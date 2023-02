Erdbeben der Stärke 5,3 erschüttert Südosten der Türkei

Abdullah Abu Hamza hat bei dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet seine Frau verloren, sie war mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger. Um "ihren Geruch" weiter wahrzunehmen und die Erinnerungen wachzuhalten, hat er ein Zelt in dem Trümmern des Hauses aufgeschlagen, in dem seine Familie ums Leben kam.

Unendliche Trauer nach dem Beben: Mann zeltet an Todesstätte seiner Frau

Unendliche Trauer nach dem Beben: Mann zeltet an Todesstätte seiner Frau

Istanbul. Erneut hat ein Erdbeben die Türkei erschüttert. Die Zahl der Toten durch die verheerenden Beben ist auf 46.000 gestiegen.

Die Erde in der Türkei bebt erneut: Ein Erdbeben der Stärke 5,3 hat am Samstagabend im Südosten die Türkei erschüttert.

Das Erdbeben sei etwa um 22.31 Uhr Ortszeit (20.31 MEZ) in der Gemeinde Göksun registriert worden, teilte die Erdbebenwarte Kandilli am Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Bebens auf 5,0. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf Angaben der Katastrophenschutzbehörde Afad eine Stärke von 5,1.

Die Gemeinde Göksun befindet sich in der Provinz Kahramanmaras, die von der Erdbebenkatastrophe im syrisch-türkischen Grenzgebiet betroffen ist. Ob durch das Beben am Samstagabend Schäden entstanden oder Menschen verletzt worden sind, war zunächst nicht bekannt.

Lesen Sie auch: Erdbeben: Wie lange kann man unter Trümmern überleben?

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Bereits mehr als 46.000 Tote

Zwölf Tage nach den verheerenden Erdbeben ziehen Helfer noch immer Leichen unter den Trümmern in der Türkei und Syrien hervor. Die Zahl der Menschen, die in der Türkei durch das Erdbeben getötet wurden, ist inzwischen auf 40.642 gestiegen. Das teilte der Vorsitzende der türkischen Katastrophenschutzbehörde Afad, Yunus Sezer, am Samstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit.

In Syrien sind bisher rund 5900 tote Menschen in Zusammenhang mit den verheerenden Beben gezählt worden. Die Zahl wird jedoch nur unregelmäßig aktualisiert. Insgesamt sind damit in beiden Ländern mehr als 46.000 Menschen ums Leben gekommen.

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Türkei, Kahramanmaras: Ein Retter sucht nach dem Erdbeben in den Trümmern eines Gebäudes nach Überlebenden. Foto: Mustafa Kaya/XinHua/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Türkei, Hatay: Blick auf die Zerstörung im Stadtzentrum von Hatay. Foto: IHA/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Elbistan, Türkei: Verwandte von Erdbebenopfern umarmen sich und versuchen, sich Halt zu geben. Foto: Mehmet Kacmaz/Getty Images

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Trauer: Ein Erdbebenopfer wird in der Türkei von Verwandten geborgen. Foto: MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Türkei, Gaziantep: Angehörige betrauern an einem grünen Sarg ein Erdbebenopfer. Foto: Zein Al RIFAI / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Freiwillige des türkischen Zentrums der niederländischen Stadt Den Haag bereiten Hilfsgüter für den Transport in den Süden der Türkei vor. Foto: Phil Nijhuis/ANP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ein syrisches Mädchen in den Trümmern. Foto: Bakr ALKASEM / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Harim, Syrien: Ein Mann trägt ein Kind aus den Trümmern. Foto: Mohammed AL-RIFAI / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Verzweiflung im syrischen Aleppo: Menschen sitzen auf den Trümmern eingestürzter Gebäude. Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Aleppo, Syrien: Arbeiter entladen Hilfsgüter aus einem Flugzeug aus dem Iran. Foto: AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Bewohner der nordwestsyrischen Stadt Dschindires entdeckten das schreiende Kind, dessen Mutter es unter den Trümmern eines fünfstöckigen Wohnhauses, das durch das verheerende Erdbeben zerstört wurde, geboren hatte. Foto: Uncredited/Verified UGC/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Syrien: Ein kleines Mädchen, das unter den Trümmern eines Hauses geboren wurde, wird in einem Inkubator in einem Kinderkrankenhaus behandelt. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Kahramanmaraş im Süden der Türkei wärmen sich Menschen an einem Lagerfeuer neben den zerstörten Gebäuden. Foto: Adem ALTAN / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Die türkische Regierung erbaute in Kahramanmaraş in der Türkei eine Zeltstadt für die Menschen, deren Wohnungen und Häuser zerstört wurden. Foto: OZAN KOSE / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Mitarbeiter des Flughafens Nürnbergs verladen Stromgeneratoren, die für das Erdbebengebiet in der Türkei gespendet wurden. Foto: Daniel Karmann/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In einer Turnhalle im türkischen Kahramanmaraş gehen Menschen an Erdbebenopfern vorbei. Foto: OZAN KOSE / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Syrien, Jinderis: Trauernde begraben Familienmitglieder, die bei dem Erdbeben ums Leben gekommen sind, auf einem Friedhof. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Weltweite Anteilnahme: Schulkinder in Amritsar in Indien halten Plakate und Kerzen während einer Mahnwache für die Opfer des verheerenden Erdbeben. Foto: XinHua/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Rauch steigt aus brennenden Containern im Hafen der erdbebengeschädigten Stadt Iskenderun. Foto: Serdar Ozsoy/Depo Photos/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Osmaniye in der Türkei: Autos liegen unter den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ein Mann plündert einen Markt in der türkischen Stadt Iskenderun (Provinz Hatay). Foto: Efekan Akyuz/IMAGO

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In einem Raum der Kultur- und Sozialinitiative für Kinder und Jugendliche Stuttgart sortieren Hilfskräfte Kleidungsstücke für Menschen in der Türkei und Syrien. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ein Foto aus Aleppo: Baumaschinen kommen zum Einsatz, um die Trümmer zu beseitigen. Foto: IMAGO/SNA

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ersthelfer versorgen Verletzte in Hatay in der Türkei. Foto: BULENT KILIC / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Türkei, Malatya: Hier wurde eine Moschee zerstört. Das winterliche Wetter erschwert die Rettungsarbeiten zusätzlich. Foto: Uncredited/DIA Images/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Syrien führen Zivilisten und Mitglieder des syrischen Zivilschutzes Such- und Rettungsmaßnahmen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes durch. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Im syrischen Jandaris trägt ein Mann den Leichnam seines toten Sohns aus den Trümmern. Foto: Bakr ALKASEM / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Zahlreiche Länder haben Hilfe angekündigt. Diese Hilfsgüter sollen aus Berlin in die Türkei entsendet werden. Foto: Paul Zinken/dpa

Plattentektonik: Türkei ist ein Hochrisikozone für Erdbeben

Große Gebiete der Türkei sind eine Hochrisikozone für Erdbeben. Grund dafür sind die seismischen Aktivitäten rund um die Anatolische Kontinentalplatte, die zwischen der arabischen, der afrikanischen und der eurasischen Platte eingeklemmt ist.

Die Anatolische Platte wird von der Arabischen Platte jährlich um rund zwei Zentimeter nach Westen verschoben. Entlang zweier Bruchlinien, der nordanatolischen sowie der ostanatolischen Verwerfung, zerren gewaltige Kräfte an der Erdkruste und setzen sie in Bewegung.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama