regierungserklärung die Maßnahmen-Lockerung der Länder „zu forsch“

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat neue Fallzahlen veröffentlich: Das RKI meldet am Donnerstag 148.046 Coronavirus-Infektionsfälle. 5094 Menschen sind laut RKI nach einer Infektion mit dem Erreger gestorben

Ab diesem Donnerstag startet mit Sachsen-Anhalt das zweite Bundesland eine Maskenpflicht – die restlichen Länder wollen in den kommenden Tagen folgen

Weltärztepräsident Montgomery nennt die Umsetzung der deutschlandweiten Maskenpflicht „lächerlich“

In Deutschland sind mehr als 150.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, mehr als 5300 Menschen starben in Folge der Infektion mit dem Erreger

Mehr als 2,6 Millionen Infektionen wurden weltweit bestätigt, mehr als 183.000 Tote gibt es auf der ganzen Welt zu beklagen

Berlin. Beim Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie haben sich die Spitzen Spitzen von CDU, CSU und SPD in der Nacht auf weitere Corona-Hilfen verständigt. Milliardenschwere Hilfen für Arbeitnehmer, Gastronomiebetriebe, Unternehmen und Schulen wurden beschlossen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte am Donnerstagmorgen in ihrer ersten Regierungserklärung zur Coronavirus-Krise die Maßnahmen-Lockerung der Bundesländer scharf.

Alle Bundesländer haben mittlerweile die Einführung einer Maskenpflicht beschlossen, um eine zweite Infektionswelle zu vermeiden. Nachdem sich die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen Tagen verlangsamt hatte, gab es am Montag eine erste vorsichtige Lockerungen der Maßnahmen. Seitdem dürfen kleinere Geschäfte wieder öffnen. Lesen Sie hier: Diese Maskenpflicht-Regeln gelten in Deutschland.

Donnerstag, 23. April: Coronavirus: Merkel kritisiert Länder in Regierungserklärung

17.02 Uhr: Die Europäische Zentralbank befürchtet im Extremfall einen Wirtschaftseinbruch um 15 Prozent in der Eurozone und fordert ein rasches gemeinsames Handeln der EU-Staaten. EZB-Chefin Christine Lagarde warnte nach Angaben aus Teilnehmerkreisen am Donnerstag beim EU-Gipfel davor, dass die Reaktion auf die Krise zu klein und zu langsam ausfallen könnte. Gefordert sei eine schnelle, entschlossene und flexible Antwort.

Das mögliche Minus von 15 Prozent beim Bruttoinlandsprodukt der Eurozone 2020 sei das schlechteste von drei Szenarien der EZB, hieß es aus den Kreisen. Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder berieten per Videoschalte gemeinsame Wirtschaftshilfen.

16.10 Uhr: Schützt Nikotin möglicherweise vor einer Covid-19-Erkrankung? Dies untersuchen derzeit französische Forscher. Hintergrund der Theorie ist der geringe Raucher-Anteil unter Patienten. Lesen Sie mehr: Schützt Nikotin vor Erkrankung mit Covid-19?

15.17 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder haben am Donnerstag erneut gemeinsame Beratungen in der Corona-Krise aufgenommen. Bei ihren Gipfelgesprächen per Videoschalte sind Hilfen für die Wirtschaft in Europa ein zentrales Thema. Europäische Unternehmen verlieren infolge der Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie derzeit viel Geld.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte vor dem EU-Gipfel auch Hilfe für besonders hart getroffene EU-Länder zu. „Europa ist nicht Europa, wenn es nicht füreinander einsteht in Zeiten unverschuldeter Not“, sagte die Kanzlerin im Bundestag. Bei ihrer Videokonferenz Ende März hatten sich die Beratungen der Gipfelteilnehmer wegen großer Meinungsverschiedenheiten bis in die Nacht hingezogen.

15.08 Uhr: Der seit Mitte März unterbrochene Spielbetrieb in der Bundesliga und 2. Liga bleibt wegen der Corona-Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt. Den Termin für einen Neustart müsse die Politik festlegen, sagte DFL-Chef Christian Seifert am Donnerstag nach der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga.

