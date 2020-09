Berlin. Die Ärzte mussten ihre geplante Tour wegen der Corona-Auflagen auf 2021 verschieben. Demnächst erscheint ein neues Album der Musiker.

Lange haben Fans gehofft, doch nun steht endgültig fest: Die Ärzt e verschieben ihre „In The Ä Tonight“-Tour auf 2021. Die Corona-Auflagen ließen den geplanten Tourstart im November 2020 nicht zu. Die Auftaktkonzerte sind für den 30. und 31. Oktober 2021 in Berlin geplant.

„Wir haben mit der Band entschieden, die Tour Ende 2021 nachzuholen“, heißt es in einer Mitteilung auf der Homepage der Ärzte. Und weiter: „Die schon erworbenen Tickets behalten für die neuen Termine in 2021 ihre Gültigkeit. Solltet Ihr an den neuen Terminen verhindert sein, ab dem 28.09.20 beginnt die Kartenrückerstattung, und zwar ausschließlich an den VVK-Stellen, bei denen die Tickets gekauft wurden, und nur gegen Rückgabe des Originaltickets.“ Mehr Infos zur Corona-Pandemie: Alle Entwicklungen im Newsblog

Die Ärzte: Die Tourtermine 2021

Folgende Termine für die „In The Ä Tonight“-Tour 2021 wurden bekanntgegeben:

30.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

31.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

02.11.2021 Frankfurt – Festhalle

03.11.2021 Frankfurt – Festhalle

09.11.2021 Hannover – ZAG Arena

10.11.2021 Hannover – ZAG Arena

11.11.2021 Bremen – ÖVB Arena

15.11.2021 Leipzig – Arena

16.11.2021 Leipzig – Arena

18.11.2021 Köln – Lanxess Arena

26.11.2021 Chemnitz – Messe Chemnitz

28.11.2021 Erfurt – Messe

30.11.2021 Dortmund – Westfalenhalle

01.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle

02.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle

05.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

06.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

08.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

09.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

11.12.2021 Bad Hofgastein – Sound & Snow

14.12.2021 Zürich – Hallenstadion

15.12.2021 Zürich – Hallenstadion

17.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

18.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

20.12.2021 München – Olympiahalle

21.12.2021 München – Olympiahalle

Auch interessant: Viagogo darf keine überteuerten Ärzte-Tickets mehr verkaufen

Die Ärzte: Neue Album erscheint im Oktober

Um die Wartezeit auf das Live-Erlebnis zu verkürzen, erscheint bereits am 23. Oktober das neue 61-minütige Album der Band: „Die Ärzte: Hell“. Die zwei Auskopplung kündigten Bela B (57), Farin Urlaub (56) und Rodrigo Gonzalez (52) für den 9. Oktober an – Titel des neuen Songs: „True Romance“. Bereits im August ist die Single erschienen. (dmt)