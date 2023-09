Berlin Eine Störung hatte weite Teile des Bahnverkehrs massiv eingeschränkt. Nun läuft der Verkehr zwischen Hannover und NRW wieder nach Plan.

Die Bahnstrecke zwischen Hannover und Minden in Nordrhein-Westfalen war seit dem Dienstagmorgen nicht befahrbar

Die Einschränkungen hielten mehrere Tage an

Seit Freitagmorgen läuft der Bahnverkehr zwischen NRW und Hannover wieder nach Plan

Nach der massiven Störung bei der Deutschen Bahn auf der Strecke zwischen Hannover und Nordrhein-Westfalen läuft der Schienenverkehr seit Freitagmorgen wieder nach Plan. Seit der Nacht würden die Züge wieder planmäßig fahren, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn in Berlin. Noch am Donnerstag waren einzelne ICE-Züge zwischen Berlin und dem Rheinland ausgefallen. Außerdem wurden IC-Züge auf der Strecke Hamm-Bielefeld-Hannover umgeleitet. Es kam zu Verspätungen.

In der Nacht zum Dienstag hatte ein Güterwaggon in Wunstorf bei Hannover Feuer gefangen. Es bestand die Gefahr, dass die Flammen auf benachbarte Waggons mit Gefahrstoffen überspringen. Das verhinderte die Feuerwehr. DB-Teams arbeiteten anschließend an der Instandsetzung der Strecke. Sowohl die Oberleitung als auch Schienen, Schwellen und Schotter mussten nach Unternehmensangaben erneuert werden.

Oberleitungsstörung: Beeinträchtigung zwischen Hannover und NRW. — Deutsche Bahn Personenverkehr (@DB_Bahn) September 26, 2023

Von dem Schaden betroffen waren auch Verbindungen von Berlin nach Köln und Amsterdam. IC- und ICE-Züge zwischen Hamm, Bielefeld und Hannover wurden mit einer Fahrzeitverlängerung von etwa 120 Minuten umgeleitet. Intercity-Verbindungen zwischen Amsterdam und Berlin konnten zwischen Bad Bentheim und Amsterdam nicht durchgeführt werden. ICE-Sprinter – ohne Halt zwischen Köln und Berlin – fielen komplett aus.

Bundespolizei: Güterwaggon in Flammen – Anwohner müssen Wohnung verlassen

Bei Ankunft der ersten Einsatzkräfte habe der Güterwaggon in Vollbrand gestanden, teilte die Feuerwehr Wunstorf (Region Hannover) mit. Mehrere Oberleitungen seien gebrochen gewesen. Insgesamt waren den Angaben zufolge 180 Feuerwehrleute im Einsatz. Rund 60 direkte Anwohner der Bahnlinie mussten demnach ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden in einer Schule betreut.

Aktuelle Informationen zur Störung finden Sie auf dieser Seite der Deutschen Bahn.

Erst am 7. September hatte ein ähnlicher Schaden am Münchner Hauptbahnhof für eine große Störung gesorgt. Dort legte eine Oberleitungsstörung den Nah- und Fernverkehr nahezu komplett lahm. Die S-Bahn-Stammstrecke stand ebenfalls still. Ursache war das Missgeschick eines Baggerfahrers. Er soll mit seinem Fahrzeug in die Oberleitung geraten sein, diese dadurch beschädigt haben. (dpa/dw)

