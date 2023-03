Berlin. Frühstück, Mittagessen, Abendbrot: Welche Mahlzeit ist die Beliebteste bei den Deutschen? Wie wir am liebsten essen, zeigt eine Umfrage.

Was ist die beliebteste Mahlzeit des Tages? Viele Deutsche sind sich einig: Das Frühstück ist hierzulande für die meisten unverzichtbar. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov.

Ein Drittel der insgesamt 2050 Befragten findet demnach, dass das Frühstück die „wichtigste Mahlzeit“ des Tages ist. Nur jeder vierzehnte Erwachsene, sagt, er frühstücke nie. Das Mittag- und Abendessen ist hingegen weniger beliebt.

Frühstück auch bei jungen Menschen beliebt

Auch wenn es viele Streitpunkte zwischen den Generationen gibt, sind sie sich beim Frühstück einig. Die meisten Menschen zwischen 18 bis 24 Jahren frühstücken am Morgen. Nur zwei Prozent geben an, es nie zu tun. Bei den Älteren ab 45 Jahren sagen hingegen acht Prozent, sie würden morgens nichts essen.

Und wie frühstücken die Deutschen? Da haben die Altersgruppen unterschiedliche Vorlieben. Ältere frühstücken am liebsten herzhaft mit Brot, Käse und Wurst. Insgesamt 43 Prozent der über 55-Jährigen wählen diese Art von Frühstück.

Bei den Jüngeren (zwischen 18 und 34 Jahren) wählen hingegen nur 22 Prozent das herzhafte Frühstück. Die Beliebtheit von Obst und Müsli liegt bei den bis 24-Jährigen doppelt so hoch wie insgesamt bei allen Erwachsenen. Außerdem trinken sie morgens öfter nur Wasser anstatt Kaffee.

66 Prozent trinken am Morgen am liebsten Kaffee. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Kaffee: Filterkaffee hauptsächlich bei Älteren beliebt

Kaffee ist dennoch nach wie vor das absolute Lieblingsgetränk der Deutschen am Morgen (66 Prozent). Filterkaffee ist am beliebtesten (27 Prozent), gefolgt vom Kaffee aus dem Vollautomaten (24 Prozent), Kaffee aus Pads (9 Prozent) und Espresso (6 Prozent).

Doch auch hier gibt es Unterschiede in den Altersklassen. Filterkaffee scheint bei den Jüngeren eher unbeliebter zu werden. Nur fünf Prozent der unter 25-Jährigen geben an, den Kaffee so zu trinken. Bei den über 55-Jährigen sind es noch gute 40 Prozent. In den mittleren Altersklassen ist vor allem der populär.

Frühstück ist „wichtigste Mahlzeit“ am Tag

Das Frühstück ist also mit 33 Prozent Zustimmung der Befragten die wichtigste Mahlzeit. Mit 23 Prozent folgt das Mittagessen oder die Einschätzung alle Mahlzeiten seien „gleich wichtig“.

Das Abendbrot landete abgeschlagen mit 17 Prozent auf dem letzten Platz, wobei es bei den männlichen Befragten noch ein wenig beliebter ist (19 Prozent) als bei den weiblichen (17 Prozent).

Doch viel Zeit wollen sich die Deutschen für ihren Start in den Tag nicht nehmen. In einer Umfrage des Lebensmittelherstellers Leif gaben Befragte an, dafür durchschnittlich nur 15 Minuten einzuplanen. Beim Mittag- und Abendessen sind es hingegen 30 Minuten. Am Wochenende wird sich gerne mehr Zeit genommen. (ari/dpa)

