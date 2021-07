Erftstadt Im stark vom Hochwasser betroffenen Erftstadt in NRW ist Entspannung nicht in Sicht. Weiterhin bestehen lebensgefährliche Risiken.

In Erftstadt in Nordrhein-Westfalen laufen nach dem Unwetter der vergangenen Woche die Rettungsaktionen weiter auf Hochtouren. Entspannung ist jedoch noch nicht in Sicht. Grund dafür ist die Abbruchkante im Ortsteil Blessem. In ihrer Nähe besteht weiter akute Lebensgefahr.

"Ein weiteres Nachrutschen von Erdmassen ist jederzeit möglich", sagte die Bürgermeisterin der Gemeinde, Carolin Weitzel, am Montag im "Morgenmagazin" von WDR 2. Die Kiesgrube hinter Blessem sei weiträumig abgesperrt, Drohnen würden die betroffenen Stadtteile überwachen.

Aktuell informiert: Alle Entwicklungen in den Hochwasser-Gebieten im Newsblog

Gleichzeitig liefen geologische Untersuchungen. "Sobald der Ort als begehbar eingestuft wird, beginnen Prüfungen der Statik", sagte Weitzel. Am Freitag hatten sich nach einem Erdrutsch dramatische Szenen in Blessem abgespielt. Häuser wurden unterspült und stürzten ein. Auch Teile der Burg Blessem fielen der Katastrophe zum Opfer.

++ Eilmeldung ++ In #Erftstadt-Blessem sind Häuser massiv unterspült worden und einige eingestürzt. Es werden etliche Personen vermisst. Aus den Häusern kommen Notrufe, aber eine Rettung ist vielfach nicht möglich. Unser Katastrophenschutz ist vor Ort. Fotos: Rhein-Erft-Kreis pic.twitter.com/Waaq3tMciM — BezirksregierungKöln (@BezRegKoeln) July 16, 2021

Erftstadt: Suche nach Vermissten geht unter Hochdruck weiter

Gute Nachrichten werden derzeit von der naheliegenden Bundesstraße 265 vermeldet. Dort waren mehr als 100 Fahrzeuge vom Hochwasser eingeschlossen worden. Diese sind bis auf zwei Lastwagen aber mittlerweile geborgen. Die Rettungskräfte seien dabei auf keine Todesopfer gestoßen, informierten die Behörden in Erftstadt.

Die Suche nach Vermissten geht derweil unter Einsatz sämtlicher verfügbarer Ressourcen weiter, sagte Bürgermeisterin Wetzel. Im Einsatz mit den Rettungskräften vor Ort seien Roboter, Sonargeräte, Drohnen und Suchhunde.

"Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend", sagte Weitzel. Am meisten gebraucht würden nun Geldspenden und möblierte Unterkünfte. Wer helfen möchte, findet Kontakte auf der Homepage der Stadt. Die Bürgermeisterin äußerte ihr tiefes Mitgefühl mit allen Opfern und Betroffenen: "Ich fühle intensiv mit."

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Erftstadt-Blessem hat es massive Überschwemmungen gegeben, mehrere Häuser stürzten ein. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Pure Zerstörung: Die Fluten haben mehrere Häuser in Erftstadt-Blessem vollständig niedergerissen. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bilder aus Erftstadt: Feuerwehrleute blicken von einer Brücke auf die überflutete Bundesstraße 265. Die Wassermassen haben die Straße überflutet, mehrere Lkw sind ineinander verkeilt. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Unzählige Autos liegen noch auf der B265 bei Erfstadt in NRW. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auf der B265 bei Erfstadt suchen Solodaten der Bundeswehr in überfluteten Autos nach Opfern. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In der Nähe von Erftstadt stürzten Teile der A1 in die Erft. Foto: David Young/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Das Dorf Schuld in der Eifel traf es beim Hochwasser besonders hart. Häuser stürzten ein, immer noch werden viele Menschen vermisst. Aufnahmen mit einer Drohne zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Foto: IMAGO / Reichwein

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Schuld in Rheinland-Pfalz: Das Hochwasser hat den Ort verwüstet. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Die Brücke in Schuld im Kreis Ahrweiler ist nach dem Unwetter mit Hochwasser unpassierbar geworden. Foto: Boris Roessler/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Hochwasser in der Eifel: Die Straße zwischen Dernau und Walporzheim wurde auf einem Abschnitt einfach von den Fluten mitgerissen. Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Der Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler) wurde beinahe komplett von den Wassermassen geflutet. Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz: Eine Brücke, die im Bereich des Kurparks die Ahr überspannt, wurde durch das Hochwasser weggerissen. Foto: Thomas Frey/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Bad Neuenahr stapelt sich der Schutt, den die Menschen nach dem Hochwasser aus ihren Häusern schaffen, auf der Straße. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe An einer anderen Stelle in Bad Neuenahr hat das Wasser ein Trümmerfeld hinterlassen. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Der Wehr des Baldeneysees in Essen: Nach heftigen Regenfällen trat die Ruhr aus dem Bett und überschwemmte die Landschaft und Ortschaften. Sie erreichte den höchsten Pegelstand, der je gemessen wurde. Foto: IMAGO / Jochen Tack

