Berlin Kulturstaatsministerin Claudia Roth bezeichnet sich als "gnadenlosen Gran-Prix-Fan". Das ist ihr Expertinnen-Tipp für den ESC 2023.

Sie ist eine Überzeugungstäterin, "ein gnadenloser Grand-Prix-Fan". Sagt Claudia Roth (Grüne) über – Claudia Roth. Schon seit sie zehn Jahre alt ist, verpasse sie keinen ESC, erzählte die heutige Kulturstaatsministerin einst der "Super Illu".

Auch 2023 ist die Politikerin im ESC-Fieber: Die Songs der diesjährigen Teilnehmer des Eurovision Song Contest hat sich Roth bereits auf ihr Smartphone heruntergeladen, wie sie unserer Redaktion im Interview für den TikTok-Kanal der FUNKE Mediengruppe erzählte.

Claudia Roth und der ESC: Party und Stimmenfang

Am Samstag wird sie sich die Show auf einer Grünen-Party in Bremen ansehen. Kein Wunder, in der Stadt an der Weser wird anderntags gewählt. Da ist die Urgrüne Profi genug, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, mit Wahlkampf und Stimmenfang.

So war das oft. Auf Youtube findet man fast 15 Jahre alte Videos der Grünen von einer Grand-Prix-Party in Stuttgart mit der damaligen Grünen Bundesvorsitzenden Claudia Roth.

Warum ESC-Fan Roth eine Antenne für gute Musik hat

Die Politikerin gehört nicht zu denjenigen, die ESC-Urgestein Peter Urban erst überzeugen müsste, dass es beim Festival interessante Musik zu hören gibt. Als frühere Managerin der Band von "Ton, Steine, Scherben" um Rio Reiser hat sie eine Antenne für Musik und für politische Zwischentöne.

Eine Claudia Roth weiß natürlich, dass der ESC politisch ist. "Es ist immer wieder spannend, das zu sehen", berichtet sie in einem YouTube-Video aus dem Jahr 2009. Und auch vor einem Jahr war der ESC "eine europäische Volksabstimmung gegen den russischen Angriffskrieg" (Urban), weshalb folgerichtig auch die Ukraine den Wettbewerb gewann.

ESC 2023: Claudia Roth drückt Belgien die Daumen, einem Außenseiter

Und 2023? Über Frankreichs Beitrag sagt sie: "Hat mir gut gefallen". Belgien noch mehr. "Ich halte die Daumen für Belgien." Sie drückt die Daumen also für den Sänger Gustaph mit dem Song "Because Of You".

Bei den Buchmachern firmiert das Benelux-Land auf Platz 28. Für einen Euro auf Belgien kriegt man im Fall eines Sieges bei einem Anbieter 501 Euro. Das nennt man dann wohl einen Außenseiter-Tipp. Das passt zur unkonventionellen Claudia Roth.

