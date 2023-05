Liverpool. Das zweite Halbfinale des ESC 2023 findet am 11. Mai statt. Wo sie die Show live im TV und im Stream verfolgen können, lesen Sie hier.

Schrille Kostüme, ein bunter Musikmix und der ein oder andere schiefe Ton: Der Eurovision Song Contest ist zurück. Nachdem die ESC-Woche 2023 schon am 9. Mai mit dem ersten Halbfinale beginnt, steht am 11. Mai das zweite Halbfinale an. 16 Acts kämpfen dann um den Einzug ins große Finale – nur zehn werden es schaffen. Wie Sie das zweite Halbfinale des ESC 2023 live im TV und via Stream verfolgen können, lesen Sie hier.

ESC 2023: So sehen Sie das zweite Halbfinale live im TV

Wie in jedem Jahr zeigt die ARD das sogenannte Semifinale auch 2023 live. Gezeigt wird die Show am 11. Mai ab 21 Uhr im Spartensender ONE.

Kommentiert wird die Show – wie auch das große ESC-Finale – von Peter Urban, der 2023 seinen 25. ESC und gleichzeitig seinen Abschied feiert. Kurz nach 23 Uhr soll dann feststehen, welche Acts aus dem zweiten Halbfinale ins Finale einziehen. Ins Rennen gehen:

Zeites Halbfinale: So können Sie den ESC 2023 live im Stream verfolgen

Das ESC-Halbfinale wird jedoch nicht nur im TV, sondern auch online übertragen. So können Sie den Stream verfolgen:

Live-Stream "ONE"

Live-Stream von eurovision.de

Live-Stream auf YouTube

Der Stream von ONE sowie der Stream auf eurovision.de entspricht dem, was auch im TV übertragen wird. Es werden also die Kommentare von Peter Urban zu hören sein. Über YouTube wird dagegen eine unkommentierte Version gezeigt.

