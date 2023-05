Liverpool. Am 9. Mai findet das erste Halbfinale des ESC 2023 statt. Lesen Sie hier, wo sie die Show live im TV und im Stream verfolgen können.

Der Eurovision Song Contest 2023 steht vor der Tür und das erste Halbfinale rückt immer näher. Am 9. Mai ab 21 Uhr ist es so weit – Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa und darüber hinaus werden um die Gunst der Zuschauerinnen und Zuschauer konkurrieren. In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das erste Halbfinale des ESC 2023 live im TV und via Stream verfolgen können.

ESC 2023: So sehen Sie das erste Halbfinale live im TV

Das erste Halbfinale des diesjährigen Eurovision Song Contests wird – wie jedes Jahr – live im Fernsehen übertragen. Wer sich allerdings nur bei den großen TV-Sendern umsieht, dürfte nicht fündig werden. Stattdessen müssen Interessierte den ARD-Spartensender ONE suchen, um das sogenannte Semifinale zu verfolgen.

Die Übertragung beginnt um 21 Uhr. Kommentiert wird die Show von Peter Urban, der 2023 seinen 25. ESC und gleichzeitig seinen Abschied feiert. Kurz nach 23 Uhr soll dann feststehen, welche Acts aus dem Halbfinale ins Finale einziehen. Ins Rennen gehen:

Erstes Halbfinale: So können Sie den ESC 2023 live im Stream verfolgen

Wer lieber auf das Internet zurückgreifen möchte, hat die Möglichkeit, die Show über die folgenden Plattformen live im Stream verfolgen:

Live-Stream "ONE"

Live-Stream von eurovision.de

Live-Stream auf YouTube

Der Stream von ONE sowie der Stream auf eurovision.de entspricht dem, was auch im TV übertragen wird. Es werden also die Kommentare von Peter Urban zu hören sein. Über YouTube wird dagegen eine unkommentierte Version gezeigt.