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Im Ahrtal trat der Fluss vielerorts über die Ufer und überschwemmte nicht nur Keller, sondern ganze Ortschaften. Viele Menschen verloren alles - wie diese Flutopfer im Ort Dernau (Landkreis Ahrweiler). Foto: IMAGO / Future Image

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Die Rurtalsperre Schwammenauel ist in der Nacht zu Freitag übergelaufen. Noch immer ist die Lage vor Ort angespannt. Foto: Oliver Berg/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auf dem Campingplatz Waldcamping in Prüm riss das Unwetter Wohnwagen um und verursachte schwere Schäden. Foto: IMAGO / Eibner

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Bilder aus der Gemeinde Monreal in Rheinland-Pfalz. Der gesamte Ortskern ist überflutet. Foto: IMAGO / Nordphoto

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Mit einem Bergepanzer und schwerem Räumgerät rückt die Bundeswehr in Hagen an, um die Schäden, die die Überflutung des Nahmerbach am Vorabend mit sich gebracht hatte, zu beseitigen. Foto: Roberto Pfeil / dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Soldaten der Bundeswehr helfen mit dem Pionierpanzer Dachs bei den Aufräumarbeiten in Hagen-Hohenlimburg. Die Unwetterschäden sind schwer. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Hagen sorgte der Starkregen für chaotische Zustände. Helferinnen und Helfer mussten im Ortsteil Hohenlimburg ein Altenheim evakuieren. Foto: Dieter Menne/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Erdorf, einem Stadtteil von Bitburg in der Eifel, lief der kleine Fluss Kyll über. Teile des Dorfs sind geflutet. Hier beobachtet ein Anwohner, wie die Wassermassen die untere Etage seines Hauses überfluten. Foto: Harald Tittel/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Im nordrhein-westfälischen Altena starb ein Feuerwehrmann bei der Rettung eines Mannes. Der Ort ist an noch an vielen Stellen überflutet. Foto: Marc Gruber/7aktuell.de /dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe In Köln erreichte der Rhein Pegelstände von über fünf Metern - und das Wasser könnte noch weiter steigen. Viele Keller sind vollgelaufen, viele Straßen überflutet. Foto: Marius Becker/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Auch die Niederlande hat das starke Unwetter getroffen. Auf dem Campingplatz De Hatenboer in Roermond stehen Wohnwagen unter Wasser. Durch die starken Regenfälle ist die Maas auf eine Rekordhöhe gestiegen. Foto: IMAGO / ANP / Hollandse Hooghte

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Ein Luftbild zeigt den Hochwasserstand in der niederländischen Provinz Limburg. Die Maas ist nach heftigen Regenfällen über die Ufer getreten. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP)

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Trooz in Belgien: In den Provinzen Lüttich, Luxemburg und Namur wurde der provinzielle Katastrophenplan ausgerufen. Kritisch bleibt die Situation in Maaseik in der Provinz Limburg, wo das Wasser immer noch steigt. Foto: Eric Lalmand/BELGA/dpa

Hochwasser: Die Bilder der Katastrophe Eine Anwohnerin von Trooz begutachtet die Schäden an ihrem Haus. Die belgische Gemeinde wurde von dem Hochwasser stark getroffen. Foto: ERIC LALMAND / BELGA / AFP

Erftstadt: Laschet entschuldigt sich erneut für blamablen TV-Auftritt

Das intensive Mitgefühl war CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet nach einem Fernsehauftritt in Erftstadt am Wochenende von Teilen der Öffentlichkeit abgesprochen worden. Während einer Fernsehansprache von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war Laschet lachend und feixend im Hintergrund zu sehen.

Laschet und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatten sich vor Ort ein Bild von der Lage gemacht. Sichtlich betroffen sprach Steinmeier im Anschluss von Gemeinden "die von Verwüstung, von Zerstörung gezeichnet sind".

Laschet hat sich mitterweile mehrfach für seinen Auftritt entschuldigt. Er sei den ganzen Tag unterwegs gewesen und habe in dem Katastrophengebiet "emotionale Begegnungen" gehabt, die ihn "wirklich erschüttert haben", sagte Laschet am Sonntag dem WDR-Fernsehen. "Und deshalb ärgere ich mich umso mehr über diese wenigen Sekunden." Es sei "nicht in Ordnung, in einem solchen Moment zu lachen".

(dpa/afp/jas)

Mehr Artikel zum Hochwasser in Westdeutschland

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama