Erftstadt: Zweijährige reißt aus und stirbt in Swimming Pool

Symbolbild. In Erfstadt ist ein Kleinkind in einem Pool ertrunken, auf einem Nachbargrundstück.

Erftstadt. Ein Kleinkind ist in Erftstadt in einem Pool ertrunken. Die Zweijährige war zuvor aus dem Haus gelaufen. Die Mutter hatte die Polizei alarmiert.

Ein zweijähriges Mädchen ist in Erftstadt in einem Swimming Pool tot aufgefunden worden. Seine Mutter hatte das Kind am Freitagabend bei der Polizei als vermisst gemeldet, berichtete die Polizei am Samstag. Es wurde eine große Suche gestartet. Ein Nachbar fand das Kind dann im Schwimmbecken treibend.

Den ersten Informationen nach war das zweijährige Mädchen am Freitagabend wohl plötzlich aus dem Haus gelaufen - „eigenständig, durch die Haustür“, wie die Polizei berichtet. Die Mutter habe das Kind dann gegen 19 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet.

Suche nach Kleinkind mit Polizeihubschrauber, Hund und Drohne

Bei der ausgelösten Suche war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz und ein Mantrailer-Suchhund sowie mehrere Polizisten; die Feuerwehr Erfstadt überflog den Bereich mit einer Drohne, berichtete die Polizei.

Entdeckt worden sei das Kleinkind dann von einem Nachbarn. Das Mädchen trieb laut Polizei leblos in dessen Pool. „Er und ein weiterer Nachbar leiteten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein“, berichtete die Polizei. Kurz darauf kümmerte sich ein Notarzt um das Kind. Ein Rettungshubschrauber flog das Kind dann in eine Klinik. Während des Flugs zur Uniklinik Köln sei weiterhin versucht worden, das Mädchen wiederzubeleben. „Wenig später starb das Kind trotz intensivmedizinischer Behandlung“, berichtete die Polizei.

Zu den Todesumständen ermittelt nun die Kriminalpolizei.

