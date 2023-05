Lord Of The Lost

Lord Of The Lost ESC 2023: So stehen die Chancen für den deutschen Beitrag

Liverpool. Kann Deutschland seine Negativ-Serie beim ESC 2023 beenden? Wie stehen die Chancen für Lord Of The Lost? Das sagen die Wettquoten.

Von wegen Langeweile: Nach vielen Jahren, in denen Deutschland eher mäßig interessante Beiträge zum ESC geschickt hat, traut sich das Land 2023 etwas. Beim Vorentscheid votierten die Zuschauerinnen und Zuschauer klar für Lord Of The Lost und damit für harten Rock. Man kann den Song "Blood & Glitter" lieben oder hassen. Fest steht aber: Er fällt auf. Und das ist beim Eurovision Song Contest eine gute Voraussetzung.

Doch war es die richtige Entscheidung, Lord Of The Lost zum ESC 2023 nach Liverpool zu schicken? Wir zeigen, wie die Chancen der Band stehen.

ESC 2023: Gute Chancen für Lord Of The Lost? Das sagen Experten

Einer, der sich mit dem ESC auskennt wie fast kein zweiter, ist Peter Urban: Zum 25. Mal kommentiert er den Eurovision Song Contest in diesem Jahr für die ARD – und feiert damit gleichzeitig seinen Abschied. "Man muss beim ESC den Mut haben, was Spezielles hinzuschicken", sagte Urban im Interview über Lord Of The Lost. Der Auftritt der Band sei laut, knallig und bunt. Urban ist sich daher sicher "Diesmal wird es kein letzter Platz."

Wirklich übermutig klingt das nicht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Urban für den Norddeutschen Rundfunk, der in Deutschland für den ESC verantwortlich ist, arbeitet und alle deutschen ESC-Beiträge der vergangenen Jahre im Vorfeld gelobt hatte. Kritik äußerte er stets erst im Nachhinein.

Deutlich euphorischer zeigt sich ESC-Blogger Benny vom Fanblog "esc-kompakt". Er schreibt, dass Deutschland mit der aktuellen ESC-Saison zufrieden sein könne und glaubt, dass Lord Of The Lost erst auf der großen Bühne ihr volles Potenzial entfalten und schließlich "die aktuellen Prognosen übertreffen werden".

Lord Of The Lost: So stehen die Wettquoten vor dem ESC 2023

Ein wichtiges Indiz für die Frage, wer beim Eurovision Song Contest als Favorit ins Rennen geht, sind Jahr für Jahr die Wettquoten. Denn die Buchmacher haben in den vergangenen Jahren häufig relativ genau vorhergesagt, wer den ESC gewinnt.

Der Blick scheint sich also zu lohnen. Wie schneidet Deutschland bei den Wettquoten ab? Eher durchwachsen. Aktuell liegen "Lord Of The Lost" bei den Wetten auf den Sieg auf dem 17. Platz. Wichtig ist aber zu bedenken: Die Buchmacher gehen damit nicht automatisch davon aus, dass Deutschland auf Rang 17 landet. Vielmehr sehen sie bei 16 Ländern höhere Chancen auf den Sieg als bei der Bundesrepublik.

Vieles deutet also auf ein erneut eher mittelmäßiges bis schlechtes Abschneiden Deutschlands hin. Einziger Hoffnungsschimmer: In den vergangenen Tagen konnten Lord Of The Lost in den Wettquoten leicht nach oben klettern. Und: Kurz vor dem ESC 2018 lag Michael Schulte – immerhin Deutschlands bester Teilnehmer seit Jahren – bei den Buchmachern auch noch auf Platz 15. Doch dann ging es steil nach oben – und Schulte holte am Ende den vierten Platz. Ein kleiner Hoffnungsschimmer bleibt also auch für Lord Of The Lost.

