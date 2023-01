Berlin. Mit zwei Bands wurde er in die berühmte "Rock and Roll Hall of Fame" berufen: Nun ist David Crosby nach langer Krankheit gestorben.

Die Welt hat eine Rocklegende verloren: David Crosby ist im Alter von 81 Jahren "nach langer Krankheit" gestorben. Das bestätigte seine Frau gegenüber dem Magazin "Variety" als auch der Sender NBC am Donnerstag unter Berufung auf eine Quelle nahe der Familie.

"Obwohl er nicht mehr hier bei uns ist, wird uns seine Menschlichkeit und freundliche Seele weiterhin leiten und inspirieren. Sein Vermächtnis wird durch seine legendäre Musik weiterleben", hieß es in der Stellungnahme. Er hinterlässt sechs Kinder.

US-Musiker tot: Crosbys einflussreiche Karriere

Crosby wurde 1941 in Los Angeles, Kalifornien, geboren und wurde für gleich zwei Bands in die weltbekannte "Rock and Roll Hall of Fame" berufen: The Byrds als auch die Gruppe Crosby, Stills & Nash.

Zuletzt veröffentlichte der Sänger und Gitarrist mit dem Walrossbart mehrere Solowerke, darunter "Croz" im Jahr 2014 und sieben Jahre später "For Free". 2022 hatte Crosby schließlich verkündet, dass er sich für Konzerte mittlerweile zu alt fühle und ihm die Kraft fehle. (fmg/dpa) Ebenfalls interessant: Französische Ordensfrau: Ältester Mensch der Welt gestorben

