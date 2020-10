Berlin. Das erste Kind verändert das Leben schlagartig. Doch Wissenschaftlerinnen der Berliner Humboldt-Universität sagen: Das stimmt so nicht.

Amelie und Christoph sind am Ende ihrer Kraft. Wann sie das letzte Mal eine Nacht durchgeschlafen haben – sie wissen es nicht mehr. Die beiden sind Eltern der kleinen Marie (1). Es ist ihr erstes Kind. Und das Fazit lautet: Ihr Leben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Das erste Kind verändert alles, heißt es – doch laut Studie stimmt das nicht.

Dass sich das Leben von Eltern mit der Geburt des ersten Kindes schlagartig ändert? Rein wissenschaftlich interessiert es nicht so sehr, dass Mutter und Vater nicht mehr dazu kommen, ins Kino zu gehen oder sich mal ausgiebig zu duschen. Die Wissenschaft hat sich dafür interessiert, wie sich die Persönlichkeit der Neu-Eltern verändert. Und das Ergebnis lautet: So gut wie gar nicht.

Forscherinnen: Das Paar wird auch mit Kind nicht reifer

Ist das erste Kind da, ist das Chaos zwar meist komplett – doch dass das Paar plötzlich erwachsener oder gar reifer ist? Fehlanzeige! Das ist das Ergebnis der Psychologinnen Eva Asselmann und Jule Specht von der Humboldt-Universität Berlin.

Die Wissenschaftlerinnen werteten Daten von knapp 20.000 Personen aus und untersuchten die fünf Persönlichkeitsmerkmale Offenheit, Geselligkeit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und emotionale Stabilität in den Jahren vor und nach der Geburt des ersten Kindes. Das Ergebnis hat sie selbst verblüfft: „Wir wissen, dass sich die Persönlichkeit über das ganze Leben hinweg verändert“, sagt Eva Asselmann. „Dass aber die Geburt eines Kindes grundsätzlich zu einer Reifung der Eltern führt, konnten wir nicht bestätigen.“

Der vermutete Schub zu mehr Reife blieb durch die Elternschaft aus. Laut Studie sind Mütter und Väter kleiner Kinder weder emotional ausgeglichener noch verträglicher als kinderlose Vergleichspersonen. Allerdings gab es eine Gruppe, bei der es eine gewisse Veränderung feststellbar war: die ganz jungen Paare in der Altersgruppe von 17 bis 23. „Hier zeigte sich im ersten Jahr eine Zunahme der Gewissenhaftigkeit“, so Eva Asselmann. „Doch die war nicht von Dauer“, sondern nach etwa einem Jahr kaum noch nachweisbar.

Ältere Paare sind sogar weniger gewissenhaft als ohne Kind

Vielleicht könne man es damit erklären, dass die Elternschaft für ganz junge Menschen noch einschneidender ist als für diejenigen, die erst später eine Familie gründen, so Asselmann. „Gerade sehr junge Eltern sind oft noch in der Ausbildung und gehen vor der Geburt noch keinem geregelten Arbeitsalltag mit verschiedenen Verpflichtungen nach. Sie müssen quasi ad hoc Verantwortung übernehmen und erwachsen werden.“

Bei mittelalten Paaren (24 bis 35 Jahre) gab es gar keine Veränderungen zu vorher. „Wir erklären es uns so: Diese Menschen waren schon vorher sehr gewissenhaft.“ Die meisten waren im Beruf erfolgreich und mussten beweisen, dass auf sie Verlass ist.

Verantwortung hat also etwas mit Alter zu tun. Die älteren Paare (ab 36 Jahre) zeigten eine fast schon bizarre Besonderheit: Sie ließen beim ersten Kind mit der Gewissenhaftigkeit nach. Die Erklärung? Schwierig. Vielleicht, so wird gemutmaßt, weil sie schon einiges an Erfahrung hinter sich haben.

Ein weiterer Aspekt der Studie betrifft die Frage, wer überhaupt Kinder bekommt: „Neugierige Charaktere, die sehr offen sind und gerne neue Erfahrungen machen, wollen seltener eine Familie gründen“, so Asselmann. „Weniger offene Menschen sind meist konventioneller und vielleicht eher geneigt, ein traditionelles Leben mit Familie anzustreben.“

