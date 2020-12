Jeden Tag bebt irgendwo die Erde. Die meisten Beben sind aber so schwach, dass wir sie kaum spüren, doch immer wieder kommt es auch zu solchen mit verheerenden Schäden.

So entsteht ein Erdbeben

Istanbul. Im Osten der Türkei hat ein Erdbeben der Stärke 5,3 die Region erschüttern lassen. Berichte über Opfer lagen zunächst noch nicht vor.

Den Osten der Türkei hat am Sonntag ein Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert, berichtete die Katastrophenbehörde des Landes (AFAD). Laut türkischem Innenministerium gibt es bisher keine Meldungen über Opfer oder erhebliche Schäden. "Bis jetzt gibt es nichts Negatives. Unsere Teams setzen ihre Untersuchungen vor Ort fort", schrieb Innenminister Süleyman Soylu auf Twitter.

Das Erdbeben ereignete sich in einer Tiefe von rund 16 Kilometern, hieß es bei der AFAD. Das Epizentrum lag in der Provinz Elazig rund 500 Kilometer östlich der Hauptstadt Ankara. Die Erschütterungen waren den Angaben zufolge auch in benachbarten Provinzen zu spüren. Die Region war schon im Januar von einem Beben mit der Stärke 6,8 betroffen, bei dem über 40 Menschen getötet wurden. (lah)