Söder befürwortet generelle Coronavirus-Impflicht

14.09 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder würde in Deutschland eine generelle Impfpflicht gegen das Coronavirus befürworten. „Für eine Impfpflicht wäre ich sehr offen“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag nach einem Treffen mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) in Ulm. Bis es einen Impfstoff gebe, könne es keine Entwarnung und damit auch keine Lockerungen ohne gleichzeitige Auflagen wie eine Maskenpflicht geben.

Wie Kretschmann betonte auch Söder, dass die Lockerungen, die andere Bundesländer zum jetzigen Zeitpunkt diskutierten oder gar bereits durchführten, für Bayern und Baden-Württemberg nicht infrage kämen. „Wir sind eine Gemeinschaft der Umsichtigen“, sagte Söder und verwies damit auf den vorsichtigen Öffnungskurs von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die „Besonnenen“ seien überzeugt, dass die Gefahr durch das Coronavirus weiter bestehen bleibe. „Leichtsinn wäre ein schlechter Berater in dieser Situation.“

13.14 Uhr: In Brasilien beginnt sich ein ähnliches Bild abzuzeichnen wie in anderen stark betroffenen Gebieten der Corona-Krise. Besonders die schwer zu erreichende Stadt Manaus, die mitten im Amazonas liegt, hat mit hohen Infektions- und Totenzahlen zu kämpfen. Tote werden laut einem Bericht von „Tagesschau.de“ dort bereits in Massengräbern beerdigt. „Die werfen die Leichen da einfach in den Container, als wären es Tierkadaver“, so eine Anwohnerin.

Manaus‘ Bürgermeister flehte in einem Zeitungsinterview um Hilfe, die Situation sei „eine Katastrophe“. Durch die Lage der Stadt ist es schwierig, Schutzausrüstung oder Geräte zu liefern. Manaus ist nur per Schiff oder Flugzeug erreichbar.

In anderen Städten Brasiliens sieht die Lage ähnlich aus. Man stehe erst am Anfang der Pandemie, sagte die Chefärztin der Intensivstation eines öffentlichen Krankenhauses in Rio de Janeiro „Tagesschau.de“. Offiziell sind in Brasilien mehr als 46.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, fast 3000 starben. Die Dunkelziffer dürfte allerdings deutlich höher liegen.

Brasilien: In Manaus werden die Toten in Massengräbern bestattet.

13.01 Uhr: Bei Markus Lanz schockierte am vergangenen Abend ein in Schweden lebender deutscher Arzt für Entsetzen. Schweden geht in der Corona-Krise einen anderen Weg als die meisten Länder. Lesen Sie mehr: Corona-Debatte bei Lanz – der skrupellose Weg der Schweden

Verbraucherschützer fordern Versorgung der Bevölkerung mit Schutzmasken

12.28 Uhr: Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) unterstützt die Warnung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vor einer zu schnellen Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen. „Eine zu große Öffnungseuphorie ist brandgefährlich, denn sie kann schnurstracks in eine zweite Infektionswelle führen, die wiederum einen zweiten Lockdown nach sich ziehen könnte“, sagte Kretschmann unserer Redaktion. „Das würden Gesellschaft und Wirtschaft kaum verkraften.“Kretschmann bekräftigte: „Es ist der großen Disziplin aller Menschen zu verdanken, dass wir die Infektionsrate verlangsamen konnten, aber noch ist nichts überstanden.“

12.18 Uhr: Verbraucherschützer fordern angesichts der geplanten Maskenpflicht eine ausreichende Versorgung der gesamten Bevölkerung mit Mund-Nasen-Masken. „Entscheidend ist, dass alle Menschen versorgt werden, also auch die, die es sich nicht leisten können“, sagte Klaus Müller, Chef der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) unserer Redaktion. Grundbedingung für die Einführung der Maskenpflicht sei, „dass Mund-Nasen-Masken in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. Es muss klar sein, woher die Masken, die getragen werden sollen, kommen und dass sie ohne Warteschlangen in ganz Deutschland verfügbar sind.“

Scharf verurteilt Müller überhöhte Preise für Masken: „Das Geschäft mit der Angst ist in jeder Hinsicht verwerflich.“ Der Bundesverband der Verbraucherzentralen habe deshalb bislang zehn Abmahnungen gegen Geschäftsleute ausgesprochen. Es dürfe „keinen Wucher mit Mangelware geben“, sagte Müller. Der oberste Verbraucherschutzchef kritisiert zudem die unterschiedliche Handhabung der Maskenpflicht in den verschiedenen Bundesländern: „Eine einheitliche Regelung für ganz Deutschland würde das Leben vereinfachen.“

