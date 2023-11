Einbrecher will vor der Polizei im Rhein davonschwimmen

Ein Einbrecher ging in Bonn-Castell bei dem Versuch, der Polizei zu entkommen, in den Rhein. Er stand hüfthoch im Wasser.

Bonn. Bei dem Versuch, der Polizei zu entkommen, wählte ein Einbrecher in Bonn den Weg über das Wasser. Die Polizei holte ein Rettungsboot dazu.

Ein Einbrecher wollte in Bonn-Castell bei dem Versuch, der Polizei zu entkommen, den Weg über das Wasser wählen. Nachdem der 41-Jährige am frühen Freitagmorgen in eine Wohnung eingebrochen war und die Polizei bereits erfolgreich nach ihm gefahndet hatte, drohte er den Beamten damit, in den Rhein zu springen und davonzuschwimmen. Das sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Dabei soll er sich vor den Einsatzkräften ausgezogen haben und ins Wasser gegangen sein.

Einbrecher will im Rhein davonschwimmen: Polizei holt Rettungsboot dazu

Als die Polizei ein Rettungsboot dazu holte, entschied sich der Mann dann doch noch dazu, wieder aus dem Wasser rauszukommen. Zu dem Zeitpunkt stand er bereits hüfthoch und etwa 10 Meter von den Polizisten entfernt im Wasser, wie der Sprecher sagte. Die Beamten fuhren anschließend mit dem Mann in ein Krankenhaus. Sobald er dort wieder entlassen wird, soll er in Polizeigewahrsam gebracht werden. (dpa)

