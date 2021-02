Hannover. Der Familienstreit bei den Welfen eskaliert. Ernst August klagt gegen seinen Sohn und fordert die Rückgabe der Marienburg bei Hannover.

Die Welfen sind eines der ältesten Adelsgeschlechter Europas, doch seit Jahren schon entzweit ein Streit die Familie. Nun eskaliert die Fehde: Ernst August Prinz von Hannover (66) hat vor dem Landgericht Hannover Klage gegen seinen Sohn eingereicht. Er fordert von Ernst August Erbprinz von Hannover (37) mehrere Immobilien zurück – und erhebt schwere Vorwürfe.

Konkret geht es neben zwei weiteren Gebäuden um die Marienburg, ein neugotisches Schloss mit 160 Zimmern und 44 Meter hohem Aussichtsturm zwischen Hannover und Hildesheim, das gelegentlich als „Neuschwanstein des Nordens“ bezeichnet wird.

Ernst August, Oberhaupt der Welfen und Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco (64), hatte die Marienburg vor einigen Jahren als Vorerbe an seinen Sohn übertragen. Dann kam es zum Bruch. Jetzt fordert er das Schloss wegen groben Undanks zurück. Mehr zum Thema:Eklat vor Märchenhochzeit von Ernst August von Hannover

Ernst August fühlt sich hintergangen

Seine Klage begründet er damit, dass der Junior ihn als Vorstand der Welfenstiftung in Liechtenstein, die den österreichischen Besitz der Familie verwaltet, abgesetzt habe. Der Jüngere habe sich aus Ernst Augusts Sicht „schwerwiegend an den Rechten, Rechtsgütern und Interessen des Klägers vergriffen“, heißt es in einer Mitteilung des Landgerichts Hannover.

Der Sohn: Ernst August Erbprinz von Hannover Foto: Ulrich Stamm / Geisler-Fotopress / picture alliance

Weiterhin habe sein Sohn versucht, die Marienburg für einen Euro an das Land Niedersachsen zu verkaufen, sowie Kunstwerke und Kutschen aus Museen und Sammlungen entwendet. Die Klage liegt dem Gericht bereits seit Ende 2020 vor. Lesen Sie hier: Zwischen Glanz und Tragödie: Prinzessin Caroline wird 60

Jetzt wurde sie dem Erbprinzen zugestellt. Der Streitwert beträgt rund fünf Millionen Euro.

Das Schloss muss immer wieder saniert werden

Die vor etwa 150 Jahren erbaute Marienburg benötigt immer wieder teure Sanierungen. 2018 erklärte der Burgherr, er könne die Kosten nicht länger tragen. „Es ist ein Mythos, dass das Welfenhaus unermesslich reich sei“, sagte Ernst August Erbprinz damals der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Sein Vater habe ihm „kein liquides Vermögen übertragen, mit dem der langfristige Erhalt hätte finanziert werden können“.

Der ältere Ernst August, ein Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II., lebt eigenen Angaben zufolge krank und abgeschieden in einem Forsthaus in Österreich. Er werde trotz mehrerer Bitten um Hilfe von seinem Sohn nicht unterstützt.

Mit der Klagezustellung hat das Gericht das schriftliche Vorverfahren angeordnet. Damit kann der Sohn zunächst schriftlich auf die Klage antworten. (Joe)