Grundsätzlich müssten Verbraucher nun darüber aufgeklärt werden, dass ein „gravierender Unterschied zwischen ,Alltagsmasken‘ und medizinischen Schutzmasken besteht“, sagte Müller. Dennoch könne auch eine einfache Mund-Nase-Bedeckung zumindest dazu beitragen, den Tröpfchenauswurf beim Atmen oder Husten zu reduzieren. Es müsse aber auch deutlich kommuniziert werden, „dass trotzdem Handhygiene und Abstandsregeln unabdingbar bleiben“.

Rostock erklärt sich als erste deutsche Großstadt als Corona-frei

11.27 Uhr: Im Bundestag ist die Diskussion über die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin abgeschlossen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sitzt nicht im Bundestag – er forderte während der Debatte auf Twitter eine Abschaffung des Solidaritätszuschlags noch vor diesem Sommer: „Steuersenkungen statt Erhöhungen sind das richtige Konzept in der Krise.“

Bislang ist in der Koalition vereinbart, den Solidaritätszuschlag bundesweit 2021 für rund 90 Prozent der Zahler zu streichen. Bei einer Sitzung des Koalitionsausschusses im März hatte die SPD bereits vorgeschlagen, diesen Schritt auf den Sommer vorzuziehen. Die Union stimmte dem aber letztlich nicht zu – wobei insbesondere die CSU grundsätzlich schon lange fordert, den Soli nicht nur für 90 Prozent abzuschaffen, sondern für alle.

11.21 Uhr: Als wohl erste deutsche Großstadt hat sich Rostock als Corona-frei erklärt. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) sagt: „Der letzte zurzeit an COVID-19 erkrankte Rostocker konnte jetzt aus der Quarantäne entlassen werden“. Die von der Stadtverwaltung frühzeitig ergriffenen Maßnahmen hätten „vollen Erfolg“ gehabt. Zudem hätten sich knapp 210.000 Rostockererinnen und Rostocker „unglaublich vorbildlich verhalten“, fügte der Oberbürgermeister hinzu.

In den vergangenen Wochen wurden in der Stadt vom Landesgesundheitsamt insgesamt 75 Corona-Fälle registriert. Mit 657 Fällen hat Mecklenburg-Vorpommern bundesweit die geringste Anzahl von Infektionen pro 100.000 Einwohnern.

Kurs der Bundesregierung stößt auf Kritik

10.55 Uhr: Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Beschlüsse des Koalitionsgipfels als unzureichend kritisiert. Es sei „absolut unverständlich, dass die große Koalition sich nicht einmal mit einer temporären Anhebung der Regelsätze beim Arbeitslosengeld II beschäftigt hat“, sagte Hofreiter unserer Zeitung. „Erwachsene und Kinder in Armut sind doch in der aktuellen Krise stark belastet. Dass die Koalition hier nicht nachsteuert, ist eine eklatante soziale Schieflage.“

Grünen-Fraktionschef: Anton Hofreiter am Donnnerstag im Deutschen Bundestag.

Außerdem forderte Hofreiter weitergehende Unterstützung der Gastronomie. „Die bislang beschlossenen Zuschüsse zu den Betriebskosten in Höhe von 9000 beziehungsweise 15.000 Euro sind auf drei Monate begrenzt“, sagte er. „Wir schlagen vor, diese Zuschüsse um weitere Monate des Shutdowns zu verlängern. Zudem sollten die Zuschüsse des Bundesprogramms auf Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten ausgeweitet werden.“

10.18 Uhr: Aus der Opposition gibt es Kritik für den Kurs der Bundesregierung: FDP-Chef Christian Lindner sagte zu Merkels Kritik am Vorgehen der Bundesländer: „Der Staat ist immer begründungspflichtig, wenn er Grundfreiheiten einschränkt. Deshalb muss darüber diskutiert werden.“ Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch sprach von einem „Flickenteppich“ in der Maßnahmen-Lockerung der Länder. Bartsch und Lindner warfen der Regierung eine schlechte Vorbereitung auf die Pandemie vor.

