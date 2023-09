Die Polizei hat mehrere Verdächtige aus NRW und Hessen am Mittwoch, 27. September, bei einer Drogen-Razzia festgenommen. (Symbolbild)

Drogenkriminalität Drogen-Razzia in NRW und Hessen: Fünf Verdächtige verhaftet

Köln/Dormagen. Bei einer Drogen-Razzia in NRW und Hessen sind mehrere Personen gefasst worden. Zur Verschleierung sollen sie einen Kryptodienst genutzt haben.

Ermittlern ist in Nordrhein-Westfalen und Hessen ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel gelungen. Gegen fünf Männer im Alter zwischen 38 und 69 Jahren wurden Haftbefehle vollstreckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Mittwoch, 27. September, mitteilten. Gegen sie liege der Verdacht des gewerbs- und bandenmäßgen Drogenhandels vor. Ermittelt werde gegen insgesamt 16 Verdächtige.

Bei Durchsuchungen am Mittwoch nahmen die Beamten rund 25 Wohn- und Gewerbeobjekte ins Visier. Neben Köln waren auch die nordrhein-westfälischen Städte Dormagen und Düren sowie das hessische Mainhausen Ziele der Razzia.

Drogen-Razzia: Mehrstöckige Marihuanaplantage in Düren entdeckt

Die Ermittler beschlagnahmten verschiedene Beweismittel. In Düren entdeckten die Beamten eine mehrstöckige Marihuanaplantage. Zwei Männer wurden dort vorläufig festgenommen.

Die Ermittlungen laufen den Angaben zufolge bereits seit 2022. Die Verdächtigen sollen mehrere Marihuanaplantagen betrieben und zur Verschleierung einen Kryptodienst genutzt haben. (AFP)

Lesen Sie auch:Drogen-Razzia in NRW: 13 Festnahmen – Plantage in Duisburg

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama