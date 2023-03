Einbruch in Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis: Die Fahndungsmaßnahmen haben bislang nichts ergeben. (Symbolbild)

Königswinter. Königswinter: Während drei Einbrecher das Haus durchsuchen, hält der vierte Täter die Bewohnerinnen fest. Die Fahndung hat bisher nichts ergeben.

Vier Männer sind in ein Mehrfamilienhaus in Königswinter im Rhein-Sieg-Kreis eingebrochen. Als sie Mutter und Tochter in der Wohnung antreffen, hält einer der Täter die 46-Jährige und die 11-Jährige fest.

Seine drei Komplizen durchsuchen währenddessen die Wohnung. Zu diesem Einbruch kam es am Donnerstagabend, teilte ein Polizeisprecher mit.

Einbruch in Königswinter: Täter konnten nicht gefunden werden

Als die Einbrecher fliehen, suchen die Frau und ihr Kind Hilfe bei den Nachbarn und rufen die Polizei. Diese hat unter anderem mit einem Hubschrauber nach den flüchtigen Tätern gesucht.

Aber die Fahndungsmaßnahmen sind bislang negativ verlaufen. Ein Notfallseelsorger war vor Ort, um die beiden Opfer zu versorgen. (dpa)