Robert-Koch-Institut veröffentlicht neue Fallzahlen

9.48 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat neue Fallzahlen gemeldet. Laut dem RKI gibt es bis Donnerstagmorgen 148.046 gemeldete Coronavirus-Infektionsfälle in Deutschland. Das sind 2352 mehr als am Vortag. Insgesamt sind nach Angaben des RKI 5094 Menschen nach einer Infektion gestorben. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 29.443 / +545 / 1113

Bayern: 39.395 / +581 / 1476

Berlin: 5324 / +12 / 105

Brandenburg: 2447 / +58 / 84

Bremen: 672 / +48 / 27

Hamburg: 4286 / +82 / 113 (mit Nachtrag vom Mittwoch)

Hessen: 7593 / +213 / 286

Mecklenburg-Vorpommern: 659 / +3 / 15

Niedersachsen: 9391 / +155 / 340

Nordrhein-Westfalen: 30.584 / +399 / 999

Rheinland-Pfalz: 5643 / +50 / 131

Saarland: 2395 / +28 / 99

Sachsen: 4327 / +54 / 127

Sachsen-Anhalt: 1425 / +30 / 34

Schleswig-Holstein: 2530 / +34 / 84

Thüringen: 1932 / +60 / 61

Gesamt: 148.046 / +2352 / 5094

Laut Recherchen unserer Redaktion gibt es 150.648 bestätigte Infektionen. 5315 Menschen sind gestorben. Wir beziehen die Fallzahlen der deutschen Bundesländer direkt von den offiziellen Pressemitteilungen und Meldungen der Landesgesundheitsämter. Das RKI zählt mittlerweile lediglich die elektronisch übermittelten Fälle, was zu starken Abweichungen zwischen den von den Ländern und dem RKI veröffentlichten Fallzahlen führt.

Merkel kritisiert Maßnahmen-Lockerung der Länder

9.33 Uhr: Merkel erinnerte in ihrer Regierungserklärung an die europäische und gesellschaftliche Solidarität: „Diese Pandemie trifft alle – aber nicht alle gleich. Wenn wir nicht aufpassen, dient sie denjenigen als Vorwand, die Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben.“

Vor den Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs am Nachmittag zeigte sich Merkel bereit zu höheren Zahlungen in den EU-Haushalt, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Für einen begrenzten Zeitraum sollten „wir deutlich höhere Beiträge zum europäischen Haushalt leisten“, sagte sie. Europa sei „eine Schicksalsgemeinschaft - dies muss Europa nun in dieser ungeahnten Herausforderung der Pandemie beweisen“.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstagmorgen bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag.

Über die weitere Wochen in der Krise sagte Merkel zum Schluss ihrer Rede: „Sie wird noch länger sehr schwer bleiben. Aber gemeinsam wird es uns gelingen, diese gigantische Herausforderung zu meistern. Gemeinsam als Gesellschaft. Gemeinsam als Europa.“ Auf Merkels Rede folgte im Plenum langanhaltender Applaus. Auf die Kanzlerin antwortete der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland. Gauland warf Merkel eine „Basta-Mentalität“ vor. Er forderte eine Lockerung der Schutzmaßnahmen, der Staat, so Gauland, „sei weitgehend überflüssig.“ Lesen Sie mehr: Kanzlerin Merkels Rede zur Lage war klare Ansage

9.22 Uhr: Zur Lage der Coronavirus-Pandemie in Deutschland zeigte sich Merkel besorgt: Man bewege sich auf „dünnstem Eis“, die Kanzlerin ist überzeugt: „Wir sind noch lange nicht über den Berg.“ Merkel rief zu „größtmöglicher Ausdauer und Disziplin“ im Kampf gegen die Krise auf, man dürfe sich nicht in „falscher Sicherheit“ wiegen.

Die Kanzlerin kritisierte das Vorgehen einzelner Bundesländer bei der Öffnung der Beschränkungen. Die Umsetzung der Beschlüsse von Bund und Ländern aus der vergangenen Woche wirke auf sie „in Teilen sehr forsch, um nicht zu sagen zu forsch“. Welche Länder sie meinte, sagte Merkel nicht. Die Kanzlerin appellierte an die Ministerpräsidenten der Länder: „Lassen Sie uns das Erreichte nicht verspielen.“

Weiter sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung: „Das ändert kein Jota daran, dass ich die Hoheit der Bundesländer natürlich auch beim Infektionsschutzgesetz aus voller Überzeugung unterstützte. Unsere föderale Ordnung ist stark. Dennoch sehe ich es als meine Pflicht an, zu mahnen.“

9.15 Uhr: Gleich zu Beginn ihrer Rede stellte die Bundeskanzlerin klar: „Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung.“ Merkel weiter: „Wie sich die Bürger eingeschränkt haben, ist bewundernswert.“ Nichts sei ihr bisher schwerer gefallen als die Beschränkung freiheitlicher Grundrechte, sagte Merkel. Ganz besonders belaste sie, wie die Menschen in Pflege- oder Altenheimen in dieser Krise weitgehend isoliert leben müssten, wo Einsamkeit ohnehin ständig zugegen sei.

Es sei „grausam“, wenn außer der engagierten Pflegekraft niemand da sein könne. „Vergessen wir nie diese Menschen.“ Gerade die 80- bis 90-Jährigen hätten den Wohlstand des Landes begründet und aufgebaut.

Weltärztepräsident nennt Maskenpflicht in Deutschland „lächerlich“

8.55 Uhr: Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery hat die für ganz Deutschland beschlossene Maskenpflicht kritisiert. „Ich trage selber eine Maske, aus Höflichkeit und Solidarität, halte eine gesetzliche Pflicht aber für falsch“, sagte Montgomery der Düsseldorfer „Rheinischen Post“. Denn: „Wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand“, betonte der Mediziner. Bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken gefährlich werden. Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim Abnehmen berühre man die Gesichtshaut, schneller könne man sich kaum infizieren.

Aus Sicht von Montgomery sollte es eine gesetzliche Maskenpflicht nur für echte Schutzmasken geben – eine Pflicht für Schals oder Tücher sei „lächerlich“. Zugleich verwies er darauf, dass man derzeit noch alle „echt wirksamen Masken“ für das medizinische Personal, Pflegende und Gefährdete brauche. Sarkastisch warf er die Frage auf: „Aber was will man gegen den Überbietungswettbewerb föderaler Landespolitiker mit rationalen Argumenten tun?“

8.50 Uhr: Um 9 Uhr wird die Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel erwartet. Die Kanzlerin wird im Bundestag über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die deutsche Wirtschaft und die Maßnahmen der Regierung sprechen. Im Anschluss debattieren die Mitglieder des Bundestags.

8.40 Uhr: Was heute ansteht: Die EU-Staats- und Regierungschefs tagen am Nachmittag erneut in einer Video-Konferenz zur Corona-Krise. Hauptthema um 15 Uhr ist ein geplanter „Wiederaufbaufonds“, der nach der Pandemie eine schnelle Erholung der Wirtschaft in den Mitgliedstaaten ermöglichen soll. Volumen, die teils geforderte Vergemeinschaftung von Schulden und Auszahlungsmodalitäten sind jedoch hoch umstritten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht am Nachmittag mit den EU-Staats- und Regierungschefs über einen „Wiederaufbaufonds".

Der Gipfel soll deshalb lediglich der EU-Kommission den Auftrag erteilen, einen ersten Vorschlag auszuarbeiten, auf dessen Grundlage dann weiter diskutiert wird. Unstrittig ist dagegen ein erstes Hilfspaket von 500 Milliarden Euro, das Mitgliedstaaten, Firmen und Arbeitnehmer gegen die akuten Folgen der Krise schützen soll. Es wurde von den Finanzministern bereits vor zwei Wochen vereinbart und soll nun auf höchster Ebene bestätigt werden.

8.38 Uhr: Die Krankenkasse AOK will Kosten für die geplante massive Ausweitung der Coronavirus-Tests nicht übernehmen. Zwar sei zu begrüßen, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schnell flächendeckende Tests ermöglichen wolle, sagte der Chef des AOK-Bundesverbandes, Martin Litsch, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Klar sei aber auch, dass es sich dabei um „eine Maßnahme zum allgemeinen Bevölkerungsschutz“ handele.

Infektionsschutz und Seuchenbekämpfung gehörten zur Gefahrenabwehr, für die grundsätzlich die Länder zuständig seien, betonte Litsch. Daher sei die Übertragung der Kosten auf die Kassen „rechtlich fragwürdig“.

8.35 Uhr: Wir starten unseren neuen Newsblog. Lesen Sie die Entwicklungen der vergangenen Tage in der Coronavirus-Krise in unserem letzten Newsblog.

